Wildberger Schwinger nahe am Sieg

Sportnews in Kürze

Die wichtigsten Meldungen aus dem Regionalsport im Newsticker.

Eishockey: Genazzi beendet seine Karriere

Der Greifenseer Joel Genazzi, Captain von Playoff-Finalist Lausanne, beendet seine Karriere im Alter von 37. Der Verteidiger spielte die letzten zwölf Jahre in Lausanne und absolvierte für den Westschweizer Klub über 700 Partien. Der Oberländer, der mit der Schweizer Nationalmannschaft an drei Weltmeisterschaften teilnahm, war nach Stationen beim EHC Kloten, Fribourg-Gottéron, dem EHC Visp und den SCL Tigers zum LHC gestossen. (zo)

28. April

Schwingen: Bachmann nahe am Sieg auf dem Eschenberg

Janos Bachmann aus Wildberg schrammte am Eschenbergschwinget knapp am Triumph vorbei. Hätte es im Schlussgang zwischen Samir Leuppi und Jeremy Vollenweider keinen Sieger gegeben, hätte Bachmann geerbt. Doch weil Leuppi seinen Vorjahressieg vor 1200 Zuschauern wiederholte, blieb Bachmann, der für den Schwingklub Winterthur startet, letztlich der zweite Rang.

Vom Schwingklub Zürcher Oberland erreichten fünf Teilnehmer eine Auszeichnung. Arjuna Fuster (Bubikon) landete mit vier Siegen und zwei Niederlagen im geteilten 6. Rang, Fabio Eicher (Steg) wurde mit drei Siegen, zwei Gestellten und einer Niederlage Neunter. Nicola Funk (Gibswil) landete mit drei Siegen, zwei Niederlagen und einem Gestellten im geteilten zehnten Rang, Benjamin Nock (Turbenthal) und Joel Siegenthaler (Bubikon) sicherten sich im geteilten 11. Rang die Auszeichnung knapp.

Fabian Kindlimann (Fischenthal) verpasste diese im 12. Rang knapp mit zwei Siegen und vier Gestellten – er blieb als einziger Schwinger neben Sieger Samir Leuppi unbezwungen. (zo)

27. April

Automobil: Apothéloz mit Luft nach oben

Der Gockhauser Julien Apothéloz ist ausserhalb der Top Ten in seine Saison in der GT4 Germany gestartet. Apothéloz, der sich das Auto im Team Mücke Motorsport mit Luca Bosco teilt, erreichte in Oschersleben im ersten Rennen vom Samstag den 11. Rang, nachdem das Duo wegen Problemen im ersten Qualifying nur mit dem 15. Startplatz vorlieb nehmen musste. Am Sonntag sah es dann vorerst viel besser aus; Apothéloz/Bosco sicherten sich den 6. Platz in der Startaufstellung. Doch das Rennen war schon in der ersten Kurve zu Ende, als Bosco ohne eigenes Verschulden in einen Unfall verwickelt wurde. (zo)

27. April

Schwimmen: Trio vom SC Uster reist an die WM

Ein Quintett wurde von Swiss Aquatics für die Poolwettkämpfe an den Weltmeisterschaften in Singapur (27. Juli bis 3. August) selektioniert – und drei davon schwimmen für den SC Uster. Allen voran Noè Ponti. Der dreifache Weltmeister auf der Kurzbahn will nun auch im grossen Becken eine Medaille holen. Neben dem Überflieger aus dem Tessin sind aus Ustermer Sicht auch Antonio Djakovic und Gian-Luca Gartmann am Start. Für den 21-jährigen Gartmann ist es die erste WM. Djakovic und Gartmann stehen zudem im Aufgebot für die U23-EM in Samorin (SVK) von Ende Juni, wo mit Flavio Bucca und Vanna Djakovic zwei weitere SCU-Mitglieder starten werden. (zo)

27. April

Wintersport: Maksyagin und Frei steigen auf

Swiss-Ski hat weitere Kaderselektionen publiziert. Für eine Athletin und einen Athleten aus der Region bedeuten sie einen Aufstieg: Der Ebmatinger Viktor Maksyagin steigt im Freeski vom Challenger-Team ins B-Kader auf. Der 17-Jährige hat einen erfolgreichen Winter hinter sich mit zwei Medaillen am European Youth Olympic Festival (Gold im Slopestyle, Bronze im Big Air) sowie einem Sieg und einem dritten Rang auf Stufe Europacup. Im Ski Alpin hat Allegra Frei aus Gockhausen erstmals den Sprung in ein nationales Kader geschafft und figuriert nun im B-Kader. Bemerkenswert: Die 19-jährige bestritt nach zwei Kreuzbandrissen über ein Jahr lang keine Rennen mehr und gab ihr Comeback erst Mitte Februar.

Keine Veränderung gab es für Alessio Miggiano und Natalie Schär. Der Bubiker Speed-Spezialist und die Näniker Skicrosserin verbleiben im B-Kader. (zo)

26. April

Squash: Steinmann erstmals in einem Viertelfinal

Dem Dübendorfer Squashprofi Dimitri Steinmann ist am GC-Cup in Zürich etwas gelungen, was er zuvor in seiner Karriere noch nie geschafft hatte: Der 27-Jährige stiess erstmals auf der PSA Squash Tour in einem Turnier der zweithöchsten Stufe Gold in den Viertelfinal vor. Steimann (PSA 21), in Zürich an Nummer 6 gesetzt, bezwang nach einem Freilos in der zweiten Runde den Ägypter Mohamed ElSherbini (PSA 36) 13:11, 5:11, 11:8. Im Viertelfinal war dann gegen die Weltnummer 14 Aly Abou Eleinen aus Ägypten Endstation. Steinmann verlor 7:11, 8:11 und zeigte sich hernach zwar enttäuscht über die Niederlage, aber auch zufrieden mit dem Viertelfinalvorstoss. «Was für eine Erfahrung, das vor Heimpublikum zu tun.» (zo)

26. April

Judo: Vetterli scheitert in der ersten Runde

Die Ustermerin Gioia Vetterli kam an den Europameisterschaften in Podgorica nicht über die Startrunde in der Gewichtsklasse bis 70 kg hinaus. Die 26-Jährige unterlag der 22-Jährigen Israelin Maya Kogan nach 1:31 Minuten mit Ippon. Vetterli nahm also eine unschöne Erinnerung mit aus der montenegrinischen Hauptstadt: In einer Instagram-Story publizierte sie ein Bild mit blauem Auge und schrieb dazu: «Nicht das Souvenir, das ich heute wollte.»

25. April

Squash: Fabian Seitz gelingt Achtelfinals-Einzug an U19-EM

Der Ustermer Fabian Seitz schaffte es mit zwei Siegen an der U19-EM in Prag in die Achtelfinals. Dort musste er sich dem Einheimischen Vojtech Martinovsky in vier Sätzen geschlagen geben. Seitz klassierte sich dadurch auf Platz 11. Anschliessend ging es für ihn im Teamwettkampf weiter, wo er mit der Schweiz Achter wurde. (zo)

21. April

Leichtathletik: Gubelmann und Wernli reisen an World Relays

Die Ustermerin Catia Gubelmann und Lena Wernli aus Laupen stehen im Aufgebot für die World Relays vom 10. /11. Mai im chinesischen Guangzhou. Dort geht es für die Schweizer Staffeln darum sich für die WM von Mitte September in Tokio (JPN) zu qualifizieren. Gubelmann und Wernli sind für die die 4x400 m/Mixed vorgesehen. Die finalen Aufstellungen werden kurz vor dem Wettkampf bekanntgegeben. Für diese Disziplin wurden insgesamt drei Männer und sieben Frauen von Swiss Athletics nominiert. (zo)

21. April

Unihockey: Der UHC Uster baut weiter auf Simon Meier

Simon Meier bleibt Trainer beim NLA-Team vom UHC Uster. Er unterschrieb einen Vertrag um weitere zwei Jahre. Der 49-Jährige hat diesen Posten in seiner zweiten Amtszeit seit 2020 inne. An Meiers Seite verbleibt auch Assistent Sascha Rhyner. Derweil verlässt der zweite Assistenztrainer Joel Kanebjörk den Verein und die Schweiz. Ihn zieht es in seine schwedische Heimat zurück. (zo)

17. April

Wintersport: Weber neu im Nationalteam

Swiss-Ski hat seine Kaderselektionen für nächste Saison bekanntgegeben. Für einige Oberländerinnen und Oberländer ergeben sich Änderungen. Zu den wichtigen zählt der Aufstieg der Hinwiler Langläuferin Anja Weber vom A-Kader ins Nationalteam. Den umgekehrten Weg geht Biathlet Sebastian Stalder. Der Biathlet ist ins A-Kader abgestiegen. Sein Bruder Gion hingegen schaffte den Sprung vom Biathlon-C-Kader ins B-Kader. Ebenfalls eine Stufe nach oben ging es für den jungen Skispringer Felix Trunz. Der Athlet des SC am Bachtel ist neu im A-Kader.

16. April

Unihockey: Gossau feiert seinen 10. Meistertitel

Der UHCevi Gossau hat ein spezielles «Stängeli» geschafft. Die Gossauer sicherten sich ihren 10. Meistertitel auf dem Kleinfeld. Der Oberländer Erstligist schlug im entscheidenden dritten Spiel der Finalserie Oekingen daheim vor fast 400 Fans verdient 11:7. In der «Belle» legten die Gossauer gegen Cupsieger Oekingen nach lediglich 15 Sekunden vor. Die Gäste glichen zwar schnell aus, nach dem 2:1 in der 6. Minute aber blieb Cevi immer vorne. Der Meistertitel ist für das Oberländer Team der verdiente Lohn für eine überaus starke Saison. Der UHCevi Gossau schloss die Qualifikation in der Gruppe 2 als Sieger ab, letztlich kassierte er in der Meisterschaft nur eine einzige Niederlage. Das 12:16 im zweiten Finalspiel gegen Oekingen bleibt aber lediglich eine Randnotiz. (zo)

16. April

Unihockey: Trio verlässt den UHC Laupen

Die Laupner NLA-Frauen haben drei Abgänge vermeldet. Künftig nicht mehr für den Oberländer Klub spielen werden Hanka Lackova, Noemi Walser und Nadja Laube. Das Trio hatte mehrere Saisons für den UHC Laupen gespielt. Am längsten war Lackova im Team gewesen – die tschechische Stürmerin absolvierte fünf Saisons für die Laupnerinnen, in der sie insgesamt 85 Skorerpunkte sammelte. (zo)

16. April

Unihockey: Floorball Riders holen Spitzenspielerin aus Schweden

Die Floorball Riders Dürnten-Bubikon-Rüti haben mit Jenna Taivaloja eine Stürmerin aus Schweden verpflichtet. Mit dem schwedischen Spitzenteam Täby gewann Taivaloja 2020 den Champions Cup, quasi die europäische Klubmeisterschaft. Die 25-Jährige ist in der Schweiz keine Unbekannte: In der Saison 2021/2022 feierte sie mit den Kloten-Dietlikon Jets sowohl Meistertitel als auch Cupsieg. In 27 Partien holte Taivaloja damals 22 Skorerpunkte (je 11 Tore und Assists). Riders-Co-Sportchef Thomas Appenzeller, damals Trainer der Jets, bezeichnet Taivaloja als «Wirbelwind auf dem Spielfeld – voller Energie, unberechenbar und immer bereit, das Spiel zu ihren Gunsten zu drehen. Ihre Leidenschaft und ihr Einsatz sind eine Inspiration für das gesamte Team.»

Zwei weitere Personalien vermelden die Riders ebenfalls: Nach einer Saison bei den Nesslau Sharks in der NLB kehrt die 23-jährige Stürmerin Sarina Hutter zu den Riders zurück. Und die tschechische Verteidigerin Vendula Stolbova, die im letzten November vom tschechischen Cupsieger Florbal Chodov zu den Riders stiess, hat ihren Vertrag verlängert. (zo)

15. April

Tischtennis: Uster steigt in die NLA auf

Die NLB-Frauen des Tischtennisclub Uster sind in die Nationalliga A aufgestiegen. Am Wochenende setzten sich die Ustermerinnen in der entscheidenden Playoff-Partie gegen Wädenswil hauchdünn durch. Gleichstand herrschte sowohl nach Anzahl Siegen (5:5) als auch nach Anzahl gewonnenen Sätzen (18:18). Entscheidend war, dass Uster 336 Punkte gewann – 17 mehr als Wädenswil. Uster hatte in der NLB-Ostgruppe den zweiten Rang hinter den Wädenswilerinnen belegt. Den mit Hin- und Rückspiel ausgetragenen Halbfinal hatten die Ustermerinnen gegen Châtelaine deutlich 9:1 und 7:3 für sich entschieden. Bemerkenswert: Für Uster spielten neben dem 25-jährigen Teamleaderin Nina Gutknecht die Geschwister Michelle Wu (12), Emily Wu (10). (zo)

15. April

Fussball: Ciardo bleibt Trainer beim FC Rüti

Das Drittliga-Team des FC Rüti wird auch in der kommenden Saison von Denis Ciardo betreut. «Mit seinem Engagement, seiner Leidenschaft für den Fussball und seinem Gespür für das Team hat er unsere Mannschaft in den letzten Monaten entscheiden weiterentwickelt», heisst es in einer Mitteilung des Vereins. Ciardo, zuvor Assistent, war im letzten Sommer nach dem Abstieg aus der 2. Liga zum Cheftrainer befördert worden. In der laufenden Saison sind die Rütner in der Gruppe 6 derzeit auf Platz 3 klassiert. (zo)

14. April

Leichtathletik: LCU-Läufer drittbester Schweizer in Zürich

Janis Gächter vom LC Uster ist am Zürich Marathon auf den 9. Platz gelaufen und war damit drittbester Schweizer. Der 28-Jährige erreichte das Ziel auf dem Sechseläutenplatz nach 2:21:56 Stunden. Der routinierte Läufer feierte in Zürich seine Premiere auf der Marathonstrecke. Gewonnen wurde der Zürich Marathon zum dritten Mal hintereinander vom Kenianer Mark Kiptoo. Der 48-Jährige, der für die Strecke 2:09:16 Stunden gebraucht hatte, feierte als Erster in Zürich drei Siege hintereinander. Bei den Frauen siegte mit Monica Jeptoo (2:35:35) ebenfalls eine Läuferin aus Kenia. Aude Salord vom LC Uster klassierte sich als Neunte. (zo)

13. April

Schwimmen: Zwei Schweizer Rekorde von Ponti

Noè Ponti hat an den Vereinsmeisterschaften in Uster im kleinen Becken zwei nationale Bestmarken aufgestellt. Erst verbesserte er den Schweizer Rekord über 200 m Delfin. Der 23-jährige Schwimmer des SC Uster schlug nach den acht Bahnlängen nach 1:49,42 Minuten an, womit er seinen eigenen nationalen Rekord um 65 Hundertstel verbesserte. Über 100m Freistil schlug Ponti dann erneut zu. Bisher gehörte der Kurzbahn Schweizer Rekord über diese Distanz dem Genfer Roman Mityukov. Mit der Zeit von 46,49 Sekunden verbesserte der Tessiner die nationale Bestmarke um 81 Hundertstel. Seine eigene persönliche Bestzeit konnte er zudem um 1,87 Sekunden steigern. (zo/sda)

13. April

Unihockey: Nivestam und Wilhelmsson bleiben in Uster

Der UHC Uster hat die Verträge mit den zwei Schweden Ted Nivestam und Johannes Wilhelmsson um jeweils eine Saison verlängert. Nivestam hat zudem eine Option für ein weiteres Jahr in seinem Vertrag. Der Verteidiger hatte in seiner ersten Saison für den NLA-Klub 17 Tore und 8 Assists erzielt, Stürmer Wilmhelmsson war auf 8 Tore und 31 Assists gekommen. (zo)

13. April

Eishockey: Drei Abgänge beim EHC Wetzikon

Der EHC Wetzikon vermeldet den Abgang von drei Stammspielern. Den Oberländer MHL-Klub verlassen werden die Stürmer Markus Odermatt und Jerome Portmann sowie Verteidiger Andrea Zanolari. Während Odermatt keinen neuen Vertrag erhielt, leidet Portmann unter Hüftproblemen. Zanolari macht derweil von einer Ausstiegsklausel für die Swiss League Gebrauch, der EHCW hält aber die B-Lizenz am 20-Jährigen. (zo)

13. April

Handball: Kähr wechselt innerhalb der Bundesliga

Charlotte Kähr aus Gockhausen wechselt im Sommer innerhalb der deutschen Handball-Bundesliga vom Buxtehuder SV zum BSV Sachsen Zwickau. Die 23-jährige Rückraum-Spielerin steht derzeit in ihrer vierten Saison mit Buxtehude und hat in 22 Qualifikationsspielen 52 Tore erzielt. Das Team verpasste die Playoffs auf dem 10. Tabellenrang und trifft nun in den sogenannten Play-Downs im Halbfinal ausgerechnet auf Kährs zukünftigen Klub, der die Qualifikation als 11. beendet hatte. Die 59-fache Nationalspielerin bezeichnet den Wechsel als «Chance, mich sportlich weiterzuentwickeln». Der Verein habe ehrgeizige Ziele «und ich möchte meinen Teil dazu beitragen, diese zu erreichen.» Bereits im Februar hatte der Buxtehuder SV mitgeteilt, dass der Vertrag mit Kähr nicht mehr verlängert werde. (zo)

11. April

Ju-Jitsu: Staub holt Ticket für World Games

Die Rütnerin Sina Staub hat sich für die World Games qualifiziert. Das Pendant zu den Olympischen Spielen für nichtolympische Sportarten findet im August im chinesischen Chengdu statt. Die 25-jährige Ju-Jitsuka ergatterte sich in der Gewichtsklasse bis 52 Kilogramm einen der lediglich sechs Startplätze in der Disziplin Fighting System. Für Staub wird es die zweite World-Games-Teilnahme sein. 2022 wurde sie in Birmingham (USA) in der Gewichtsklasse bis 48 Kilogramm Vierte. (zo)

11. April

Fussball: Erismann ist nicht mehr Coach bei seinem Stammverein

Vor Wochenfrist gab sich Effretikons Trainer Marcel Erismann nach der Rückrunden-Auftaktniederlage bei einer Bestandesaufnahme noch zuversichtlich. «Wenn wir daran anknüpfen, werden auch die nötigen Punkte folgen.» Nur: Anschliessend gab es gegen Veltheim 2 die nächste Niederlage, sodass sich die Lage für den FCE in der Drittliga-Gruppe 4 weiter zuspitzt. Und sie hat Konsequenzen. Erismann ist nämlich nicht mehr Trainer bei seinem Stammverein. Man habe sich geeinigt, die Zusammenarbeit sofort zu beenden, heisst es in einer Mitteilung. Vorerst übernimmt der bisherige Assistent Davide Cerullo ad interim. Ab kommender Woche stösst dann zusätzlich Domenico Piu als Trainer dazu. (zo)

10. April

Badminton: Schnider schafft es an EM bis in 2. Runde

Milena Schnider ist bei ihrer zweiten EM-Teilnahme in der zweiten Runde ausgeschieden. Die Ustermerin unterlag der Spanierin Clara Azurmendi in zwei Sätzen. Zuvor hatte sie in Horsens (DEN) beim Sieg gegen die routinierte Österreicherin Katrin Neudolt das Spiel jederzeit unter Kontrolle und gab letztlich nur gerade 15 Punkte ab. (sda/zo)

9. April

Unihockey: Koskinen wechselt zum UHC Uster

Der UHC Uster hat Albert Koskinen (28) vom NLA-Konkurrenten Wiler-Ersigen verpflichtet. Der finnische Flügel unterschrieb einen Einjahresvertrag mit Option auf eine weitere Saison. «Es war uns wichtig, mit Wiler-Ersigen einen NHL-ähnlichen ‘Trade’ in Form des Tausches von Claudio Schmid und Albert Koskinen zu tätigen», lässt sich Sportchef Markus Kulmala zitieren. Er nimmt dabei auch Bezug auf Linus Chrétien – einem weiteren Offensivflügel, der die Ustermer ebenso verlässt. Ihn zieht es studienbedingt nach Schweden. Daneben wechselt Verteidiger Jens Homberger zu seinem Stammverein Bassersdorf Nürensdorf in die 1. Liga zurück.

Der UHC Uster kann zudem die Vertragsverlängerungen von Defensivakteur Timon Günthard und Flügel Kilian Franzen vermelden. Und: Der aktuelle U21-Keeper Isaac Andersson erhält einen Vertrag über zwei Jahre. (zo)

9. April

Squash: Keine Medaille für Bernet an U23-WM

Nach zunächst zwei Siegen ist David Bernet an der U23-WM in Pakistan in den Viertelfinals ausgeschieden. Der Ustermer musste sich dem höher gesetzten Ägypter Kareem El Torkey in drei Sätzen 10:12, 8:11, 7:11 geschlagen geben. (zo)

8. April

Schwimmen: SC Uster räumt an Langbahn-SM ab

Der SC Uster war an den viertägigen Langbahn-SM in Sursee mit insgesamt 20 Gold-, 4 Silber- und 3 Bronzemedaillen, der mit Abstand erfolgreichste Klub. Antonio Djakovic und Noè Ponti holten alleine je vier Einzeltitel. Derweil siegte Vanna Djakovic in drei Freistil-Rennen – und holte sich gleichzeitig durch die schnellen Zeiten das Ticket für für die U23-EM im slowakischen Samorin von Ende Juni. Daneben gab es für Gian-Luca Gartmann und Angelina Patt zweimal Gold. Und der SC Uster dominierte in den Staffel-Wettbewerben, wo die Männer drei, und die Frauen zwei Titel holten. (zo)

8. April

Triathlon: König an der E-Sports-WM auf Rang 10

Alissa König ist an den Triathlon-Weltmeisterschaften im E-Sports in London in den Final eingezogen. Die Dürntnerin belegte am Schluss den 10. Platz und war damit hinter Nora Gmür (5.) zweitbeste Schweizerin. Im Männerfeld klassierte sich der Näniker Antoine L’Hôte auf Rang 24. Im E-Sports-Format wird Triathlon und E-Sports kombiniert. Die Athletinnen und Athleten schwammen in London im Becken, das Radfahren und Laufen fand in virtuellen Rennen auf Rollentrainern und Laufbändern statt. (zo)

8. April

Eishockey: Ein Gegner weniger für Wetzikon und Dübendorf

Jetzt ist aus dem Gerücht eine Tatsache geworden: Der HCV Martigny zieht sich aus der MHL zurück. Damit umfasst die höchste Amateurliga in der Saison 2025/26 nur noch elf Teams, darunter den EHC Wetzikon und den EHC Dübendorf. Was ebenfalls jetzt schon klar ist: In der kommenden Saison gibt es keinen Absteiger aus der MHL. Der HCV Martigny war 2018 durch die Fusion des HC Sion und des HC Martigny Red Ice entstanden. Vor zwei Jahren stieg das Team in die Swiss League auf, zog sich nach einer Saison wegen finanziellen Problemen und fehlenden infrastrukturellen Perspektiven aber wieder in die MHL zurück. Nun also verschwinden die Walliser auch aus dieser Liga. Nicht mehr in der MHL spielt nächste Saison ebenfalls der EHC Arosa, der in die Swiss League aufstieg. Am grünen Tisch rückten dafür die Pikes Oberthurgau aus der 1. Liga nach. Der Thurgauer Klub war am Schluss der einzig aufstiegswillige Erstligist. In den Playoffs war er allerdings bereits in den Viertelfinals gescheitert. (zo)

8. April

Leichtathletik: Doppelerfolg für Talente des LC Uster

An den Schweizer Nachwuchs-Meisterschaften im Berglauf in Aigle gab es bei den U20-Frauen einen Doppelsieg für den LC Uster. Für die 5,57 km lange Strecke mit 439 Höhenmetern benötigte Henriette Radzikowski 28:11 Minuten. Dabei nahm sie der zweitklassierten Klubkollegin Anina Hirzel rund zweieinhalb Minuten ab. Radzikowski hatte unlängst bereits an der SM über 10 km einen Überraschungscoup gelandet. (zo)

7. April

Mountainbike: Koller mit Weltcup-Podestpremiere

Nicole Koller aus Laupen hat zum Weltcup-Auftakt im brasilianischen Araxá erstmals überhaupt den Sprung aufs Podest geschafft. Im Cross-Country-Rennen vom Sonntag wurde die 27-Jährige Zweite lediglich vier Sekunden hinter Siegerin Samara Maxwell aus Neuseeland. Schon am Samstag im Short Track war Koller als Vierte beinahe aufs Podest gefahren. Für Koller hatte das Rennwochenende in Brasilien schmerzhaft begonnen. Am Donnerstag war sie im Training gestürzt. (zo)

6. April

Schwingen: Oberländer Quintett startet mit Auszeichnung

Im Kanton Zürich hat die Freiluftsaison der Schwinger mit dem Gibelschwinget in Bonstetten begonnen, das der Thurgauer Domenic Schneider vor 1500 Zuschauern für sich entschied. Fünf Teilnehmer vom Schwingklub Zürcher Oberland schafften es in die Auszeichnungsränge. Fabian Kindlimann (Fischenthal) bezwang im ersten Gang den Eidgenossen Andreas Döbeli und stellte danach gegen den späteren Schlussgangteilnehmer Philipp Lehmann. Mit drei Siegen und drei Gestellten landete er im Rang 7b. Der Gibswiler Nicola Funk klassierte sich mit drei Siegen, einem Gestellten und zwei Niederlagen – eine davon gegen Domenic Schneider – auf Rang 7f. Aufhorchen liess Joël Siegenthaler auf Rang 7g. Der Bubiker wies mit drei Siegen und drei Niederlagen eine ausgeglichene Bilanz auf, erhielt als Nichtkranzer allerdings drei Teilverbandskranzer zugeteilt. Benjamin Nock (Turbenthal) im achten Rang – er verlor nur gegen Domenic Schneider – und Arjuna Fuster (Bubikon) im 10. rundeten das positive Oberländer Bild ab. (spo)

6. April

Reiten: Fuchs am Weltcupfinal enttäuschender Neunter

Martin Fuchs verpasst im Sattel von Leone Jei in Basel den Sieg oder zumindest den Podestplatz beim Weltcupfinal im Springreiten. Der Bietenholzer wird beim Triumph des Franzosen Julien Epaillard Neunter.

Fuchs strebte am Sonntag den zweiten Triumph beim Weltcupfinal nach 2022 an. Der erste Umgang am Sonntag hatte allerdings die Ausgangslage für ihn verschlechtert. Der Schweizer musste einen Abwurf in Kauf nehmen und startete mit sechs Zählern Rückstand auf Epaillard und deren drei auf das Trio Kevin Staut, Lillie Keenan und Ben Maher in den vierten Umgang des Championats. Im Finale fiel Fuchs nach zwei Abwürfen noch einmal weiter zurück, während sich der Brite Maher mit Point Break und der Franzose Staut auf Visconti die weiteren Podestplätze sicherten. (sda)

6. April

Judo: Stump siegt beim Comeback

Der Ustermer Weltklasse-Judoka Nils Stump hat seine lange Wettkampfpause nach den Olympischen Spielen mit einem Turniersieg beendet. Der Weltmeister von 2023 in der Gewichtsklasse bis 73 Kilogramm setze sich am Europacup-Turnier in Dubrovnik in all seinen sechs Kämpfen durch und entschied das Turnier für sich. (zo)

6. April

Squash: Ustermerinnen holen den Titel

Die NLA-Frauen des Squashclub Uster haben an den Heim-Playoffs den Meistertitel gewonnen. Die Ustermerinnen setzten sich dank Siegen von Céline Walser und Stella Kaufmann sowohl im Halbfinal gegen GC als auch im Final gegen Fricktal 2:0 durch. Ohne Erfolg blieben die Ustermer Männer. Sie verloren erst den Halbfinal gegen den späteren Meister GC (mit dem Dübendorfer Dimitri Steinmann) 0:3 und danach das Spiel um Bronze gegen Sihltal 1:2. (zo)

6. April

Unihockey: Zwei Neuzugänge für Laupen

Die NLA-Frauen des UHC Laupen haben zwei Neuzugänge für die Offensive verpflichtet. Neben Ann Rose Zurbuchen, die von Lokalrivale Floorball Riders zu den Laupnerinnen stösst, spielt in der nächsten Saison auch Larinja Speck für die Oberländerinnen. Die 21-Jährige erzielte zuletzt in der NLB für ihren Stammklub Appenzell 18 Skorerpunkte (11 Tore/7 Assists) . (zo)

4. April

Unihockey: Erste Kaderveränderungen bei den Floorball Riders

Die Floorball Riders Dürnten-Bubikon-Rüti haben erste Transfers vermeldet. Mit der 18-jährigen Sheril Schmid stösst von NLB-Team Nesslau Sharks eine neue Torhüterin zum Oberländer NLA-Team. Schmid stammt aus dem Nachwuchs des UHC Laupen. Zu den Laupnerinnen wechselt hingegen Stürmerin Ann Rose Zurbuchen. Und Verteidigerin Martina Spetova kehrt in ihre tschechische Heimat zurück. (zo)

4. April

Eishockey: Beim EHCD bleibt fast alles beim Alten

Der EHC Dübendorf hat seine Kaderplanung nahezu abgeschlossen und wird die nächste Saison nur mit marginalen Veränderungen in Angriff nehmen. Sämtliche Leistungsträger aus der letzten Saison haben ihre Verträge verlängert. Erwähnenswert ist das insbesondere im Fall von Fabian Ganz. Der produktivste Verteidiger der Liga und zweitbeste EHCD-Skorer hängt trotz seiner 35 Jahre noch eine Saison bei den Glattalern an. Neben dem bereits bekannten Zuzug des Swiss-League-erfahrenen Samuele Pozzorini (28) stösst mit Dominique Posch (26) von Wetzikon ein Rückkehrer mit MHL-Erfahrung zu den Glattalern. Und mit Nico Brüschweiler kommt der Captain der U20-Top-Mannschaft der Lions, die soeben zum zweiten Mal in Folge Schweizer Meister geworden ist. Eine Änderung gibt es auch auf der Torhüterposition, wo Joel Messerli seinen Vertrag verlängert hat. Anstelle von Noah Paixao will ihm neu der aus dem Ambri-Nachwuchs stammende Yann Tauss (20) Konkurrenz machen. (fbo)

3. April

Fussball: Pfäffikon verlängert mit Trainerstab

Kurt Kobel bleibt auch für die nächste Saison Trainer des FC Pfäffikon. Der Drittligist hat mit dem 59-Jährigen und seinem gesamten Trainerstab verlängert. Kobel führt den FCP seit Sommer 2022. Derzeit sind die Pfäffiker in der Drittliga-Gruppe 6 erster Verfolger von Leader Wald. (zo)

3. April

Unihockey: Uster verliert Claudio Schmid

Der UHC Uster muss den Abgang eines Leisungsträgers verkraften. Der NLA-Klub verliert Stürmer Claudio Schmid, der in 111 NLA-Spielen für die Ustermer 146 Skorerpunkte erzielt hat. Schmid wechselt zum Rekordmeister Wiler-Ersigen. Der Entscheid sei ihm nicht leicht gefallen, wird der 22-Jährige in einer Mitteilung der Ustermer zitiert. Er glaube aber, dass es an der Zeit sei, «einen weiteren Schritt zu wagen, frische Anreize zu setzen und neue Erfahrungen zu sammeln.»

Schmid ist quasi das Rollenmodell für die Stossrichtung des UHC Uster, der darauf setzt, seine Führungsspieler selber auszubilden. Der Flügelstürmer durchlief sämtliche Nachwuchsstufen bei den Ustermern und hat auch schon erste Aufgebote und Einsätze als A-Nationalspieler hinter sich. (zo)

2. April

Unihockey: Drei Ustermer an der U19-WM

Timon Anderegg, Jhonan Meier und Loris Murer vom UHC Uster stehen im Aufgebot von U19-Nationaltrainer Olli Oilinki für die Heim-WM. Das Turnier findet von 29. April bis am 4. Mai in Zürich statt. Die Schweizer Equipe trifft in den Gruppenspielen in der Saalsporthalle auf Schweden (29. April), Norwegen (30. April) und Lettland (1. Mai). Die Halbfinals und die Medaillenspiele gehen in der Swiss Life Arena über die Bühne. (zo)

2. April

Eishockey: Sinja Leemann wechselt nach Bern

Nach vier Saisons und drei Meistertiteln mit ZSC Lions wechselt die Gossauer Nationalspielerin Sinja Leemann zum SC Bern – und damit zu jenem Team, dass in dieser Saison die Lions-Frauen als Meisterinnen entthront hat. Leemann scheiterte in dieser Saison mit den Zürcherinnen im Play-In an Ambri-Piotta, womit die Titelverteidigerinnen die Halbfinals verpassten. Die 22-Jährige Stürmerin war in den letzten drei Jahren Captain bei den Lions. Leemann hat in der höchsten Schweizer Liga in 170 Spielen über 200 Skorerpunkte gesammelt. (zo)

1. April

Unihockey: Uster verlängert mit Torjäger Anis und weiteren Spielern

Der UHC Uster hat Vertragsverlängerungen mit vier Stürmern und einem Verteidiger vermeldet. Daniels Janis Anis, mit 27 Toren der beste Ustermer Torschütze der vergangenen Saison, hat seinen Kontrakt um eine Saison verlängert. Ebenfalls weiterhin in Uster spielen die drei Eigengewächse Filip Karlsson, Marcel Arnet und Yves Klöti. Letzterer verlängerte seinen Vertrag gleich um zwei Saisons. Karlsson und Arnet (mit Option) um je eine. Zudem bleibt auch Timon Günthard in Uster. Der Verteidiger hatte 2023 von Rychenberg Winterthur zu den Ustermern gewechselt. (zo)

1. April

Tischtennis: Hardmeier gewinnt zwei Meistertitel

Der Hinteregger Elias Hardmeier hat seinen zweiten Schweizer Meistertitel bei der Elite nach 2023 gewonnen. In Möhlin entschied Hardmeier den Final gegen Yoan Rebetez nach 1:2-Satzrückstand noch 4:2 für sich. Auch im Doppel gewann der 22-Jährige die Goldmedaille. Zusammen mit dem Schaffhauser Mauro Schärrer entschied Hardmeier den Final gegen Noe Keusch/Numa Ulrich deutlich in 3:0 Sätzen für sich. Hardmeier/Schärrer hatten bereits 2022 die Doppel-Konkurrenz für sich entschieden. (zo)

23. März

Curling: Erfolgreiche Nachwuchscurler aus der Region

An der Nachwuchs-SM im Mixed Doubles in Zug verpasste Jana Soltermann vom CC Wetzikon zusammen mit dem Zuger Felix Lüthold den Finalsieg und damit auch die Qualifikation für die erstmals ausgetragene WM. Das Duo musste sich im Final gegen Morges 6:8 geschlagen geben und gewann die Silbermedaille. Bronze sicherte sich das Dübendorfer Duo mit Zoe Schwaller und Livio Ernst. (zo)

30. März

Biathlon: Zwei SM-Titel für Stalder

Der Walder Sebastian Stalder hat an der SM im Wallis zweimal Gold gewonnen. Stalder setzte sich im Goms im Sprint vor Joscha Burkhalter durch. Er distanzierte den zweitklassierten Läufer um etwas mehr als eine halbe Minute. Im Massenstartrennen holte Sebastian Stalder dann erneut den Sieg und SM-Gold – wiederum vor Burkhalter. Gion Stalder, der jüngere Bruder von Sebastian, verpasste als Fünfter und Vierter die Medaillenränge jeweils.

Im Nachwuchs sicherte sich der Skiclub am Bachtel mehrere Medaillen: Felix Ullmann sicherte sich im Massenstart bei den Junioren den Titel, Levin Kunz tat es ihm bei der Jugend 1+2 gleich. Kunz setzte sich auch im Sprint durch, wo Flurin Peter Bronze holte. (zo)

30. März

Langlauf: Doppel-Gold für Fähndrich

Cyril Fähndrich hat an der SM in Ulrichen zweimal Gold gewonnen. Der in Gossau wohnende Zentralschweizer gewann im Wallis erst das Langdistanz-Rennen über 50 Kilometer 0,4 Sekunden vor Jason Rüesch. Dazu setzte er sich im Teamsprint zusammen mit Janik Joos durch. (zo)

30. März

Skicross: Schär drittbeste Schweizerin im Gesamtweltcup

Natalie Schär hat die Weltcup-Saison an den Rennen im schwedischen in Idre Fjäll mit den Plätzen 18 und 15 beendet. Die Nänikerin , die ihren ersten ganzen Weltcup-Winter absolvierte, schloss im Gesamtweltcup auf Rang 17 ab. Schär war damit drittbeste Schweizerin im von ihrer Teamkollegin Fanny Smith gewonnenen Wertung. (zo)

30. März

Leichtathletik: Gossauer knapp neben dem Podest

Der für den LC Uster startende Jens-Michael Gossauer hat am Männedörfler Waldlauf für das beste Resultat aus regionaler Sicht gesorgt. Das Mitglied des Duathlon-Nationalkaders klassierte sich als Vierter nur knapp neben dem Podest – und direkt vor dem Bertschiker Stephan Wenk, der einst ebenfalls Duathlet war. Der Männedörfler Waldlauf gehört zur zwölfteiligen Zürilauf-Cup-Serie.

30. März

Eiskunstlauf: Kaiser an der WM auf Rang 23

Livia Kaiser vom Dübendorfer Eislaufclub hat die Weltmeisterschaften in Boston (USA) auf dem 23. Rang beendet. Kaiser konnte sich in der Kür nicht mehr verbessern. Vor einem Jahr in Montreal war sie noch Neunte geworden. Nun war für die 20-Jährige nach einer Wadenverletzung in der Vorbereitung aber erwartungsgemäss nicht mehr möglich. (sda)

30. März

Langlauf: SCAB-Podestplätze im Wallis

Am letzten Wettkampf-Wochenende der Nordic Trophy in La Fouly im Wallis war der SC am Bachtel mehrfach auf dem Podest vertreten. Im XCX-Wettkampf klassierte sich Jonn Peter in der U14 auf dem 2. Platz, Elin Durussel und Valentina Zisler (beide U12) belegten die Plätze 2 und 3. Der XCX-Wettkampf setzte sich aus diversen Elemente wie Sprüngen, Wellen und Slaloms und einer abwechslungsreichen Strecke zusammen. Im traditionellen Massenstartrennen siegte Valentina Zisler (U11), Elin Durussel lief in der U12 auf Platz 2. (zo)

30. März

Squash: Steinmann scheidet in London aus

Für Dimitri Steinmann (PSA 18) ist das mit 118 000-Dollar dotierte Word-Tour-Turnier in London zu Ende. Der Dübendorfer unterlag in der 2. Runde dem in der Weltrangliste an 4. Stelle liegenden Neuseeländer Paul Coll in drei Sätzen. (zo)

28. März

Leichtathletik: Schlumpf verpasst die Strassen-EM

Fabienne Schumpf muss auf die Strassen-EM, an der sie im Halbmarathon angetreten wäre, aufgrund einer Fussverletzung verzichten. Für die Wetzikerin, die sich in den letzten Wochen mit Sehnenproblemen herumschlug, wäre die erstmals durchgeführte Strassen-EM ein erster Saisonhöhepunkt gewesen. Weitere medizinische Abklärungen werden zeigen, wie lange die Schweizer Rekordhalterin ausfallen wird. (zo)

28. März

Fussball: Volketswil zieht im Cup in die Halbfinals ein

Der FC Volketswil steht im FVRZ-Cup im Halbfinal. Der Drittligist bezwang daheim den höherklassigen FC Adliswil (2.) 2:1. Die Schlussphase des Spiels hatte es in sich. In der 86. Minute gelang den Gästen das 1:1, doch die Volketswiler konnten reagieren. Nur drei Minuten später gelang dem FCV das Siegtor. Neben dem FC Volketswil steht mit dem FC Diessenhofen ein weiterer Drittligist in den Halbfinals. Diese komplettieren die Zweitligisten Unterstrass und Seuzach. Während Volketswil daheim nun auf Seuzach trifft, empfängt Diessenhofen den FC Unterstrass. (zo)

28. März

Eiskunstlauf: Kaiser an der WM in der Kür dabei

Livia Kaiser vom Dübendorfer Eislaufclub hat sich an der WM in Boston als 23. des Kurzprogramms gerade noch für Kür der besten 24 qualifiziert. Die 20-Jährige war ohne hohe Erwartungen an die Weltmeisterschaften gereist, nachdem sie die EM aufgrund einer Wadenverletzung auslassen musste. Vor einem Jahr hatte Kaiser bei ihrer WM-Premiere mit Platz 9 überrascht. (sda/zo)

27. März

Fussball: Wald scheitert im Cup

Der FC Wald ist im FVRZ-Cup in den Viertelfinals ausgeschieden. Der Leader der Drittliga-Gruppe 6 unterlag daheim dem Zweitligisten Seuzach deutlich 1:6. Seuzach liegt in der Zweitliga-Gruppe 2 derzeit an 4. Stelle. Das einzige Walder Tor erzielte Alex Messina nach rund einer Stunde. Es war das 1:3 für die Oberländer, die zur Pause bereits 0:2 hinten lagen. (zo)

27. März

Mountainbike: Looser am Cape Epic auf dem Podest

Vera Looser hat das prestigeträchtigste Bike-Mehretappen-Rennen der Welt auf dem Podest beendet. Die in Hinwil lebende Fahrerin klassierte sich zusammen mit ihrer Partnerin Alexis Skarda (USA) am Cape Epic in Südafrika auf dem 2. Platz. Das Duo brauchte für die 8 Etappen mit über 16 000 Höhenmeter im Grossraum Kapstadt rund 21 Minuten länger als die Siegerinnen Annika Langvad und Sofia Gomez Villafane. Die 41-jährige Dänin Langvad avancierte mit ihrem sechsten Gesamtsieg am Cape Epic zur Rekord-Gewinnerin. Vorjahressiegerin Nicole Koller aus Laupen hatte auf einen erneuten Start in Südafrika verzichtet. Vera Looser machte derweil in der Rangliste wieder einen Satz nach vorne, nachdem sie das Rennen 2024 mit derselben Partnerin auf Rang 5 beendet hatte. 2023 hatte die dreifache Olympiastarterin Looser zusammen mit Kim Le Court das Cape Epic gewonnen und damit einen ihrer wichtigsten Erfolge der Karriere gefeiert. (zo)

24. März

Mountainbike: Koller fährt auf Rang 2

Der Laupnerin Nicole Koller ist der Auftakt in die Cross-Country-Saison geglückt. Koller fuhr im ersten Rennen der Swiss-Bike-Serie im Tessin auf den 2. Platz. Sie musste sich auf dem 4,2 km langen Rundkurs am Monte Ceneri einzig Jolanda Neff beugen. Koller verlor als Zweite auf die Siegerin allerdings fast drei Minuten, liess dafür die drittklassierte Französin Loana Lecomte um fast eine Minute hinter sich. (zo)

24. März

Squash: Steinmann stösst in Hamburg in den Halbfinal vor

Dimitri Steinmann hat am German Open in Hamburg die Halbfinals erreicht. Der in der Weltrangliste auf Rang 18 liegende Dübendorfer Profisquasher setzte sich dabei unter anderem im Viertelfinal gegen den an Nummer 1 gesetzten Ägypter Aly Abou Eleinen (PSA 13) in fünf Sätzen durch. Im Halbfinal scheiterte Steinmann dann in vier Sätzen am Ägypter Fares Dessouky (PSA 16). In Hamburg hatte der 27-Jährige vor Jahresfrist erstmals einen Final auf der World Tour erreicht. Das Turnier gehört zur vierthöchsten Stufe (Bronze) der World Tour. (zo)

24. März

Leichtathletik: Meier läuft in Mailand auf Rang 9

Am Stramilano, dem traditionellen Halbmarathon in Mailand, erkämpfte sich Andrea Meier vom LC Uster in 1:14:16 Stunden den 9. Rang. Damit verbesserte sie ihre persönliche Bestzeit um knapp 1:20 Minuten.

24. März

Unihockey: Kempf weiterhin Laupner Headcoach

Die Laupner NLA-Frauen werden auch nächste Saison von Headcoach Yves Kempf geführt. Der 43-Jährige hat seinen Vertrag ebenso um ein weiteres Jahr verlängert wie Assistenzcoach Kym Bähni sowie Goalietrainer David Holenstein. (zo)

24. März

Langlauf: Drittes Podest für Duo Weber/Fähndrich

Der Hinwilerin Anja Weber gelang zum Abschluss der Weltcupsaison zum dritten Mal in diesem Winter der Sprung aufs Weltcup-Podest. Zusammen mit Nadine Fähndrich wurde Weber beim Team-Sprint in Lahti in der Skating-Technik Dritte. Hinter Deutschlands und Schwedens Schlussläuferinnen hatte Fähndrich das bessere Ende für sich. Nach Konsultation des Zielfilms war klar, dass die WM-Bronzemedaillengewinnerinnen aus der Schweiz und nicht die Norwegerinnen aufs Podest steigen. Vier Hundertstel machten die Differenz.

Den Podestplatz von Lahti nur an Nadine Fähndrich festzumachen, wäre falsch. Im Gegenteil: Anja Weber lief überaus stark und hielt auch in der dritten Ablösung den Kontakt mit der Spitze. Nadine Fähndrich musste keine Lücke schliessen. Sie lag in Front und befand sich in der Abfahrt zum Ziel sogar in idealer Zweiter Position. (sda/zo)

22. März

Biathlon: Stalder fällt in der Verfolgung zurück

Sebastian Stalder hat am Holmenkollen in Oslo in der Verfolgung über 12,5 km Plätze eingebüsst. Der als 41. gestartete Walder liess sich insgesamt fünf Schiessfehler notieren und beendete das Rennen im 52. Rang. Sein Rückstand auf Sieger Sturla Holm Laegreid – der Norweger sicherte sich damit auch den Sieg im Gesamtweltcup – betrug 5:12 Minuten. Für Stalder war es das letzte Weltcuprennen der Saison. Das abschliessende Massenstartrennen bestreiten nur die besten 30 der Verfolgung. (zo)

22. März

Skispringen: Trunz scheitert in der Qualifikation

Felix Trunz vom Skiclub am Bachtel hat an der zweitletzten Weltcup-Station des Winters die Qualifikation für den Wettkampf verpasst. Im finnischen Lahti verpasste der 18-Jährige den Cut auf dem 56. Rang deutlich. Trunz landete nach 87,5 Metern – für die Qualifikation hätte er rund zehn Meter weiter springen müssen. (zo)

Biathlon: Stalder in Norwegen auf Rang 41

Der Walder Sebastian Stalder hat beim Weltcup-Sprint am Holmenkollen in Oslo den 41. Platz belegt. Der Oberländer musste sich einen Schiessfehler notieren lassen. Die Norweger dominierten auf krasse Art, indem sie einen Fünffacherfolg feierten. Der von einer Erkrankung zurückgekehrte Johannes Thingnes Bö siegte vor Sturla Holm Laegreid, Johannes Dale Skjevdal, Isak Frey und Vebjörn Sörum. (zo/sda)

21. März

Squash: Usters NLA-Männer treffen auf GC

In der letzten NLA-Runde erreichte das Ustermer Fanionteam ein leistungsgerechtes 2:2 gegen die Panthers aus Kriens. Die beiden Siege holten Robin Gadola und Joel Siewerth. Uster beendet die Qualifikation auf Rang 3 und trifft in den Playoff-Halbfinals auf Titelverteidiger GC. Das Ustermer Nachwuchsteam unterlag derweil Pilatus Kriens 1:3. Fabian Seitz (CH 16) konnte sich in fünf hart umkämpften Sätzen gegen die Nummer 11 der Schweiz und Ex Nationalspieler Cedric Kuchen durchsetzen. Das Ustermer Nachwuchsteam beendet die Saison auf dem letzten Platz. Es setzte allerdings einige Ausrufezeichen und könnte in der nächsten NLA-Saison eine Bedrohung für einige etablierte Equipen darstellen. (zo)

21. März

Unihockey: Ledergerber und Pfister verlängern beim UHC Uster

Der UHC Uster hat zwei Vertragsverlängerungen vermeldet. Für eine weitere Saison hat Captain Tobias Ledergerber beim NLA-Team unterschrieben. Der 29-Jährige ist Verteidiger. Für zwei Jahre unterschrieb Stürmer Josia Pfister (22). (zo)

21. März

Leichtathletik: Mehrere SM-Medaillen für den LC Uster

An den Schweizer Meisterschaften über 10 km in Courroux gewannen die Läuferinnen des LC Uster mehrere Medaillen. Für einen Paukenschlag sorgte dabei die bald 19-jährige Henriette Radzikowski. Die U20-OL-Weltmeisterin von 2023 erkämpfte sich im Elitefeld die Silbermedaille und gewann gleichzeitig bei den U20-Läuferinnen Gold. Mit ihrer Zeit von 33:40 Minuten unterbot sie gar den U20-Schweizer-Rekord um 49 Sekunden. Bronze erkämpfte sich in der U20 Anina Hirzel. Zusammen mit Lilly Nägeli, Anna Gasser und Andreina Schwarz sorgten sie zudem für eine Goldmedaille im Teamklassement. (zo)

21. März

Skicross: Schär verpasst die K.o.-Läufe an der WM

Die Nänikerin Natalie Schär hat bei ihrer WM-Premiere im Engadin den Vorstoss in die K.o.-Läufe verpasst. Die Oberländer Skicrosserin klassierte sich in der Qualifikation auf Platz 21. Nur die besten 16 Fahrerinnen kommen weiter. Schnellste in der Qualifikation war Schärs Teamkollegin Fanny Smith. (zo)

20. März

Badminton: Schnider in Basel ausgeschieden

Milena Schnider ist an den Swiss Open in Basel in der 1. Runde ausgeschieden. Die in der Weltrangliste auf Rang 134 liegende Ustermerin unterlag der Chinesin Luo Yu Wu (WR 68) in zwei Sätzen 14:21, 20:22. Angetrieben vom Publikum, zeigte Schnider am World-Tour-Turnier vor allem einen starken zweiten Satz, letztlich fehlten ihr nur zwei Punkte zum dritten Satz. Je länger die Partie dauerte, desto wohler fühlte sie sich bei ihrem bislang grössten Auftritt vor Heimpublikum. «Es hat viel Spass gemacht und ich möchte das noch hundertmal erleben», blickte sie voraus. (zo/sda)

20. März

Biathlon: Peter läuft zweimal aufs Podest

Das Biathlon-Quintett des SC am Bachtel hat beim Ländervergleich (Schweiz, Deutschland, Österreich, Italien) der Challenger-Kategorien in Finsterau (GER) überzeugt. Im Einzelrennen siegten Jonn Peter (U14) und Loïc Schönbächler (U12) in ihren Alterskategorien. Nino Oberholzer lief in der U13 auf Rang 4, Nik Oberholzer (U12) wurde Fünfter und Noel Schönbächler (U13) Achter.

Im Sprint gewann Jonn Peter dann die Silbermedaille. Loïc Schönbächler und Noel Schönbächler liefen in ihren Kategorien auf Rang 5, Nik Oberholzer klassierte sich auf Rang 6, während Nino Oberholzer Achter wurde.

20. März

Langlauf: Anja Weber gelingt Halbfinal-Einzug

Anja Weber schaffte beim beim City-Sprint in Tallinn mit den Skating-Ski den Einzug in die Halbfinals. Damit klassierte sich die Hinwilerin in Estlands Haupstadt auf Platz 10. Gewonnen wurde das Rennen von Nadine Fähndrich. Die Luzernerin feierte in ihrer Spezialdisziplin ihren sechsten Einzelsieg im Weltcup. (sda/zo)

19. März

Biathlon: Mehrere Podestplätze für den SC am Bachtel

Beim Swiss-Cup in Realp war Felix Ullmann im Massenstart-Rennen in der Kategorie Junioren der Schnellste. Vorne weg lief auch Levin Kunz bei den Jugend 2 trotz vier Schiessfehlern. Zur starken Bilanz des SC am Bachtel trug ausserdem Jamine Brenner als Zweite bei den Frauen bei.

Und Grund zur Freude gab es für Flurin Peter und Jamine Brenner in der Mixed-Staffel. Dank soliden Schiess- und Laufleistungen holten sie mit ihrem Vierer-Team den Kategoriensieg. Direkt hinter ihnen klassierten sich Levin Kunz und Toni Patt mit ihrer Crew auf Platz 2. (zo)

19. März

Langlauf: Dominante Bachtelianer am Voralpencup

Im Rahmen des Voralpencups fanden in Braunwald und Wiggis die letzten Saisonrennen statt. Dabei gab es für den SC am Bachtel (SCAB) im Teamsprint in der Skatingtechnik mit den Erfolgen von Celia Rüegg/Tabea Knobel (Frauen), Constantin Zisler/Dimtry Kräyenbühl (Männer), Lukas Zisler/Fabio Rüthemann (jeweils U14/U16) und Elin Durussel/Valentina Zisler sowie Nino Rüthemann/Florian Zisler (U10/U12) gleich fünf Kategoriensiege zu feiern. Tags darauf doppelten Dimitri Krayenbühl (U20) sowie Valentina (U12) und Lukas Zisler (U16) im Massenstartrennen in der klassischen Technik nach. Der Nachwuchs des SCAB heimste zudem weitere fünf Podestplätze ein.

Der SC am Bachtel entschied damit wie in den vergangenen Jahren die Clubwertung des Voralpencups für sich. In den einzelnen Kategorien schwangen Dimitri Krayenbühl (U20), Fabio Rüthemann (U16), Elin Durussel und Nino Rüthemann (beide U12) obenaus. (zo)

19. März

Unihockey: Leistungsträgerinnen bleiben beim UHC Laupen

Die Laupner NLA-Frauen dürften auch nächste Saison über ein schlagkräftiges Team verfügten. Mit Laura Bertini, Vanessa Wetten, Sina Krausz, Alina Hofmann, Andrea Wildermuth und Chiara Taini haben sechs Leistungsträgerinnen ihre Verträge verlängert. Der UHC Laupen beendete die Qualifikation auf dem 2. Rang und spielt derzeit in den Playoff-Viertelfinals gegen Unihockey Berner Oberland. (zo)

19. März

Eishockey: Pikes Oberthurgau neuer Gegner von Wetzikon und Dübendorf

Die höchste Amateurliga MHL besteht auch nächste Saison aus zwölf Teams, obwohl kein Team abgestiegen ist und der EHC Arosa künftig in der Swiss League spielt. Neuer Gegner des EHC Wetzikon und des EHC Dübendorf sind die Pikes Oberthurgau. Das Ostschweizer Team wurde vom Verband als Aufsteiger akzeptiert, obwohl die Pikes die sportlichen Kriterien für einen Aufstieg verpasst hatten. Die Thurgauer schieden in den Playoff-Viertelfinals aus. Sie waren eines von ursprünglich nur sechs aufstiegsberechtigten Erstliga-Teams. Drei davon verpassten gar die Playoffs. Der HC Université Neuchâtel sowie die Argovia Stars schieden wie die Pikes in den Viertelfinals aus und verzichteten im Gegensatz zu den Thurgauern nun auf das Angebot des Verbands, in die MHL aufsteigen zu können. (zo)

19. März

Eishockey: Karrer stösst zum EHCW

Der EHC Wetzikon hat den 22-jährigen Verteidiger Severin Karrer verpflichtet. Karrer stand die letzten zwei Saisons zwar bei Swiss-League-Verein HC Thurgau unter Vertrag, spielte aber überwiegend beim EHC Frauenfeld und damit bei einem MHL-Gegner der Wetziker. Mit Noah Siren stösst derweil ein weiterer Verteidiger zum EHCW. Der 19-Jährige kommt aus der U20 Elit der Lakers. Bei den Oberländern bleiben Goalie Tim Meier (23), Defensivspieler Andrea Zanolari (20) sowie Stürmer Simon Brander (20). Meier war erst im Februar zum EHC Wetzikon gestossen, er verlängerte um zwei Jahre. Zanolari und Brander spielten letzte Saison mit B-Lizenzen beim EHCW, der Klub hat sie nun fix verpflichtet. (zo)

19. März

Eisschnelllauf: McGregor läuft beim WM-Massenstart auf Platz 6

Die Ebmatingerin Kaitlyn McGregor hat an der Einzelstrecken-WM im norwegischen Hamar im Massenstart nochmals als Sechste einen Akzent gesetzt. Daneben hatte sich die 31-Jährige für das 3000-m-Rennen qualifiziert, und dort schliesslich Platz 20 geholt. (zo)

17. März

Eiskunstlauf: Volketswilerin holt SM-Titel

Vivienne Severine Blöchlinger vom Dübendorfer Eislaufclub hat sich bei den Schweizer Meisterschaften in Adelboden den Titel in der U14-Kategorie geholt. Den Ausschlag gab die mit drei Dreifachsprüngen gespickte Kür, in der die Volketswilerin auch zweimal den Salchow und einmal den Toeloop einbaute. (ako)

17. März

Squash: Usters Frauen schaffen Playoff-Einzug

Die NLA-Frauen von Uster haben sich als Tabellenzweite für die Playoffs qualifiziert. Das Trio mit Stella Kaufmann, Milena Penkov und Luisa Schneider musste sich zunächst am Spielwochenende in Genf sowohl Frick wie GC knapp 1:2 geschlagen geben. Am Sonntag liessen die Ustermerinnen dann aber nichts mehr anbrennen und besiegten Lausanne glatt 3:0. Die Playoffs finden am 4./5. April in Uster statt. (zo)

17. März

Langlauf: Anja Weber erneut in den Top 15

Anja Weber lief wie am Vortag, als sie über 18,6 km klassisch Zwölfte geworden war, am Holmenkollen in Oslo auch über 10 km Skating als 14. in die Top 15. Auf die siegreiche Schwedin Moa Ilar büsste die Hinwilerin 49,3 Sekunden ein. Die 27-jährige Ilar sicherte sich ihren zweiten Weltcup-Sieg im Einzel mit 1,6 Sekunden Vorsprung auf die Norwegerin Heidi Weng.

Bei den Männern war der nach Gossau gezogene Cyril Fähndrich über 10 km Skating als 28. mit 1:16,8 Minuten Rückstand auf Sieger Harald Amundsen bester Schweizer. (sda/zo)

16. März

Ski alpin: Fixer Weltcup-Startplatz für Miggiano

Die letzten Europacup-Abfahrten dieses Winters mussten abgesagt werden. In Kvitfjell in Norwegen verhinderte starker Wind die Durchführung. Bei den Männern gewann Livio Hiltbrand vor dem Bubiker Alessio Miggiano die Disziplinen-Wertung. Der 22-jährige Miggiano sicherte sich damit einen fixen Startplatz in den Weltcup-Abfahrten der kommenden Saison. (sda/zo)

16. März

Leichtathletik: Schlumpf überzeugt in New York

Fabienne Schlumpf hat den stark besetzten Halbmarathon in New York als sechstbeste Europäerin auf Platz 15 beendet. Mit 1:11:35 Stunden war die 34-jährige Wetzikerin auf dem welligen Kurs 46 Sekunden schneller als beim 8. Rang vor einem Jahr. Die Form stimmt also für die am 12./13. April stattfindenden Strassenlauf-Europameisterschaften in Brüssel, wo Schlumpf erneut über 21,1 km antreten wird. Ihr Schweizer Rekord im Halbmarathon steht seit vier Jahren bei 1:08:27 Stunden. (sda/zo)

16. März

Bob: Dominik Schläpfer fährt an WM auf Platz 10

Der Tösstaler Anschieber Dominik Schläpfer hat zum Ende der Saison an der WM in Lake Placid im Vierbob von Timo Rohner den zehnten Rang erreicht. Die Crew verlor 2,43 Sekunden auf den zweimaligen Doppel-Olympiasieger Francesco Friedrich. Als bestes Schweizer Team erreichte Michael Vogt Platz 6, wobei das Podest um 1,26 Sekunden recht deutlich verpasst wurde. Besonders auch: Der zweite Lauf am Freitag war wegen des nicht mehr durchgehend mit Eis bedeckten Kanals annulliert worden. (sda/zo)

15. März

Langlauf: Anja Weber wird Weltcup-12. in Oslo

Anja Weber schaffte am Holmenkollen in Oslo im ersten Weltcup-Rennen nach der WM eine persönliche Bestleistung in einem Distanz-Wettkampf. Die Hinwilerin, in Trondheim an der Seite von Nadine Fähndrich Gewinnerin der Bronzemedaille im Team-Sprint, sicherte sich über 18,6 Kilometer klassisch Platz 12. Vor einem Jahr in Lahti hatte sie über 20 Kilometer klassisch Rang 15 belegt. Die Norwegerin Therese Johaug dominierte deutlich und revanchierte sich bei erster Gelegenheit eindrücklich für die «Niederlagen» an der WM. Johaug, beim Saisonhöhepunkt dreimal Zweite und einmal Dritte, siegte mit 16,5 Sekunden Vorsprung vor ihrer Landsfrau Astrid Slind. (sda/zo)

15. März

Rad: Annika Liehner mit Schweizer Vierer im Schuss

Das Schweizer Bahn-Nationalteam mit der Rütnerin Annika Liehner hat am Nations-Cup-Event in Konya in der Türkei ausgezeichnete Leistungen erbracht. Den im Februar an den Europameisterschaften in Zolder in Belgien aufgestellten Landesrekord in der Mannschaftsverfolgung (4:20,211) vermochte der Frauen-Vierer gleich zweimal zu unterbieten.

In der Qualifikation benötigten Liehner, Michelle Andres und Aline Seitz für die 4000 Meter 4:18,317 Minuten, in der Hauptrunde wurde das Quartett (mit Lorena Leu anstelle von Andres) gar in 4:17,798 gestoppt. Die Darbietung bescherte dem Ensemble den siebten Platz. (sda)

14. März

Squash: Usters NLA-Fanionteam verliert

Das stark ersatzgeschwächte NLA-Fanionteam des Squashclub Uster unterlag Kriens auswärts 1:3. Die ohne David Bernet, Miguel Mathis und Joel Siewerth angetretenen Ustermer konnten lediglich einen Sieg verbuchen. Für diesen war Robin Gadola zuständig. Das Ustermer Juniorenteam holte derweil auswärts beim 2:2 gegen Vaduz einen Punkt. Liam Flükiger an Position 4 hatte anfangs Schwierigkeiten gegen Peter Maier, drehte das Spiel aber und siegte 3:1. Auf Position 2 gewann Fabian Seitz souverän 3:0 gegen Patrick Maier. Lasse Widmer und Leandro Mannhart verloren ihren Partien. Da beide Teams gleich viele Sätze gewannen, entschieden die Punkte. Mit jeweils 112 Punkten gab die Erstposition den Ausschlag, wodurch Vaduz zwei Punkte erhielt und Uster einen Zähler.

14. März

Eishockey: Jenni neu Assistent statt U20-Headcoach

Der Effretiker Marcel Jenni ist nicht mehr Headcoach der Schweizer U20. Jan Cadieux übernimmt für den 51-Jährigen, der die wichtigste Schweizer Nachwuchsauswahl zwei Jahre lang leitete. Jenni bleibt allerdings im U20-Staff, wie der Verband mitteilt. Er wird künftig als Assistenztrainer von Cadieux arbeiten, zugleich gehört Jenni auch dem Schweizer Trainerteam an der A-WM an, die vom 9. bis 25. Mai in Stockholm (SWE) und Herning (DEN) stattfindet. (zo)

13. März

Eiskunstlauf: Kaiser für WM in den USA aufgeboten

Livia Kaiser vom Dübendorfer Eislaufclub ist für die Weltmeisterschaften in Boston (USA) selektioniert worden. Diese finden 25. bis 30. März statt. Vor einem Jahr hatte sich die 20-Jährige an der WM auf dem 9. Rang klassiert. (zo)

12. März

Unihockey: Trio verlängert beim UHC Uster

Der UHC Uster hat drei Vertragsverlängerungen vermeldet. Auch nächste Saison beim NLA-Team spielen Nicola Brütsch (28), Sebastian Kuhn (22) sowie Jean-Luc Klöti (26). Während Goalie Brütsch seine Option für ein weiteres Jahr bei den Ustermern gezogen hat, verlängerte sein Torhüterkollege Kuhn um zwei Saisons. Verteidiger Klöti bleibt derweil eine weitere Saisons in Uster. (zo)

12. März

Judo: Vetterli wird Grand-Prix-Fünfte

Gioia Vetterli vom Judo Club Uster hat am Grand Prix Oberösterreich in Linz in der Gewichtsklasse bis 70 Kilogramm das Podest nur knapp verpasst. Die 26-Jährige bezwang ihre ersten drei Gegnerinnen jeweils mit Ippon ehe ihre Siegserie im Halbfinal endete. Den kleinen Final gegen die Slowenin Kaja Schuster verlor Vetterli ebenso. Dank dem fünften Rang verbesserte sich Vetterli in der Weltrangliste um 14 Positionen auf den 69. Platz. (zo)

10. März

Leichtathletik: SM-Gold für Nägeli, Gübeli holt Bronze

Lilly Nägeli vom LC Uster hat an der Cross-SM in Bern über die Kurzdistanz Gold geholt. Die 1500-m-Spezialistin setzte sich nach rund der Hälfte der 3 Kilometer zusammen mit zwei anderen Läuferinnen ab. Am Schluss verfügte Nägeli über die meisten Energiereserven und sicherte sich den Titel. Ebenfalls eine SM-Medaille gewann ihr Klubkollege Jonas Gübeli. Er klassierte sich im Langcross der Männer über 10 Kilometer an vierter Stelle und gewann Bronze, da Sieger Dhabar Hamse nicht titelberechtigt war. (zo)

9. März

Biathlon: Saisonbestresultat für Gion Stalder

Der Walder Gion Stalder hat im estnischen Otepää sein Saisonbestresultat im IBU-Cup realisiert. Stalder lief im Massenstartrennen auf den 8. Platz. Vor drei Jahren hatte der Oberländer im IBU-Cup sein bisher bestes Resultat erzielt – er wurde damals in der Verfolgung im italienischen Ridnaun Siebter. (zo)

9. März

Biathlon: Sebastian Stalder in der Verfolgung auf Rang 29

Sebastian Stalder hat beim Weltcup im tschechischen Nove Mesto das Verfolgungsrennen auf Platz 29 beendet. Der Walder kam im Schiessstand ohne Fehler durch. Stalder klassierte sich hinter den zwei anderen Schweizern Niklas Hartweg (6.) und Joscha Burkhalter (23.). Mit der Schweizer Staffel klassierte sich der Oberländer dann auf dem 9. Platz.(zo)

9. März

Langlauf: Weber mit der Staffel WM-Fünfte

Die Schweizer Langläuferinnen können an der WM in Trondheim im Staffel-Wettbewerb nicht in den Kampf um die Medaillen eingreifen. Das Quartett belegt Platz 5. Die Schweizer Equipe mit der Hinwilerin Anja Weber, Nadja Kälin, Marina Kälin und Nadine Fähndrich egalisierte das bisherige Bestergebnis an einer Weltmeisterschaft. Rang 5 hatte sich vor 26 Jahren auch das Team mit der Gibswilerin Sylvia Honegger, Andrea Huber, Brigitte Albrecht und Natascia Leonardi gesichert.

Die Schweizerinnen büssten über die Distanz von viermal siebeneinhalb Kilometern 3 Minuten und 19 Sekunden auf die Schwedinnen ein, die sich gegen die lange Zeit wie die sicheren erfolgreichen Titelverteidigerinnen aussehenden Norwegerinnen durchsetzten. Den Kampf um Bronze entschieden die Deutschen knapp gegen die Finninnen für sich. (sda/zo)

7. März

Ski alpin: Miggiano vergibt erste Weltcup-Punkte

Bei seinem dritten Weltcup-Start verpasste Alessio Miggiano die ersten Punkte als 43. um sechs Zehntelsekunden. In der ersten von zwei Abfahrten von Kvitfjell (NOR) lag der Bubiker bis kurz vor dem Ziel auf Top-30-Kurs. Auf den letzten 16 Fahrsekunden verlor der 22-Jährige nach einem Fehler allerdings noch mehr als eine Sekunde. (zo)

7. März

Leichtathletik: Gubelmann muss auf EM-Start verzichten

Bittere Erfahrung für Catia Gubelmann: Die Ustermerin musste an der Hallen-EM im niederländischen Apeldoorn kurzfristig auf den Start über 400 m verzichten. Oberschenkelprobleme zwangen die 23-Jährige zum Forfait. Es wäre Gubelmanns erste EM-Teilnahme bei der Elite gewesen. (zo)

7. März

Squash: Ustermer mindestens in den Top 3

Dem Fanionteam des Squashclub Uster ist der 3. Platz in der NLA-Tabelle nicht mehr zu nehmen. 4:0 schlugen die Ustermer Vaduz, dies dank deutlichen 3:0-Erfolgen von David Bernet, Robin Gadola, Joel Siewerdt und Luis He. Die Ustermer liegen zwei Runden vor Schluss gleichauf mit dem Zweitklassierten Airgate Zürich und zwei Punkte hinter Leader Grasshoppers und können ihre Klassierung im Hinblick auf die Playoffs in Uster am 4. und 5. April noch verbessern. Das am Tabellenende liegende Ustermer Farmteam kam gegen Lausanne zu einem 2:2-Remis. Lasse Widmer (nach 0:2-Satzrückstand) und Fabian Seitz gewannen ihre Partien, Tierry Mösner und Liam Pössl mussten sich geschlagen geben. (zo)

7. März

Skispringen: Kindlimann bleibt in Qualifikation hängen

Rea Kindlimann hat an der Nordisch-WM in Trondheim auch auf der Grosschance die Qualifikation nicht überstanden. Die Gibswilerin belegte mit einer Weite von 89,5 Metern den 52. Rang unter 57 Starterinnen. Für einen Rang in den Top 40, die den Hauptwettkampf bestreiten dürfen, hätte sie 14 Meter weiter springen müssen. Auch die zweite Schweizerin Sina Arnet schaffte diese Hürde als 43. nicht. (zo)

6. März

Eishockey: Anderegg folgt beim EIE auf Dalla Vecchia

Der EHC Illnau-Effretikon hat einen neuen Headcoach. Auf nächste Saison hin übernimmt Christian Anderegg den Posten beim Oberländer Zweitligisten. Der 43-Jährige ist ein bekanntes Gesicht im Klub, wirkte er zuletzt doch vier Jahre lang als Assistenztrainer beim EIE. Die letzten drei Saisons coachte Anderegg an der Seite von Gianni Dalla Vecchia. Nachdem der Schaffhauser nun aufgehört hat, rückt der ehemalige Assistent zum Chefcoach auf. (zo)

6. März

Langlauf: Fähndrich holt WM-Silber mit Schweizer Männer-Staffel

Die Männer bescheren der Schweiz die dritte Medaille an der Nordisch-WM in Trondheim. Der in Gossau lebende Zentralschweizer Cyril Fähndrich, Jonas Baumann, Jason Rüesch und Valerio Grond holen in der Staffel Silber. Die Schweizer gehörten während des ganzen Rennens zur Spitzengruppe respektive zur ersten Verfolgergruppe hinter Norwegen. Grond übernahm als Schlussläufer an 3. Stelle von Rüesch und setzte sich im Sprint gegen den Schweden Edvin Anger durch. Nach den ersten 7,5 km von Fähndrich lagen die Schweizer noch an 8. Stelle. Baumann machte in der Folge drei Plätze gut, Rüesch zwei.

Die Schweiz verzeichnet damit bereits vor der Frauen-Staffel am Freitag und den abschliessenden 50-km-Massenstarts am Wochenende ihre erfolgreichste Nordisch-WM. Vor der Männer-Staffel hatte Nadine Fähndrich in Trondheim bereits Bronze im Einzel-Sprint sowie im Team-Sprint mit der Hinwilerin Anja Weber geholt. (sda/zo)

6. März

Skicross: Schär im WM-Aufgebot

Skicrosserin Natalie Schär aus Nänikon steht im Aufgebot von Swiss-Ski für die Freestyle-Weltmeisterschaften im Engadin vom 17. bis 30. März. Schär ist eine von vier selektionierten Schweizerinnen und steht vor ihrer ersten Elite-WM. Die 24-Jährige liegt derzeit im Weltcup als drittbeste Schweizerin an 16. Stelle. Schärs Bestresultat ist ein 7. Rang. (zo)

6. März

Skispringen: Kindlimann mit Mixed-Team nicht im Final

An der Nordisch-WM in Trondheim brachte die Gibswilerin Rea Kindlimann ihren zweiten Einsatz hinter sich. Mit der Schweizer Equipe, die zum zweiten Mal im Mixed-Wettkampf antrat, verpasste sie den Finaldurchgang der besten acht deutlich. Das Quartett mit Kindlimann, Sina Arnet, Killian Peier und Gregor Deschwanden klassierte sich im 11. Rang unter den 15 teilnehmenden Nationen. (sda/zo)

6. März

Eishockey: EHCW verliert Goalie Rutz

Der EHC Wetzikon muss künftig ohne Goalie Jan Rutz auskommen. Erstligist SC Herisau hat den Zuzug des Torhüters vermeldet. Der 22-jährige Rutz spielte zuletzt eine Saison lang für das Oberländer MHL-Team. In der Qualifikation absolvierte er 19 Partien, dazu bestritt er alle drei Pre-Playoff-Spiele der Wetziker gegen Franches-Montagnes. Seinen Vertrag beim EHCW bereits verlängert hat derweil Goalie Jari Stacher, der letzte Saison 15-mal für die Oberländer spielte. (zo)

5. März

Biathlon: Jonn Peter wird U15-Meister

An den Schweizer Meisterschaften der U15-Kategorien in Les Mosses gewann Jonn Peter vom Skiclub am Bachtel den Titel im Massenstart. Peter verzeichnete vier Schiessfehler und setzte sich mit 18 Sekunden Vorsprung durch. Im Sprint vom Sonntag reichte es ihm auf Rang sechs, aufs Podest fehlten knapp 30 Sekunden. Sehr erfolgreich war der SCAB in der Kategorie U13, in der allerdings keine SM-Medaillen verteilt wurden. Im Massenstart gab es dank Loïc Schönbächler, Noel Schönbächler und Nino Oberholzer gleich einen Dreifachsieg, im Sprint mit Noel Schönbächler vor Nino Oberholzer einen Doppelsieg.

5. März

Langlauf: Cyril Fähndrich WM-Siebter

Der in Gossau lebende Cyril Fähndrich überzeugt in seinem wichtigsten Rennen an der Nordisch-WM in Trondheim mit Platz 7. Dem Bruder von Nadine Fähndrich gelang ein starker Auftritt. Der gebürtige Luzerner teilte das Rennen sehr gut ein, baute nicht ab, und lag zum Schluss nur 35 Sekunden hinterJohannes Hösflot Klaebo zurück, der bei der Heim-WM bereits zum dritten Mal zu Gold lief.

Die Leistung von Fähndrich kam ohne Ansage. Ein 20. Rang als Bestresultat in diesem Winter und ein missglückter Skiathlon in Trondheim hatten nicht auf ein Top-Ten-Resultat hingedeutet. (sda)

4. März

Eisschnelllauf: McGregor/Wenger sorgen für Weltcup-Premiere

Bei der sechsten und letzten Weltcup-Station der Saison in Heerenveen (NED) sorgte die Ebmatingerin Kaitlyn McGregor bei der noch jungen Disziplin Mixed-Relay an der Seite von Livio Wenger für einen bemerkenswerten Akzent. Das Schweizer Duo siegte mit einer nationalen Bestmarke vor Spanien und Polen. Sogar das favorisierte holländische Team liess es dabei als Zweite hinter sich. Dieses wurde aber im Nachhinein auch noch wegen eines Regelverstosses disqualifiziert. Beim Mixed-Relay werden insgesamt sechs Runden gelaufen, wobei sich Frauen und Männer nach jeder Runde abwechseln.

Die 31-jährige McGregor klassierte sich in Holland zudem im Massenstart-Rennen auf Platz 14. Über die Einzeldistanzen reichte es ihr jeweils in der B-Division zu den Plätzen 9 (1500 m) und 14 (3000 m). Vielstarterin McGregor erreichte ausserdem mit ihren Schweizer Kolleginnen Ramona Härdi und Vera Güntert – ebenso in der B-Serie – den vierten Platz in der Teamverfolgung. (zo)

3. März

Eiskunstlauf: Rang 9 für Tzimpoukakis an Juniorinnen-WM

Leandra Tzimpoukakis hat an der WM der Juniorinnen im ungarischen Debrecen den 9. Rang erreicht. Der Läuferin vom Dübendorfer Eislaufclub gelangen mehrere persönliche Bestleistungen – im Kurzprogramm mit 61,37 Punkten, in der Kür mit 118,29 Punkten und im Total mit 179,66 Punkten. Dank dem 9. Rang von Tzimpoukakis dürfen nächstes Jahr erneut zwei Schweizerinnen an der WM der Juniorinnen antreten. (ako)

3. März

Futsal: Kein Aufstieg für den FC Uster

Das Erstliga-Team von Uster hat den Aufstieg in die Second League verpasst. Der FCU musste sich am Finalspieltag in Plan-les-Ouates gegen Le Parc 2 aus La Chaux-de-Fonds 3:7 geschlagen geben. «Sie wollten den Sieg mehr», sagte Usters Philipp Bünter. (zo)

3. März

Boxen: Hiseni siegt nach Punkten

Der Volketswiler Profiboxer Ramadan Hiseni hat einen Heimsieg gefeiert. Der 28-jährige Mittelgewichtler gewann am Samstag in der Volketswiler Gries-Sporthalle gegen den Georgier Nika Bigvava nach Punkten. Im 25. Profikampf war es für Hiseni der 21. Sieg. Lediglich zweimal in seiner Profikarriere ging er bisher als Verlierer aus dem Ring. (zo)

Langlauf: Weber 19. im WM-Skiathlon

Anja Weber hat den Skiathlon über 20 km an der WM in Trondheim in den Top 20 beendet. Die Hinwilerin belegte mit gut drei Minuten Rückstand auf die Spitze den 19. Rang. Mit einem Rang in dieser Region des Klassements hatte sie im Vorfeld auch gerechnet. Webers Fokus liegt auf dem Teamsprint vom Mittwoch. Dort hat die 23-Jährige zusammen mit Nadine Fähndrich Medaillenchancen.

Den Weltmeistertitel holte sich die Schwedin Ebba Andersson. Sie setzte sich in einem Fotofinish um wenige Zentimeter gegen die Norwegerin Therese Johaug durch. (zo)

Langlauf: Fis-Podestplätze für Geschwister Wigger

An den Fis-Rennen in Sparenmoos im Berner Oberland gab es bei der Elite zwei Oberländer Podestplätze. Der Gibswiler B-Kaderläufer Nicola Wigger gewann das Massenstartrennen über 10 km im klassischen Stil, an dem die meisten Swiss-Ski-Kaderläufer teilnahmen, die nicht an der WM in Trondheim im Einsatz stehen. Bemerkenswert war aber vor allem auch das Resultat im Einzelstartrennen über 10 km Skating bei den Frauen: Die Gibswilerin Siri Wigger wurde Zweite – die 21-Jährige gab erst vor zwei Wochen ihr Renncomeback, nachdem sie aus gesundheitlichen Gründen fast zwei Jahre lang keine Wettkämpfe bestritt. (zo)

2. März

Bob: Isler in der Spitzengruppe

Die Weisslingerin Selina Isler hat zum Abschluss der Europacup-Saison in St. Moritz einen 6. Rang im Monobob und einen 5. Rang im Zweierbob mit Anschieberin Lia Flattich herausgefahren. Damit beendet Isler ihre erste Europacup-Saison in der Spitzengruppe der Gesamtwertung. Im Monobob wurde die 21-Jährige Gesamt-Zweite hinter Inola Blatty und komplettierte damit einen Schweizer Doppelsieg. Im Zweierbob belegte Isler den vierten Schlussrang im Gesamtklassement. (zo)

2. März

Skispringen: Kindlimann wird 52. bei der WM-Premiere

Rea Kindlimann ist bei ihrem WM-Debüt in Trondheim (NOR) auf der Normalschanze nicht über die Qualifikation herausgekommen. Die Gibswilerin klassierte sich so auf Rang 52 unter den 60 Klassierten. Weltmeisterin wurde die Slowenin Nika Prevc. (zo)

28. Februar

Fussball: Idrizi bleibt eine dritte Saison beim FC Brüttisellen-Dietlikon

Der FC Brüttisellen-Dietlikon vermeldet die Vertragsverlängerung mit Trainer Zahir Idrizi. In der laufenden Saison wolle man den guten Mittelfeldplatz als Aufsteiger verteidigen, schreibt der Zweitliga-Verein. Idrizi, zuvor Assistent beim FC Dübendorf, war im Sommer 2023 zum FCB als Cheftrainer gewechselt. In der Folge gelang sogleich der Aufstieg in die 2. Liga. Die Brüttiseller sind bei Meisterschaftshalbzeit in der Gruppe 2 auf Platz 6 klassiert. (zo)

27. Februar

Langlauf: Anja Weber wird 19. zum WM-Start

Anja Weber ist zum WM-Auftakt in Trondheim (NOR) im Sprint mit den Skating-Ski in den Viertelfinals ausgeschieden. Die damit auf Platz 19 klassierte Hinwilerin sprach hinterher gegenüber «SRF» von einem guten Rennen. «Natürlich wäre es cool gewesen in den Halbfinal zu laufen. Es war trotzdem ein gutes Rennen von mir.» Grund zur Freude gab es im Schweizer Team ohnehin. Nadine Fähndrich schaffte nämlich als Dritte den Sprung aufs Podest. Als Siegerin kam einmal mehr Jonna Sundling ins Ziel. Die Schwedin war eine Klasse für sich. Silber holte sich im Kampf auf der Zielgeraden Kristine Skistad aus Norwegen. (sda/zo)

27. Februar

Leichtathletik: Gubelmann für Hallen-EM selektioniert

Catia Gubelmann kommt zu ihrer Elite-EM-Premiere: Die Ustermerin wurde von Swiss Athletics für die Hallen-Europameisterschaften im niederländischen Apeldoorn (6. bis 9. März) aufgeboten. Gubelmann ist die einzige Schweizer Starterin über 400 m.

25. Februar

Langlauf: Bachtelianer Quintett siegt am Voralpencup

Auch beim Voralpencup in Hemberg im Toggenburg gab es für den Nachwuchs vom Skiclub am Bachtel (SCAB) im Skating-Sprint durch Loïc Schönbächler (U12), Elina Keller (U14), Fabio Rüthemann (U16) sowie Dimitri (U20) und Noémie Krayenbühl (U16) gleich mehrere Kategoriensiege. Abgerundet wurde die gute Podestbilanz des SCAB durch viermal Silber und fünfmal Bronze. (zo)

25. Februar

Eishockey: EHCW-Captain Schir bleibt an Bord

Der EHC Wetzikon vermeldet eine wichtige Vertragsverlängerung. Captain Rubio Schir spielt auch nächste Saison für das Oberländer MHL-Team. Der auf die Saison 2023/24 zum EHCW gestossene Stürmer war in der Qualifikation hinter Yannic Noll der zweitbeste Wetziker Skorer. In 25 Partien gelangen dem 27-jährigen Schir 10 Tore und 11 Assists. (zo)

24. Februar

Eisschnelllauf: McGregor wird Achte im Massenstart-Rennen

Kaitlyn McGregor gelang bei der fünften und vorletzten Weltcup-Station im polnischen Tomaszow Mazowiecki im Massenstart-Rennen der A-Serie als Achte ihre beste Saisonklassierung. Daneben war die Ebmatingerin über 1500 m mit den Top 20 unterwegs, wo es ihr zu Platz 19 reichte. Über die weiteren Einzeldistanzen erreichte McGregor jeweils in der tieferen B-Division die Plätze 9 (1000 m), 16 (3000 m) und 22 (500 m). (zo)

24. Februar

Langlauf: Bachtelianer überzeugen am Voralpencup

Der Nachwuchs vom Skiclub am Bachtel (SCAB) zeigte am Voralpencup auf dem Urnerboden wiederholt starke Resultate. Florian Lorentz (U10), Elin Durussel (U12) und Fabio Rüthemann (U16) holten sich bei den im Einzelstart-Modus ausgetragenen Klassik-Rennen den Kategoriensieg. Ausserdem gab es weitere vier Mal Silber und dreimal Bronze für die jungen Läuferinnen und Läufer des SCAB. (zo)

24. Februar

Ski alpin: Miggiano schrammt als Vierter am Podest vorbei

Alessio Miggiano hat bei einem Europacup-Super-G in Bjelasnica/Sarajevo (BIH) das Podest knapp verpasst. Dem Bubiker fehlten als Vierter lediglich acht Hundertstelsekunden. Im tags zuvor ausgetragenen Super-G musste sich der 22-Jährige mit Platz 9 begnügen. (zo)

23. Februar

Leichtathletik: Catia Gubelmann holt SM-Gold

Bei der Hallen-SM in St. Gallen holte sich die Ustermerin Catia Gubelmann über 400 m in einer Zeit von 52,94 Sekunden den Titel. Lena Wernli aus Laupen wurde in 53,30 Sekunden Dritte. Im 1500-m-Rennen reichte es der Ustermerin Lilly Nägeli in 4:36,18 Minuten zu Silber. Dritter wurde 3000-m-Läufer Jonas Schaub vom TV Maur, der nach 8:22,69 Minuten ins Ziel kam. Das selbe Ergebnis erzielten zudem Stabhochspringer Adrian Kübler (5,15 m) aus Wildberg und der Weisslinger Kugelstösser Urs Hutmacher (17,10 m). (zo)

23. Februar

Radquer: Kuhn wird 13. bei internationalem Rennen in Belgien

Kevin Kuhn klassierte sich beim internationalen Sluitingsprijs von Oostmalle (BEL) auf Platz 13. Der Laupner verlor dabei 1:45 Minuten auf den niederländischen Sieger Joris Nieuwenhuis. (zo)

23. Februar

Biathlon: Sebastian Stalder zum WM-Ende nur 25.

Bei der WM in Lenzerheide endete für Sebastian Stalder das Rennen im Massenstart über 15 km mit einer Enttäuschung. Der als starker Schütze geltende Walder leistete sich für einmal gleich drei Fehler, sodass ihm nur Platz 25 blieb. Stalder verlor 2:50 Minuten auf den norwegischen Sieger Endre Strömsheim. Als bester Schweizer klassierte sich Niklas Hartweg auf dem 17. Rang. (sda/zo)

23. Februar

Biathlon: Starker Staffel-Auftritt von Stalder

Die Schweizer Männerstaffel erreicht an der WM in Lenzerheide mit einer soliden Leistung in den 7. Rang. Die Basis zum guten Resultat legte der Walder Startläufer Sebastian Stalder, der auf Platz 4 an Joscha Burkhalter übergab. Nach Burkhalter gingen James Pacal und Niklas Hartweg in die Loipe. Den Kampf um den WM-Titel machten die favorisierten Norwegen und Frankreich unter sich aus, mit klaren Vorteilen für die Skandinavier. Schlussmann Johannes Thingnes Bö übernahm mit 46 Sekunden Vorsprung und lief relativ gemächlich und ungefährdet zum Sieg. (sda/zo)

22. Februar

Biathlon: Stalder starker WM-Elfter

Sebastian Stalder hat an der WM in Lenzerheide im Einzel einen starken 11. Platz belegt. Der Oberländer setzte vor 6300 Zuschauern zwar gleich das erste Projektil neben das Ziel. Die nächsten 19 Scheiben räumte er aber ab. Stalder verfehlte die Top Ten um genau drei Sekunden. Mit Platz 11 sicherte er sich aber den Platz im Massenstartrennen vom Sonntag. An der WM im letzten Jahr hatte Stalder im Massenstart den 7. Rang belegt und dabei keinen einzigen Schiessfehler gemacht. (sda/zo)

19. Februar

Olympisches: Zwei Dübendorfer Eislauf-Medaillen

Leandra Tzimpoukakis vom Dübendorfer Eislaufclub sowie ihr Vereinskollege Gion Schmid haben am European Youth Olympic Festival in Georgien jeweils die Bronzemedaillen gewonnen. Mit drei Dreifachsprüngen sowie einem Doppelaxel und 59,66 Punkten schuf sich Tzimpoukakis in Bakuriani als Zweite des Kurzprogramms eine gute Ausgangslage für die Kür, die sie ebenfalls als Zweite beendete. Mit 177,42 Punkten sicherte sich die 15-Jährige letztlich den 3. Gesamtrang.

Schmid legte die Basis zu seiner Medaille ebenfalls im Kurzprogramm – dank fehlerlosen Sprungelementen mit drei Dreifachsprüngen. In der Kür stürzte der Athlet des Dübendorfer Eislaufclubs zwar zu Beginn beim Dreifachlutz. Danach folgten aber fünf gestandene Dreifachsprünge, letztlich wurde er in der Kür Dritter. Im Total reichte dies mit 176,94 Punkten für die Bronzemedaille. (ako)

17. Februar

Rad: Rüegg bei Bahn-EM-Dernière Achter, Liehner lässt aufhorchen

An den Bahn-Europameisterschaften im belgischen Zolder in der letzten Woche waren mit Annika Liehner (Rüti) und Lukas Rüegg (Madetswil) eine Athletin und ein Athlet aus der Region mit dabei. Liehner brach dabei in der Mannschaftsverfolgung zusammen mit Fabienne Buri, Jasmin Liechti und Aline Seitz in der Qualifikation den Schweizer Rekord. In der Hauptrunde landete das Quartett auf Rang 5 und verpasste die Teilnahme am kleinen Final um 1,4 Sekunden. Rüegg wurde im Punktefahren Achter – es war sein letzter EM-Auftritt. Der 28-Jährige beendet seine Karriere, wie Swiss Cycling mitteilt. (zo)

17. Februar

Olympisches: EYOF-Gold für Kemptthaler Eishockeyspieler

Am European Youth Olympic Festival (EYOF) im georgischen Bakuriani sicherte sich die Schweiz Gold im Eishockey der Männer. Das U17-Nationalteam schlug im Final die Slowakei 5:2. Mit dabei im Team war der Kemptthaler Wsewolod Schwanemann. Der 16-jährige Verteidiger, der im Nachwuchs von Ambri-Piotta spielt, steuerte im Turnierverlauf ein Tor und zwei Assists bei. (zo)

17. Februar

Skispringerin: Kindlimann punktet erstmals im Weltcup

Rea Kindlimann hat erstmals in ihrer Karriere Weltcup-Punkte erreicht. Im slowenischen Ljubno belegte die 22-jährige Gibswilerin den 28. Rang. Nach dem ersten Durchgang war sie 29. und verbesserte sich beim zweiten Versuch noch um einen Rang. Für Kindlimann war es das erste Mal überhaupt, dass sie im Weltcup die Qualifikation überstand. (zo)

16. Februar

Biathlon: Stalder mit Schwächen am Schiessstand

Sebastian Stalder konnte sich an der WM in Lenzerheide in der Verfolgung nicht steigern. Der Walder, der im Sprint 13. geworden war, fiel auf den 27. Rang zurück. Der sonst so treffsichere Stalder beging für einmal am Schiessstand ungewohnt viele Fehler: Gleich vier Fehlschüsse verzeichnete der 27-Jährige – bei allerdings schwierigen Windverhältnissen. «Ich kann nicht zufrieden sein. Ich hatte von der ersten Runde an nicht wirklich die Beine und habe am Schiessstand dafür bezahlt, dass es auf der Strecke so streng war», sagte Stalder im TV-Interview. (zo)

16. Februar

Bob: Schläpfer im Weltcup Sechster

Der Wilemer Bob-Anschieber Dominik Schläpfer belegte mit dem Vierer von Pilot Timo Rohner im Weltcup in Lillehammer den sechsten Rang unmittelbar hinter der Equipe von Michael Vogt. Auf das Podest fehlten dem Quartett mit Rohner, Schläpfer, Omar Vögele und Mathieu Hersperger 42 Hundertstel. (zo)

16. Februar

Bob: Isler kann nicht mit den WM-Besten mithalten

Selina Isler hat an ihren ersten Junioren-Weltmeisterschaften Lehrgeld bezahlt. Die 21-jährige Bobpilotin aus Weisslingen hielt im deutschen Altenberg nicht mit den Besten mit. Isler wurde mit dem Monobob Zehnte und Letzte und belegte im Zweierbob mit Andrea Schlatter den achten Rang von neun Duos. An den Junioren-Europameisterschaften Ende Januar in Sigulda hatte sie mit dem Monobob noch Silber gewonnen. (zo)

16. Februar

Langlauf: Wigger in Falun nicht zufrieden

Nicola Wigger hat im schwedischen Falun seine Weltcup-Einsätze Nummer vier und fünf dieses Winters hinter sich gebracht. Der 23-jährige Gibswiler belegte über 10 km klassisch den 40. Rang mit 1:47 Minuten Rückstand auf den finnischen Sieger Iivo Niskanen. «Ich gab mein Bestes, aber das war nicht gut genug», schrieb Wigger danach auf Instagram. Im Massenstartrennen über 20 km Skating wurde Wigger 51., 3:19 Minuten hinter dem siegreichen Norweger Paal Golberg. (zo)

16. Februar

Rodeln: Maag bestätigt ihren WM-Rang

Im achten Weltcuprennen der Saison belegte Natalie Maag den 5. Rang und bestätigte damit ihr Resultat von den Weltmeisterschaften, wo sie vor zehn Tagen ebenfalls Fünfte geworden war. Im südkoreanischen Pyeongchang, 2018 Schauplatz der Olympischen Winterspiele, lag die 27-jährige Wernetshauserin bereits nach dem ersten Durchgang auf Rang 5 und konnte sich im 2. Lauf nicht mehr verbessern. Ihr Rückstand aus Siegerin Lisa Schulte aus Österreich betrug 0,436 Sekunden. Aufs Podest fehlten ihr lediglich sechs Hundertstel.

Im Gesamtweltcup liegt Maag damit vor dem letzten Rennen, das am nächsten Wochenende in China ansteht, auf dem 6. Rang. Damit ist schon jetzt klar, dass sie diese Saison mit der besten Klassierung ihrer Karriere abschliessen wird.

In der Mixed-Single-Staffel wurde Maag mit dem Australier Alexander Ferlazzo Siebte. (zo)

16. Februar

Olympisches: Maksyagin erneut auf dem Podest

Viktor Maksyagin doppelt nach: Am European Youth Olympic Festival holt der Freeski-Athlet aus Ebmatingen nach Gold im Slopestyle auch im Big Air eine Medaille. Der 17-Jährige gewann im georgischen Bakuriani Bronze. Nach den ersten beiden Sprüngen lag Maksyagin noch an der Spitze, ehe sich die Konkurrenz mit dem dritten Versuch steigerte. Der Ebmatinger selber stürzte beim Versuch, die Spitze wieder zu erobern. Mit dem Punktetotal von 179,50 verpasste Maksyagin Silber nur um einen halben Punkt. Zu Gold fehlten 3,50 Zähler. (zo)

15. Februar

Biathlon: Stalder im WM-Sprint bester Schweizer

Die Schweizer Biathleten verpassen an der WM in Lenzerheide einen Exploit. Im Sprint der Männer läuft Sebastian Stalder als Bester auf den 13. Platz. Stalder zeigte seine beste Saisonleistung. Der Walder schoss gewohnt schnell und präzise und blieb fehlerfrei. Da er in der Loipe derzeit nicht mit den Schnellsten mithalten kann, reichte dies aber nicht für die Top Ten.

Die grösste Schweizer Medaillenhoffnung Niklas Hartweg vergab ein Spitzenresultat beim zweiten Schiessen. Im Stehendanschlag leistete sich der 24-jährige Schwyzer zwei Fehler und musste zweimal in die Strafrunde. So reichte es am Ende zum 19 Rang. Mit einem fehlerlosen Schiessen hätte es für die Top 5, aber wohl nicht aufs Podest gereicht.

Der norwegische Topfavorit Johannes Thingnes Bö lief überlegen zu seinem 21. WM-Titel, womit er seinen Landsmann Ole Einar Björndalen als Rekord-Weltmeister ablöste. (sda/zo)

15. Februar

Olympisches: Kunz verpasst Bronze knapp

Der Biathlet Levin Kunz hat am European Youth Olympic Festival (EYOF) im georgischen Bakuriani eine zweite Medaille nur ganz knapp verpasst. Der Walder wurde im Sprint über 7,5 Kilometer mit 0,8 Sekunden Rückstand auf das Podest Vierter. Der Athlet des SC am Bachtel verzeichnete zwei Fehlschüsse und lag lange auf Podestkurs. Erst kurz vor dem Ziel wurde der 18-Jährige auf den 4. Rang verdrängt. Kunz hatte am Mittwoch in der Single-Mixed-Staffel zusammen mit Molly Kafka die Bronzemedaille gewonnen. (zo)

14. Februar

Biathlon: Stalder mit der Mixed-Staffel nur WM-Sechster

Die Schweizer Biathleten müssen weiter auf die erste Medaille an einer Weltmeisterschaft warten. Zum Auftakt der Heim-WM in Lenzerheide belegen sie in der Mixed-Staffel den 6. Platz. Das Quartett mit Amy Baserga, Lena Häcki-Gross, dem Walder Sebastian Stalder und Niklas Hartweg zeigte eine solide Leistung, konnte aber nicht über sich hinauswachsen und kam nie in die Nähe des Podests. Auf das überlegene Siegerteam aus Frankreich verloren die Schweizer 1:44 Minuten, Silber und Bronze sicherten sich das überraschende Tschechien und Deutschland.

Die Türe für einen Exploit wäre offen gewesen, da die Mitfavoriten Schweden und Norwegen trotz drei erlaubten Nachladern pro Schiessen ein- respektive zweimal in die Strafrunde mussten. Das vermieden die Schweizer zwar, doch auch sie agierten im Schiessstand vor allem liegend zu wenig präzise. Zu Bronze fehlten am Ende 26 Sekunden.

Selbst die auch im internationalen Vergleich absoluten Topschützen Baserga (2 Nachlader liegend) und Stalder (3) waren nicht so stark wie üblich.

12. Februar

Olympisches: SCAB-Biathlet Kunz holt Bronze mit der Single-Mixed-Staffel

Biathlet Levin Kunz hat zusammen mit Molly Kafka am European Youth Olympic Festival (EYOF) im georgischen Bakuriani die Bronzemedaille in der Single-Mixed-Staffel gewonnen. Der 18-jährige Walder vom Skiclub am Bachtel und seine Teamkollegin aus dem Kanton Obwalden verzeichneten einen Fehlschuss (von Kunz) und zwölf Nachlader. Das Duo verlor knapp eine Minute auf die siegreiche ukrainische Staffel. Gut 17 Sekunden fehlten zur Silbermedaille, die Tschechien gewann. (zo)

12. Februar

Olympisches: Maksyagin gewinnt am EYOF Gold

Grosser Erfolg für Viktor Maksyagin: Das Ebmatinger Freeski-Talent gewann am European Youth Olympic Festival die Goldmedaille im Slopestyle. Der 17-Jährige setzte sich im georgischen Bakuriani im Final mit 90 Punkten durch. Bereits nach dem ersten Run lag Maksyagin in Führung und blieb an der Spitze, obschon er sich im zweiten Run nicht mehr verbessern konnte. Am Ende siegte er mit 1,50 Punkten Vorsprung auf den Österreicher Benjamin Lengger und 2,50 auf den Schweden Victor Knutsen, die beide in der Qualifikation auf Werte von über 90 Punkten gekommen waren.

Es ist der klar grösste Erfolg in Maksyagins Karriere. Bisher hatte der Ebmatinger an Grossanlässen kein Wettkampfglück. An der Junioren-WM 2023 wurde er genau wie an den Youth Olympic Winter Games vor Jahresfrist Vierter. (zo)

12. Februar

Ski alpin: Miggiano bleibt auf Kurs

Alessio Miggiano ist auch nach den beiden Europacup-Abfahrten vom Mittwoch in Crans Montana auf Kurs Richtung Weltcup-Fixplatz für die nächste Saison. Der 22-jährige Bubiker belegte die Ränge 16 und 5. Damit ist er in der Disziplinenwertung auf dem zweiten Rang hinter seinem Teamkollegen Livio Hiltbrand, der in Crans Montana die erste Abfahrt gewann. Auch im zweiten Rennen siegte mit Christophe Torrent ein Schweizer.

Ein Rennen steht noch aus. Ist Miggiano auch nach der Abfahrt am Europacup-Final im norwegischen Kvitfjell in den Top 3 der Disziplinenwertung, ist er nächste Saison für jede Weltcup-Abfahrt gesetzt.

12. Februar

Judo: Gioia Vetterli gewinnt am European Open

Gioia Vetterli vom Judo Club Uster hat sich am European Open in Ljubljana den Turniersieg geholt. In der slowenischen Hauptstadt setzte sich die Ustermerin wenige Tage vor ihrem 26. Geburtstag in der Gewichtsklasse bis 70 Kilogramm durch. Mit drei souveränen Siegen zog Vetterli in den Final ein, wo sie ihre ukrainische Gegnerin mit einer präzise ausgeführten Hebeltechnik besiegte. Vetterli begeisterte nicht nur das Publikum, sondern auch die TV-Kommentatoren, die ihre Kunstfertigkeit am Boden hervorhoben. (zo)

11. Februar

Olympisches: Levin Kunz am EYOF 13. – Maksyagin steht im Final

Levin Kunz vom Skiclub am Bachtel war European Youth Olympic Festival (EYOF) im georgischen Bakuriani der beste Schweizer im Biathlon-Einzel über 12,5 km. Der Walder belegte nach fünf Schiessfehlern den 13. Rang. Für den 18-Jährigen wäre im Optimalfall mehr dringelegen. Sein Gepäck blieb auf der Anreise in München hängen und traf erst am Tag vor dem Wettkampf ein. Das reichte zwar für eine Streckenbesichtigung, nicht aber für ein Training.

Im Slopestyle der Freeski-Männer überstand Viktor Maksyagin die Qualifikation problemlos. Der 17-Jährige Ebmatinger schaffte mit der viertbesten Note aller Teilnehmer den Einzug in den Final vom Mittwoch. (zo)

11. Februar

Langlauf: SCAB-Medaillen an Nachwuchs-SM

An den Schweizer Meisterschaften der Altersklassen U16 und U14 in La Vue des Alpes gab es für den Skiclub am Bachtel mehrere Medaille. Im Skatingrennen vom Samstag sicherte sich Fabio Rüthemann Silber bei den U16-Knaben. Jonn Peter verpasste die Medaillenränge als Vierter bei den U14 knapp. Am Sonntag im Staffelwettkampf in der klassischen Technik holten die SCAB-Läufer Lukas Zisler und Fabio Rüthemann mit dem Team ZSV 1 die Silbermedaille. Bei den Mädchen verpasste das ZSV-Team mit dem Oberländer Trio Antonia Emmenegger, Carina Peter und Noemie Krayenbühl das Podest auf dem 4. Rang knapp. (zo)

11. Februar

Biathlon: Swiss-Cup-Podestplätze für SC am Bachtel

Am Swiss Cup in Prémanon resultierten für den SC am Bachtel verschiedene Podestplätze. Im Massenstartrennen vom Samstag wurde Emma Kaufmann bei den Juniorinnen Zweite; Toni Patt belegte bei den Männern den dritten Rang. Im Sprint vom Sonntag liefen sowohl Patt als auch Kaufmann in ihren Kategorien auf den 2. Rang, dazu wurde auch Sebastian Allars bei der Jugend 1 Zweiter. (zo)

11. Februar

Reiten: Fuchs siegt in Bordeaux

Der Bietenholzer Martin Fuchs hat auf Conner Jei das Weltcupspringen von Bordeaux gewonnen. Damit sichert sich Fuchs den Startplatz am Weltcup-Final in Basel. Im Stechen gelang dem Oberländer ein Nullfehlerritt in 37,45 Sekunden. Damit setzte er sich gegen starke Konkurrenz durch. Edouard Schmitz und Steve Guerdat mussten jeweils einen Abwurf hinnehmen. Neben Martin Fuchs (51 Punkte) dürfen auch Steve Guerdat (40) und Edouard Schmitz (33) mit der Qualifikation für Basel liebäugeln. Das letzte Qualifikationsspringen findet in zwei Wochen in Göteborg statt. (sda)

10. Februar

Bob: Schläpfer an EM auf Rang 7

An den Viererbob-Europameisterschaften in Lillehammer hat der Wilemer Anschieber Dominik Schläpfer im Schlitten von Pilot Timon Rohner den 7. Platz belegt. Normalerweise sitzt der Tösstaler seit dieser Saison im Bob von Michael Vogt. Für die Grossanlässe wurde Schläpfer allerdings vom Verband dem grossen Schlitten von Rohner zugeteilt – also auch für die WM vom März in Lake Placid (USA). Schläpfers eigentliches Team um Pilot Vogt holte derweil in Norwegen EM-Bronze. (zo)

9. Februar

Skicross: Schär fährt in Val di Fassa in die Top Ten

Natalie Schär hat bei den zwei Weltcup-Rennen in Val di Fassa die Plätze 10 und 17 belegt. Während die Nänikerin im ersten Wettkampf das zweibeste Weltcup-Resultat ihrer Karriere erzielte, schaffte sie im zweiten den Sprung in die K.o.-Läufe nicht. Im Gesamtweltcup liegt Schär auf Platz 16.

9. Februar

Radquer: Kuhn zum Superprestige-Abschluss auf Rang 12

Kevin Kuhn ist beim letzten Rennen der belgischen Superprestige-Serie in Middelkerke auf Rang 12 gefahren. Die Top Ten verpasste der Laupner um elf Sekunden. In der Gesamtwertung schliesst Kuhn auf Platz 10 ab. Der Oberländer bestritt sieben der acht Superprestige-Rennen. Beim Krawatencross, einem Rennen der Serie XO2 Trophy in Belgien, belegte Kuhn den 15. Rang. (zo)

9. Februar

Leichtathletik: Gubelmann erzielt persönliche Bestleistung

Catia Gubelmann hat am Hallenmeeting im französischen Metz über 400 m eine persönliche Bestleistung erzielt. Die Ustermerin wurde mit der Zeit von 52,92 Sekunden in der B-Serie Dritte.

9. Februar

Rodeln: Maag fährt an der WM auf Rang 5

Natalie Maag hat an der WM im kanadischen Whistler im Einzelrennen überzeugt. Die Wernetshauserin klassierte sich auf Rang 5 und damit so weit vorne an Weltmeisterschaften wie noch nie zuvor im Einzel. Nach dem ersten Lauf auf der Olympiabahn von 2010 war die Oberländerin noch Siebte gewesen. Im zweiten Lauf kletterte sie noch um zwei Ränge nach oben. Aufs Podest verlor Maag letztlich 0,143 Sekunden. Den Weltmeistertitel gewann die Deutsche Julia Taubitz. (zo)

8. Februar

Rodeln: Maag mit gutem Resultat im Single-Mixed-Rennen

Die Wernetshauserin Natalie Maag hat zusammen mit dem Australier Alexander Ferlazzo an der WM im kanadischen Whistler im Single-Mixed-Rennen den 6. Platz belegt. Im Kampf um die Medaillen hatte das Duo wie erwartet das Nachsehen. Maag/Ferlazoo aber waren mit ihrer Platzierung das beste nationengemischte Doppel. Die Deutschen Max Langenhan und Julia Taubitz holten Gold. Die weiteren Medaillen gingen an USA 1 (Eric Jonathan Gustafson/Emily Sweeney) sowie an Österreich 2 (David Gleirscher/Madeleine Egle). (zo)

7. Februar

Squash: Einseitiges Ustermer Duell

Das NLA-Fanionteam des Squashclub Uster hat das Klubduell gegen das Ustermer Farmteam erwartungsgemäss deutlich 4:0 für sich entschieden. Robin Gadola (gegen Fabian Seitz) und Miguel Mathis (gegen Liam Pössl) siegten ohne Satzverlust; David Bernet (gegen Lasse Widmer) und Joel Siewerdt (gegen Leandro Mannhart) mussten ihrem Gegner jeweils einen Satzgewinn zugestehen.

Drei Runden vor Ende der Qualifikation führt das Fanionteam die NLA-Tabelle mit zwei Punkten Vorsprung an und hat den Playoffeinzug geschafft. Das Farmteam wird die Saison auf dem letzten Rang beenden.

7. Februar

Rad: Annika Liehner fährt für neues Schweizer Team

Annika Liehner wechselt in das neu von Swiss Cycling lancierte UCI-Continental-Team Nexetis. Die Rütnerin war bis anhin für das britische Hess-Cyling-Team gefahren. In der letzten Saison war Liehner an den Schweizer Meisterschaften in Aire-la-Ville in der U23-Kateogrie auf Platz 3 gefahren. Den ersten Einsatz im neuen Team dürfte die 23-Jährige Anfang März bei der Umag Trophy in Kroatien habe. Als Saisonhöhepunkte sind die Tour de Suisse Women und die Tour de Romandie Féminin vorgesehen. (zo)

6. Februar

Skicross: SM-Gold für Natalie Schär

Nach den beiden Weltcup-Rennen war Veysonnaz bei leicht angepasster Strecke auch der Schauplatz der Schweizer Meisterschaften. Dabei setzte sich Natalie Schär aus Nänikon in einem spannenden Final gegen Chiara von Moos und Martina Wyss durch. (zo)

5. Februar

Biathlon: Podestplätze für Trio vom SC am Bachtel

Am Swiss-Biathlon-Cup in Langis-Glaubenberg gelangen Noel Schönbächler in der Kategorie Challenger U13 gleich zwei Spitzenklassierungen. Bei idealen Bedingungen lief er zunächst vorneweg. Tags darauf verpasste Schönbächler einen neuerlichen Erfolg nur wegen sieben Sekunden. Er war damit allerdings nicht der einzige Biathlet des SC am Bachtel, der es aufs Podest schaffte. Gleich zweimal Zweiter wurde Jonn Peter (Challenger U15), währenddem sich Aron Walter (U13) beide Male Rang 3 holte.

4. Februar

Langlauf: Bachtelianer Quartett siegt an den Nordic Days

Bei den mangels Schnee auf der Panoramaloipe in der Region Amden nach Steg (FL) verschobenen Nordic Days Bachtel feierten Elina Durussel (U12), Nino Rüthemann ( U12), Fabio Rüthemann (U16) und Dimitry Krayenbühl (U20) jeweils Kategoriensiege. Dem nicht genug gab es für die Langläuferinnen und Langläufer des SC am Bachtel noch sieben zweite Plätze und ein dritter Rang. (zo)

4. Februar

Eisschnelllauf: McGregor in Milwaukee im Dauereinsatz

Kaitlyn McGregor lief beim vierten Weltcup in Milwaukee (USA) über 3000 m in 4:09.46 Minuten eine persönliches Saisonbestzeit, was zu Platz 14 reichte. Daneben wurde die Ebmatingerin – jeweils in der B-Serie – über 1000 und 1500 m Fünfte. Die 30-Jährige erreichte im Massenstart zudem Rang 10. In der Teamverfolgung wurde McGregor mit Ramona Härdi und Vera Güntert Sechste. (zo)

3. Februar

Badminton: Schnider und Müller scheitern im Halbfinal

Milena Schnider musste sich an den Schweizer Meisterschaften in Genf mit Bronze begnügen. Die topgesetzte Ustermerin verlor im Halbfinal gegen Dounia Pelupessy in zwei Sätzen. Knapper verlief der Halbfinal von Nicolas A. Müller. Der Volketswiler unterlag Tobias Künzi 21:10, 19:21, 19:21. (zo)

3. Februar

Leichtathletik: Gubelmann wird in Erfurt Dritte

Die Ustermerin Catia Gubelmann belegte am Indoor-Meeting im deutschen Erfurt über 400 m unter allen Starterinnen den 3. Rang. Gubelmann blieb mit der Zeit von 53,34 Sekunden knapp zwei Zehntel unter ihrer persönlichen Bestzeit. Die Zeit von 53,63 Sekunden war sie vor einem Jahr in derselben Halle gelaufen. (zo)

3. Februar

Ski alpin: Miggiano 8. im Super-G

Im Europacup-Super-G im französischen Orcières fuhr Alessio Miggiano auf den 8. Rang. Es ist die zweite Top-Ten-Platzierung des Bubikers im Super-G in diesem Winter. In der Europacup-Gesamtwertung stiess der 22-Jährige auf den zweiten Gesamtrang vor. (zo)

3. Februar

Bob: Isler zweimal auf dem Europacup-Podest

Selina Isler aus Weisslingen holte nach ihren Junioren-EM-Medaillen in Sigulda weitere Podestplätze. Im lettischen Sigulda fuhr die 21-Jährige mit dem Monobob zweimal auf den zweiten Rang. In beiden Rennen komplettierte sie damit einen Schweizer Doppelsieg. Bezwungen wurde sie nur von Inola Blatty. (zo)

3. Februar

Langlauf: Weber knapp am Final vorbei

Am Sprint-Weltcup im italienischen Cogne hat Anja Weber am Samstag den Vorstoss in den Final nur knapp verpasst. Die Hinwilerin scheiterte auf der flachen Strecke im Aostatal im Halbfinal in einem Foto-Finish. Weber beendete den Wettkampf auf Rang 9 – es ist ihr zweitbestes Weltcup-Resultat im Sprint. Im Skating-Rennen über 10 km mit Einzelstart erreichte die Oberländerin am Sonntag Platz 20. Weber verlor auf Siegerin Jessie Diggins (USA) 1:36 Minuten. (zo)

2. Februar

Skicross: Schär im Wallis auf den Rängen 14 und 15

Die Nänikerin Natalie Schär ist in beiden Weltcup-Rennen in Veysonnaz in die Viertelfinals vorgestossen, wo jeweils Endstation für sie war. Schär beendete den Wettkampf am Sonntag auf Rang 14, tags zuvor war sie 15. geworden. Erfolgreichste Schweizerin im Wallis war Fanny Smith mit den Rängen 3 und 7. Im Gesamtweltcup liegt Schär auf Rang 15. (zo)

2. Februar

Langlauf: Weber im Teamsprint Achte

Beim Weltcup-Teamsprint im klassischen Sprint im italienischen Cogne ist die Hinwilerin Anja Weber zusammen mit Alina Meier auf Rang 8 gelaufen. Am Heim-Weltcup in Davos hatte Weber zusammen mit Sprintspezialistin Nadine Fähndrich in der Skating-Technik den 3. Rang belegt. (zo/sda)

31. Januar

Ski alpin: Miggiano erneut nahe am Europacup-Podest

Alessio Miggiano bleibt in der Abfahrt auf Kurs zu einem Weltcup-Fixplatz für die nächste Saison. Der 22-jährige Bubiker wurde im französischen Orcières am Donnerstag Vierter mit lediglich einer Hundertstelsekunde Rückstand aufs Podest und 15 Hundertstel auf den Sieger. Am Freitag belegte er Rang 9 mit knapp einer Sekunde Rückstand auf seinen siegreichen Teamkollegen Livio Hiltbrand.

In der Disziplinenwertung liegt Miggiano nach sechs von neun Rennen auf dem zweiten Rang, 53 Punkte hinter dem führenden Österreicher Felix Hacker, dessen Saison allerdings verletzungsbedingt bereits zu Ende ist. In der Gesamtwertung ist Miggiano Dritter. (zo)

31. Januar

Bob: Isler gewinnt EM-Medaillen

Bobpilotin Selina Isler aus Weisslingen hat im lettischen Sigulda zwei EM-Medaillen gewonnen. Mit dem Monobob klassierte sich die 21-Jährige sowohl bei den Juniorinnen (U26) als auch in der U23-Kategorie auf dem zweiten Rang. Im zugleich ausgetragenen Europacuprennen wurde sie Dritte.

30. Januar

Rad: Liehner startet an Bahn-EM in Zolder

Annika Liehner steht im zwölfköpfigen Aufgebot zur Bahn-EM im belgischen Zolder vom 12. bis 16. Februar. Die 22-Jährige aus Rüti hatte im letzten Sommer an der U23-Europameisterschaft in Cottbus in der Mannschaftsverfolgung die Silbermedaille gewonnen. (zo)

30. Januar

Biathlon: WM-Ticket für Sebastian Stalder

Der Schweizer Verband hat sein Aufgebot für die Heim-WM in Lenzerheide (12. bis 23. Februar) publiziert. Zum vierköpfigen Männerteam gehört der Walder Sebastian Stalder. Dessen jüngerer Bruder Gion kann weiter darauf hoffen, zumindest als Ersatz für die WM nominiert zu werden. Diesen Platz hat Swiss-Ski noch offen gelassen. (zo)

29. Januar

Biathlon: Viele Top-Klassierungen für den SC am Bachtel am Swisscup

Am Swisscup-Rennwochenende im deutschen Notschrei feierten Emma Kaufmann (Juniorinnen), Gianmaria Tedaldi (Junioren) und Jamina Brenner (Frauen) bei unterschiedlichen Bedingungen gleich zwei Kategoriensiege. Zumindest einmal obenaus schwangen Levin Kunz (Jugend 2) und Nino Oberholzer (U13). Dem nicht genug gab es für die Biathletinnen und Biathleten des SC am Bachtel noch vier zweite Ränge und sechsmal Platz 3. (zo)

29. Januar

Eisschnelllauf: McGregor wird in Calgary 15. im Massenstart

Zum Auftakt der Weltcup-Rennen in Übersee lief Kaitlyn McGregor in Calgary (CAN) im Massenstart auf Platz 15. Über die einzelnen Distanzen – allesamt in der B-Serie – schaffte die Ebmatingerin jeweils eine persönliche Saison-Bestzeit. Dies reichte ihr über 1500 m zu Platz 11. Ansonsten resultierte ein 14. (1500 m) und ein 31. Rang (500 m).

Für die 30-jährige McGregor geht es am kommenden Wochenende in Milwaukee (USA) weiter, der vierten Weltcup-Station in der laufenden Saison. (zo)

27. Januar

Skispringen: Trunz wird 51. in Oberstdorf

Felix Trunz vom SC am Bachtel kam beim zweiten Skifliegen-Weltcup in Oberstdorf (GER) als 51. nicht über die Qualifikation heraus. Dem 18-Jährigen fehlten bei einer Weite von 176 m 3,6 Punkte für die Top 50. Den Sieg holte sich mit Domen Prevc ein Slowene. (zo)

26. Januar

Radquer: Kevin Kuhn fährt auf Platz 9 und 20

Kevin Kuhn war am Wochenende gleich im doppelten Weltcup-Einsatz. Zuerst wurde der Laupner in Maasmechecheln (BEL) guter Neunter. Weniger gut lief es ihm hinterher im niederländischen Hoogerheide wo sich Kuhn mit Platz 20 begnügen musste. Beide Rennen wurden von Mathieu Van der Poel (NED) gewonnen, der zwar nur in fünf der elf Weltcups am Start war – aber jedes Mal vorne wegfuhr. Kuhn belegt in der Gesamtwertung den 12. Rang. (zo)

26. Januar

Langlauf: Anja Weber auf Platz 30 beim Heim-Weltcup

Beim speziellen Weltcuprennen über 20 km Skating mit Massenstart vom St. Moritzersee aus nach Silvaplana belegte die Hinwilerin Anja Weber den 30. Platz. Sie war damit die drittschnellste Schweizerin im von Astrid Öyre Slind (NOR) gewonnenen Wettkampf.

Bei den Männern belegte der Neo-Gossauer Cyril Fähndrich Platz 52. Nicola Wigger aus Gibswil wurde 56. Mit Johannes Hösflot Klaebo siegte ebenso ein Norweger. (sda/zo)

26. Januar

Squash: Dimitri Steinmann verliert in New York

Für Dimitri Steinmann endet der erste Ernstkampf im 2025 beim J.P. Morgan Tournament of Champions in New York mit einer Niederlage. Der in der Weltrangliste auf Position 18 klassierte Dübendorfer musste sich dem besser klassierten Ägypter Youssef Ibrahim (PSA 15) in drei Sätzen 15:17, 6:11, 8:11 geschlagen geben. (zo)

26. Januar

Ski alpin: Miggiano bei Streif-Premiere auf Platz 49

Alessio Miggiano hat bei seiner ersten Weltcup-Abfahrt in Kitzbühel (AUT) noch Lehrgeld bezahlt. Der 22-Jährige aus Bubikon wurde auf der Streif 49. Auf den kanadischen Sieger James Crawford verlor er 4,26 Sekunden. (zo)

25. Januar

Biathlon: Sebastian Stalder wird Fünfter mit der Staffel

Die Schweizer Männer mit dem Walder Sebastian Stalder, Joscha Burkhalter, Jeremy Finello und Niklas Hartweg zeigten in Antholz (ITA) mit Platz 5 den besten Staffel-Wettkampf dieses Winters. Beim Weltcup-Auftakt in Kontiolahti war das Team in der gleichen Besetzung Achter geworden. Schlussläufer Hartweg preschte trotz zwei Nachladern im Liegendschiessen noch um zwei Positionen nach vorne. Das Podest sah zum dritten Mal in dieser Saison genau gleich aus: Frankreich siegte vor Norwegen und Schweden. (sda/zo)

25. Januar

Langlauf: Anja Weber scheidet in Viertelfinals aus

Für Anja Weber war der Skating-Sprint beim Heim-Weltcup in St. Moritz nach den Viertelfinals zu Ende. Die Hinwilerin klassierte sich damit als drittschnellste Schweizerin auf Position 30. Gewonnen wurde das Rennen von Jonna Sundling (SWE). (zo)

25. Januar

Skispringen: Trunz übersteht Qualifikation

Für Felix Trunz vom Skiclub am Bachtel hat der erste Weltcup-Einsatz auf einer Skiflugschanze gut begonnen. Im deutschen Oberstdorf überstand der 18-Jährige die Qualifikation auf dem 45. Rang. 178 Meter weit sprang Trunz dabei – es ist seine persönliche Bestweite. (zo)

24. Januar

Langlauf: Weber mit der Mixed-Staffel auf dem Podest

Die Schweizer Equipe mit der Hinwilerin Anja Weber lief im Weltcup im Engadin in der Mixed-Staffel über 4x5 km auf den 3. Platz. Nadine Fähndrich machte in der Schlussablösung mit der besten Abschnittszeit fünf Plätze gut und brachte damit das Quartett mit Jonas Baumann, Weber und Jason Rüesch hinter Schweden und Norwegen auf das Podest nach vorne, 0,5 Sekunden vor der zweiten norwegischen Equipe.

Die Mixed-Staffel, in der jeweils ein Mann und eine Frau in der Skating- und in der klassischen Technik laufen, ist nicht olympisch, soll aber in Zukunft ins Programm rücken. Einige der grossen Nationen schonten aber einige Spitzenläufer und Spitzenläuferinnen. (sda)

24. Januar

Biathlon: Stalder weit zurück

Die Heim-WM in Lenzerheide rückt näher – und der Formstand von Sebastian Stalder gibt nicht eben Anlass zu Hoffnung auf ein Erfolgserlebnis. Im Weltcup in Antholz im Südtirol wurde der Walder im Sprint über 10 Kilometer lediglich 63., womit Stalder gar die Qualifikation für die Verfolgung vom Sonntag verpasste. Für den Oberländer war es quasi die WM-Hauptprobe – Antholz ist die letzte Weltcup-Station vor den Titelkämpfen. Stalder, der normalerweise am Schiesstand kaum Fehler macht, verzeichnete drei Fehlschüsse und wies am Ende einen Rückstand von über zwei Minuten auf den siegreichen Norweger Tarjei Bö auf.

24. Januar

Squash: Uster übernimmt die Tabellenspitze

Die NLA-Männer des Squashclub Uster haben gegen die Grasshoppers mit einem 3:1-Sieg ein Ausrufezeichen gesetzt und den Titelverteidiger von der Leaderposition verdrängt. David Bernet schlug dabei den Schweizer Vizemeister Yannick Wilhelmi 3:1. Robin Gadola bezwang Louai Hafez 3:1 und Joel Siewerdt überzeugte beim 3:1 gegen Luca Zatti. Die einzige Niederlage kassierte Andy Fritschi gegen Barni Szellö. Das Ustermer Farmteam verbleibt derweil am anderen Ende der Tabelle. Den einzigen Sieg bei der 1:3-Niederlage gegen Sihltal holte Leandro Mannhart.

24. Januar

Allgemeines: Quintett aus der Region am Winter-EYOF

Zwei Athletinnen und drei Athleten aus der Region stehen im Schweizer Aufgebot für das European Youth Olympic Festival (EYOF) vom 9. bis 16. Februar in Georgien. Der Walder Levin Kunz startet im Biathlon, Viktor Maksyagin (Ebmatingen) im Freeski. Wsewolod Schwanemann (Kemptthal), Sarah Mettler (Effretikon) und Noemi Molag (Greifensee) sind Teil der Schweizer Eishockey-Teams. (zo)

23. Januar

Squash: Uster startet mit zwei Siegen

Das NLA-Fanionteam des Squashclub Uster hat die ersten beiden Partien des Jahres souverän für sich entschieden und seine Ausgangslage im Kampf um die Playoffplätze (Top 4) damit weiter verbessert. Uster liegt nun einen Punkt hinter den Grasshoppers auf dem zweiten Platz.

Letzte Woche bezwang Uster den Tabellenfünften Sihltal 3:1 und legte am Dienstag mit einem glatten 4:0-Erfolg gegen den Viertplatzierten Vaduz nach. Im Duell mit Vaduz gewannen David Bernet und Joel Siewerdt ihre Partien ohne Satzverlust. Robin Gadola und Miguel Mathis gaben je den dritten Satz ab. Gegen Sihltal feierten Bernet, Gadola und Siewerdt deutliche 3:0-Siege. Die einzige Niederlage kassierte Luis He, der nach gewonnenem Startsatz noch 1:3 verlor.

Mit einer Niederlage startete das am Tabellenende klassierte Ustermer Farmteam. Der Nachwuchs unterlag gegen die Panthers Kriens 1:3. Lasse Widmer sorgte für den einzigen Ustermer Sieg, während Thierry Moesner, Leandro Mannhart und Liam Pössl in drei Sätzen verloren.

22. Januar

Ski alpin: Miggiano in den Top Ten

Alessio Miggiano hat im zweiten Europacup-Super-G auf der Reiteralm in Österreich sein Karrierebestresultat erzielt. Der 22-jährige Bubiker wurde mit knapp einer Sekunde Rückstand Sechster. Es ist seine erste Top-Ten-Platzierung im Super-G auf dieser Stufe. In der Europacup-Gesamtwertung verbessert sich Miggiano auf den fünften Rang und ist damit bester Schweizer.

22. Januar

Langlauf: SCAB-Podestplätze in Kandersteg

An der Helvetia Nordic Trophy in Kandersteg überzeugte der Nachwuchs des SC am Bachtel im Einzelstartrennen in der klassischen Technik. Fabio Rüthemann (U16) wurde Dritter, Noemi Krayenbühl und Antonia Emmenegger (beide U16) klassierten sich als Vierte und Fünfte direkt hinter dem Podest. Auch Jonn Peter (U14) verpasste als Fünfter das Podest nur knapp. Bei den U12-Mädchen wurde Elin Durussel Zweite. Loic Schönbächler und Nino Rüthemann liefen als 4. und 5. bei den U12-Knaben knapp am Podest vorbei.

21. Januar

Ski alpin: Miggiano punktet im Super-G

Alessio Miggiano fuhr im Europacup Super-G auf der Reiteralm (AUT) als 20. in die Punkte. Für den 22-jährigen Bubiker ist es das beste Resultat in dieser Disziplin auf zweithöchster Stufe.

20. Januar

Bob: Isler dreimal in den Top Ten

Selina Isler ist im Europacup in Lillehammer dreimal in die Top Ten gefahren. Die 21-Jährige aus Weisslingen wurde mit dem Monobob Sechste und belegte mit dem Zweier die Ränge 4 und 5. Der 4. Rang vom Sonntag ist ihr bisher bestes Resultat auf internationaler Ebene. Das Podest verpasste sie um etwas mehr als eine Sekunde.

19. Januar

Reiten: Wieder Weltcuppunkte für Martin Fuchs

Im Weltcupspringen des CSI-W von Leipzig belegt Martin Fuchs mit Conner Jei den 5. Platz. Er sammelt weitere wichtige Weltcuppunkte. Der 32-jährige Bietenholzer erreichte als einziger Schweizer das Stechen. Fuchs blieb auch im zweiten Umgang ohne einen Fehler, ging aber nicht übermässig Risiken ein, so dass seine vorgelegte Zeit noch viermal unterboten wurde.

Mit Platz 5 sammelte Fuchs weitere Weltcuppunkte. Er belegt nun als 16. ebenso wie Steve Guerdat (14.) und Edouard Schmitz (18.) einen Platz, der für die Teilnahme am Weltcup-Final berechtigen würde. Nächste Woche geht es in Amsterdam weiter. Der Niederländer Willem Greve auf Highway gewann in Leipzig. (sda/zo)

19. Januar

Radquer: Kuhn verfehlt bei «Autobahn»-Rennen die Top 10

Kevin Kuhn schaffte es auf der neunten von elf Weltcup-Stationen in Benidorm auf Platz 13. Der Laupner handelte sich dabei einen Rückstand von 44 Sekunden auf Sieger Thibau Nys (BEL) ein. Der einfache Kurs an der Ostküste Spaniens wird nicht von ungefähr als «Autobahn» bezeichnet. Über 20 Fahrer gingen deshalb sogar gemeinsam in die zweite Rennhälfte. Die Top 10 erreichten so das Ziel innerhalb von 25 Sekunden. (zo)

19. Januar

Skispringen: Trunz verpasst in Zakopane den zweiten Durchgang

Im ersten Einzelspringen nach der Vierschanzentournee schaffte es Felix Trunz vom SC am Bachtel als 44. nicht in den zweiten Durchgang. Der 18-Jährige erreichte beim Weltcup im polnischen Zakopane eine Weite von 117,5 Meter. Gewonnen wurde das Springen von Daniel Tschofenig (AUT). (sda/zo)

19. Januar

Langlauf: Fähndrich schafft es auf Rang 24

Cyril Fähndrich erreichte beim Weltcup in Les Rousses im Massenstartrennen über 20 km in der klassischen Technik als 24. die beste Klassierung der Langläufer aus der Region. Der Neo-Gossauer verlor 1:51 Minuten auf Sieger William Poromaa (SWE). Nicola Wigger aus Gibswil wurde 47. unter den 60 Klassierten. Im Rennen der Frauen reichte es der Hinwilerin Anja Weber zu Platz 33. Der Rückstand auf die überragende Schwedin Frida Karlsson war mit über acht Minuten aber beträchtlich. (sda/zo)

19. Januar

Bob: Schläpfer wird in Innsbruck «nur» Siebter

Der Tösstaler Anschieber Dominik Schläpfer musste sich beim Weltcup in Innsbruck im Viererbob von Pilot Michael Vogt mit Rang 7 begnügen. Damit war das Vogt-Team noch das bestklassierte Schweizer Team im vom Deutschen Francesco Friedrich gewonnenen Rennen. Auf das Sieger-Quartett verlor es 1,02 Sekunden. Die mässige Platzierung war insofern keine Überraschung, da sich die Schweizer Teams schon zuvor mit dem Zweier auf der fahrerisch wenig herausfordernden Bahn von Igls schwer getan hatten. (sda/zo)

19. Januar

Skispringen: Trunz mit dem Team Weltcup-Sechster

Felix Trunz vom SC am Bachtel klassierte sich am Weltcup in Zakopane (POL) im Teamwettkampf mit Gregor Deschwanden, Killian Peier und Yanick Wasser im 6. Rang. Teamleader Deschwanden schaffte mit 139 Metern im zweiten Sprung die sechstbeste Weite des Tages. Den Sieg holte sich überlegen Österreich. (sda/zo)

18. Januar

Rodeln: Maag in Winterberg in den Top-10

Natalie Maag wird beim Weltcup in Winterberg (GER) bei idealen äusseren Bedingungen Zehnte. Die 27-Jährige aus Wernetshausen verlor 0,836 Sekunden auf die einheimische Siegerin Julia Taubitz. Da das Rennen gleichzeitig als Europameisterschaft über die Bühne ging konnte sich die Deutsche über EM-Gold freuen. Maag klassierte sich in dieser Wertung auf Rang 8. Mit ihrer Leistung war sie dennoch nur bedingt zufrieden. In beiden Läufen waren ihr Fehler erlaufen, die erheblich Zeit kosteten. (zo)

18. Januar

Langlauf: Anja Weber scheitert im Sprint in den Viertelfinals

Anja Weber scheiterte beim Weltcup im im französischen Les Rousses im klassischen Sprint in den Viertelfinals. Die Hinwiler reihte sich damit auf Platz 21 ein. Sie war damit die zweitbeste Schweizerin hinter der Achtklassierten Nadine Fähndrich. Den Sieg holte sich die Norwegerin Kristine Stavaas. (sda/zo)

18. Januar

Biathlon: Stalder mit der Staffel auf Rang 11

Die nicht in Bestbesetzung angetretene Schweizer Staffel der Männer konnte beim Weltcup im deutschen Ruhpolding wenig überraschend nicht vorne mitmischen. Das Quartett mit dem Walder Sebastian Stalder, James Pacal, Joscha Burkhalter und Jeremy Finello belegte den 11. Rang. Teamleader Niklas Hartweg wurde nach seinem 4. Platz im Einzel für das Massenstartrennen vom Sonntag geschont. (sda)

17. Januar

Ski alpin: Miggiano erneut in den Top Ten

In der zweiten Europacup-Abfahrt in Pass Thurn in Österreich konnte Alessio Miggiano nicht ganz an seinen Premierensieg vom Donnerstag anknüpfen. Der 22-jährige Bubiker fuhr als 7. aber erneut in die Top Ten. 62 Hundertstel fehlten ihm auf Sieger Felix Hacker (AUT), 46 Hundertstel auf seinen Teamkollegen Gael Zulauf, der als Dritter aufs Podest fuhr. In der Disziplinenwertung bleibt Miggiano als Zweiter nach vier von neun Abfahrten in einer guten Ausgangslage im Rennen um einen Weltcup-Fixplatz.

17. Januar

Ski alpin: Miggiano gewinnt erstmals im Europacup

Alessio Miggiano hat zum ersten Mal in seiner Karriere ein Rennen im Europacup gewonnen. Der 22-Jährige Bubiker setzte sich in der Abfahrt im österreichischen Pass Thurn vor seinem Schweizer Teamkollegen Gael Zulauf durch. Miggiano fuhr bei einer Fahrzeit von gut 1:23 Minuten einen Vorsprung von 73 Hundertstelsekunden heraus. Sein bisheriges Bestresultat auf Stufe Europacup war ein 4. Rang gewesen in der zweiten Abfahrt der Saison in Santa Caterina (ITA).

Nach drei von neun Abfahrten liegt Miggiano in der Disziplinenwertung nun auf dem zweiten Rang hinter dem Österreicher Felix Hacker, der die ersten beiden Rennen gewonnen hatte. Die Top 3 der Europacup-Disziplinenwertung erhalten in der nächsten Saison einen Fixplatz im Weltcup.

Miggiano hatte im Dezember erstmals Weltcupluft geschnuppert. Sowohl in Val Gardena (46.) als auch in Bormio setzte er sich in der internen Qualifikation durch. In Bormio verzichtete er allerdings zugunsten eines Europacup-Trainings auf den Rennstart. Die Priorisierung scheint sich zu lohnen.

16. Januar

Radquer: Kuhn führt Schweizer WM-Aufgebot an

Der Laupner Kevin Kuhn führt wie erwartet das elfköpfige Schweizer Radquer-Aufgebot für die Weltmeisterschaften im nordfranzösischen Liévin an. Diese finden am 1./2. Februar statt. Der aktuell in der Weltrangliste auf Platz 15 liegende Kuhn ist der einzige aufgebotene Fahrer aus dem Zürcher Oberland. Der 26-Jährige, der kürzlich zum dritten Mal Schweizer Quermeister geworden ist, verfügt über das Potenzial und die Verfassung, um sich zum zweiten Mal in seiner Karriere an einer Elite-WM unter die Top Ten einzureihen. Vor drei Jahren hatte Kuhn an der WM in den USA den 8. Platz belegt.

16. Januar

Eisstockschiessen: Caspar lässt der Konkurrenz keine Chance

An der Eisstock-SM in Frauenfeld hat sich der ESC am Bachtel im Mannschaftsspiel der Männer den Titel gesichert. Im Mannschafts-Zielwettbewerb gewann das Oberländer Quintett die Bronzemedaille. Im Einzel-Zielwettbewerb der Männer gewann derweil Martin Caspar vom ESC am Bachtel. Caspar liess der Konkurrenz keine Chance – weder in der Qualifikation, noch im Finaldurchgang. Er siegte letztlich mit fast 100 Punkten Vorsprung. (zo)

16. Januar

Biathlon: Stalder ausserhalb der Top 20

Sebastian Stalder hat beim Weltcup im deutschen Ruhpolding im Einzel-Rennen über 20 Kilometer den 23. Platz belegt. Der Walder blieb ohne Schiessfehler. Zwei Schweizer klassierten sich vor Stalder. Niklas Hartweg lief auf Platz 4, Joscha Burkhalter wurde Zehnter. (zo)

15. Januar

Biathlon: Kunz feiert Sieg im Alpencup

Levin Kunz vom SC am Bachtel hat an den Alpencup-Rennen im österreichischen Hochfilzen überzeugt. Kunz entschied in der Kategorie Jugend 2 den Sprint ohne Schiessfehler und mit fast einer Minute Vorsprung für sich. Im Einzel-Rennen verpasste Kunz das Podest als Vierter nur knapp. Ebenfalls in Podestnähe lief bei den Junioren Gianmaria Tedaldi. Der SCAB-Biathlet beendete das Einzel-Rennen auf Rang 5, vier Sekunden hinter dem 3. Platz. (zo)

14. Januar

Langlauf: SCAB-Quartett in den Top Ten

An den Schweizer Meisterschaften im freiburgischen Jaun holten vier Athletinnen und Athleten des SC am Bachtel Top-Ten-Klassierungen im Sprint. Der Gibswiler Nicola Wigger lief bei den Männern auf Rang 8, Celia Rüegg bei den Frauen auf Platz 9. In der U20 klassierte sich Dimitri Krayenbühl als Siebter, seine Klubkollegin Tabea Kobel erreichte in der U20 der Frauen den 8. Rang. (zo)

14. Januar

Eishockey: Der EHCW bindet ein Quartett

Der EHC Wetzikon arbeitet mit Hochdruck am Kader der nächsten Saison. Das MHL-Team, das derzeit auf Rang 10 liegend um seine Playoff-Chance kämpft, gab die Vertragsverlängerung mit vier Spielern bekannt. Dem EHCW erhalten bleiben die drei Stürmer Noel Siren, Nico Crameri und Tobias Knörr sowie Verteidiger Till Etter. Kürzlich hatten die Oberländer bereits ein Quartett für die nächste Saison an sich gebunden. Einen weiterlaufenden Vertrag hat Trainer Cédric Hüsler, der seit Ende Oktober Headcoach ist. (zo)

13. Januar

Ski alpin: Miggiano fährt auf Rang 41

Der Bubiker Alessio Miggiano hat den Europacup-Super-G im österreichischen Resterhöhe auf Rang 41 beendet. Der 22-Jährige verlor auf den kanadischen Sieger Raphael Lessard 2,44 Sekunden. Mit Rang 41 platzierte sich der Oberländer ungefähr in der Mitte der Rangliste. 87 Fahrer erreichten das Ziel, sieben weitere schieden aus. (zo)

13. Januar

Squash: Steinmann und Merlo gewinnen SM-Gold

Der Dübendorfer Dimitri Steinmann und die Pfäffikerin Cindy Merlo haben an den Schweizer Einzelmeisterschaften in Langnau am Albis die Meistertitel gewonnen. Für den topgesetzten Steinmann war es das vierte SM-Gold in Serie. Die Weltnummer 18 gab im Halbfinal gegen den Ustermer Robin Gadola den einzigen Satz im Turnier ab. Den Final gegen Yannick Wilhelmi gewann der 27-Jährige, weil sein Gegner mit einer Fussverletzung aufgeben musste. Steinmann hatte den ersten Durchgang 11:4 gewonnen und lag zum Zeitpunkt von Wilhelmis Aufgabe im zweiten Satz 2:0 in Front. Bei den Frauen setzte sich mit Merlo ebenfalls die topgesetzte Spielerin durch. Die Pfäffikerin drehte den Halbfinal gegen Céline Walser nach 0:2-Satzrückstand noch und setzte sich im Final gegen Ambre Allinckx in vier Sätzen durch. Für die 26-Jährige ist es der dritte Titel bei der Elite.

13. Januar

Reiten: Fuchs zählt als Vierter zu den Siegern

Der Bietenholzer Martin Fuchs und Commissar Pezi lösen einen schwierigen Fall. Das Paar holte beim Hauptevent beim CHI Basel mit Platz 4 erstmals tüchtig Punkte, die für die Qualifikation für den Weltcupfinal im April in Basel benötigt werden. Fuchs und sein zwölfjähriger Wallach erreichten das Stechen mit acht Paaren. In der Ausmarchung der mit 330'000 Franken dotierten Prüfung ging Julien Epaillard aus Frankreich mit Donatello als Sieger hervor. Fuchs hatte in den Jahren 2018 und 2019 im Sattel von Clooney die wichtigste Prüfung des Turniers in Basel bereits gewonnen. Nun strebte er mit einem angriffigen Ritt den dritten Sieg an, was ihm letztlich den Podestplatz kostete. Denn andere Konkurrenten ritten auf Sicherheit. (sda)

12. Januar

Biathlon: Stalder verpasst Podest mit der Mixed-Staffel knapp

Sebastian Stalder ist auch zum Abschluss des Weltcup-Wochenendes im deutschen Oberhof ohne Strafrunde geblieben. Der Walder benötigte in der Mixed-Staffel allerdings drei Nachlader. Das Schweizer Quartett mit Stalder, Jeremy Finello, Aita Gasparin und Lena Häcki-Gross verpasste das Podest auf dem vierten Rang. Der Abstand zur drittplatzierten norwegischen Equipe betrug allerdings gut eine Minute. (zo)

12. Januar

Bob: Schläpfer knapp neben dem Podest

Bob-Anschieber Dominik Schläpfer aus Wila verpasste in St. Moritz im Viererbob von Pilot Michael Vogt seinen zweiten Weltcup-Podestplatz nur um eine Hundertstelsekunde. Nach dem ersten Durchgang lagen nicht weniger als vier Schlitten innerhalb von einer Hundertstel an der Spitze. Im zweiten Durchgang fuhr Vogt mit seinen Anschiebern Schläpfer, Dominik Hufschmid und Andreas Haas die genau gleiche Zeit wie Brad Hall und blieb damit eine Hundertstel hinter dem Briten. Seriensieger Francesco Friedrich stiess vom 3. Platz nach vorne und sorgte gemeinsam mit Johannes Lochner für einen deutschen Doppelsieg. (zo/sda)

12. Januar

Radquer: Kuhn holt dritten Meistertitel

Kevin Kuhn hat seinen dritten Schweizer Meistertitel bei der Elite gewonnen. Der in Laupen lebende Profi-Querfahrer wurde in Montreux seiner Favoritenrolle gerecht und setzte sich mit 43 Sekunden Vorsprung auf Loris Rouiller durch. Damit stand Kuhn nach zwei Jahren ohne Titel wieder zuoberst auf dem Podest. Auch bei den Frauen gewann eine Oberländerin eine Medaille: Lara Krähemann (Egg) holte mit 57 Sekunden Rückstand auf Siegerin Rebekka Estermann SM-Silber.

12. Januar

Langlauf: Wigger erstmals Schweizer Meister

Der Gibswiler Nicola Wigger hat an den Schweizer Meisterschaften in Jaun den Titel im Massenstartrennen über 10 km klassisch gewonnen. Der 23-Jährige B-Kader-Athlet des SC am Bachtel setzte sich mit 25 Sekunden Vorsprung vor Niclas Steiger durch. Für Wigger war es der erste Meistertitel bei der Elite.

12. Januar

Rodeln: Maag mit bestem Saisonresultat

Die Wernetshauser Weltcup-Rodlerin Natalie Maag hat im deutschen Altenberg ihr bestes Saisonresultat erzielt. Auf der Bahn, auf der sie vor einem Jahr WM-Silber im Sprint gewonnen hatte, wurde die 27-Jährige Oberländerin Fünfte. Es ist ihr drittbestes Weltcup-Resultat der Karriere. Maag lag nach dem ersten Durchgang auf Rang 7 und verbesserte sich dann noch um zwei Ränge. Ihr Rückstand auf die siegreiche Österreicherin Madeleine Egle betrug 0,452 Sekunden. Aufs Podest fehlten ihr knapp zwei Zehntel. Im Gesamtweltcup liegt Maag nach fünf von neun Rennen auf dem 9. Rang. (zo)

12. Januar

Biathlon: Stalder kann sich in der Verfolgung nicht verbessern

Nach dem 23. Rang im Sprint gelang Sebastian Stalder in der Verfolgung über 12,5 km im Weltcup im deutschen Oberhof keine Verbesserung. Der Walder blieb zwar als erneut ohne Fehlschuss, notabene als bestklassierter von lediglich drei Athleten. Doch er verlor insgesamt acht Ränge und klassierte sich als 31. knapp ausserhalb der Top 30. 2:12 Minuten betrug sein Rückstand auf Sieger Sturla Holm Lægreid (NOR); er verlor diese Zeit ausschliesslich in der Loipe.

11. Januar

Biathlon: Stalder im Sprint in Oberhof auf Rang 23

Sebastian Stalder hat den Weltcup-Sprint im deutschen Oberhof auf Rang 23 beendet. Der 26-jährige Walder verlor die Zeit in der Loipe, im Schiessstand blieb er fehlerlos. Nur vier vor ihm klassierte Biathleten schafften das ebenfalls, darunter auch der französische Sieger Quentin Fillon Maillet. (zo)

10. Januar

Handball: Wetziker Handballerin kehrt Bundesliga den Rücken

Kerstin Kündig, Captain des Schweizer Nationalteams, kehrt nächste Saison in die Schweiz zurück. Die Wetziker Rückraumspielerin unterschrieb bei GC Amicitia Zürich einen Zweijahres-Vertrag. Für den Tabellenzweiten der SPL, der letzte Saison den Meistertitel nur knapp verpasste, ist die Verpflichtung ein Coup. Die 31-jährige Kündig spielt derzeit in der Bundesliga beim Thüringer HC. Es ist die fünfte Saison der Oberländerin im Ausland.

Kündig ist an den Swiss Handball Awards schon fünfmal zur besten Schweizer Handballerin gekürt worden. Sie debütierte 2012 im Nationalteam und hat seither 100 Partien für dieses absolviert, in denen sie 263 Tore warf. Vor ihrer Zeit in Deutschland und Dänemark spielte sie in der höchsten Schweizer Liga für Yellow Winterthur und den LC Brühl. Mit den St. Gallerinnen gewann Kündig zweimal den Titel sowie den Cup. Der Coach ihres neuen Teams, Kent Ballegaard, ist über den Zuzug hocherfreut: «Es ist ein grossartiger Tag für Zürich: Ich bin sehr glücklich, dass mit Kerstin die wohl prägendste Schweizer Handballerin des letzten Jahrzehnts ihre Karriere bei uns fortsetzt.» (zo)

10. Januar

Eishockey: Pozzi nächste Saison neu im EHCW-Staff

Der MHL-Aufsteiger EHC Wetzikon hat die Verträge mit den vier Spielern Jari Stacher (Goalie), Matteo Fasciatti (Verteidiger) und Ari Hochheuser sowie Andrin Locher (beide Stürmer) verlängert. Zugleich verpflichtete er für nächste Saison Dominique Pozzi als Assistenztrainer. Für den 30-Jährigen, früheren Spieler ist es eine Rückkehr zum EHCW. Er absolvierte in der Saison 2016/17 für den damaligen Oberländer Erstligisten 37 Partien. Zuletzt war Pozzi Assistenzcoach der U17 Top der Rapperswil-Jona Lakers. Christian Krähenbühl, der aktuell zum Staff von EHCW-Cheftrainer Cédric Hüsler gehört, wird nächste Saison wieder Teammanager. Diese Position hatte Krähenbühl ursprünglich bekleidet, sprang Ende Oktober und nach der Freistellung von Headcoach Albert Malgin aber als Assistent ein. (zo)

10. Januar

Unihockey: Riders-Trainer Schlüssel bekommt Co-Headcoach an seine Seite

Das NLA-Frauenteam Floorball Riders Dürnten-Bubikon-Rüti bekommt vor dem wegweisenden Duell gegen Red Ants Winterthur nochmals Verstärkung – zumindest an der Bande. Bis zum Ende der Saison wurde nämlich Giacomo Bütler als neuer Co-Headcoach verpflichtet. Er wird in dieser Rolle den bisherigen Trainer Lukas Schlüssel unterstützen. Bütler war als Coach bis anhin vor allem im Nachwuchsbereich tätig. Ausserdem fungierte er in der letzten Saison bei den NLA-Männern von WASA St. Gallen als Assistenztrainer. Die neuntklassierten Floorball Riders müssen am Sonntag bei Bütlers Feuertaufe gegen die Red Ants zwingend gewinnen, um weiter Chancen auf einen Playoff-Einzug zu haben.

9. Januar

Unihockey: Riders-Verteidigerin Nordmark kehrt in Heimat zurück

Die NLA-Frauen der Floorball Riders und Frida Nordmark gehen per sofort getrennte Wege. Die erst auf diese Saison verpflichtete Schwedin kehrt geht auf eigenem Wunsch zu ihrem früheren Verein Skälby IBK zurück.

Die 20-jährige Verteidigerin kam insgesamt in elf Meisterschaftspartien zum Einsatz – und steuerte je ein Tor und Assist bei.

8. Januar

Langlauf: Quartett des SC am Bachtel siegt am Voralpencup

Bei der vierten Etappe des Voralpencups im liechtensteinischen Steg feierten Florian Loretz (U10), Elina Keller (U14), Fabio Rüthemann (U16) und Celia Rüegg (Frauen) vom SC am Bachtel (SCAB) einen Sieg in ihrer Kategorie. Daneben wurde neben einem Ausscheidungsrennen der sogenannte «Stägerlauf» in der klassischen Technik durchgeführt.

Weitere SCAB-Podestplätze. 2. Rang: Elin Durussel, Florian Zisler (beide U12), Antonia Emmenegger, Lukas Zisler (beide U16), Tabea Knobel (Frauen), Constantin Zisler (U20). – 3. Rang: Lisa Oberholzer (U10), Nino Rüthemann (U12) und Noémie Krayenbühl (U16).

7. Januar

Skispringen: Rea Kindlimann springt in die Top Ten

Die Gibswilerin Rea Kindlimann hat im Intercontinental-Cup am Wochenende einen Top-Ten-Rang erreicht. Die 22-Jährige vom SC am Bachtel, die dem C-Kader von Swiss-Ski angehört, sprang im schwedischen Falun am Samstag auf den 9. Platz. Es war der sechste Top-Ten-Rang auf zweithöchster Wettkampfstufe ihrer Karriere und der dritte in der aktuellen Saison nach einem 6. und einem 7. Rang in Einsiedeln im Herbst. Am Sonntag wurde Kindlimann im zweiten Springen von Falun Elfte.

6. Januar

Skispringen/Nordische Kombination: Spitzenplätze für den SCAB-Nachwuchs

An der Helvetia Nordic Trophy in Kandersteg holten Nachwuchsathletinnen und -athleten des Skiclub am Bachtel Podestplätze. In der Nordischen Kombination, wo der Wettkampf als U16-SM gewertet wurde, gewann Melinda Schoch die Bronzemedaille. Ohne SM-Medaillen, aber ebenfalls auf dem Podest standen die Kombinierer Dario Schuppli (Sieg bei den U13) sowie Noah Lattmann (Dritter bei den U10). Bei den Skispringern gewann Melinda Schoch die U16-Konkurrenz. Dario Schuppli (U13) wurde Zweiter, und in der Kategorie U10 standen mit Alexander Artho (2.) und Noah Lattmann (3.) zwei SCAB-Sprinter auf dem Podest.

6. Januar

Eisschnelllauf: Meistertitel für McGregor

Kaitlyn McGregor startete an den Schweizer Meisterschaften in Inzell (GER) über 500 m sowie 1000 m – und war über beide Distanzen die Schnellste. In beiden Rennen wurden jeweils zwei Läufe ausgetragen – wobei nur die bessere Zeit gewertet wurde. Die 30-Jährige aus Ebmatingen sicherte sich dadurch den Sprint-Titel.

6. Januar

Langlauf: Nicola Wigger am FESA-Cup Sechster

Nicola Wigger war beim FESA-Cup im deutschen Oberwiesenthal im Einsatz und klassierte sich dort im Massenstartrennen über 20 km im sechsten Rang. Der Gibswiler verlor bei stürmischen äusseren Bedingungen als bester Schweizer knapp 57 Sekunden auf Sieger Giandomenico Salvadori (ITA). Zuvor hatte es ihm im Sprintrennen (1,2 km) zu Platz 56 gereicht.

6. Januar

Unihockey: Rüdisühli steht vor Länderspiel-Premiere bei den Frauen

Die NLA-Frauen des UHC Laupen haben eine Nationalspielerin. Verteidigerin Sina Rüdisühli wurde nämlich für die Länderspiele gegen die Niederlande, Dänemark und Ungarn vom 29. Januar bis 1. Februar erstmalig ins Kader berufen. Die Partien finden in Lignano Sabbiadoro (ITA) statt.

«Sina hat in den letzten Monaten bei Laupen und bei unserer U19-Nati einen sehr guten Eindruck hinterlassen. Sie hat die Physis und die Mentalität, um auf hohem Niveau zu spielen. Es ist der richtige Zeitpunkt gekommen, sie bei uns zu sehen», sagte Headcoach Oscar Lundin zur Nomination der 18-Jährigen.

Rüdisühli wird übrigens mit einem Teil des 20-köpfigen Aufgebots schon vorab ins Trainingscamp vom 25. und 26. Januar in Schaffhausen eindrücken. Dort dabei sind mit Laura Bertini, Chiara Taini und Pascale Mir noch drei weitere Laupner Teamkolleginnen. Nationaltrainer Lundin geht es dort darum neue Spielerinnen im Umfeld des Nationalteams spielen zu sehen. (sda/zo)

6. Januar

Allgemeines: Nur Odermatt holt mehr Stimmen als Ponti

Schwimmer Noè Ponti hat an den traditionellen Sports Awards mit 25,4 Prozent die zweitmeisten Stimmen bei der Wahl zum Sportler des Jahres erhalten. Vor dem 23-Jährigen vom SC Uster war einzig Skifahrer Marco Odermatt (44,5%), der damit zum vierten Mal in Folge siegte. Platz 3 sicherte sich Leichtathlet Simon Ehammer, der 8,7 Prozent der Stimmen einheimste. (sda/zo)

6. Januar

Skispringen: Trunz verpasst das Springen in Bischofshofen

Felix Trunz vom SC am Bachtel muss beim letzten Springen der Vierschanzentournee zuschauen. Der 18-jährige Trunz belegte am Sonntag in der Qualifikation im österreichischen Bischofshofen den 54. Rang. 50 Springer qualifizierten sich für den Wettkampf vom Montag.

5. Januar

Radquer: Kuhn egalisiert sein Saison-Bestresultat

Der Oberländer Kevin Kuhn hat am Sonntag im Weltcup-Rennen von Dendermonde überzeugt. Kuhn klassierte sich in Belgien auf dem 7. Platz – besser war er diese Saison auf höchster Stufe noch nie gewesen. Mitte Dezember war er in Namur ebenfalls auf Rang 7 gefahren. Am Samstag war der in Laupen wohnende Querprofi in der belgischen Superprestige beim Wettkampf in Gullegem Zwölfter geworden.

5. Januar

Langlauf: Weber beendet die Tour de Ski auf Rang 26

Anja Weber hat zum Abschluss der Tour de Ski keinen Akzent mehr setzen können. Die Hinwilerin belegte im abschliessenden Massenstartrennen der letzten Etappe hoch zur Alpe Cermis den 29. Rang. Die Oberländerin, die in beiden Sprints überzeugt hatte, beendete die ausschliesslich in Italien stattfindende Tour de Ski auf Rang 26.

5. Januar

Bob: Schläpfer bei geglücktem Vogt-Debüt dabei

Michael Vogt gelang in Winterberg bei seinem Comeback als Pilot eines Viererbobs ein starker Auftritt. Der Schwyzer wurde mit seiner Crew Fünfter. Die Rückkehr in den schweren Schlitten war mental keine einfache Sache, denn vor knapp einem Jahr war Vogt im Training in Altenberg verunfallt. Dabei wurde insbesondere der Anschieber Sandro Michel schwer verletzt. In Winterberg fuhr Vogt mit dem Wilemer Dominik Schläpfer, Hufschmid und Haas. (sda)

5. Januar

Rodeln: Maag in Sigulda auf Rang 13

Natalie Maag hat im vierten Weltcup-Rennen des Winters eine Enttäuschung einstecken müssen. Die Wernetshauserin klassierte sich im lettischen Sigulda auf Rang 13 und damit so weit hinten wie noch nie diese Saison. Nach dem ersten Lauf war Maag 15. gewesen, vermochte sich im zweiten Durchgang aber noch um zwei Plätze zu verbessern. Im Gesamtweltcup liegt die 27-jährige Oberländerin auf dem 11. Rang. (zo)

5. Januar

Langlauf: Weber im Sprint Zehnte

Auch im zweiten Sprint an der Tour de Ski hat Anja Weber überzeugt. Die Hinwilerin, die im Skating-Sprint zum Tour-Auftakt am 28. Dezember in Toblach Fünfte geworden war, lieferte in Val di Fiemme im klassischen Stil ihr zweitbestes Weltcup-Ergebnis ab. Weber stiess auf der Olympia-Strecke von 2026 erstmals in einem Klassisch-Sprint in den Halbfinal vor und beendete das Rennen als Zehnte, womit sie sich im Gesamtklassement auf Rang 25 verbesserte. Für die Finalqualifikation fehlte der 23-jährigen Oberländerin lediglich ein Rang respektive neun Zehntelsekunden.

Weber war damit zweitbeste Schweizerin hinter Nadine Fähndrich. Die Luzernerin setzte sich im Final durch und feierte ihren fünften Weltcupsieg. Ihr Bruder Cyril Fähndrich, der in Gossau lebt, trat wegen einer Erkältung nicht mehr an. Nach vier Etappen hatte er den 32. Gesamtrang belegt.

3. Januar

Skispringen: Trunz muss in Innsbruck zuschauen

Felix Trunz vom Skiclub am Bachtel wird das dritte Springen der Vierschanzentournee am Samstag in Innsbruck nur als Zuschauer mitverfolgen. Der 18-Jährige durfte nicht zur Qualifikation antreten. Trunz wurde disqualifiziert, weil sein Anzug nicht dem Reglement entsprach.

3. Januar

Fussball: Andi Hoti leihweise zu Dynamo Dresden

Der Volketswiler Andi Hoti spielt bis im Sommer bei Dynamo Dresden. Der 21-Jährige Verteidiger wurde vom 1. FC Magdeburg aus der 2. Bundesliga leihweise an den Drittligisten transferiert. Hoti steht seit Sommer 2023 in Magdeburg unter Vertrag. In der letzten Saison kam er in 19 Spielen zum Einsatz, sieben Mal stand er in der Startformation. In der laufenden Saison hingegen hat er erst fünf Partien bestritten und stand zuletzt gar nicht mehr im Kader.

Bei Dynamo Dresden, dem Leader der 3. Liga, trifft Hoti auf Chefcoach Thomas Stamm, der ihn in der Saison 2022/2023 in der 2. Mannschaft des SC Freiburg trainiert hatte. Stamm wird in der Medienmitteilung zitiert mit den Worten: «Ich hatte mit Andi in Freiburg ein sehr gutes Jahr und habe die Arbeit mit ihm genossen. Er ist trotz seines noch jungen Alters ein sehr reifer Spieler, der mit seiner robusten Spielweise, gepaart mit der nötigen Schnelligkeit, ein weiterer Baustein für unser Spiel sein kann. Ich hoffe, wir können gemeinsam an die erfolgreiche Zeit anknüpfen.»

Hoti wurde im FC Zürich ausgebildet und wechselte als 17-Jähriger in den Nachwuchs von Inter Mailand, von wo er leihweise nach Freiburg abgegeben wurde. Im letzten November debütierte Hoti im A-Nationalteam des Kosovo.

3. Januar

Schwingen: Funk Vierter am Berchtoldschwinget

Am Berchtoldschwinget in der Zürcher Saalsporthalle vor 1200 Zuschauern überzeugte aus Oberländer Sicht vor allem Nicola Funk. Der Gibswiler klassierte sich im geteilten vierten Rang mit vier Siegen und zwei Niederlagen. Die zweite davon kassierte er im vierten Gang trotz guter Leistung gegen den Eidgenossen Nick Alpiger, der sich später im Schlussgang gegen Samir Leuppi durchsetzte. Die weiteren Oberländer verpassten die Auszeichnung. Arjuna Fuster (Bubikon) und Joel Siegenthaler (Bubikon) fehlte nur ein Viertelpunkt. Die besten Oberländer Schwinger waren nicht am Start. Fabian Kindlimann (Fischenthal) hatte eine Teilnahme zwar geplant, musste krankheitshalber aber passen. (spo)

2. Januar

Skispringen: Trunz schrammt haarscharf an seinen ersten Weltcup-Punkten vorbei

Felix Trunz vom Skiclub am Bachtel hat am Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen sein Karriere-Bestresultat geliefert – und seine ersten Weltcuppunkte haarscharf verpasst. Der 18-Jährige, der die Qualifikation als 50. gerade noch geschafft hatte, sprang im ersten Durchgang auf den 31. Rang. Bisher war ein 35. Rang sein bestes Ergebnis im Weltcup.

Trunz wurde Opfer des speziellen K.o.-Modus an der Tournee, bei dem die Finalteilnehmer in Duellen ermittelt werden. Trunz musste als 50. der Qualifikation gegen den Qualifikationssieger Jan Hörl antreten und scheiterte gegen den Österreicher wie erwartet und trotz einer Weite von 130 Metern. Damit war er auch ganz knapp keiner der fünf «Lucky Loser». Um 1,2 Punkte verpasste Trunz den Final – das sind umgerechnet knapp 70 Zentimeter. In einem normalen Weltcupspringen hätte der SCAB-Athlet sich mit seiner Leistung als 25. für den Final qualifiziert.

In der Tourneewertung liegt Trunz auf dem 42. Rang.

1. Januar

Langlauf: Weber macht Plätze gut

Im Verfolgungsrennen über 15 km im klassischen Stil an der Tour de Ski in Toblach hat sich Anja Weber vom 39. auf den 34. Rang verbessert. Die Hinwilerin beendete das Rennen 5:36 Minuten hinter Siegerin Astrid Öyre Slind (NOR) als drittbeste Schweizerin. In der Tour-Gesamtwertung liegt Weber nach vier Etappen mit 6:42 Minuten Rückstand auf Leaderin Slind auf dem 28. Rang unter noch 48 Klassierten.

1. Januar

Langlauf: Weber an der Tour de Ski weiter in den Top 30

Anja Weber hat die dritte Etappe der Tour de Ski über 20 km Skating mit Einzelstart in Toblach (ITA) auf dem 39. Rang beendet. Die Hinwilerin wies im Ziel knapp drei Minuten Rückstand auf Siegerin Astrid Öyre Slind aus Norwegen auf. In der Tour-Gesamtwertung verbleibt Weber in den Top 30 und ist als zweitbeste Schweizerin im 29. Rang klassiert.

31. Dezember

Skispringen: Trunz nicht im Finaldurchgang

Zum Auftakt der Vierschanzentournee im deutschen Oberstdorf hat Felix Trunz vom Skiclub am Bachtel am Samstag die Qualifikation für den Wettkampf als 47. geschafft. Das Springen vom Sonntag war für den 18-Jährigen nach dem ersten Durchgang vorbei. Trunz beendet den Wettkampf im 43. Rang. 4,6 Punkte fehlten ihm zum Einzug in den Finaldurchgang der besten 30 – das entspricht rund 2,5 Metern.

29. Dezember

Radquer: Kuhn zurück in den Top Ten

Kevin Kuhn aus Laupen ist nach drei Rennen ausserhalb der Spitzenränge im Weltcup in die Top Ten zurückgekehrt. Der 26-Jährige fuhr in Besançon auf den 8. Rang. Kuhns Rückstand auf Sieger Mathieu Van der Poel betrug 1:26 Minuten. In der Gesamtwertung liegt der Oberländer nach acht von zwölf Rennen auf dem 13. Zwischenrang.

29. Dezember

Langlauf: Weber fällt zurück

In der zweiten Etappe der Tour de Ski gelang Anja Weber kein neuerlicher Exploit. Die 23-jährige Hinwilerin beendete das Massenstartrennen über 15 km im klassischen Stil auf dem 27. Rang mit 1:53 Minuten Rückstand auf die Siegerin Jessica Diggins (USA). In der Gesamtwertung liegt Weber nun auf Rang 17.

29. Dezember

Langlauf: Weber brilliert zum Tour-Auftakt

Was für ein Start in die Tour de Ski für Anja Weber: Der Hinwilerin gelingt im Skating-Sprint in Toblach der Finaleinzug – und mit dem 5. Schlussrang ihr bisheriges Einzel-Bestresultat im Weltcup. In Davos war die 23-Jährige im Dezember im Teamsprint zusammen mit Nadine Fähndrich (in Toblach auf Rang 3) als Dritte erstmals auf dem Podest gestanden – und sagte im Vorfeld der Tour de Ski noch, dieser Podestplatz gebe ihr auch für Einzelsprints Selbstvertrauen. Den Beweis dafür lieferte sie nun bei erster Gelegenheit. Bisher hatte Weber im Sprint noch nie einen Viertelfinal überstanden. Ihr bisheriges Weltcup-Bestresultat im Sprint war ein 19. Rang, in einem Distanzrennen ein 15. Rang.

28. Dezember

Radquer: Rückschlag für Kuhn

Der Laupner Quer-Profi Kevin Kuhn musste am Stephanstag im Weltcup mit einer Klassierung ungewohnt weit hinten vorlieb nehmen. Im belgischen Gavere belegte der 26-Jährige lediglich den 26. Rang mit über fünf Minuten Rückstand auf die Spitze.

27. Dezember

Langlauf: Zwei SCAB-Siege am Vättnerlauf

Am 66. Vättnerlauf, der zum Voralpencup zählt, überzeugten verschiedene Nachwuchskräfte des SC am Bachtel trotz misslichen Bedingungen. Elina Keller (U14) und Florian Zisler (U12) holten in ihren Kategorien den Sieg. Neun weitere Bachtelianer schafften es aufs Podest: Zweite Ränge resultierten für Celia Rüegg (Damen), Fabio Rüthemann und Noemie Krayenbühl (beide U16), Loic Schönbächler (U12) und Florian Lorentz (U10). Jeweils auf den dritten Rang liefen Konstantin Zisler (U20), Lukas Zisler und Valentina Zisler (beide U16) sowie Miro Walter (U10).

24. Dezember

Skispringen: Trunz darf an die Vierschanzentournee

Felix Trunz vom Skiclub am Bachtel steht im Aufgebot von Swiss-Ski für die am 29. Dezember in Oberstdorf beginnende Vierschanzentournee. Trunz ist der jüngste Springer des Schweizer Tournee-Quartetts, zu dem auch Gregor Deschwanden, Killian Peier und Simon Ammann gehören. Der 18-Jährige gehört seit Saisonbeginn zum Schweizer Weltcup-Aufgebot und überstand an sechs von zehn Wettkämpfen die Qualifikation. Sein bisheriges Weltcup-Bestresultat ist ein 35. Rang. (zo)

23. Dezember

Radquer: Kuhn mit Materialpech

Kevin Kuhn hat an den zwei Weltcup-Rennen vom Wochenende die Top Ten zweimal verpasst. Das Rennen im holländischen Hulst beendete der Laupner ungewohnt weit hinten auf Rang 24. Kuhn hatte allerdings Materialpech – er beklagte einen kaputten Umwerfer. Im tags darauf folgenden Rennen im belgischen Zonhoven fuhr Kuhn auf Rang 14. Im Gesamtweltcup liegt der Oberländer nach fünf von elf Wettkämpfen auf dem 11. Rang. (zo)

22. Dezember

Boxen: Hiseni schlägt Rivas

Der Volketswiler Profiboxer Ramadan Hiseni hat seinen jüngsten Kampf gewonnen. Der Mittelgewichtler schlug in der Dübendorfer Arena The Hall Jose Rivas aus Venezuela durch K.o. Für den 28-Jährigen war es der 20. Sieg in seinem 24. Profikampf. (zo)

22. Dezember

Bob: Isler im Zweierbob zweimal auf Rang 15

Die Weisslinger Bobpilotin Selina Isler hat bei den Europacup-Rennen von Innsbruck mit dem Zweierbob zweimal den 15. Rang belegt. In beiden Wettkämpfen fehlten dem Duo Selina Isler/Andrea Schlatter auf die Top Ten rund eine Sekunde. (zo)

22. Oktober

Skispringen: Kindlimann und Trunz scheitern

Rea Kindlimann vom SC am Bachtel belegte am Samstag beim Weltcup der Frauen in Engelberg in der Qualifikation den 47. Platz. Damit verpasste Kindlimann den Einzug ins erste Springen. Das zweite Springen am Sonntag musste wegen dichtem Schneetreiben und bisweilen starkem Wind abgebrochen werden. Kindlimanns Klubkollege im SCAB, Felix Trunz, verpasste derweil zweimal den Einzug ins Springen. In der Qualifikation des ersten Wettkampfes klassierte er sich auf Platz 55 , in der Qualifikation zum zweiten Springen landete er auf Rang 66. (zo)

22. Oktober

Ski alpin: Miggiano wird beim Weltcup-Debüt 46.

Der Bubiker Alessio Miggiano hat bei seinem Weltcup-Einstand in der Abfahrt von Val Gardena Platz 46 belegt. Der 22-jährige Oberländer verlor auf der Saslong 1,79 Sekunden auf Sieger Marco Odermatt. (zo)

22. Dezember

Biathlon: Enttäuschung für Stalder

Bei der Weltcup-Verfolgung im französischen Le Grand-Bornand musste Sebastian Stalder am Samstag eine Enttäuschung einstecken. Der Walder, von Startposition 14 aus ins Rennen gegangen, wurde bis in den 50. Rang durchgereicht. Tags darauf beendete er das Massenstart-Rennen auf Rang 20. (sda/zo)

22. Dezember

Skicross: Weltcup-Bestresultat für Natalie Schär

Beim ersten Weltcup-Rennen im italienischen Innichen ist Natalie Schär am Freitag ein Exploit gelungen. Die 24-jährige Nänikerin stiess auf höchster Stufe erstmals in den kleinen Final vor und klassierte sich schliesslich auf Rang 7. Für Schär, die für diese Saison über einen fixen Weltcup-Startplatz verfügt, ist es das bisher beste Resultat im Weltcup. Im zweiten Rennen vom Samstag war für Schär nach der Qualifikation Schluss. Sie wurde als 17. klassiert. (zo)

22. Dezember

Biathlon: Rang 14 für Sebastian Stalder

Der Walder Biathlet Sebastian Stalder zeigte im Sprintrennen am Weltcup in Le Grand-Bornand bei Annecy eine starke Leistung. Der 26-jährige Oberländer klassierte sich mit null Fehlern im Schiessen im 14. Rang. Jeremy Finello (drei Fehler) und Joscha Burkhalter (zwei) belegten die Plätze 31 respektive 51. Der Schweizer Teamleader Niklas Hartweg fehlt in Frankreich wegen eines grippalen Infekts. (sda)

19. Dezember

Automobil: Bottas kehrt zu Mercedes zurück – als Ersatzfahrer

Valtteri Bottas bleibt der Formel 1 in neuer Rolle erhalten. Der Finne kehrt nach drei Jahren im Hinwiler Team Sauber für die Saison 2025 als Ersatzfahrer zu Mercedes zurück, wie der Rennstall am Donnerstag mitteilte. Mit den Silberpfeilen feierte der 35-jährige Bottas vor seinem Wechsel zu Sauber seine grössten Erfolge. Zwischen 2017 und 2021 gelangen ihm zehn Grand-Prix-Siege und 58 Podiumsplatzierungen. 2019 und 2020 wurde er hinter Teamkollege Lewis Hamilton jeweils WM-Zweiter. Nach ansprechendem Beginn bei Sauber erwiesen sich die letzten Monate für Bottas als grosse Herausforderung. Die eben abgelaufene Saison beendete er ohne WM-Punkte - für ihn ein Novum, in zwölf Jahren Formel 1. (sda)

19. Dezember

Ski alpin: Weltcup-Debüt für Alessio Miggiano

Der Bubiker Alessio Miggiano steht vor seinem Debüt im Weltcup. Der 22-jährige Speed-Spezialist ist von Swiss-Ski für die Abfahrt vom Samstag in Val Gardena selektioniert worden. Miggiano überraschte im letzten Training vor dem Rennen auf der Saslong mit Rang 6. Damit war der Oberländer hinter Stefan Rogentin (3.) der zweitschnellste Schweizer. Mit den Rängen 4 und 8 war Miggiano bei den Europacup-Abfahrten im italienischen Santa Caterina gut in die Saison gestartet.

19. Dezember

Skispringen: SCAB-Duo springt in Engelberg

Beim Heimweltcup in Engelberg vom 21. und 22. Dezember gehört dem zehnköpfigen Schweizer Aufgebot auch ein Duo des SC am Bachtel an. Bei den Männern ist SCAB-Athlet Felix Trunz von Swiss-Ski selektioniert worden, bei den Frauen Rea Kindlimann. Am Samstag und Sonntag steht bei den Frauen und Männern jeweils ein Weltcup-Springen auf dem Programm. (zo)

18. Dezember

Langlauf: Weber an der Tour de Ski

Die 23-jährige Hinwilerin Anja Weber ist eine von sieben Schweizerinnen, die von Swiss-Ski für die Tour de Ski aufgeboten worden ist. Diese besteht aus 7 Etappen, die alle in Italien stattfinden. Die Tour de Ski beginnt am 28. Dezember mit einem Freistil-Sprint in Toblach und endet am 5. Januar 2025 mit einem Massenstartrennen über 10 km (Freistil) in Val di Fiemme. Weber startete schon letztes Jahr zur Tour de Ski, stieg aber wie geplant vorzeitig aus, um sich im Hinblick auf die U23-WM zu schonen. (zo)

18. Dezember

Skicross: Schär am Heimweltcup in Arosa auf Rang 18

Die Nänikerin Natalie Schär hat beim Heimweltcup in Arosa den 18. Rang belegt. Schär blieb auf der Sprintstrecke, in der die Fahrerinnen weniger als eine halbe Minute unterwegs waren, in den Achtelfinals hängen. In der Qualifikation hatte die 24-Jährige den 16. Rang belegt. Nachdem sie in den letzten zwei Jahren vereinzelt schon Rennen auf der höchsten Stufe gefahren war, kann die Oberländerin diesen Winter dank einem persönlichen Fixplatz alle Weltcup-Rennen bestreiten. Schon am Donnerstag geht es für sie im Weltcup weiter – mit der Qualifikation im italienischen Innichen. (zo)

18. Dezember

Langlauf: Erfolgreicher Start des SC am Bachtel

Zum Auftakt der Nordic Trophy im Flumserberg sicherten sich Läuferinnen und Läufer des SC am Bachtel in den Einzelstartrennen (freie Technik) mehrere Podestplätze. Celia Rüegg überzeugte bei den Frauen ebenso wie Constantin Zisler in der U20 der Männer – beide setzten sich in ihren Kategorien jeweils durch. Fabio Rüthemann gewann in der U16 souverän, Jonn Peter siegte in der U14. In der U12 erreichte Loïc Schönbächler Rang 3. Bei den Mädchen U12 lief Elin Durussel direkt vor Valentina Zisler auf den 2. Rang. (zo)

18. Dezember

Eiskunstlauf: Fünf Dübendorfer SM-Medaillen

Der Dübendorfer Eislaufclub (DEC) hat an der SM in Genf fünf Medaillen gewonnen. In der Elite sicherte sich Livia Kaiser Silber. Die 20-Jährige komplettierte damit ihren Medaillensatz – sie war in den letzten Jahren einmal Meisterin und einmal Dritte geworden. Kaiser stürzte an beiden Tagen, präsentierte aber zwei starke Programme. «Es hätte besser laufen können», zog sie Bilanz. Bei den Männern wiederholte DEC-Athlet Nico Steffen den Gewinn von Bronze aus dem Vorjahr.

Juniorin Leandra Tzimpoukakis verteidigte derweil ihren Titel überzeugend. Dank insgesamt sieben sicher gestandenen Dreifachsprüngen war ihr der Sieg mit hohen 181,58 Punkten nicht zu nehmen. Ihre Klubkollegin Elisabeth Dibbern war nach dem Kurzprogramm Fünfte, stiess mit der drittbesten Kür aber auf Rang 3 vor und gewann Bronze. Bei den Junioren holte DEC-Läufer Sandro de Angelo die Silbermedaille. (ako)

16. Dezember

Boxen: Strübins Sieg vor grosser Kulisse

Erfolg für den Ustermer Profiboxer Devin Strübin. Der 30-jährige gewann in Zürich seinen Kampf im Supermittelgewicht gegen den Kroaten Zdenko Bule in der vierten Runde durch technischen K.o. Nachdem die erste Runde noch an Bule gegangen war, erhöhte Strübin danach den Druck deutlich. In der vierten Runde brach der Ringrichter das Duell dann ab. Für Strübin war es im 9. Profikampf der 7. Sieg. Der Anlass im Zürcher Hallenstadion, an dem mehrere Kämpfe stattfanden, zog laut Veranstalter über 4000 Zuschauerinnen und Zuschauer an. (zo)

16. Dezember

Schwimmen: Kreundl tritt beim SC Uster ab

Lena Kreundl vom SC Uster hat an der Kurzbahn-WM in Budapest (HUN) die letzten Rennen ihrer Karriere bestritten. Die 27-Jährige holte einmal EM-Bronze (2023) und nahm zweimal an Olympischen Spielen (2016/2024) teil. Die seit 2017 in der Schweiz lebende Kreundl gewann insgesamt 103 (!) österreichische Meistertitel. (zo)

16. Dezember

Rodeln: Maag handelt sich in Oberhof zu viel Rückstand ein

Für Natalie Maag verläuft der Weltcup im deutschen Oberhof nicht wie erhofft. Die Wernetshauserin muss sich mit 0,712 Sekunden Rückstand auf Siegerin Madeleine Egle (AUT) mit Platz 9 begnügen. «Ich bin sehr enttäuscht. Einerseits wegen der Platzierung, andererseits wegen dem grossen Zeitabstand. Das ist einfach zu viel», sagte Maag. Die 27-Jährige beklagte am dritten Rennwochenende Materialprobleme und hatte so auch kein gutes Gefühl auf dem Schlitten. (zo)

15. Dezember

Radquer: Kevin Kuhn überzeugt bei Spektakelrennen

Kevin Kuhn ist beim Weltcup im belgischen Namur als Siebter das beste Saisonergebnis gelungen. Der Gibswiler verlor 1:05 Minuten auf den einheimischen Sieger Michael Vanthourenhout. Kuhn war mit seinem Teamkollegen Gerben Kuypers (er gab später verletzt auf) ein Traumstart gelungen, und fuhr sogar in einem von vielen Stürzen geprägten Rennen lange Zeit ganz vorne mit. In der Gesamtwertung ist der 26-Jährige dadurch nach drei Weltcups auf Position 9 klassiert. (zo)

15. Dezember

Skispringen: Trunz klassiert sich zweimal in den Top-50

Beim Weltcup auf der Grossschanze im deutschen Titisee-Neustadt überstand Felix Trunz jeweils knapp die Qualifikation und erreichte die Plätze 49 (110 m/83,2 Punkte) und 46 (119 m/95,4). Mit diesen Rangierungen verpasste der 18-Jährige vom SC am Bachtel aber jeweils den zweiten Durchgang mit den besten 30 Springern. (zo)

Langlauf: Wigger und Weber in den Top 40

Beim Weltcup in Davos war Nicola Wigger über 20 km in der klassischen Technik der viertschnellste Schweizer. Der 23-Jährige aus Gibswil war als 38. nur zwölf Sekunden langsamer als Landsmann Beda Klee, der letzten Saison sechsmal in die Top Ten gelaufen war. Dem Neo-Gossauer Cyril Fähndrich reichte es zu Platz 50.

Im Rennen der Frauen reihte sich die Hinwilerin Anja Weber auf dem 33. Rang ein. Sie verlor 6:39 Minuten auf Siegerin Astrid Öyre Slind aus Norwegen. (sda/zo)

15. Dezember

Schwimmen: Ponti verpasst mit Staffel nur knapp den Final

Angeführt von einem erneut überragenden Noè Ponti auf der Delfin-Strecke, fehlte der Männer-Staffel an der Kurzbahn-WM in Budapest über 4x100 m Lagen nur wenig, um sich für die Medaillenausmarchung am Sonntagabend zu qualifizieren. Das Quartett mit Thierry Bollin (Rücken), Louis Droupy (Brust), Roman Mityukov (Crawl) und SC-Uster-Schwimmer Ponti belegte in den Vorläufen unter 28 Nationen den 10. Platz. In 3:24,74 unterbot es den sechs Jahre alten Schweizer Rekord um mehr als acht Sekunden, zum Vorstoss unter die ersten acht fehlten allerdings knapp neun Zehntel.

Derweil kam Pontis Vereinskollege Antonio Djakovic in der ungarischen Hauptstadt nach einem Seuchenjahr mit Krankheiten und Verletzungen nicht auf Touren. Wie schon über 400 m Crawl schied der WM-Dritte von 2021 auch über die halbe Distanz in den Vorläufen aus. In 1:45,03 blieb er über zweieinhalb Sekunden über seinem Schweizer Rekord, den er vor drei Jahren an der Kurzbahn-WM in Abu Dhabi aufgestellt hatte. (sda/zo)

15. Dezember

Langlauf: Anja Weber wird Viertelfinals-Fünfte

Anja Weber schaffte es beim Heim-Weltcup in Davos im Einzelsprint in ihrer Viertelfinal-Serie auf Platz 5. Tags zuvor hatte die Hinwilerin noch ihre Podest-Premiere als Dritte mit Nadine Fähndrich im Teamsprint erlebt. (sda/zo)

14. Dezember

Squash: Steinmann und Gadola holen erneut WM-Bronze

Ein Jahr nach dem Gewinn der ersten WM-Medaille schafft es die Schweizer Nationalmannschaft an der Team-WM in Hongkong als Dritte erneut aufs Podest. Auf dem Weg dazu schalteten die Schweizer mit dem Dübendorfer Dimitri Steinmann (Weltranglisten-18.), dem Ustermer Robin Gadola (142.) sowie Nicolas Müller (23.) und Yannick Wilhelmi (50.) nach einer makellosen Gruppenphase Tschechien (im Achtelfinal) und Kolumbien (im Viertelfinal) aus. Den erstmaligen Finaleinzug verhinderte England, das im Final gegen das zuletzt drei Mal in Folge triumphierende Ägypten seinen sechsten WM-Titel anstrebt.

Die Schweizer Frauen mit Cindy Merlo aus Pfäffikon schieden nach Niederlagen gegen England und Kanada sowie einem Sieg gegen Südkorea bereits nach der Vorrunde aus. (sda/zo)

14. Dezember

Reiten: Martin Fuchs gewinnt den Top-10-Final

Martin Fuchs gewinnt am CHI von Genf den mit 500'000 Franken dotierten Top-10-Final. Der Bietenholzer sichert sich erstmals den Sieg an dieser Prüfung. Der Top-10-Final ist die erste von zwei grossen Prüfungen am CHI von Genf. Das andere Highlight, den Grand Prix, gewann der 32-Jährige in Genf schon 2019 und 2021. Fuchs, die Nummer 9 der Weltrangliste, rutschte durch eine Absage ins exklusive Feld nach. Beim Meldeschluss belegte er in der Weltrangliste bloss Platz 11; Fuchs rückte aber für den abwesenden Conor Swail nach.

Insgesamt blieben drei Reiter ohne einen Abwurf. An die grandiose Zeit des Schweizers im zweiten Umlauf kam die Konkurrenz aber nicht mehr heran. (sda/zo)

13. Dezember

Langlauf: Anja Weber im Teamsprint auf dem Weltcup-Podest

Podest-Premiere für Anja Weber im Weltcup: Zusammen mit Nadine Fähndrich lief die Hinwilerin im Teamsprint auf den 3. Rang zum Auftakt des Langlauf-Weltcup in Davos. Fähndrich/Weber mussten einzig den siegreichen Schwedinnen und den Norwegerinnen den Vortritt lassen. Fähndrich verlor als Schlussläuferin 4,5 Sekunden auf die Olympiasiegerin Jonna Sundling.

Es ist der fünfte Schweizer Podestplatz im Teamsprint. Bei den ersten vier stand Fähndrich – wie auch beim WM-Silber 2021 – die inzwischen zurückgetretene Laurien van der Graaff zur Seite. (sda/zo)

13. Dezember

Reiten: Prestigeerfolg für Martin Fuchs

Martin Fuchs gewinnt am CHI Genf zum ersten Mal die prestigeträchtige «Trophée de Genève». Der Bietenholzer triumphierte am späten Donnerstagabend im Sattel von Conner Jei.

In der mit 110'000 Euro dotierten Hauptprüfung vom Donnerstag setzte sich das Duo gegen 18 Paare durch. Fuchs und Conner Jei blieben fehlerfrei und fingen dank einem Schlusssprint in 33,66 Sekunden den bis dato führenden Italiener Lorenzo de Luca auf Denver de Talma noch ab.

Am Freitagabend findet in Genf der Top-10-Final der zehn besten Reiter der Weltrangliste statt, am Sonntagnachmittag der mit 1,2 Millionen Euro dotierte Grand Prix. (sda)

13. Dezember

Squash: Uster siegt deutlich

Das NLA-Fanionteam des Squash Club Uster hat im Nachtragsspiel gegen Lausanne nichts anbrennen lassen und sich diskussionslos 4:0 durchgesetzt. David Bernet und Florian Pössl liessen ihren Gegnern keine Chance und gewannen 3:0. Etwas mehr Mühe hatte Miguel Mathis, der bei seinem 3:1-Sieg den ersten Satz abgab. Joel Siewerdt musste sogar in den entscheidenden fünften Satz gehen, steuerte aber ebenfalls einen Sieg bei. Damit liegen die Ustermer nach sechs von 16 Qualifikationspartien auf dem dritten Rang und auf Kurs Richtung Playoffs der Top 4. Ihr Vorsprung auf den Strich beträgt vier Punkte.

13. Dezember

Rad: Pulver zum vierten Mal am RAAM

Die in Wetzikon aufgewachsene Ultracyclerin Isabelle Pulver plant im Juni 2025 ihren vierten Start am Race Across America (RAAM). Die 54-Jährige peilt am prestigeträchtigen Rennen durch die USA den dritten Sieg bei den Frauen an und will zudem den Geschwindigkeitrekord brechen, der bei den Frauen bei knapp 21,3 km/h im Schnitt steht. Als sie 2023 den Overall-Sieg holte, hatte sie diese Marke noch knapp verpasst. Als Vorbereitung bestreitet Pulver Anfang Mai das Race across Italy. In Italien hatte sie in diesem Jahr den EM-Titel geholt. Zudem wurde sie am Race around Poland Weltmeisterin.

13. Dezember

Ski alpin: Miggiano in der zweiten Abfahrt Vierter

Um ein Haar hätte es Alessio Miggiano in der zweiten Abfahrt des Europacup-Winters aufs Podest geschafft. Im italienischen Santa Caterina, wo der 22-jährige Bubiker am Mittwoch zum Saisonauftakt Achter geworden war, fuhr Miggiano am Donnerstag auf den 4. Rang und war damit so gut klassiert wie noch nie in seiner Karriere. Lediglich 12 Hundertstel fehlten ihm auf Rang 3, den sein Teamkollege Livio Hiltbrand belegte. 42 Hundertstel war Miggiano langsamer als Sieger Felix Hacker – der Österreicher hatte bereits am Mittwoch gewonnen.

12. Dezember

Biathlon: Sebastian Stalder muss pausieren

Sebastian Stalder lässt die zweite Weltcup-Station aus. Der Walder verzichtet wegen einer Erkältung auf den Start im österreichischen Hochfilzen, wo von Freitag bis Sonntag Sprint-, Verfolgungs- und Staffelrennen auf dem Programm stehen. Im Tirol am Start ist hingegen sein Bruder Gion Stalder.

12. Dezember

Schwimmen: Ponti erneut schnell, Djakovic scheidet aus

Am Tag nach seinem Titelgewinn über 50 m Delfin zeigt sich Noè Ponti an der Kurzbahn-WM in Budapest auch in seiner zweiten Disziplin auf der Höhe seiner Aufgabe. Mit einer Zeit von 51,67 Sekunden lag der Schwimmer des SC Uster im Vorlauf über 100 m Lagen zwar klar über seinem Schweizer Rekord, den er im Oktober beim Weltcup in Schanghai aufgestellt hatte. Einzig der Kroate Nikola Miljenic (51,32) war allerdings schneller als der Tessiner, der sich nur wenige Stunden nach dem Gewinn seiner ersten WM-Goldmedaille etwas müde fühlte und noch viel Steigerungspotenzial aufweist. Aufgrund der persönlichen Bestzeiten gilt Ponti in Abwesenheit von Léon Marchand auch in dieser Disziplin als erster Anwärter auf WM-Gold. Als einziger Teilnehmer weist er einen Wert von unter 51 Sekunden aus. Die Halbfinals finden am Donnerstag kurz nach 19 Uhr statt.

Neben Ponti standen am Donnerstagvormittag in der Duna Arena in Budapest mit Antonio Djakovic ein weiterer Ustermer im Einsatz. Er blieb über 400 m Crawl als 18. aber deutlich über seinem Schweizer Rekord – und schied aus. (sda/zo)

12. Dezember

Schwimmen: Ponti bricht an WM seine eigene Rekordmarke

Noè Ponti schwimmt an der Kurzbahn-WM in Budapest mit Weltrekord über 50 m Delfin in den Final. Der 23-Jährige vom SC Uster verbessert seine eigene Bestmarke um sieben Hundertstel.

Ponti schlug in seiner Paradedisziplin nach 21,43 Sekunden an. Anfang November hatte er in Singapur eine Zeit von 21,50 Sekunden aufgestellt. Im Vorlauf am Morgen verpasste Ponti den Weltrekord noch knapp. In 21,53 Sekunden stellte er aber einen WM-Rekord auf, den er am Abend erneut pulverisierte.

Wie schon in den Vorläufen am Morgen war Nyls Korstanje der zweitschnellste Schwimmer. Der Niederländer verlor jedoch beinahe vier Zehntel auf den Schweizer und schlug in 21,81 Sekunden an.

Selbstredend ist Ponti im Final am Mittwochabend der grosse Favorit auf die Goldmedaille.

10. Dezember

Reiten: Fuchs doch beim Saisonfinale in Genf

Martin Fuchs kann am Freitagabend am CHI Genf doch zum Finale der besten zehn Springreiter der Weltrangliste antreten. Der 32-jährige Bietenholzer, als Elfter der erste Reservist auf der Liste, profitiert vom Rückzug des in den USA lebenden Iren Conor Swail. Mit Fuchs und dem Weltranglisten-Zweiten Steve Guerdat werden bei der 23. Ausgabe des Saisonfinales somit zwei Schweizer dabei sein. Das Preisgeld für die zehn Teilnehmer beläuft sich auf mehr als eine halbe Million Schweizer Franken. Guerdat das Top-10-Finale bereits dreimal gewonnen, unter anderem im Vorjahr. (sda)

10. Dezember

Eiskunstlauf: Vier Dübendorferinnen laufen in Top 10

Die Läuferinnen des Dübendorfer EC zeigte an der internationalen Lounakeskus Trophy der Juniorinnen in Tartu (EST) einen starken Auftritt. Leandra Tzimpoukakis siegte mit 179,16 Punkten dank einem sprungmässig fehlerlosen Kurzprogramm und sechs voll gewerteten Dreifachsprüngen in der Kür. Klubkollegin Elisabeth Dibbern hatte zwar Abzüge bei Sprungelementen in Kauf zu nehmen, trotzdem reichte es ihr zu Rang 2. Derweil schaffte es Olivia Bacsa nach einer starken Kür auf Platz 4. Zum guten Gesamtergebnis aus Glattaler Sicht trugen zudem Chiara Schoell (6.) und Noelle Streuli (7.) bei. (ako)

9. Dezember

Leichtathletik: Abraham wird Elfter

Der für die Schweiz startberechtigte Dominic Lobalu hat zum zweiten Mal nach 2022 den traditionsreichen Strassenlauf Course de l'Escalade in Genf gewonnen. Der Europameister von 2024 über 10'000 m setzte sich auf der 7,323 km langen Strecke in 20:37,7 Minuten hauchdünn vor dem Franzosen Jimmy Gressier durch.

Tadesse Abraham vom LC Uster, zweimaliger Sieger dieses Rennens, belegte eine Woche nach dem Schweizer Rekord im Marathon (2:04:40 Stunden) mit einem Rückstand von 48,6 Sekunden den 11. Rang. Der 42-Jährige beendet Ende Jahr seine Laufkarriere. (sda)

8. Dezember

Skispringen: Trunz verpasst den Finalvorstoss

Felix Trunz vom SC am Bachtel hat beim Weltcupspringen im polnischen Wisla den Vorstoss in den Final verpasst. Der erst 18-Jährige beendete den Wettkampf als drittbester Schweizer auf Rang 43. In der Qualifikation hatte Trunz mit Platz 7 für Aufsehen gesorgt. Beim anschliessenden zweiten Weltcup-Springen scheiterte Trunz als 51. denkbar knapp in der Qualifikation. (zo)

8. Dezember

Langlauf: Weber scheitert in der Qualifikation

Beim Weltcup-Sprint im norwegischen Lillehammer ist Anja Weber in der Qualifikation ausgeschieden. Die Hinwilerin wurde im Skating-Rennen auf Rang 31 klassiert – sie war damit beste Schweizerin. Tags darauf musste Weber im Skiathlon über je 10 km klassisch und Freistil mit Rang 44 Vorlieb nehmen. (zo)

8. Dezember

Biathlon: Stalder wieder nicht in Top Ten

Sebastian Stalder hat auch im zweiten Weltcuprennen der Saison einen Rang unter den Top Ten verpasst. In Kontiolahti belegte der 26-Jährige Walder im Sprint über 10 km den 28. Rang. Stalder blieb im Schiessen zwar beide Male fehlerfrei, verlor in der Loipe allerdings zu viel Zeit. Anderthalb Minuten fehlten ihm auf den siegreichen Franzosen Emilien Jacquelin. Immerhin holte Sebastian Stalder damit nach dem 65. Rang im Einzel vom Dienstag die ersten Weltcup-Punkte der Saison.

Ebenfalls ohne Schiessfehler blieb Gion Stalder, der erstmals in dieser Saison zu einem Weltcup-Einsatz kam. Der um ein Jahr jüngere Bruder von Sebastian Stalder verlor in der Loipe über drei Minuten und belegte am Ende den 81. Rang unter 106 Klassierten. (zo)

6. Dezember

Squash: Ustermer Teams ohne Sieg

Die Zeichen standen für beide Ustermer Squashteams schlecht in der NLA-Runde vom Donnerstag – das Fanionteam und das Farmteam mussten beide aufgrund von Turnierteilnahmen im Ausland auf die Topspieler verzichten.

Die 1. Mannschaft erspielte sich gegen Pilatus Kriens ein Remis – die Begegnung endete 2:2 mit mehr gewonnenen Sätzen für Kriens. Joel Siewerdt und Florian Pössl drehten ihre Partien nach 0:2-Satzrückständen noch und gewannen jeweils 3:2, was zu einer zwischenzeitlichen 2:0-Führung Usters führte. Miguel Mathis (0:3) und Andy Fritschi (2:3) kassierten dann allerdings Niederlagen. Die Ustermer bleiben als Tabellenvierte dennoch auf einem Playoffplatz.

Das Ustermer Farmteam unterlag gegen Vaduz 1:3 und rutschte auf Rang 9 ab. Marlon Bernegger steuerte den einzigen Sieg bei.

6. Dezember

Langlauf: Krayenbühl bester Oberländer im Goms

In Ulrichen im Goms gab es zum Start in die Swiss-Cup-Saison keine Podestplätze für die Athletinnen und Athleten des Skiclub am Bachtel. Das beste Oberländer Resultat lieferte Dimitri Krayenbühl, der im U20-Sprint vom Samstag den Final erreichte und Fünfter wurde. Nicola Wigger (siehe nebenstehender Artikel) stiess bei den Männern in den Sprint-Halbfinal vor und wurde Neunter. Im 10-km-Skatingrennen vom Sonntag gelang keinem SCAB-Mitglied der Vorstoss in die Top Ten.

4. Dezember

Squash: Steinmann gelingt kein weiterer Exploit

Dimitri Steinmann ist in der zweiten Runde des Hong Kong Open gescheitert. Der in der Weltrangliste auf Rang 19 liegende Dübendorfer Profisquasher unterlag gegen den Weltranglistendritten Diego Elias aus Peru in drei Sätzen 5:11, 8:11, 5:11. Als Erfolgserlebnis kann der 27-Jährige das Turnier der höchsten Stufe in Hong Kong dennoch verbuchen, eliminierte er doch in der ersten Runde mit dem Engländer Mohamed Elshorbagy die Nummer 6 der Welt.

4. Dezember

Biathlon: Spitzenplätze für SCAB-Nachwuchs

Im ersten Wettkampf des Swiss Biathlon Cup der neuen Saison in der Lenzerheide resultierten für den Nachwuchs des Skiclub am Bachtel drei Podestplätze. Im Sprint am Samstag holte Levin Kunz bei der Jugend 2 den Sieg mit über anderthalb Minuten Vorsprung. Kunz blieb als einziger ohne Schiessfehler. Gianmaria Tedaldi wurde bei den Junioren mit 50 Sekunden Rückstand Zweiter. Am Sonntag im Massenstartrennen unterliefen Kunz gleich sieben Schiessfehler – was immer noch zum zweiten Rang mit 43 Sekunden Rückstand reichte.

4. Dezember

Biathlon: Misslungener Einzel-Auftakt für Stalder

Sebastian Stalder ist im ersten Einzelrennen des Weltcup-Winters deutlich hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Der Walder wurde im finnischen Kontiolahti über 15 km Einzelstart mit drei Schiessfehlern lediglich 65. Auf die Top Ten fehlten ihm drei Minuten, und auch die Punkteränge (Top 50) verpasste er um mehr als eine halbe Minute.

3. Dezember

Judo: Drei Elite-SM-Medaillen fürs Oberland

An den Schweizer Meisterschaften in Yverdon haben drei Elite-Judokas aus der Region Medaillen gewonnen. Delia Vetterli (JC Uster) holte Gold in der Gewichtsklasse bis 78 Kilogramm, ihre Schwester Gioia Vetterli holte in der Gewichtsklasse bis 70 Kilogramm Silber. Für den JC Wetzikon gewann Sina Staub in der Kategorie bis 52 Kilogramm Silber – es war der erste Judo-Erfolg für die Rütnerin, die im Ju-Jitsu mehrfache WM- und EM-Medaillengewinnerin ist. In der höchsten Nachwuchskategorie U21 holten der Wetziker Fabio Flum (bis 66 kg) Silber und der Ustermer Aaron Müller (bis 73 kg) Bronze.

3. Dezember

Squash: Steinmann schlägt die Weltnummer 6

Exploit von Dimitri Steinmann: Der Dübendorfer Profisquasher hat in der ersten Runde des Hong Kong Open mit dem Engländer Mohamed Elshorbagy die Nummer 6 der Welt bezwungen. Steinmann, derzeit als Weltnummer 19 so gut wie noch nie zuvor klassiert, siegte ohne Satzverlust 11:6, 11:4, 11:3. Einfacher wird die Aufgabe für ihn nicht. Am Dienstag trifft er in der zweiten Runde auf den Peruaner Diego Elias, die Nummer 3 der Welt. (zo)

2. Dezember

Schwingen: Bachmann Zweiter am Niklausschwinget

Am 86. Niklausschwinget in Dietikon war Janos Bachmann (Wildberg) vom Schwingklub Winterthur der beste Oberländer. Bachmann klassierte sich mit vier Siegen und zwei Gestellten im zweiten Rang hinter Sieger Damian Ott. Der St. Galler bodigte im Schlussgang vor 800 Zuschauern den Aargauer Nick Alpiger.

Für zwei Teilnehmer vom Schwingklub Zürcher Oberland gab es in Dietikon Auszeichnungen: Gian Maria Odermatt (Uster) beendete den Anlass mit drei Siegen, zwei Gestellten und einer Niederlage im geteilten achten Rang, Fabio Eicher (Steg) landete mit drei Siegen, einem Gestellten und zwei Niederlagen im geteilten neunten Rang. (zo)

30. November

Eisschnelllauf: McGregor Neunte im Massenstart-Rennen

Kaitlyn McGregor lief beim zweiten Weltcup im chinesischen Peking im Massenstart-Rennen auf Platz 9. Damit verbesserte sich die 30-jährige Ebmatingerin gegenüber dem Saisonauftakt in Nagano eine Woche zuvor. In Japan hatte sie in dieser Disziplin den 11. Platz belegt. Über 1500 m erreichte McGregor in der höchsten A-Division mit den schnellsten 20 Läuferinnen den 19. Platz. Daneben wurde sie über 1000 m in der B-Division gute Siebte. (zo)

2. Dezember

Radquer: Kevin Kuhn fährt in Dublin auf Platz 8

Kevin Kuhn hat sich beim zweiten Weltcup-Rennen in der irischen Hauptstadt Dublin auf Platz 8 verbessert, nachdem er vor Wochenfrist noch Zehnter geworden war. Der Gibswiler handelte sich auf den belgischen Sieger Michael Vanthourenhout eine Hypothek von 40 Sekunden ein. Die ersten sieben Fahrer reihten sich nach einer spannenden Schlussrunde innerhalb von 16 Sekunden ein. (zo)

1. Dezember

Skispringen: Trunz schafft es wieder unter die besten 50

Felix Trunz vom SC am Bachtel hat beim Weltcup in Kuusamo (FIN) im zweiten Springen als 50. knapp den Cut geschafft. Der 18-Jährige konnte sich hinterher auf Platz 38 steigern. Wegen sehr wechselhaften Winden konnte dabei nur ein Durchgang gewertet werden. Tags zuvor war Trunz noch als 55. in der Qualifikation gescheitert. (zo)

1. Dezember

Rodeln: Maag wird Elfte zum Weltcup-Auftakt

Die Wernetshauserin Natalie Maag verpasste zum Saisonauftakt in Lillehammer (NOR) als Elfte die Top-10 denkbar knapp. Auf die deutsche Siegerin Julia Taubitz verlor sie 0,673 Sekunden. Allerdings war Maag auch wegen einer Bänderverletzung im Fuss handicapiert. Ausserdem erreichte die 27-Jährige im neu eingeführten Mixed-Rennen mit dem Australier Alexander Ferlazzo den neunten Rang. Nicht zu bezwingen war erneut Taubitz, die an der Seite von Landsmann Max Langenhan triumphierte. (zo)

1. Dezember

Biathlon: Stalder überzeugt mit Männer-Staffel

Die Männerstaffel musste sich beim Weltcup in Kontiolahti (FIN) mit Platz 8 begnügen. Der Walder Sebastian Stalder übergab als Startläufer an dritter Position, danach verloren Joscha Burkhalter, Jeremy Finello und Niklas Hartweg kontinuierlich an Zeit. Im Ziel betrug der Rückstand auf die siegreichen Franzosen dreieinhalb Minuten. (sda/zo)

1. Dezember

Langlauf: Anja Weber bleibt ohne Exploit

Anja Weber läuft bei den Massenstart-Rennen in der Skating-Technik über 20 km von Kuusamo (FIN) auf den 38. Platz. Die Hinwilerin verliert dabei knapp viereinhalb Minuten auf Siegerin Jessica Diggins (USA). Im Rennen der Männer über dieselbe Distanz muss sich der unlängst nach Gossau gezogene Cyril Fähndrich mit Rang 58 begnügen. Der norwegische Sieger Harald Östberg Amundsen nimmt ihm über drei Minuten ab. (zo)

1. Dezember

Biathlon: Stalder/Baserga werden Siebte zum Weltcup-Auftakt

Beim Saisonauftakt im finnischen Kontiolahti erreichte das Schweizer Team um Sebastian Stalder und Amy Baserga in der Single-Mixed-Staffel den 7. Platz, wobei sich der Walder im Zielsprint dem Slowenen Jakov Fak geschlagen geben musste. Eine bessere Klassierung verpasste das Schweizer Duo aber vor allem wegen insgesamt neun Nachladern am Schiessstand. Der Sieg ging an das schwedische Team Ella Halvarsson und Sebastian Samuelsson. (sda/zo)

30. November

Formel 1: Audi verkauft Sauber-Anteile nach Katar

Das künftige Formel-1-Werksteam von Audi präsentierte mit dem Staatsfonds von Katar einen Investor. Wie der deutsche Automobil-Hersteller im Rahmen des Grand Prix des reichen Emirats mitteilt, steigt die «Qatar Investment Authority» (QIA) mit einer «signifikanten Minderheitsbeteiligung» ein.

«Das zusätzliche Kapital wird das Wachstum des Teams beschleunigen und ist ein weiterer Meilenstein in unserer langfristigen Strategie», sagt Audis Vorstandsvorsitzender Gernot Döllner zum Deal. Medienberichten zufolge erwirbt die QIA Anteile von 30 Prozent am Rennstall.

Audi kommt 2026 in die Formel 1. Die Marke mit den vier Ringen hat schrittweise alle Anteile an Sauber übernommen. Das Team wird von zwei Standorten aus operieren. In Neuburg an der Donau in Bayern werden die Motoren gebaut, in Hinwil das Chassis der Autos. Mit den Millionen aus Katar kann Audi nun die beiden Standorte ausbauen und modernisieren. (sda)

29. November

BMX: Marquart siegt am Race of Champions

Schöner Erfolg für Simon Marquart: Der aus Mönchaltorf stammende 28-Jährige siegte beim Race of Champions in Tulsa (USA) in der Profikategorie vor dem Einheimischen Kamren Larsen und Chalo Molina aus Argentinien. (zo)

29. November

Eishockey: EHC Wetzikon verliert Stürmer an Ligarivalen

Stürmer Marco Waser hat den EHC Wetzikon verlassen und läuft neu für den MHL-Gruppengegner Seewen auf. Als Grund für den kurzfristigen Abgang wird der kürzere Anfahrtsweg von seinem Wohnort Engelberg genannt. (zo)

29. November

Langlauf: Anja Weber wird 28. in Ruka

Beim Weltcup-Auftakt im finnischen Ruka über 10 km klassisch mit Einzelstart sorgte Anja Weber mit Platz 28 für das beste Schweizer Resultat. Die Hinwilerin verlor 2:18 Minuten auf Siegerin Frida Karlsson aus Schweden. Nadine Fähndrich, die nationale Nummer 1, verzichtete auf eine Start. Die Luzernerin konzentriert sich auf den Sprint vom Samstag.

Im Rennen der Männer über dieselbe Distanz lief Fähndrichs jüngerer Bruder Cyril auf den 20. Rang. Der nach Gossau gezogene 25-Jährige handelte sich einen Rückstand von 1:05 Minuten auf Sieger Iivo Niskanen (FIN) ein. (zo)

29. November

Fussball: Jan Elvedi bleibt beim 1. FC Kaiserslautern

Jan Elvedi spielt auch in der kommenden Saison für den 1. FC Kaiserslautern. Der 28-jährige Greifenseer ist seit Juni 2023 beim deutschen Zweitligisten unter Vertrag, und kam in dieser Zeitspanne in 53 von 55 Pflichtspielen zum Einsatz. «Für mich passt die sportliche Perspektive hier optimal – und ich fühle mich super wohl in der Stadt und im Verein», lässt sich der Zwillingsbruder von Nationalspieler Nico Elvedi zitieren. FCK-Geschäftsführer Thomas Hengen bezeichnet Jan Elvedi sogar als einen «Pfeiler des Kaders». Das derzeit auf Platz 8 klassierte Kaiserslautern machte in seiner Mitteilung allerdings auch keine genauen Angaben, wie lange der neue Kontrakt des Verteidigers läuft. (zo)

Eisschnelllauf: McGregor zweimal in den Top Ten

Die Ebmatingerin Kaitlyn McGregor hat beim Weltcup-Auftakt im japanischen Nagano zwei Rennen in den Top Ten beendet. In der Teamverfolgung der Division B klassierten sich die Schweizerinnen mit McGregor auf dem 2. Platz. Zudem wurde die 30-Jährige im Einzel-Rennen über 1000 m in der Division B Siebte. Zweimal landete McGregor knapp ausserhalb der ersten zehn. Im Massenstart-Rennen der Division A wurde sie ebenso Elfte wie im Einzel-Wettkampf über 3000 m in der Division B. (zo)

25. November

Eiskunstlauf: Livia Kaiser wird Sechste in Warschau

Livia Kaiser vom Dübendorfer Eislaufclub hat an den ISU-Challenger-Series in Warschau den 6. Platz belegt. Es zeigte sich, dass die 20-Jährige momentan mit Problemen bei der Dreifach/Dreifach-Sprungkombination zu kämpfen hat – dies in beiden Programmen. Kaiser klassierte sich in der polnischen Hauptstadt sowohl im Kurzprogramm als auch in der Kür als Fünfte, was am Ende den 6. Rang mit 166,89 Punkten ergab. (ako)

25. November

Radquer: Kuhn zum Weltcup-Auftakt in den Top Ten

Der Laupner Radprofi Kevin Kuhn ist im ersten Weltcuprennen der Saison in die Top Ten gefahren. Der 26-Jährige wurde im belgischen Antwerpen Zehnter.

Die Belgier feierten einen Fünffach-Triumph – auf Sieger Eli Iserbyt verlor Kuhn 1:29 Minuten, auf die Podestplätze fehlte ihm eine Minute. Für Kuhn bedeutet das Resultat eine klare Steigerung im Vergleich zur zweiten Hälfte letzten Saison, als er am Pfeifferschen Drüsenfieber erkrankt war.

«Ich bin mit diesem Auftakt zufrieden und freue mich auf die Weltcuprennen, deren Strecken mir mehr zusagen», sagte Kuhn. (zo)

24. November

Skispringen: Trunz übersteht zweimal die Qualifikation

Felix Trunz vom SC am Bachtel hat zum Weltcup-Auftakt im norwegischen Lillehammer in beiden Einzel-Springen den Cut geschafft und die Qualifikation unter den besten 50 beendet. Im Wettkampf war dann sowohl am Samstag (45.) als auch am Sonntag (35.) nach dem ersten Durchgang für ihn Schluss. Trunz war mit 18 Jahren der jüngste Springer im Feld. Für ihn war es der zweite Einsatz im Weltcup nach seinem Debüt Ende letzter Saison im finnischen Lahti. (zo)

24. November

Unihockey: Riders verpflichten tschechische Verteidigerin

Die Floorball Riders Dürnten-Bubikon-Rüti haben mit dem Engagement einer tschechischen Verteidigerin auf die sportliche Baisse reagiert. Der Zweitletzte der Frauen-NLA verpflichtete die 23-jährige Vendula Stolbova vom tschechischen Cupsieger Florbal Chodov. Stolbova sammelte zuletzt in 28 Spielen der tschechischen Extraliga 16 Skorerpunkte (7 Tore/9 Assists). Riders-Co-Sportchef Thomas Appenzeller bezeichnet den Transfer im Communiqué als «regelrechten Glücksgriff». Stolbova sei eine Verstärkung, die dem Team sofort helfen könne: «Vendula bringt die nötige Erfahrung mit und wird unserem Team auf dem Feld mehr Stabilität und neue Energie geben.» (zo)

22. November

Fussball: Uster schlägt im Cup Dübendorf hoch

Der FC Uster hat in der Cup-Qualifikation der 2. Liga interregional die 2. Vorrunde überstanden. Die Ustermer setzten sich am Mittwochabend in einem torreichen Interregio-Duell auswärts gegen Lokalrivale Dübendorf deutlich 5:1 durch. Schon in der Startviertelstunde fielen vier Tore, wobei Uster dank einem Doppelschlag schnell auf 2:0 vorlegte und sofort mit dem 3:1 (14.) auf das FCD-Anschlusstor reagieren konnte. Noch vor der Pause bauten die Ustermer ihren Vorsprung vorentscheidend auf 4:1 aus. Einziger Doppeltorschütze bei den Gästen war Finn Knecht. (zo)

20. November

Rad: Junger Oberländer Trialfahrer an der WM

Im Schweizer Aufgebot für die WM der Radsportarten BMX Freestyle und Trial in Abu Dhabi steht auch ein Oberländer. Der 18-jährige Tim Frei aus Wolfhausen startet an den vom 17. bis 21. Dezember stattfindenden Titelkämpfen in der Hauptstadt der vereinigten Arabischen Emirate bei den Trial-Männern U19 in der Kategorie mit den 20-Zoll-Rädern. (zo)

20. November

Schwimmen: Ponti und Ustermer Staffel schwimmen Schweizer Rekorde

Noè Ponti hat für das Highlight am zweiten Wettkampftag der Schweizer Kurzbahn-Meisterschaften in Sursee gesorgt. Der 23-jährige Tessiner vom SC Uster stellte seinen ersten Landesrekord über eine Crawl-Distanz auf. Als Startschwimmer der Crawl-Staffel über 4x50 m übergab Ponti nach 21,18 Sekunden, womit er die bisherige nationale Bestmarke von Flori Lang von 2009 um eine halbe Sekunde unterbot. Auch Pontis Ustermer Teamkollegen, Thomas Hallock, Tino Hämmerle und Fabian Kempf, gelangen starke Zeiten. In 1:27,79 stellte das Quartett einen Schweizer Vereins-Rekord auf. (sda)

17. November

Squash: Niederlage für Usters Farmteam

Die Ustermer Nachwuchsequipe musste sich in der NLA-Partie gegen Airgate Zürich dem Tabellenzweiten nach vier relativ engen und attraktiven Partien 1:3 geschlagen geben. Den einzigen Sieg für Uster holte der 18-jährige Leandro Mannhart in fünf Sätzen. Lasse Widmer (18) musste sich gegen Jakob Känel, die Nummer 13 der Schweiz, nach gutem Spiel 1:3 geschlagen geben. Da Fabian Seitz (17) gegen den routinierten Deutschen Nationalspieler Valentin Rapp den ersten Satz 14:12 gewann und parallel Liam Pössl (19) gegen Philipp Hansert den 1:1-Satzausgleich schaffte, lag kurzzeitig eine Sensation drin. Letztlich mussten sich aber beide 1:3 geschlagen geben.

15. November

Unihockey: Bald ein Direktabsteiger aus der Männer-NLA

Die Durchlässigkeit zwischen den beiden höchsten Unihockey-Männerligen der Schweiz wird grösser. Ab der Saison 2025/2026 werden die NLA-Playouts und die NLB-Playoffs bis und mit Final ausgespielt, wobei der NLB-Meister automatisch aufsteigt und den Verlierer des NLA-Playout-Finals ersetzt. Der Verlierer des NLB-Playoff-Finals spielt zudem gegen den Sieger des NLA-Playout-Finals um einen weiteren Platz in der NLA. Bis anhin trafen die beiden Verlierer der NLA-Playout-Halbfinals in den Auf-/Abstiegsplayoffs auf die Sieger der NLB-Playoff-Halbfinals. Der UHC Uster sicherte sich auf diesem Weg im Frühling 2023 den Ligerhalt. Die Neuerung wurde von der NLB beantragt und an der von je 11 NLA- und NLB-Klubs besuchten Nationalliga-Versammlung mit 13:9 Stimmen angenommen. (zo)

15. November

Handball: Kündig gewinnt Wettlauf gegen die Zeit

Kerstin Kündig ist rechtzeitig auf die Europameisterschaften vom 28. November bis 3. Dezember fit geworden. Die Wetzikerin führt als Captain das 18-köpfige Schweizer Aufgebot für die Titelkämpfe in der Schweiz, Österreich und Ungarn an. Kündig hatte sich im September im Training bei ihrem Klub HC Thüringen eine Knieverletzung zugezogen, musste sich operieren lassen und bangte danach um die EM-Teilnahme. Neben der 31-jährigen Rückraumspielerin, die am Wochenende für ihren Klub erstmals wieder im Einsatz stand, gehört auch die Gockhauserin Charlotte Kähr zum Schweizer Kader. Die 23-Jährige spielt wie Kündig in der Bundesliga – die Rückraumspielerin steht beim Buxtehuder SV unter Vertrag.

12. November

Radquer: Kuhn fährt wiederum auf Rang 11

Kevin Kuhn hat beim zweiten Superprestige-Rennen der Saison im belgischen Niel erneut den 11. Platz belegt. Schon zum Auftakt der Rennserie in Overijse hatte der Tösstaler denselben Rang belegt. Der 26-Jährige sprach hinterher von einem schlechten Start, «aber ich habe bis zum Schluss alles gegeben».

12. November

Squash: Nächster Turniersieg für Bernet

Der junge Ustermer David Bernet bleibt im Hoch. Mit dem Sieg am mit 6000 US-Dollar dotierten Bern Squash Open gewann er zum zweiten Mal innerhalb von drei Wochen ein Challenger-Turnier. Der an Nummer 5 gesetzte Bernet bezwang im Endspiel den Franzosen Macéo Levy in fünf Sätzen. Der 19-Jährige wehrte im Verlauf des Finals sechs Matchbälle ab, bevor er sich schliesslich durchsetzte. Mit dem Titelgewinn verbesserte sich Bernet in der Weltrangliste auf Platz 110.

12. November

Reiten: Heiniger und Züger dominieren in Rüti

Am Hallenconcours in Rüti gewann Timo Heiniger mit Luckys Caschmere die Hauptprüfung des ersten Wochenendes über 140 cm. Neun Paare absolvierten den von Conny Ruppli und Andreas Meier gebauten Parcours fehlerfrei und machten im Stechen den Sieg unter sich aus. Mit zwei Pferden war auch dem Gossauer Stefan Meierhans der Einzug ins Stechen gelungen, er wurde mit Centaure de Sury und Jan Sechster und Siebter. Heiniger liess mit Luckys Caschmere nichts anbrennen und nahm dem zweitplatzierten Philipp Züger nochmals über sechs Zehntelssekunden ab. Heiniger – mit Camacho CB – und Züger mit Contess hatten bereits in der Prüfung zuvor über 135 cm das Klassement mit ihren beiden CH-Pferden angeführt.

Am ersten Turnierwochenende in Rüti gab es am Sonntag auch noch regionale Prüfungen von 90 bis 115 cm. Dabei feierten zwei Zürcher Oberländer Reiterinnen Siege: Romina Gnehm aus Gibswil mit Kayla von Paleu Sura über 115 cm und Nina Fuhrer aus Wolfhausen mit Rebel de Blonde über 95 cm. (tja)

11. November

Squash: Usters NLA-Männer feiern Auswärtssieg

Mit einem wichtigen Auswärtssieg in Zürich gegen Airgate hat sich das NLA-Männerteam des Squashclub Uster in der Tabelle auf Platz 2 verbessert. Das Fundament zum 3:1-Erfolg gegen Airgate legten Joel Siewerdt und Florian Pössl mit ihren klaren 3:0-Siegen. Miguel Mathis musste gegen Jakob Känel zwar den ersten Satz abgegeben, dominierte die nächsten drei Durchgänge dann aber. Die einzige Ustermer Niederlage musste Nero Harms auf Position 4 hinnehmen. (zo)

10. November

Judo: Zweimal Silber für Uster

Am Finalturnier der Schweizer NLA-Mannschaftsmeisterschaften in Vernier gewann der Judoclub Uster sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern die Silbermedaille. Die Frauen unterlagen im Final Lausanne knapp 2:3. Für die Ustermer Siege sorgten Fabienne Kocher sowie Gioia Vetterli. Zuvor hatte sich Uster im Halbfinal gegen Cortaillod 4:1 durchgesetzt.

Das Männerteam aus Uster, das sich dank einem 4:3-Erfolg gegen Genf für den Final qualifiziert hatte, verlor diesen gegen Brugg 2:5. Nils Stump und Denys Doktorov gewannen ihre Kämpfe. (zo)

10. November

Kunstturnen: Siegenthaler am Swiss Cup auf Rang 10

Für Stefanie Siegenthaler und Luca Giubellini bedeutete am Swiss Cup im Zürcher Hallenstadion bereits die erste Runde Endstation. Zwei Fehler der Bertschikerin am Stufenbarren wogen in der Endabrechnung zu schwer. Am Ende resultierte der 10. und letzte Platz. (sda)

10. November

Unihockey: Uster-Verteidiger Schmuki für WM aufgeboten

Pascal Schmuki kommt zu seinem WM-Debüt. Der Verteidiger des UHC Uster steht im Schweizer Aufgebot für die Weltmeisterschaft in Malmö (SWE) vom 7. bis 15. Dezember. Der 20-jährige Schmuki war im Frühling 2023 an der U19-WM noch ins All-Star-Team gewählt worden, und schaffte anschliessend sofort den Sprung ins A-Nationalteam.

Am Pre-WM-Camp in Tenero und Lugano von Ende November holt sich das Team von Coach Johan Schönbeck den letzten Schliff, ehe am Sonntag, 8. Dezember, das erste Spiel für die Schweizer in Schweden ansteht. In der Gruppenphase treffen sie zuerst auf Deutschland, dann auf Tschechien und zum Abschluss auf Norwegen. (zo)

8. November

Fussball: Volketswil und Wald im Cup eine Runde weiter

Mit den Drittligisten Volketswil und Wald sind weiterhin zwei Klubs aus der Region im FVRZ-Cup. Der FCV bezwang in der 4. Runde das höherklassige Wiedikon 2:1. Die Gastgeber führte bereits zur Pause 2:0, worauf dem Cupsieger von 2022 nur noch das Anschlusstor gelang. Zuvor hatte sich bereits Wald knapp 1:0 beim Viertliga-Verein Oberrieden durchgesetzt. Das einzige Tor für die Oberländer erzielte Sandro Meier in der 13. Minute. Der FCO hatte in der 2. Runde den FC Greifensee (2.) – immerhin dreifacher Cupsieger – aus dem Wettbewerb geworfen.

Die Viertelfinals sind auf den 27. März 2025 terminiert. (zo)

8. November

OL: Rancan weiterhin im A-Kader

Insgesamt 40 Athletinnen und Athleten umfasst das Elitekader von Swiss Orienteering in der Saison 2025. Weiterhin dem A-Kader gehört der Ustermer Riccardo Rancan an. Neu im U25-Kader ist der Mönchaltorfer Pascal Schärer, der zuletzt im B-Kader stand. (zo)

5. November

Squash: Ustermer NLA-Frauen starten mit zwei Siegen

Die Ustermer NLA-Frauen sind perfekt in die Saison gestartet. Sie gewannen ihre Partien jeweils 3:0. Zuerst schlug Uster das junge Krienser Team, danach gewann es auch gegen Titelverteidiger GC. In jener Begegnung setzte sich Céline Walser nach einem spannenden Duell gegen die für GC antretende Pfäffikerin Cindy Merlo 14:12 im fünften Satz durch. Auf dritter Position duellierte sich Alina Pössl mit Julia Schmalz, Pössl gewann ebenfalls 3:2. Zudem feierte Stella Kaufmann einen hart umkämpften Drei-Satz-Sieg gegen Leila Hirt. (zo)

4. November

Eiskunstlauf: Dübendorfer Trio im Pech

Bei der Trophy Métropole Nice Côte d’Azur, einem Wettkampf der ISU-Challenger-Series, widerfuhr drei Läuferinnen des Dübendorfer Eislaufclubs (DEC) einiges an Unbill. Nach dem Kurzprogramm der Juniorinnen lagen Olivia Bacsa (6.), Anthea Gradinaru (7.) und Chiara Schöll (9.) gut im Rennen. Die Kür wurde von den Organisatoren allerdings wegen Sturmwarnungen in Nizza abgesagt. Die Wettkämpfe davor und danach konnten durchgeführt werden. Mehr Glück hatte Gion Schmid – der DEC-Läufer wurde bei den Junioren Neunter. (ako)

4. November

Squash: Ustermer Duell geht ans Fanionteam

In der NLA der Männer hat Uster den Angriff des eigenen Farmteams abgewehrt und das Klub-Duell 3:1 für sich entschieden. Auf Position 1 setzte sich Robin Gadola gegen Fabian Seitz durch. Seitz begann stark, musste sich im ersten Satz jedoch knapp geschlagen geben. Gadola holte sich den ersten Satz im Tiebreak, die folgenden zwei Durchgänge dann aber deutlich. Auf den Positionen 2 und 3 gewannen mit Miguel Mathis und Joel Siewerdt ebenfalls die Akteure des Fanionteams. Derweil feierte Thierry Mösner auf Position 4 bei seinem NLA-Debüt für das Farmteam einen klaren 3:0-Sieg gegen Nero Harms. Beide Teams sind knapp hinter den Playoff-Plätzen klassiert. Uster liegt auf Rang 5, das Farmteam unmittelbar dahinter auf Rang 6. (zo)

4. November

Eiskunstlauf: Kaiser wird in Frankreich Neunte

Livia Kaiser vom Dübendorfer Eislaufclub wurde beim ISU-Grand-Prix de France in Angers mit 168,27 Punkten Neunte. Zwölf Frauen waren rangiert. Die Läuferinnen auf den Rängen 1 bis 3 erzielten allesamt über 200 Punkte. Für die 20-jährige Kaiser war es der zweite Start an einem Grand-Prix des Internationalen Eislauf Verbandes (ISU) diese Saison. Zuvor war sie Achte geworden. Mit diesen Ergebnissen dürfte es für sie für eine Teilnahme am GP-Final nicht reichen. (ako)

4. November

Leichtathletik: Schlumpf läuft neuen Schweizer Rekord

Fabienne Schlumpf fügt ihrem Leistungsausweis ein weiteres Spitzenresultat hinzu: Beim Marathon in New York läuft die 33-jährige Wetzikerin als beste Europäerin auf den hervorragenden 5. Platz.

In 2:26:31 Stunden verbesserte Schlumpf ihren Schweizer Rekord in einem reinen Frauenrennen (bisher 2:30:17 an der EM 2022 in München). Sie hatte vor dem Rennen gesagt, dass sie sich sehr gut in Form fühle, und dieses Gefühl täuschte sie nicht. Bis nach Kilometer 30 lief sie in der Spitzengruppe mit und führte das Feld punktuell sogar an. Als die Gruppe auseinanderfiel, verhielt sie sich geschickt und teilte sich ihre Kräfte perfekt ein, so dass sie das Ziel im Central Park hinter vier afrikanischen Läuferinnen als Fünfte erreichte.

Nach Platz 16 im Olympiamarathon im August in Paris darf sich Schlumpf somit zum zweiten Mal innert knapp drei Monaten über eine Glanzleistung auf der Weltbühne freuen.

Den Sieg sicherte sich die Kenianerin Sheila Chepkirui in 2:24:35 Stunden, bei den Männern gewann der Niederländer Abdi Nageeye in 2:07:39. (sda/zo)

3. November

Leichtathletik: Rüegg wird neuer Cheftrainer bei Swiss Athletics

Im Trainer-Staff von Swiss Athletics kommt es zu Veränderungen. Michael «Michi» Rüegg trägt per Anfang 2025 neu die Gesamtverantwortung für den Laufbereich. Er tritt die Nachfolge von Louis Heyer an, der den Leichtathletikverband per Ende Jahr verlässt.

Rüegg gehört seit Jahren dem Trainerteam von Swiss Athletics an. Aktuell ist er Nationaltrainer in den Disziplinen Langstrecken Bahn, Marathon, Steeple und Cross. Nebst seiner Tätigkeit beim Verband betreut der 46-Jährige als Trainer bei der TG Hütten zahlreiche Athletinnen und Athleten, so unter anderem die Wetziker Marathonläuferin Fabienne Schlumpf, die auch seine Lebenspartnerin ist. (sda/zo)

31. Oktober

Schwimmen: Weiterer Erfolg und Rekord für Ponti

Singapur ist die dritte Station der Weltcup-Tour in Asien nach Schanghai und Incheon - und Noè Ponti fuhr dort fort, wo er in der koreanischen Stadt aufgehört hatte. Über 100 m Delfin gewann der neuerdings für den SC Uster startende Schwimmer in 48,60 Sekunden und schlug damit mit über einer halben Sekunde Vorsprung vor dem Niederländer Nyls Korstanje an. Er sicherte sich damit die «Triple Crown», nachdem er über diese Distanz vor seinem Sieg in Incheon auch schon in Schanghai dominiert hatte.

Über 100 m Lagen war nur Léon Marchand schneller. Ponti büsste auf Frankreichs Superstar zwar 47 Hundertstel ein, mit 50,39 unterbot er die eigene Schweizer Bestmarke, die er erst anderthalb Wochen zuvor in Schanghai aufgestellt hatte, um 27 Hundertstel.

Am Freitag ist Ponti über 200 m Lagen gemeldet. (sda/zo)

31. Oktober

Squash: Siegpremiere für David Bernet

Erfolgreicher Heimauftritt für David Bernet: Am Swiss Open in Uster hat der Ustermer erstmals in seiner Karriere ein internationales Turnier für sich entschieden. Der 19-Jährige war am mit 6000 Dollar dotierten Challenger-Turnier an Nummer 3 gesetzt und bezwang im Final mit Robin Gadola seinen an Nummer 2 gesetzten Klubkollegen Robin Gadola 11:8, 8:11, 13:15, 11:3, 11:7. Bernet dürfte mit diesem Erfolg von seiner aktuellen Weltranglistenposition 145 unter die Top 120 der Welt vorstossen. (zo)

30. Oktober



Kunstrad: WM-Bronze für Lucca

Grosser Erfolg für die Dürntnerin Simona Lucca an den Hallenradsport-Weltmeisterschaften in Bremen. Die 22-Jährige gewann zusammen mit Larissa Tanner aus Stäfa in der Kategorie Zweier der Frauen die Bronzemedaille. Bei der dritten WM-Teilnahme des Duos war es der erste Podestplatz nach zwei fünften Rängen 2021 und 2023. Für Luccas Verein Kunstradfahrer Dürnten ist es bereits die siebte WM-Bronzemedaille im Zweier seiner 20-jährigen Geschichte. Mit Saskia Gerber war eine weitere Dürntnerin im Einer am Start. Sie verpasste den Final knapp und wurde Fünfte.

30. Oktober

Triathlon: König im Weltcup in den Top Ten

Die Dürntnerin Alissa König ist im Triathlon-Weltcup im südkoreanischen Tongyeong über die olympische Distanz (1500 m Schwimmen, 39 km Radfahren, 10 km Laufen) als 9. zum dritten Mal in dieser Saison in die Top Ten vorgestossen. Und das trotz eines Missgeschicks kurz vor Ende der Schwimmstrecke. «Ein solider Ellbogenschlag auf meine Nase hat mich fast ausgeknockt», schreibt sie auf Instagram. (zo)

28. Oktober

Radquer: Kuhn in Belgien nicht in den Top Ten

Der in Laupen lebende Kevin Kuhn hat am zweiten Saisonrennen der belgischen Superprestige-Serie die Top Ten knapp verpasst. Der 26-Jährige wurde am Vlaamse Druivencross in Overijse mit 59 Sekunden Rückstand auf Sieger Thibau Nys Elfter. In der Gesamtwertung liegt Kuhn, der zum Auftakt in Ruddervoorde vor einer Woche Achter geworden war, auf dem 10. Rang. (zo)

27. Oktober

Schwimmen: Ponti mit weiterem Sieg

Noè Ponti hat im südkoreanischen Incheon einen weiteren Weltcupsieg errungen. Der für den SC Uster startende Schwimmer aus dem Tessin gewann am Samstag über die 50 m Delfin.

Mit der Zeit von 21,76 Sekunden verpasste Ponti seinen Weltrekord über die zwei Längen im kleinen Becken, den er sechs Tage zuvor in Schanghai aufgestellt hatte, um neun Hundertstel. Er setzte sich mehr als zwei Zehntel vor dem Niederländer Nyls Korstanje sowie mehr als eine halbe Sekunde vor dem Deutschen Marius Kusch und dem zeitgleichen Australier Isaac Cooper durch. Für den Olympia-Bronzemedaillengewinner war es bereits der dritte Erfolg in Incheon nach den Siegen über 100 m Delfin und 100 m Lagen.

26. Oktober

Schwimmen: Ponti beeindruckt bei Weltcup weiter

Nach seinen beeindruckenden Auftritten letzte Woche in Schanghai überzeugt der Neo-Ustermer Noè Ponti auch am Kurzbahn-Weltcup in Incheon. Über 100 m Lagen teilt sich der Tessiner mit Überschwimmer Léon Marchand den Sieg.

Ponti und der Franzose, der an den Olympischen Spielen in Paris mit viermal Einzel-Gold brilliert hatte, waren im 25-m-Becken in Südkorea in 51,00 Sekunden genau gleich schnell. Dritter wurde mit 15 Hundertstel Rückstand mit dem Italiener Thomas Ceccon ein weiterer Olympiasieger von Paris (100 m Rücken).

Nur gut eine halbe Stunde zuvor hatte Ponti auch über 100 m Delfin seine bestechende Form unter Beweis gestellt. Der Olympia-Bronzemedaillengewinner von 2021 in Tokio wiederholte in seiner Lieblingsdisziplin den Weltcupsieg von vergangener Woche. Ganz so schnell wie bei der Verbesserung seines eigenen Europarekords (48,40) war der 23-Jährige vom SC Uster zwar nicht mehr, auch, weil ihm beim Tauchgang am Start seine Schwimmbrille verrutschte und er zusätzlich seine Kontaktlinsen verlor. In 48,81 Sekunden verwies Ponti den Niederländer Nyls Korstanje um knapp zwei Zehntel auf Platz 2. (sda/zo)

25. Oktober

Squash: Steinmann scheidet am US Open in Startrunde aus

Dimitri Steinmann ist am US Open in Philadelphia in der Startrunde ausgeschieden. Der Dübendorfer vermochte gegen Tarek Momen zunächst den ersten Satz mit 11:8 für sich entscheiden. Die nächsten drei Durchgänge entschied die Weltnummer 7 aus Ägypten dann aber für sich. Er habe phasenweise gut gespielt, schrieb Steinmann auf Instagram. Der 27-Jährige ist in der Weltrangliste derzeit auf Position 22 aufgeführt. (zo)

23. Oktober

Fussball: Losglück für den FC Wald

Der FC Wald, derzeitiger Leader in der Drittliga-Gruppe 6, bekommt es in der 4. Runde des FVRZ-Cups mit dem letztverbliebenen Viertligisten im Wettbewerb, dem FC Oberrieden zu tun. Zumindest zu Hause antreten darf der FC Volketswil. Der Drittligist trifft auf Wiedikon – dem Cupsieger von 2022. Die Partien sind auf den Donnerstag, 7. November angesetzt. (zo)

22. Oktober

Leichtathletik: Ali gewinnt in Rapperswil

Abdi-Salam Ali hat den Schlosslauf in Rapperswil-Jona über 10 km für sich entschieden. Der für den LC Uster startende 22-Jährige verbesserte dabei seinen eigenen Streckenrekord aus dem letzten Jahr um vier Sekunden auf 30:20 Minuten. Sei Vorsprung auf den zweitplatzierten Armin Flückiger betrug 1:13 Minuten. Mit Jonas Gübeli lief ein zweiter LCU-Athlet als Dritter aufs Podest. (zo)

Bei den Frauen wurde Andrea Meier vom LC Uster in 35:02 Minuten Zweite. Ihr Rückstand auf Siegerin Petra Kurikova aus Tschechien betrug knapp eine Minute. (zo)

21. Oktober

Eiskunstlauf: Kaiser Achte bei GP-Debüt

Erstmals überhaupt durfte Livia Kaiser vom Dübendorfer Eislaufclub an einem ISU-Grand-Prix antreten. Bei ihrem Debüt auf höchster Wettkampfstufe nach WM, EM und Olympia wurde Kaiser unter zwölf Starterinnen Achte. Im Kurzprogramm erfolgte bei der Dreifachsprungkombination der Toeloop nur in doppelter Ausführung. In der Kür gelang es Kaiser für drei Pirouetten und die Schrittfolge viermal den Höchstlevel 4 zu erreichen. Sie präsentierte aber nur vier statt sieben voll gewertete Dreifachsprünge. (ako)

21. Oktober

Rad: Rüegg fährt an WM im Madison auf Platz 8

Am letzten Tag der Bahn-Weltmeisterschaften in Kopenhagen fahren der Madetswiler Lukas Rüegg und sein Neuenburger Teamkollege Valère Thiébaud im Madison auf Platz 8. Rüegg und Thiébaud liessen unter anderem die Duos aus den starken Bahnnationen Australien, Japan und Kanada hinter sich. Rüegg/Thiébaud schafften das dritte Schweizer Top-8-Resultat in olympischen Disziplinen. Zuvor hatten sich die beiden Vierer in der Teamverfolgung auf den Rängen 6 (Frauen) und 7 (Männer) eingereiht. Der Titel im Madison ging an die Deutschen Roger Kluge/Tom Teutenberg. (sda/zo)

21. Oktober

Radquer: Kuhn fährt in die Top Ten

Kevin Kuhn ist der Einstieg in seine internationale Saison gelungen. Der Laupner beendete das Rennen der belgischen Superprestige-Serie in Ruddervoorde auf dem 8. Platz. Der 26-jährige Kuhn war der einzige Schweizer am Start. (zo)

20. Oktober

Rad: Liehner mit dem Bahn-Vierer auf Rang 6

Der Schweizer Frauenvierer mit der Oberländerin Annika Liehner hat sich an den Bahn-Weltmeisterschaften in Kopenhagen auf Rang 6 klassiert. Den kleinen Final verpasste das Schweizer Quartett um knapp 1,4 Sekunden, den Landesrekord lediglich um sieben Zehntel. (zo)

20. Oktober

Schwimmen: Ponti schwimmt erstmals Weltrekord

Noè Ponti stellte im Becken von Shanghai einen weiteren Rekord auf. Über 50 m Delfin schwamm der für den SC Uster startende Tessiner in 21,67 Sekunden Weltrekord. Im letzten Dezember hatte Ponti die globale Bestmarke noch um vier Hundertstel verpasst. Diesmal senkt er sie um eine Zehntelsekunde. Nach dem Europarekord und zwei Schweizer Rekorden gelingt dem 23-Jährigen am Weltcup in China also nun etwas, das er in seiner Karriere noch nie geschafft hatte. Im Final am frühen Sonntagnachmittag stellte Ponti seine exzellente Form dann ein weiteres Mal unter Beweis, holte sich den Sieg und blieb dabei nur eine Hundertstelsekunde über seiner Weltrekordzeit. (sda)

20. Dezember

OL: Rancan wird Vierter, Sannwald siegt bei den Juniorinnen

Der Ustermer Riccardo Rancan hat an der SM im Nacht-OL eine Medaille knapp verpasst. Rancan klassierte sich im Elite-Wettkampf auf der Buchster Weid im solothurnischen Oberbuchsiten auf dem 4. Platz. Die neue Schweizermeisterin bei den Juniorinnen heisst Seline Sannwald. «Heute ist mir gut gelungen, dass ich in den richtigen Momenten die Konzentration hochhalten konnte. Zudem habe ich mich physisch gut gefühlt und ich schaffte es, bis am Schluss Gas geben», sagte die Bubikerin. Mit dem Sieg an der Nacht-OLMeisterschaft gewann Sannwald drei der vier Einzel-Schweizer-Meisterschaften in dieser Saison. (zo)

20. Oktober

Schwimmen: Ponti schwimmt Europarekord

Nach dem vierten Platz an den Olympischen Spielen, den Ferien und dem ersten Trainingsmonat kehrte Noè Ponti erfolgreich ins Wettkampfgeschehen zurück. Beim Weltcup in Shanghai senkte der neu für den SC Uster schwimmende Tessiner den von ihm gehaltenen Europarekord über 100 m Delfin im 25-m-Becken auf 48,40 Sekunden. Die Verbesserung betrug sieben Hundertstel. Ponti schwamm nicht nur Rekord, sondern er setzte sich mit dem Niederländer Nyls Korstanje und dem Südafrikaner Chad Le Clos auch gegen hochkarätige Konkurrenz durch. (sda/zo)

18. Oktober

Squash: Ustermer Farmteam unterliegt GC

Das Ustermer Farmteam hat das NLA-Duell gegen GC 1:3 verloren. In der Tabelle liegt Uster auf Rang 6. Den einzigen Ustermer Sieg gegen GC besorgte Liam Pössl. Er bezwang Barnabas Szellö 3:1. Die ersten beiden Sätze gewann Pössl jeweils knapp 12:10. Nachdem er den dritten Durchgang verloren hatte, liess er im vierten seinem Gegner keine Chance mehr und setzte sich sicher durch. Während sich Leandro Mannhart ohne Satzgewinn geschlagen geben musste, unterlag Fabian Seitz in vier Durchgängen, Lasse Widmer verlor derweil in fünf Sätzen.

18. Oktober

Fussball: Brüttisellen stolpert über Drittligisten

Zweitligist FC Brüttisellen-Dietlikon ist im Regionalcup in der 3. Runde gescheitert. Die Brüttiseller verloren beim Drittligisten Küsnacht 2:3. Siege fuhren derweil die Drittligisten Wald und Volketswil ein. Die Walder bezwangen Altstetten (3.) daheim knapp 3:2, die Volketswiler setzten sich auswärts beim Viertligisten Wallisellen 3:0 durch. Der FC Wetzikon zog im Penaltyschiessen gegen Zweiligist Embrach den Kürzeren, nachdem die reguläre Spielzeit 1:1 geendet hatte. Ebenfalls ausgeschieden ist Pfäffikon nach der 4:6-Niederlage in Diessenhofen (3.). (zo)

18. Oktober

Badminton: Schnider in Malaysia klar unterlegen

Milena Schnider aus Uster musste sich beim Super-1000-Turnier in Malaysia in den 1/16-Finals der Chinesin Manami Suizu 12:21, 9:21 geschlagen geben. Die Weltnummer 52 brauchte für den Sieg nur 32 Minuten. (zo)

17. Oktober

Eishockey: Dübendorf mit hoher Niederlage gegen Swiss-League-Klub

Der EHC Dübendorf musste sich in den Achtelfinals des National Cups dem zweitklassigen Swiss-League-Verein Chur klar 1:7 geschlagen geben. Die Glattaler konnten fast zwei Drittel lang gut mithalten – und lagen so bis dahin nur 0:3 zurück. Für das einzige Tor beim MHL-Aufsteiger war Timo Brauchli besorgt, der in der 58. Minute auf 1:7 verkürzen konnte. (zo)

17. Oktober

Rad: Liehner überzeugt mit Frauenvierer an Bahn-WM

Beim Auftakt zu den Bahn-Weltmeisterschaften in dänischen Hauptstadt Kopenhagen hat sich Annika Liehner aus Ottikon mit Fabienne Buri, Jasmin Liechti und Cybèle Schneider im Frauenvierer in der Qualifikation in 4:25,168 Minuten als Fünfte eingereiht. Schneller ist der Schweizer Frauenvierer bisher einzig im Januar 2023 an der EM in Grenchen gefahren. Damals war Marlen Reusser Teil des Teams gewesen. In der First Round vom Donnerstag treffen die Schweizerinnen auf Polen. (sda/zo)

17. Oktober

Unihockey: Laupnerin erstmals im Frauen-Nationalteam

Verteidigerin Laura Bertini vom UHC Laupen ist erstmals für das Frauen A-Nationalteam aufgeboten worden. «Sie hat für den UHC Laupen auf einem sehr hohen Niveau gespielt und verfügt über Fähigkeiten mit dem Ball, von denen ich glaube, dass sie für uns nützlich und erfolgreich sein können», begründet der Schweizer Headcoach Oscar Lundin seine Entscheidung. Die Schweizer Frauen reisen für die vom 8. bis 10. November stattfindende Euro Floorball Tour ins tschechische Karlovy Vary. (zo)

16. Oktober

Leichtathletik: Abraham setzt sich souverän durch

Tadesse Abraham vom LC Uster hat den Hallwilerseelauf für sich entschieden. Der Weltklasseläufer, der Ende Saison die Karriere beendet, gewann den Halbmarathon zum siebten Mal. Für den 42-Jährigen war es ein einsames Rennen. Der Schweizer Marathonrekordhalter setzte sich nach lediglich vier Kilometern von seinen letzten verbliebenen Verfolger ab und distanzierte die Konkurrenz bis ins Ziel um fast drei Minuten und mehr. (zo)

15. Oktober

Leichtathletik: Meier läuft im Tessin aufs Podest

Melanie Meier vom LC Uster ist beim über die Halbmarathon-Distanz führenden Rennen Ascona–Locarno Run als Dritte aufs Podest gelaufen. Die Wetzikerin Christine Meili wurde Achte. (zo)

15. Oktober

Eishockey: EHCW mit vier Zuzügen und zwei Abgängen

Bewegung im Kader des EHC Wetzikon: Das Schlusslicht der höchsten Amateurliga MHL hat gleich mehrere Zu- und Abgänge bekannt gegeben. Neu beim EHCW sind die Verteidiger Livio Stiffler (19) und Billy Hunziker (27) sowie die Stürmer Nico Crameri (22) und Andrin Locher (20). Stiffler und Crameri wechseln von MHL-Konkurrent Frauenfeld ins Oberland, Hunziker von Swiss-League-Klub Winterthur und Locher aus Bellinzona. Für die Tessiner spielte Locher viermal im Swiss-League-Team sowie dreimal in der 1. Liga-Mannschaft. Daneben verzeichnet der EHC Wetzikon die Abgänge der Verteidiger Raphael Krämer (22) und David Trachta (20). Während der EHCW den Vertrag von Trachta aufgelöst hat, verlässt Krämer den Klub aus eigenem Wunsch, wobei er gar kein Spiel für die Wetziker bestritt. (zo)

14. Oktober

Radquer: Kuhn in Steinmaur nicht auf dem Podest

Das hat Seltenheitswert: Kevin Kuhn beendet ein Radquerrennen in der Schweiz nicht auf dem Podest. In Steinmaur, wo das erste Rennen des Swiss Cyclocross Cup stattfand, wurde der Gibswiler Weltcup-Athlet lediglich Fünfter mit 1:45 Minuten Rückstand auf den belgischen Sieger Lander Loockx. Kuhn, der in Steinmaur schon drei Siege feierte, war damit für einmal auch nicht der beste Schweizer. Dario Lillo und Loris Rouiller belegten die beiden Plätze auf dem Podest hinter Loockx. (zo)

13. Oktober

Eiskunstlauf: Dibbern bei Junioren-Grand-Prix in Top-Ten

Nach einem 16. Rang im Kurzprogramm schaffte es Elisabeth Dibbern beim Junioren-Grand-Prix in Ljubljana mit der siebtbesten Kür als Zehnte in die Top-Ten. Für die 13-Jährige vom Dübendorfer Eislaufclub war es zugleich eine persönliche Bestleistung. (ako)

11. Oktober

Squash: Uster verlieren Final-Neuauflage

Die Ustermer Männerteams mussten sich in den ersten Saison-Auswärtsspielen der Interclub-NLA geschlagen geben. Allen voran setzte sich Titelverteidiger Grasshoppers in einer Neuauflage des Playoff-Finals 3:1 durch. Den einzigen Ustermer Sieg holte Joel Siewerdt, der sein Gegenüber Davide Bianchetti klar 3:0 bezwang. Derweil unterlagen Robin Gadola, David Bernet und Miguel Mathis in ihren Partien jeweils in drei Sätzen. Gadola bekam es allerdings auch mit dem Dübendorfer Dimitri Steinmann zu tun – der mittlerweile auf Position 22 in der Weltrangliste klassiert ist.

Ebenso mit 1:3 verlor die neu aus U23-Spielern gebildete Ustermer Equipe gegen Sihltal. Für den Punkt besorgt war Lasse Widmer besorgt, wobei sein Gegner Sven Stettler im vierten Satz aufgrund einer Fussverletzung aufgeben musste. (zo)

11. Oktober

Kunstturnen: Siegenthaler zum dritten Mal am Swiss Cup

Stefanie Siegenthaler nimmt zum dritten Mal in ihrer Karriere am Swiss Cup in Zürich teil. Die 26-jährige Bertschikerin bestreitet den prestigeträchtigen Wettkampf am 9. November im Hallenstadion im Team Schweiz 2 zusammen mit Florian Langenegger. Bereits 2021 und 2023 wurde die Nationalkaderathletin für den Einladungswettkampf nominiert. (zo)

10. Oktober

Triathlon: König verpasst ersten Sieg im Weltcup knapp

Alissa König hat in Rom erstmals in ihrer Karriere einen Podestplatz im Weltcup erreicht. Die 28-jährige Dürntnerin wurde über die Sprintdistanz (750 m Schwimmen, 20 km Radfahren, 2,5 km Laufen) Zweite hinter Nina Eim aus Deutschland. Den Sieg verpasste König um lediglich sieben Sekunden. «Ich bin so stolz, dass ich endlich zeigen konnte, wozu ich schon immer glaubte fähig zu sein», schreibt König auf Instagram.

6. Oktober

Mountainbike: Koller wird Gesamtelfte im Weltcup

Für Nicole Koller aus Laupen reichte es zum Weltcup-Saisonschluss im im kanadischen Mont-Sainte-Anne nicht mehr zu einem Spitzenplatz. Die 27-Jährige wurde im Cross-Country-Rennen über 24 km 17. Auf die französische Siegerin Loana Lecomte verlor sie fast fünf Minuten. In der von Landsfrau Alessandra Keller gewonnenen Gesamtwertung wurde Koller Elfte. (zo)

6. Oktober

Leichtathletik: Schlumpf wird Zweite – Abraham schafft es auf Platz 5

Bei der 90. Austragung des Murtenlaufs über 17,17 km schaffte es Fabienne Schlumpf auf den zweiten Platz. Die Wetzikerin verlor 42 Sekunden auf die kenianische Siegerin Carolina Gitonga. Bei den Männern reichte es Tadesse Abraham im Rennen von Murten nach Freiburg zu Platz 5. Der 42-Jährige vom LC Uster büsste 1:26 Minuten auf den Erstklassierten Shadrack Kenduiywo (KEN) ein. (zo)

6. Oktober

Mountainbike: Koller wird Neunte im Weltcup

Nicole Koller wird beim Weltcup im kanadischen Mont-Sainte-Anne Neunte. Die 27-Jährige aus Laupen verlor im Short-Track-Rennen 12 Sekunden auf Siegerin Sina Frei. Koller klassierte sich damit direkt hinter Alessandra Keller, die durch Platz 8 auch zum zweiten Mal nach 2022 den Gesamtweltcup für sich entschied. (sda/zo)

5. Oktober

Squash: Heimsiege für beide Ustermer NLA-Teams

Den Ustermer Männerteams ist der Start in die Interclub-NLA gelungen. Der Playoff-Finalist der Vorsaison konnte beim 4:0 über Sihltal sämtliche Duelle ohne Satzverlust für sich entscheiden. Und überzeugend trat auch das Farmteam Uster auf. Die neu aus U23-Spielern gebildete Equipe gewann gegen Panthers Kriens ebenso 4:0. (zo)

4. Oktober

Bob: Zwei Starter-SM-Titel für Isler

Bobpilotin Selina Isler aus Weisslingen hat an der Starter-Schweizermeisterschaft in Filzbach sowohl im Monobob als auch mit dem Zweierbob zusammen mit Andrea Schlatter den Juniorinnen-Meistertitel gewonnen. Bei der Elite holte Isler mit diesen Leistung jeweils die Bronzemedaille. Nächster Fixpunkt für die 20-Jährige sind die Selektionsrennen Ende Oktober in Lillehammer, die über internationale Starts in diesem Winter entscheiden. Vor einem Jahr hatte Isler sich für den Europacup qualifiziert, verpasste aber nach einer bei einem Trainingssturz erlittenen Schulterverletzung die komplette Saison. (zo)

4. Oktober

Rad: Bahn-WM mit Liehner und Rüegg

Annika Liehner aus Ottikon und der Madetswiler Lukas Rüegg stehen im vorläufig 14-köpfigen Schweizer Aufgebot zur anstehenden Bahn-Weltmeisterschaften. Diese findet vom 16. bis 20. Oktober in der dänischen Hauptstadt Kopenhagen statt. (zo)

3. Oktober

Reiten: Top-Ten-Final derzeit ohne Fuchs

Martin Fuchs hat in der monatlich publizierten Weltrangliste der Springreiter vier Plätze eingebüsst und ist neu Zwölfter. Mit Blick auf den CHI-Genf, wo am Freitag, 13. Dezember, die besten zehn des Rankings im Top-Ten-Final über eine halbe Million Schweizer Franken an Preisgeld unter sich aufteilen, muss der Bietenholzer noch punkten.

Der Olympia-Zweite Steve Guerdat bleibt die Nummer zwei der Welt, hinter dem Schweden Henrik von Eckermann. Pius Schwizer taucht an Position 40 auf. (sda/zo)

3. Oktober

Squash: Uster hat neu zwei Männerteams in NLA

Die Ustermer NLA-Interclub-Teams starten am Donnerstag mit Heimspielen in die Saison-Qualifikation. Besonders daran: Die Männer sind auf höchster Stufe neuerdings sogar mit zwei Teams neu dabei. Dabei soll für die etablierte Mannschaft nach zuletzt zwei verlorenen Playoff-Finals endlich der erste Meistertitel her. Zuversicht gibt den Ustermern die Unterstützung von zusätzlichen drei Spielern. Als erster Gegner wartet der SC Sihltal mit Nicolas Müller, der langjährigen Schweizer Nummer 1. Derweil trifft das sogenannte Farmteam Uster – eine aus ambitionierten U23-Spielern zusammengestellte Equipe – zunächst auf Panthers Kriens.

Bereits mehrere Meisterschaften errungen haben die Frauen des SC Uster. Doch auch sie dürften nach einem ebenso verlorenen Playoff-Final motiviert sein, den Titel zurückzuerobern. Zumal die Playoff-Finals von Anfang April erneut in der heimischen Arena stattfinden werden. (zo)

2. Oktober

Eishockey: Dübendorf trifft im Cup auf Chur

Der EHC Dübendorf kriegt es in den Achtelfinals des National Cups mit einem Team aus der zweitklassigen Swiss League zu tun. Die Glattaler empfangen dann Aufsteiger Chur. Die Partien sind auf Mittwoch, 16. Oktober angesetzt. (zo)

1. Oktober

Skispringen: Kindlimann mit Bestresultat, Trunz sorgt für Aufsehen

Rea Kindlimann aus Gibswil gelang beim Intercontinental-Cup in Einsiedeln ein Karrierebestresultat. Nachdem die 21-jährige Athletin des SC am Bachtel im ersten Wettkampf Siebte geworden war, klassierte sie sich im zweiten Springen auf Rang 6, wobei sie einmal bei 108,5 Meter landete und damit die zweitbeste Weite aller Frauen an diesem Tag erzielte. Der Intercontinental-Cup ist die zweithöchste Wettkampfstufe. Kindlimanns Klubkollegin Celina Wasser klassierte sich auf den Rängen 20 und 21. Beim zeitgleich stattfindenden Fis-Cup der Männer in Einsiedeln landete der 19-jährige Marius Sieber aus dem Grüt auf den Rängen 27 und 28.

SCAB-Springer Felix Trunz sorgte derweil beim Fis-Grand-Prix (Sommerweltcup) im österreichischen Hinzenbach nach Rang 39 im ersten Springen im zweiten Wettkampf für Aufsehen. Dem 18-Jährigen gelang im ersten Durchgang mit 92,5 m die Bestweite. Trunz sprang dabei weiter als illustre Namen wie Andreas Wellinger und Stefan Kraft. Wegen Windabzügen und der nicht ganz gelungenen Telemarklandung reichte dies nur für Zwischenrang 9. Am Schluss landete Trunz im Weltklassefeld auf Rang 18. Trunz und Kindlimann wurden dank ihren jüngsten Leistungen für den Fis-Grand-Prix in Klingenthal nominiert und werden dort am am Wochende vom 5./6. Oktober ihren nächsten Einsatz auf der höchsten Wettkampfstufe haben. (zo)

1. Oktober

Eiskunstlauf: Zwei DEC-Läuferinnen in den Top Ten

Leandra Tzimpoukakis vom Dübendorfer Eislaufclub (DEC) hat beim Junioren-Grand-Prix im polnischen Danzig den 5. Platz belegt. Sie arbeitete sich dabei mit dem 4. Rang in der Kür noch deutlich vom 12. Zwischenplatz nach vorne. Klubkollegin Olivia Bacsa lag derweil nach dem Kurzprogramm in der 5500 Plätze aufweisenden Arena «Hala Olivia» auf dem 11. Rang. In der Kür wurde sie Achte, als Zehnte schaffte es Bacsa schliesslich in im Schlussklassement in die Top Ten. Die dritte DEC-Läuferin Noelle Streuli klassierte sich auf Rang 16. (ako)

1. Oktober

Leichtathletik: LCU-Läufer Ali im Tessin auf dem Podest

Abdi-Salam Ali vom LC Uster hat am Wettkampf StraLugano das Elite-Rennen über 10 Kilometer auf dem 2. Platz beendet. Der LCU-Läufer musste sich einzig vom Italiener Badr Jaafari bezwingen lassen. Dieser war knapp 13 Sekunden schneller als Ali. (zo)

1. Oktober

Mountainbike: Weltcup-Sieg für Vera Looser

Vera Looser hat das Weltcup-Marathon-Rennen in Lake Placid (USA) für sich entschieden. Die in Hinwil lebende Sportlerin behielt in einem Fotofinish das bessere Ende für sich. Nach fast fünfstündiger Rennzeit trennten die Siegerin nur wenige Zentimeter von der zweitklassierten Rosa van Doorn aus den Niederlanden. Für Looser war es der zweite Weltcupsieg der Saison. Sie gewann zugleich in der Marathondisziplin die Gesamtwertung. (zo)

30. September

Paracycling: Frohofer und Früh in die Top Ten

An der Strassen-WM in Zürich ist der Russiker Handbiker Felix Frohofer in der Kategorie MH4 in die Top Ten gefahren. Frohofer beendete am Sonntag das über 57,8 Kilometer führende Strassenrennen auf dem 9. Platz. Zuvor war der zweite Oberländer Handbiker, Benjamin Früh aus dem Grüt, in seiner Kategorie ebenfalls in die Top Ten gefahren. Früh kam im MH1-Rennen auf Rang 7. (zo)

29. September

Judo: Vetterli auf dem Podest

Gioia Vetterli vom Judoclub Uster hat am European Open in Prag in ihrer Kategorie bis 70 Kilogramm den 2. Platz erreicht. Den Final verlor die 25-Jährige gegen die Deutsche Samira Bock. (zo)

29. September

Eishockey: Dübendorf weiter, EHCW mit Kanterniederlage

Der EHC Wetzikon ist im Sechzehntelfinal des National Cups ausgeschieden. Das Oberländer MHL-Team blieb gegen Swiss-League-Klub GCK Lions chancenlos und verlor daheim gleich 1:11. Die Wetziker lagen nach zwei Dritteln schon 0:7 zurück. Das einzige Tor für den EHCW erzielte Kristers Arnicans neun Minuten vor Spielende. Eine Runde weiter kam derweil der EHC Dübendorf. Die Glattaler gewannen das Duell zweier MHL-Teams gegen Arosa 4:1. (zo)

29. September

Mountainbike: Koller im Weltcup mit den Rängen 5 und 8

Nicole Koller aus Laupen hat ein erfolgreiches Weltcup-Wochenende in Lake Placid (USA) hinter sich. Im Short Track klassierte sich Koller mit Rang 5 im Weltcup so weit vorne wie noch. Die dadurch gewonnene Platzierung in der ersten Reihe fürs Cross-Country-Rennen nützte die 27-Jährige aus. Sie startete in diesem solide, fühlte sich auf dem schnellen Terrain wohl und teilte sich den Wettkampf gut ein. Anders als viele andere Fahrerinnen hatte Koller Glück und blieb ohne Defekt. Als Achte wurde sie zweitbeste Schweizerin. Im Gesamtweltcup liegt die Fahrerin aus Laupen vor dem letzten Rennen auf Platz 11. (zo)

29. September

Rad: Liehner wird WM-Neunte im Strassenrennen

Lara Liehner belegt bei ihrem zweiten Auftritt an der WM in Zürich im Juniorinnen-Strassenrennen den guten neunten Platz. Die 18-Jährige aus Ottikon, eigentlich eine Mountainbike-Spezialistin, verlor auf dem selektiven Kurs über 73,6 km bei strömenden Regen 1:26 Minuten auf Siegerin Cat Ferguson, die den Sprint der führenden Dreiergruppe für sich entschied. Die Britin hatte schon zuvor im Zeitfahren den Titel geholt. Überschattet wurde das Rennen vom schweren Unfall der Eggerin Muriel Furrer. Die 18-Jährige erlitt ein schweres Schädel-Hirn-Trauma und befindet sich in sehr kritischem Zustand. (sda/zo)

26. September

Motocross: Keller beendet mit einem weiteren Titel ihre Karriere

So makellos wie vor Jahresfrist, als Sandra Keller mit dem Punktemaximum den Swiss MX Women Cup gewann, verlief diese Saison nicht. Aber am Ende betrug ihr Vorsprung auf die Zweiplatzierte doch über 100 Punkte. Die für den MC Wila startende Schlatterin drückte also der Schweizer Motocross-Meisterschaft für Frauen klar den Stempel auf. Dies bereits zum vierten Mal – aber eben auch zum letzten Mal. In Amriswil bestritt Sandra Keller jüngst ihre letzten Meisterschaftsläufe. Sie gab mit erst 26 Jahren ihren Rücktritt vom Rennsport. Man muss aber festhalten, dass sie sehr jung begann und doch 17 Jahre lang aktiv war. «Ich habe eigentlich alles erreicht, was für mich möglich war», sagte Keller. (zo)

25. September

Schiessen: Junges Wetziker Trio auf Rang 2

Oberländer Erfolg im Final der besten Schweizer Jungschützen- und Jugendlichen-Gruppen in Emmen über 300 m. In der U15 holte sich das aus Nick Bachmann, Mathijs Rutte und Katalin Bosshard bestehende Wetziker Trio den 2. Platz. Den Sieg sicherte sich die Bündner Gruppe aus Tomils. (zo)

25. September

Paracycling: Früh an der WM Achter, Frohofer auf Rang 11

An der Heim-WM in Zürich hat Handbiker Felix Frohofer aus Russikon im Zeitfahren der Kategorie MH4 den 11. Platz belegt. Sein Berner Teamkollege Fabian Recher gewann in der 18,8 km langen Prüfung im Kampf gegen die Uhr die Silbermedaille. Im Zeitfahren der Kategorie MH1 fuhr Benjamin Früh aus dem Grüt auf den 8. Rang.

24. September

Unihockey: UHC Uster im Cup gegen Thurgau

In den Achtelfinals des Schweizer Cups trifft das NLA-Team des UHC Uster Mitte Oktober daheim auf Ligakonkurrent Floorball Thurgau. Das hat die Auslosung ergeben. Ebenfalls gegen einen Klub aus der höchsten Liga tritt NLB-Aufsteiger UHC Pfannenstiel an. «Pfanni» empfängt die Tigers Langnau. Die beiden Oberländer NLA-Frauenteams hatten unterschiedlich grosses Losglück. Die Floorball Riders erhielten mit Appenzell (NLB) eine überwindbare Hürde zugelost, der UHC Laupen muss derweil auswärts bei Bern Burgdorf (NLA) antreten. (zo)

24. September

Rad: Liehner an der WM 41., Furrer belegt Rang 44

Die Oberländerinnen Lara Liehner und Muriel Furrer haben sich an der WM in Zürich im Einzelzeitfahren der Juniorinnen auf Rängen in den hinteren Regionen der Rangliste wiedergefunden. Die aus Ottikon kommende Liehner klassierte sich auf Rang 41, die Eggerin Muriel Furrer belegte Rang 44. Die als Favoritin gestartete Britin Cat Ferguson siegte in der über 18,8 Kilometer führenden Prüfung mit 34 Sekunden Vorsprung vor der Slowakin Viktoria Chladonova. (zo/sda)

24. September

Ju-Jitsu: Sina Staub holt Bronze an Balkan Open

Sina Staub hat am Balkan Open im rumänischen Pitesti in der Kategorie Fighting bis 52 kg die Bronzemedaille gewonnen. Dies obwohl die Rütnerin mit einer Niederlage startete, dann aber zurück zur Form fand und sich so den dritten Platz erkämpfte. Als nächster Höhepunkt wartet auf Staub die WM auf Kreta (GRC) vom 22. Oktober bis 5. November, wofür sie bereits selektioniert wurde. (zo)

23. September

Triathlon: König als EM-Achte beste Schweizerin

Die Dürntnerin Alissa König hat an der Triathlon-EM im französischen Vichy den 8. Platz belegt. König war damit beste Schweizerin. Auf den letzten Podestplatz, den die Italienerin Alice Betto belegte, verlor die Oberländerin etwas weniger als anderthalb Minuten. (zo)

23. September

Mountainbike: Vera Looser an der WM auf Platz 7

Die für Namibia startende Hinwilerin Vera Looser ist an den Marathon-Weltmeisterschaften in den USA in die Top Ten gefahren. Looser beendete das über 104 Kilometer führende Rennen in Snowshoe auf dem 7. Platz. Vor Looser klassierten sich die zwei Schweizer Cross-Country-Spezialistinnen Sina Frei, die Silber gewann, sowie Jolanda Neff (4.). (zo)

23. September

Eiskunstlauf: Kaiser läuft in Oberstdorf auf Rang 5

Livia Kaiser vom Dübendorfer Eislaufclub hat die Nebelhorn Trophy im deutschen Oberstdorf mit 191,24 Punkten auf dem 5. Rang beendet. Nach dem Kurzprogramm war die 19-Jährige auf Rang 3 klassiert gewesen. Die Nebelhorn Trophy gehört nach den Grossanlässen zu den zehn wichtigsten Wettkämpfen im Eiskunstlaufkalender. (ako)

23. September

Handball: Kündig muss um Heim-EM bangen

Einen guten Zeitpunkt für eine Verletzung gibt es nie – aber die Wetziker Spitzenhandballerin Kerstin Kündig hat einen denkbar ungünstigen Zeitpunkt erwischt: Der Captain der Frauen-Nationalmannschaft hat im Training mit dem Bundesliga-Klub Thüringer HC bei einem Zusammenstoss eine Knieverletzung erlitten und musste operiert werden.

Laut einer Mitteilung des Handballverbandes fällt Kündig mindestens sechs Wochen lang aus und verpasst damit sicher die Zusammenzüge des Nationalteams von nächster Woche und vom Oktober.

Ob die 31-Jährige Rückraumspielerin rechtzeitig für die Heim-EM, die am 28. November wieder fit wird, ist unsicher. «Ich werde alles dafür geben, an der Heim-EM auf dem Feld zu stehen. Momentan ist es noch zu früh, um zu sagen, wie realistisch dieser Plan ist, aber ich werde sicherlich jeden Tag so hart an mir arbeiten, dass dieser Traum weiterlebt», sagt Kündig in der Mitteilung.

Die Wetzikerin ist seit 2012 Im Frauen-Nationalteam und hat in bisher 91 Spielen 249 Tore erzielt. 2023 gewann sie mit der SG BBM Bietigheim sowohl die deutsche Meisterschaft als auch den DHB-Pokal. Danach wechselte sie zum Thüringer HC, für den sie bereits zwischen 2020 und 2022 gespielt hatte. (zo)

19. September

Fussball: Wetzikon, Wald und Maur mit Heimspiel in dritter Cup-Runde

Weitgehend lösbare Aufgaben für die sechs verbliebenen Klubs aus der Region im FVRZ-Cup. Während die Drittligisten Wald (gegen Altstetten) und Pfäffikon (in Diessenhofen) auf gleichklassige Gegner treffen, warten auf Wetzikon (gegen Embrach) und Viertligst Maur (Glattbrugg) Hürden aus der 2. Liga. Der FC Volketswil tritt beim Viertliga-Verein Wallisellen an. Zweitliga-Aufsteiger Brüttisellen-Dietlikon gastiert beim letztjährigen Gruppengegner Küsnacht. (zo)

19. September

Eiskunstlauf: Tzimpoukakis und Joos mit Bestleistung

Beim Junioren-Grand-Prix in Bangkok (THA) gelang Leandra Tzimpoukakis vom Dübendorfer Eislaufclub sowohl im Kurzprogramm wie in der Kür eine persönliche Bestleistung, wodurch sie Sechste von 33 klassierten Läuferinnen wurde. Dasselbe Kunststück gelang auch ihrer für Italien startende Vereinskollegin Noemi Joos, die damit Platz 13 erreichte. (ako)

18. September

Fussball: Pfäffikon gewinnt Cup-Derby

Der FC Pfäffikon hat sich in der 2. Runde des FVRZ-Cup im Derby gegen den FC Effretikon durchgesetzt. Das Duell der beiden Drittligisten endete auf dem Effretiker Eselriet 0:3 zugunsten der Gäste. Jean-Luc Oberholzer brachte die Pfäffiker kurz vor der Pause in Führung; Evin Öktem und Siro Wolfer erhöhten in der Schlussviertelstunde. Damit sind in der 3. Runde noch sechs Teams aus der Region vertreten. Zweitligist Brüttisellen-Dietlikon, die Drittligisten Pfäffikon, Volketswil, Wald und Wetzikon und der Viertligist FC Maur. (zo)

18. September

Squash: Steinmann scheitert am Weltranglisten-Dritten

Für den Dübendorfer Profisquasher Dimitri Steinmann bedeutete am Paris Open die zweite Runde Endstation. Am Event, das zur höchsten Profi-Turnierstufe Platinum gehört und mit 213’000 Dollar dotiert ist, bezwang Steinmann (PSA 24) in der Startrunde den Briten Nathan Lake (PSA 31) in drei Sätzen sicher 11:6, 11:7, 11:8. Gegen den Neuseeländer Paul Coll, die Weltnummer 3, hatte bestklassierte Schweizer dann keine Chance und unterlag 9:11, 5:11, 5:11. (zo)

18. September

Fussball: Gossau kriegt 1:9-Klatsche im Cup

Zweitligist Gossau hat von Gruppengegner Seuzach in der zweiten Runde des FVRZ-Cups eine bittere 1:9-Abfuhr bekommen. Einziger Torschütze beim FCG war Diego Zoller, der kurz vor der Pause per Penalty auf 1:3 verkürzte. In der zweiten Hälfte nahm das Unheil aber seine Fortsetzung. Wenigstens konnten die Oberländer aber ein «Stängeli» verhindern. (zo)

17. September

Eishockey: Dübendorf verpflichtet Routinier

Der EHC Dübendorf hat sich kurz vor dem Saisonstart die Dienste des routinierten Verteidigers Fabian Ganz gesichert. Der 34-Jährige, der im MHL-Startspiel der Glattaler am Samstag bereits auf dem Eis stand, hat in seiner Karriere insgesamt über 800 Partien in der Swiss League absolviert für die GCK Lions, Kloten, Olten, La Chaux-de-Fonds und den HC Thurgau. Mit den Klotenern feierte er 2022 den Titel und den Aufstieg in die National League. (zo)

16. September

Steinstossen: Hutmacher mit Dreifach-Triumph an Schweizer Meisterschaften

Urs Hutmacher war auch an den Schweizer Meisterschaften im luzernischen Pfaffnau nicht zu bezwingen. Der 30-Jährige aus Weisslingen wuchte den 12,5 Kilogramm schweren Stein im Final mit den sechs besten Athleten auf 12,48 Meter. Dies reichte zum Titel, obwohl er in der Vorrunde sogar eine Weite von 13,20 Meter erreicht hatte. Dasselbe Kunststück gelang ihm mit dem 18-Kilogramm- (10,38 Meter) und 40-Kilogramm-Stein (5,66), wo er die Konkurrenz ebenso dominierte. Hutmacher hatte erst vor Wochenfrist am Jubiläumsfest des Schwingerverbandes in Appenzell triumphiert. (zo)

16. September

Fussball: Cup-Spezialist Greifensee stolpert über Viertliga-Team

Der Saisonstart ist dem FC Wetzikon in der Drittliga-Gruppe 6 gründlich misslungen. Nun gelang ihm aber zumindest in der 2. Runde des FVRZ-Cups ein Akzent. Die Oberländer setzten sich dort gegen das Oberklassige Wiesendangen 7:6 im Penaltyschiessen durch. Für eine kleine Überraschung sorgte ausserdem Viertligist Maur, der Ellikon Marthalen aus der 3. Liga mit einem 4:1-Erfolg aus dem Wettbewerb kegelte. Dafür ist die Reise für Greifensee bereits zu Ende. Der dreifache Cup-Gewinner (2014, 2018, 2023) stolperte tatsächlich über den Viertliga-Klub Oberrieden (1:2). (zo)

FVRZ-Cup, 2. Runde (Partien mit regionaler Beteiligung): Neumünster (3. Liga) - Volketswil (3.) 3:6. Wollishofen (3.) - Rüti (3.) 1:0. Oberglatt (4.) - Brüttisellen-Dietlikon (2.) 0:3. Maur (4.) - Ellikon Marthalen (3.) 4:1. Oberrieden (4.) - Greifensee (2.) 2:1. Egg (3.) - Unterstrass (2.) 0:5. Wetzikon (3.) - Wiesendangen (2.) 7:6 n.P. Centro Lusitano Zurich (4.) - Wald (3.) 0:7.

16. September

Motorrad: Langstrecken-WM endet mit Enttäuschung für Krummenacher

Es ist ein frustrierendes Saisonende für Randy Krummenacher: Ausgerechnet am 24-Stunden-Rennen «Bol d’Or», dem prestigeträchtigsten Event im Langstrecken-Motorradsport, sah der Oberländer aus dem Grüt das Ziel nicht. Auf dem Circuit Paul Ricard schied das Team Tati Beringer Racing, in dem sich Krummenacher das Motorrad mit den Franzosen Corentin Perolari und Hugo Clère teilt, in der elften Rennstunde mit einem Motorschaden aus. Dabei hatte das Rennen gut begonnen, als Perolari in der zweiten Runde die Führung übernahm. Doch schon bald wurde das Privatteam von technischen Problemen gebremst und verlor an Boden. In der WM-Gesamtwertung landete die Equipe auf dem fünften Schlussrang. (zo)

16. September

Mountainbike: Koller wird Dritte bei Bike Revolution

Nicole Koller ist beim letzten von fünf Rennen der Serie Bike Revolution in Huttwil auf Platz 3 gefahren. Die 27-Jährige aus Laupen verlor 2:12 Minuten auf die Nidwaldner Siegerin Alessandra Keller, die auch in der Gesamtwertung oben aus schwang. In dieser wurde Koller Siebte, die allerdings auch nur zwei Rennen bestritt. (zo)

15. September

Rad: Je zwei Oberländer U19-Athletinnen und Handbiker an der Heim-WM

Das Schweizer Aufgebot für die ersten inklusiven Rad- und Para-Cycling-Strassenweltmeisterschaften vom 21. bis 29. September in Zürich ist bekannt. Laut Swiss Cycling würde die Delegation aus 14 Athletinnen und 26 Athleten bestehen. Dazu zählen bei den U19-Frauen die Eggerin Muriel Furrer und Lara Liehner aus Ottikon, die beide das Strassenrennen und das Zeitfahren bestreiten. Dasselbe Programm steht auch für den Grüter Handbiker Benjamin Früh in der Kategorie MH1 auf dem Programm. Swiss Paralympic verfügt im Para-Cycling jedoch über mehr Startplätze als Athletinnen und Athleten, welche die Selektionskriterien erfüllt haben. Deshalb wurden weitere Startplätze vergeben. Einen davon erhielt der Russiker Felix Frohofer, der in der Klasse MH4 ebenso im Strassenrennen und Zeitfahren an den Start gehen wird. Besonders daran: Letztere Para-Cylerinnen und Para-Cylcer werden die Wettkämpfe auf privater Basis bestreiten. (zo)

13. September

Triathlon: EM-Aufgebot für Alissa König

Die Dürntnerin Alissa König gehört zu den drei Schweizer Triathletinnen, die für die Europameisterschaften im französischen Vichy selektioniert worden sind. Königs Einsatz über die Standard-Distanz ist am 21. September. (zo)

13. September

Fussball: Der FC Effretikon unterliegt GC im Cup zweistellig

Die Zweitliga-Frauen des FC Effretikon müssen sich bei strömenden Regen den Grasshoppers in der ersten Hauptrunde des Schweizer Cups 1:13 (1:6) geschlagen geben. Dabei führten die Gastgeberinnen zunächst sogar einen Moment. Captain Nadine Baker traf sehenswert mit einem Schuss von der Mittellinie (17.). Der in der höchsten Liga spielende GC wendete die Partie allerdings innert kurzer Frist. Kurz vor der Pause hatte der FCE noch die Chance auf einen zweiten Treffer. Nachdem Baker im Strafraum gefoult worden war, scheiterte aber Sabrina Bodemann vom Penaltypunkt (40.). Im zweiten Abschnitt gelang der insgesamt fünffachen Torschützin Emanuela Pfister innert acht Minuten ein lupenreiner Hattrick. (zo)

11. September

Leichtathletik: Gubelmann schneller als Wernli

An der Galà dei Castelli in Bellinzona lief die Ustermerin Catia Gubelmann über 400 Meter in 53,57 Sekunden auf Platz 9. Direkt hinter ihr klassierte sich Lena Wernli aus Laupen. Sie benötigte 53,84 Sekunden.

Bei den Männern wurde Dany Brand beim Meeting im Tessin über 400 m Hürden Zehnter. Der Rütner erreichte dabei eine Zeit von 50,57 Sekunden. (zo)

11. September

Automobil: Apothéloz nochmals mit zwei Spitzenplätzen

Julien Apothéloz hat seine zweite Saison im Prototype-Cup Germany auf dem dritten Gesamtrang beendet. Zum Saisonabschluss auf dem Sachsenring resultieren für den 23-jährigen Gockhauser und seinen Teamkollegen Riccardo Cirelli ein 2. und ein 3. Rang. In der Gesamtwertung machte das für Mücke Motorsport fahrende Duo zwar damit Boden gut, aber verpasste eine rangmässige Verbesserung. Mit 194 Punkten fehlen Apothéloz und Cirelli lediglich drei Zähler auf Rang 2 und nur 12 auf den Gesamtsieg. In der letzten Saison war Apothéloz auf dem zweiten Gesamtrang gelandet. (zo)

10. September

Eishockey: Marzan verteidigt für die Dürnten Vikings

Verstärkung für den EHC Dürnten Vikings: Vom MHL-Klub Bülach wechselt der 32-jährige Nicolas Marzan zum Oberländer Zweitligisten. Zuvor war der Verteidiger bis 2022 über viele Jahre für seinen Stammklub EHC Wetzikon aufgelaufen – bei dem er nicht nur Captain, sondern auch Identifikationsfigur war. (zo)

10. September

Turnen: TV Wetzikon gewinnt mit Höchstnote

An den Finals der Schweizer Meisterschaften im Vereinsturnen in Zuchwil holte sich der TV Wetzikon gleich zweimal Gold (Gerätekombination und Gymnastik). In der Gymnastik ohne Handgerät gelang die Titelverteidigung sogar mit der Höchstnote 10,0. Ausserdem konnte sich der Oberländer Turnverein über Silber am Barren freuen. (zo)

10. September

Karate: Spitzenplätze für Gossweiler und Terribilini

An der Swiss Karate League in Neuchâtel holte Caleb Gossweiler wie schon in der Runde zuvor in der Kategorie U14 Kumite Cadet bis 56 kg die Goldmedaille. Seine Aufmerksamkeit richtet sich nun auf die SM von Ende Oktober in Sursee. Nicht nur Gossweiler konnte auf sich aufmerksam machen. In der Elite musste sich Klubkollege Riccardo Terribilini in der Elite Kumite bis 84 kg erst im Final geschlagen geben. Insgesamt erreichte die Karateschule Kimura Shukokai aus Wetzikon mit zwei Gold-, fünf Silber- und sieben Bronzemedaillen den 11. Gesamtrang. Zumindest einmal Bronze holte Ikigaido Karate Fällanden, für die es Denja Gremli (Cadet Kata U15) aufs Podest schaffte. (zo)

10. September

Eiskunstlauf: Zwei Top-Ten-Ränge für den Dübendorfer EC

Bei ihrem ersten Auftritt an einem Junioren-Grand-Prix in Ostrava (CZE) überraschte Elisabeth Dibbern vom Dübendorfer Eislaufclub mit einem neunten Rang. Gleich dahinter klassierte sich ihre für Italien laufende Vereinskollegin Sarina Joos. Derweil reichte es Noelle Streuli (sie startet für Polen) zu Platz 16. (ako)

10. September

Reiten: Fuchs triumphiert erneut in Calgary

Martin Fuchs gewann im Sattel von Leone Jei wie vor einem Jahr den hochdotierten Grand Prix von Calgary. Die Prüfung in Kanada zählt zur Grand-Slam-Serie. Der Bietenholzer trat gegen den Iren Darragh Kenny mit Cartello und den Deutschen Daniel Deusser auf Killer Queen nach je zwei fehlerfreien Runden zu einem Stechen an. Diesmal kam keiner des Trios fehlerfrei durch, Fuchs kassierte aber mit nur einem Abwurf am wenigsten Strafpunkte. Calgary, dessen Grand Prix mit umgerechnet knapp zwei Millionen Schweizer Franken dotiert ist, bildet mit zusammen mit Aachen, Genf und 's-Hertogenbosch die Grand-Slam-Serie im Springreiten. Sofern Fuchs im Dezember in Genf erneut siegt, kriegt er zusätzlich zum Preisgeld einen Bonus von 500'000 Euro. (sda)

9. September

Triathlon: König siegt in der Westschweiz

Die Dürntner Triathletin Alissa König hat das National-League-Rennen in Yverdon-les-Bains für sich entschieden. König erreichte das Ziel rund zwölf Sekunden vor der zweitklassierten Jolanda Annen. Die Fehraltorferin Vanessa Possberg beendete den Wettkampf auf Rang 6. (zo)

9. September

Schwingen: Kindlimann wird Zwölfter, Odermatt auf Rang 15

Fabian Kindlimann hat das Jubiläumsschwingfest 125 Jahre Eidgenössischer Schwingerverband in Appenzell im geteilten 12. Rang beendet. Trotz einer guten Leistung startete der erfahrene Fischenthaler gegen Sinisha Lüscher mit einer unglücklichen Niederlage in den Tag. In der Folge stellte Kindlimann dreimal und gewann zwei seiner Kämpfe. Einen harten Tag erlebte derweil Gian Maria Odermatt, Kindlimanns Teamkollege vom Schwingklub Zürcher Oberland. Der Ustermer erhielt nach seinem Auftakterfolg gegen Benjamin Züger in den folgenden fünf Gängen gleich viermal einen Eidgenossen zugeteilt. Odermatt verlor diese Duelle allesamt, das von Fabian Staudenmann und Fabio Hiltbrunner gemeinsam gewonnene Fest beendete er im geteilten 15. Rang. (zo)

8. September

Duathlon: WM-Bronze für Gossauer

Zum bereits dritten Mal hat sich Jens-Michael Gossauer vom LC Uster eine WM-Medaille über die Langdistanz gesichert. Der 31-Jährige erreichte das Ziel in Zofingen nach etwas mehr als sechs Stunden Rennzeit an 3. Stelle. 2019 und 2021 war Gossauer jeweils Vize-Weltmeister geworden. (zo)

8. September

Paralympics: Rahmani starke Fünfte in Paris

Sprinterin Abassia Rahmani aus Wila belegte an den Paralympics in Paris in der Kategorie T64 über 100 m den starken 5. Platz. Ihr Hauptziel hatte Abassia Rahmani bereits mit dem Finaleinzug und einer Saisonbestzeit von 13,06 erreicht. Im Final war die 32-jährige Tösstalerin dann nur vier Hundertstel langsamer und liess in 13,10 beim Dreifach-Sieg der Niederländerinnen drei Konkurrentinnen hinter sich. «Ich kann nicht einmal beschreiben, wie viel mir das bedeutet», freute sich Rahami über ihre starken Leistungen an den Paralympics. (sda/zo)

8. September

Schwimmen: Ponti startet neu für Uster

Noè Ponti nimmt im Hinblick auf den nächsten olympischen Zyklus mit Ziel Los Angeles 2028 eine Änderung vor. Der Tessiner, der in Paris sowohl über 100 als auch über 200 m Delfin die Medaillen knapp verpasste, wechselt den Verein. Ponti wird künftig für den Schwimmklub Uster statt für Nuoto Sport Locarno an den Start gehen. Dies gab der 23-Jährige auf seinem Instagram-Account bekannt. «Es ist wichtig neue Herausforderungen und Kooperationen zu suchen, die es mir ermöglichen, mit neuer Energie zu arbeiten», begründet Ponti. Seine Trainingsbasis bleibe das Tessin, wo er weiterhin unter Massimo Meloni und Andrea Mercuri trainieren werde. (sda)

8. September

Paralympics: Rahmani zieht mit Bestzeit in den Final ein

Abassia Rahmani aus Wila hat an den Paralympics in Paris den Final über 100 m erreicht. Die beidseitig unterschenkelamputierte Sprinterin lief in persönlicher Bestzeit von 13,06 Sekunden auf den dritten Rang in ihrer Serie, was die direkte Finalqualifikation bedeutete. Von den acht Finalistinnen, die heute Freitagabend um 19.11 Uhr um die Medaillen laufen, erreichte sie die fünftbeste Zeit. Ihre persönliche Bestzeit senkte sie zum bereits dritten Mal in diesem Jahr. Erst im August lief sie die 100 Meter in 13,09 Sekunden. (zo)

5. September

Paralympics: Früh im Strassenrennen Sechster

An den Paralympics in Paris hat Handbiker Benjamin Früh im Strassenrennen der Kategorien MH1/MH2 den 6. Platz belegt. Der Athlet aus dem Grüt wurde im verkürzten Rennen, das aufgrund starker Regenfälle verspätet gestartet worden war, überrundet und musste nach 28 Kilometern aussteigen. Notabene als letzter Fahrer seiner Kategorie MH1, die gegenüber den körperlich weniger stark eingeschränkten Handbikern der Kategorie MH2 wie erwartet chancenlos blieb. Für Früh bleibt an den Paralympics noch ein Einsatz. Der 32-Jährige Oberländer startet in der französischen Hauptstadt noch in der Schweizer Staffel. (zo)

5. September

Unihockey: Harte Strafe für Laupner Männer

Hiobsbotschaft für die Männer des UHC Laupen: Der Zentralvorstand von Swiss Unihockey hat entschieden, den Oberländer Erstligisten für die Saison 2024/25 mit einem Abzug von zwölf Punkten zu bestrafen. Der Grund für die Sanktion? Laupen hat laut einer Mitteilung des Verbandes die Pflichtteam-Regelung verletzt. Das heisst konkret: Statt wie vom Wettspielreglement gefordert mindestens zwei Juniorenteams in den Kategorien U21, U18 und U16 zu stellen, haben die Oberländer nur eines angemeldet – in der U21D. Das Reglement sieht für diesen Fall als Sanktionsmöglichkeiten den Meisterschaftsausschluss von Teams des Vereins vor. Oder wie nun geschehen Punkteabzüge.

Die Laupner Männer nehmen die am 14. September beginnende Erstliga-Meisterschaft nach der Strafe nun also mit einem grossen Handicap in Angriff. Eine Playoff-Teilnahme scheint unter diesen Voraussetzungen für den Aufsteiger bereits vor dem ersten Spiel ausser Reichweite. Neben den Laupnern spielt in der Gruppe 2 mit den Glattal Falcons ein weiteres Team aus der Region. (zo)

5. September

Paralympics: Früh verpasst Medaille im Zeitfahren

Handbiker Benjamin Früh aus dem Grüt ist an den Paralympics in Paris in seiner Paradedisziplin nicht wie erhofft auf Touren gekommen. Früh beendete das Zeitfahren in der Kategorie MH1 der körperlich am stärksten eingeschränkten Athleten im kleinen Feld von fünf Fahrern auf dem 5. Platz. Auf den letzten Podestplatz verlor der Oberländer, der sich eine Chance auf Platz 3 ausgerechnet hatte, über zwei Minuten. Der 32-Jährige konnte nie in den Kampf um Bronze eingreifen. Er lag bereits nach knapp 6 Kilometern und damit weniger als der Hälfte der Strecke mehr als eine halbe Minute hinter dem Südafrikaner Nicolas Pieter du Preez, der schliesslich Dritter wurde. Früh sprach im SRF-Interview von einem strengen Rennen. «Ich habe alles gegeben», sagte er und fand: «Ich kann mir nichts vorwerfen.»

Der mehrfache WM-und EM-Medaillengewinner, der seine Paralympics-Premiere feiert, nimmt in Paris auch im Strassenrennen teil und fährt in der Schweizer Staffel. Im knapp 57 km langen Strassenrennen starten die zwei Kategorien MH1 und MH2 allerdings gemeinsam, weshalb Früh in der zweiten Ranglistenhälfte zu finden sein wird. Vor seiner Abreise nach Frankreich sagte er: «Gegen Fahrer der anderen Kategorie habe ich keine Chance.» (zo)

4. September

Squash: Steinmann muss in der 2. Runde aufgeben

Dimitri Steinmanns Start in die neue Saison ist unglücklich verlaufen. Der Dübendorfer musste am Egyptian Open in Kairo im Spiel der 2. Runde gegen den Einheimischen Aly Abou Eleinen wegen Rückenschmerzen aufgeben. Der in der Weltrangliste auf Rang 23 liegende Glattaler, der beim Turnier der höchsten Kategorie die erste Runde problemlos überstanden hatte, war bei seiner Aufgabe gegen Eleinen (WR 14) mit 0:2-Sätzen im Rückstand. (zo)

3. September

Eiskunstlauf: Joos läuft in Riga in die Top Ten

Sarina Joos erreichte beim Junioren-Grand-Prix des Internationalen Eislaufverbandes (ISU) in Riga den 10. Rang. Die Athletin des Dübendorfer Eislaufclubs klassierte sich in der lettischen Hauptstadt im Kurzprogramm auf Rang 6, die Kür mit dem 12. Rang bedeutete dann einen Rückschlag. Insbesondere die Herabstufung zweier Dreifachsprünge schmerzten. Letztlich sicherte sich die 18-Jährige mit 146,09 Punkten einen Schlussrang in den Top Ten. Ihr Klubkollege Gion Schmid beendete seinen allerersten ISU-Junioren-Grand-Prix auf dem 20. Platz. (ako)

3. September

Skispringen: Kindlimann wird SM-Zweite

Felix Trunz vom SC am Bachtel hat an der Skisprung-SM in Einsiedeln den 5. Platz belegt. Trunz klassierte sich in der Elite unmittelbar hinter Altmeister Simon Ammann, der Vierter wurde. Mit Lars Kindlimann (9.) und Marius Sieber (10.) klassierten sich zwei weitere SCAB-Mitglieder in den Top Ten. Bei den Junioren holte Trunz die Silbermedaille. Und im Elite-Wettkampf der Frauen, an dem nur vier Teilnehmerinnen dabei waren, gewann Rea Kindlimann vom SC am Bachtel die Silbermedaille.

2. September

Fussball: Mia Schmid zum Auftakt gleich gegen die Bayern im Einsatz

Mia Schmid aus Volketswil hat es zum Saisonstart der Frauen-Bundesliga bei Turbine Potsdam gleich in die Startelf geschafft. Die 19-Jährige kam dabei bei der 0:2-Niederlage vor über 6000 Besucherinnen und Besucher gegen die Meisterinnen von Bayern München über 78 Minuten zum Einsatz. Schmid war im Juli 2023 vom GC nach Potsdam gewechselt, und schaffte als Stammspielerin mit dem Traditionsklub den Wiederaufstieg in die höchste Spielklasse. (zo)

2. September

Mountainbike: Juniorin Liehner an WM in den Top Ten

An den Mountainbike-Weltmeisterschaften in Andorra gelang Lara Liehner das beste Resultat aus Oberländer Sicht. Die 18-Jährige aus Ottikon wurde im Cross-Country-Rennen der Juniorinnen als Neunte beste Schweizerin. Auf die Podesplätze fehlte Liehner etwas mehr als eine Minute. Die Eggerin Muriel Furrer belegte im selben Rennen den 29. Rang. Im Rennen der Elite-Frauen fuhr Nicole Koller aus Laupen auf den 20. Rang und war damit nach Sina Frei auf Rang 16 die zweitbeste Schweizerin. (zo)

1. September

Biathlon: Sebastian Stalder feiert Prestigesieg

Es ist ein spezieller Erfolg: Sebastian Stalder hat in Annecy am Martin Fourcade Nordic Festival das Massenstartrennen gewonnen. Am Einladungsevent war der Walder Teil eines kleinen, aber sehr hoch dotierten Feldes – und verwies gleich drei Franzosen auf die Plätze. Stalder siegte mit sechs Nachladern 8,7 Sekunden vor dem zweifachen Weltmeister Emilien Jacquelin, 17,6 Sekunden vor Eric Perrot und gut eine halbe Minute vor Quentin Fillon Maillet, dessen Palmares unter anderem zwei Olympiasiege, diverse WM-Medaillen und ein Gesamtweltcupsieg umfasst. (zo)

1. September

Leichtathletik: Schlumpf und Lobalu sind Aushängeschilder am Greifenseelauf

Fabienne Schlumpf startet am 21. September am Greifenseelauf. Die Wetzikerin ist damit nebst Dominic Lobalu das Aushängeschild der 45. Ausgabe. Schlumpf nahm zuletzt vor zwei Jahren am Traditionslauf teil, damals allerdings in der Zweierstaffel mit einer Breitensportlerin. Ihren bisherigen einzigen Sieg auf der Hauptstrecke feierte die 33-Jährige im Jahr 2018. Für die 16. des Olympia-Marathons von Paris ist ihr Heimrennen auch eine Zwischenstation für den nächsten Saisonhöhepunkt. Schlumpf tritt nämlich am 3. November beim New York Marathon an.

Im Rennen der Männer ist Lobalu die bis anhin bekannteste Laufgrösse. Der ursprünglich aus dem Südsudan stammende 26-Jährige holte unlängst für die Schweiz an der EM Rom (ITA) sowohl Gold (10’000 m) wie Bronze (5000 m). An den Olympischen Spielen durfte er allerdings nicht für die Schweiz laufen, und startete deshalb für das sogenannte Refugee-Team. (zo)

29. August

Behindertensport: Kunz-Inderkummen tritt kürzer

Die Ustermer Blindenschützin Claudia Kunz-Inderkummen (61) hat sich entschieden, keine internationalen Wettkämpfe mehr zu bestreiten. Die 16-fache Schweizer Meisterin ist in der Weltrangliste noch immer auf den Positionen 9 (stehend) und 11 (liegend) geführt. Kunz-Inderkummen, zweifache WM-Bronzemedaillengewinnerin, blickt allerdings auf eine schwierige Saison zurück. Sie wird sich inskünftig bei reduziertem Trainingsaufwand auf den 10-m-Schiesssport fokussieren. (zo)

29. August

Rad: Furrer und Liehner starten an EM

Gleich zwei Oberländerinnen wurden für die EM vom 11. bis 15. September in der belgischen Provinz Limburg nominiert. Die Eggerin Muriel Furrer und Lara Liehner aus Ottikon bei Gossau kommen dort in der U19-Kategorie sowohl im Strassenrennen wie im Zeitfahren zum Einsatz. (zo)

27. August

Handball: Uster/Stäfa scheitert im Cup

Die neu formierte Spielgemeinschaft Uster/Stäfa verlor ihren ersten Ernstkampf der Saison. Der Erstligist musste sich dem HC Arbon in der Vorrunde des Schweizer Cups 23:28 (12:16) geschlagen geben. Dabei zog er sich allerdings über weite Strecken der Partie gegen den B-Ligisten achtbar aus der Affäre. (zo)

26. August

Ski nordisch: Schnelle Stalders an den Nordic Weekends

An den Nordic Weekends in Andermatt/Realp im Rahmen der Sommervorbereitung trumpfte das Walder Brüder-Paar Gion und Sebastian Stalder bei den Biathleten in der Elite-Kategorie auf. Nach den Disziplinen Sprint, Berglauf und Einzelstart war Gion in der Endabrechnung 12 Sekunden schneller als Sebastian. (zo)

26. August

Schwingen: Eicher in Sion Dritter

Schwingen Zum ganz grossen Triumph reichte es Fabio Eicher am Eidgenössischen Nachwuchsschwingertag in Sion nicht. Und der 16-Jährige aus Steg wusste schon nach dem 5. Gang, dass es ihm nicht für den Festsieg im Jahrgang 2008 reichen würde. In diesem Moment war seine Enttäuschung gross. Sie dürfte allmählich dem Bewusstsein Platz machen, dass sich auch ein dritter Rang durchaus sehen lässt.

«Ich habe sicher nicht allzu schlechte Chancen, den Zweig zu gewinnen», hatte Eicher im Vorfeld gesagt. Das war eine Untertreibung – den Zweig sicherte er sich nicht knapp, sondern deutlich. Und sein Notenblatt lässt sich ebenfalls sehen. Zwei Gestellte und vier Siege stehen darauf, zwei davon mit der Maximalnote 10.

Eichers Pech war, dass Sieger Janis Wittwer aus dem Entlebuch und dessen Schlussgang-Gegner Remo Scheuner aus dem Emmental einen derart starken Wettkampf zeigten, dass sie bald quasi uneinholbar waren. Zugeteilt wurden beide dem Tösstaler nicht.

Auch Eicher selber schwang stark – allerdings konnte er die Nervosität im ersten Gang noch nicht ganz abschütteln und stellte deshalb gegen einen Gegner, gegen den ein Sieg dringelegen wäre. (zo)

25. August

Squash: Steinmann gewinnt EM-Silber

Dimitri Steinmann hat an den Einzel-Europameisterschaften im spanischen Cuenca die Silbermedaille gewonnen. Der Dübendorfer, vor einem Jahr EM-Dritter, war ohne Satzverlust in seinen ersten EM-Final eingezogen. Dort blieb der 27-Jährige allerdings chancenlos. Steinmann, die Nummer 23 der Welt, unterlag dem topgesetzten Weltranglisten-Elften Victor Crouin 6:11, 6:11, 7:11, womit der Franzose den Titel erfolgreich verteidigte. (zo)

25. August

Unihockey: Pfannenstiel verliert Kulmala

Der NLB-Neuling UHC Pfannenstiel muss künftig auf den Finnen Markus Kulmala verzichten. Der 31-jährige Stürmer, der vor einem Jahr vom NLA-Team des UHC Uster zu «Pfanni» gewechselt hatte und in Uster als Sportchef tätig ist, muss wegen seinen Hüftproblemen seine Karriere beenden. Mit 33 Skorerpunkten (14 Tore/19 Assists) in 25 Spielen gehörte Kulmala zu den wichtigsten Figuren in der erfolgreichsten Saison der Klubgeschichte von Pfannenstiel, die mit dem Erstliga-Meistertitel, dem NLB-Aufstieg und dem Einzug in den Cup-Viertelfinal endete. Kulmala litt laut einer Mitteilung des Klubs bereits während der Saison unter Beschwerden und lief zum Ende nur noch im Powerplay auf. (zo)

22. August

Leichtathletik: Drei U23-Meistertitel für Athletinnen aus der Region

An den Schweizer U23-Meisterschaften in Langenthal gewannen zwei Athletinnen aus der Region insgesamt drei Meistertitel. Lilly Nägeli vom LC Uster siegte sowohl über 800 m als auch über 1500 m und war damit eine von drei U23-Athletinnen, die gleich zwei Titel holten. Im Kugelstossen sicherte sich die für den LC Zürich startende Dübendorferin Sarah Schmid den Titel. Die 19-Jährige entschied den Wettkampf im letzten Versuch mit einem Stoss auf 14,20 Meter für sich, was für sie eine persönliche Bestleistung darstellt. (zo)

22. August

Fussball: Oberländer Drittliga-Derby im Cup

In der 2. Runde des FVRZ-Cups muss sich der FC Gossau mit Seuzach, einem Gruppengegner in der Zweitliga-Gruppe 2, messen. Viel Spannung verspricht auch der Vergleich zwischen Effretikon und Volketswil, zwei Drittligisten aus der Region. (zo)

FVRZ-Cup. Die Partien der 2. Runde (Spiele mit regionaler Beteiligung): Maur (4. Liga) – Ellikon Marthalen (3.), Turbenthal (5.) – Wallisellen (4.), Oberglatt (4.) – Brüttisellen-Dietlikon (2.), Oberrieden (4.) – Greifensee (2.), Gossau (2.) – Seuzach (2.), Nemünster (3.) – Volketswil (3.), Egg (3.) – Unterstrass (2.), Effretikon (3.) – Pfäffikon (3.), Wetzikon (3.) – Wiesendangen (2.), Centro Lusitano (4.) – Wald (3.). – Spieldatum: Samstag, 14. September

22. August

Orientierungslauf: Rancan mit der Staffel EM-13.

Für den Ustermer Riccardo Rancan ging die OL-EM in Ungarn mit einem 13. Rang in der Staffel zu Ende. Zusammen mit Tino Polsini und Martin Hubmann bildete Rancan das Team Schweiz 2. Der Ustermer übergab an 24. Position an Polsini, der bis auf den 11. Rang vorstiess. Schlussläufer Hubmann verlor noch zwei Ränge. Am Ende wies das Trio 8:47 Minuten Rückstand auf die siegreiche Equipe Norwegen 1 auf. Das Team Schweiz 1 mit Daniel Hubmann, Fabian Aebersold und Joey Hadorn gewann Bronze. Bei den Frauen holten sich Inès Berger, Natalie Gemperle und Simona Aebersold den Sieg. (zo)

21. August

Automobil: Apothéloz auf dem Podest

Für Julien Apothéloz resultierte am zweitletzten Rennwochenende der Saison im Prototype Cup Germany ein Podesplatz. Auf dem Nürburgring belegte der für das Team Mücke Motorsport fahrende Gockhauser zusammen mit Teamkollege Riccardo Cirelli im ersten Lauf den 3. und im zweiten den 6. Rang. Prominent waren jeweils die Sieger: Ex-Formel-1-Pilot Ralf Schumacher bildete zusammen mit Sohn David ein unschlagbares Team. In der Gesamtwertung liegt Apothéloz, der vor zehn Tagen in Hockeheim zwei Siege gefeiert hatte, vor den abschliessenden Rennen auf dem Sachsenring an dritter Stelle mit 15 Punkten Rückstand auf den Leader. Das Saisonfinale findet am Wochenende vom 7. und 8. September auf dem Sachsenring statt. (zo)

21. August

Fussball: FC Rüti wendet Partie im Cup

Dem FC Rüti ist der Start in die Saison mit einem 5:3-Sieg über Töss gelungen. Die aus der 2. Liga abgestiegenen Oberländer bezwangen in der 1. Runde des FVRZ-Cups den vormaligen Gruppengegner aus Winterthur nach einem 1:3-Rückstand noch 5:3. Auffällig auch: Gossau (10:0 bei Republika Srpska) und Effretikon (10:1 gegen United Zürich) gewannen ihre Partien sogar zweistellig. (zo)

FVRZ-Cup (1. Runde). Partien mit regionaler Beteiligung: Beringen (3. Liga) - Greifensee (2.) 2:3. Rüti (3.) - Töss (2.) 5:3. Fällanden (3.) - Stäfa (2.) 1:11. Sporting Club Schaffhausen (3.) - Brüttisellen-Dietlikon (2.) 0:3. Bäretswil (4.) - Phönix Seen (2.) 3:5. Republika Srpska (4.) - Gossau (2.) 0:10. Kempttal (4.) - Glattbrugg (2.) 2:4. Schwerzenbach (5.) - Herrliberg (2.) 0:11. Fehraltorf (3.) - Kilchberg-Rüschlikon (3.) 1:3. Egg (3.) - Racing Club (3.) 5:0. Wald (3.) – Bauma (4.) 4:2. Kollbrunn-Rikon (4.) - Meilen (3.) 0:6. United Zürich (3.) - Effretikon (3.) 1:10. Mönchaltorf (4.) - Dinamo Schaffhausen (3.) 10:11 n.P. Hinwil (4.) - Volketswil (3.) 1:2. Feusisberg-Schindellegi (4.) - Wetzikon (3.) 0:2. Weisslingen (4.) - Küsnacht (3.) 3:7. Hakoah (5.) - Pfäffikon (3.) 0:3 forfait. Virtus Badolato (5.) - Diessenhofen (3.) 0:13. Wülflingen (4.) - Russikon (4.) 1:0. Oetwil am See (5.) - Maur (4.) 0:4. Glattal Dübendorf (5.) - Richterswil (4.) 2:3.

Reiten: Sieg in Dublin für Martin Fuchs

Martin Fuchs hat auf Conner Jei den Grossen Preis des CSIO Dublin gewonnen. Der 32-Jährige aus Bietenholz setzte sich im Stechen gegen sechs weitere im Normalparcours fehlerfrei gebliebene Paare durch.

Gegenüber dem zweitklassierten Iren Mark McAuley auf Lady Amaro war Fuchs um fünf Hundertstel schneller. Zwei weitere Hundertstel zurück belegte der Amerikaner Aaron Vale auf Carissimo den 3. Platz.

Fuchs, der zuletzt an den Sommerspielen in Paris im Normalparcours wegen eines Fehlers am letzten Hindernis das Stechen um die Medaillen verpasst hatte, sicherte sich mit seinem Sieg in der mit einer halben Million Euro dotierten Prüfung den Sieger-Check über 165'000 Euro. (sda/zo)

18. August

Unihockey: Pfannenstiel gelingt Cup-Überraschung

Dem UHC Pfannenstiel ist im Schweizer Cup eine Überraschung gelungen. Der NLB-Aufsteiger ringt nämlich das oberklassige Basel Regio 6:5 nieder, und zieht dadurch in die 1/16-Finals ein. «Pfanni» gerät in der Hin und Her wogenden Partie nach 54 Minuten erstmals in Rückstand. Doch Florian Nideröst sorgt mit einem Doppelschlag nochmals für die Wende. (zo)

18. August

Orientierungslauf: Rancan wird EM-16. über die Langdistanz

Riccardo Rancan erreichte an der EM in Ungarn im Rennen über die Langdistanz (13,9 km) den 16. Rang. Der Ustermer verlor 13:22 Minuten auf den norwegischen Sieger Kasper Fosser, der vor dem Schweizer Daniel Hubmann triumphierte. Ebenso Silber holte Simona Aebersold bei den Frauen. (zo)

18. August

Schwingen: Odermatt und Fuster Zwölfte auf der Schwägalp

Beim Bergkranzfest Schwägalp reichte es dem Ustermer Gian Maria Odermatt nach zwei Siegen, drei Gestellten und einer Niederlage als bester Athlet vom Schwingklub Zürcher Oberland auf Platz 12a. Dicht gefolgt vom Bubiker Arjuna Fuster, der je zwei Siege, Gestellte und Niederlagen verzeichnete – und sich im Rang 12d einreihte. Am meisten Zeit im Sägemehl-Rund verbrachte wohl Roman Schnurrenberger, der in vier seiner sechs Gängen stellte, und je einmal siegte und unterlag – wodurch es zu Platz 17a reichte. Der Gibswiler Nicola Funk musste verletzt aufgeben. Der gesundheitlich angeschlagene Fabian Kindlimann (Fischenthal) musste passen.

Gemeinsame Sieger beim letzten Bergkranzfest des Jahres wurden Samuel Giger und Fabian Staudenmann nach einem Gestellten im Schlussgang. Der Schwägalp-Schwinget war das letzte Kräftemessen vor dem grossen Saisonhöhepunkt, dem Eidgenössischen Jubiläumsschwingfest am 8. September in Appenzell. (spo/zo)

18. August

Leichtathletik: Tesfay und Hirzel holen Medaille an SM

An den Schweizer Meisterschaften über 10 km in Staufen, hat sich Simon Tesfay hinter dem Genfer Favoriten Morgan Le Guen die Silbermedaille geholt. Der 39-Jährige vom LC Uster war 30 Sekunden langsamer als der Sieger. Bei den Frauen wurde Tesfays Vereinskollegin Anina Hirzel Dritte. Sie handelte sich auf die erstplatzierte Schaffhauserin Fabienne Vonlanthen einen Rückstand von 1:20 Minuten ein. Bei den Männern wurde der LC Uster ausserdem in der Teamwertung Zweiter. (zo)

18. August

Fussball: Noa Schärz läuft für die YB-Frauen auf

Noa Schärz wechselt innerhalb der Women’s Super League nach eineinhalb Saisons beim FC St. Gallen zu den YB-Frauen. Weitere Stationen der Mittelfeldspielerin aus Illnau waren der FC Zürich und GC. Die 24-Jährige unterschrieb bei den Bernerinnnen, die in der letzten Saison im Cupfinal standen, einen Einjahresvertrag. (zo)

15. August

Unihockey: UHC Uster im Cup eine Runde weiter

Der UHC Uster hat im Schweizer Cup problemlos den Einzug in die Sechszehntelfinals geschafft. Das NLA-Team setzte sich auswärts beim Erstligisten Floorball Uri 9:2 durch. Treffsicherster Spieler des Favoriten war Daniels Janis Anis. Der Lette traf dreimal. (zo)

12. August

Leichtathletik: Leboeuf und Wenk laufen in die Top 20

Die Rütnerin Theres Leboeuf hat am traditionsreichen Bergrennen Sierre – Zinal Rang 14 belegt. Die mittlerweile in der Westschweiz lebende Oberländerin war damit zweitbeste Schweizerin. Der Bertschiker Stephan Wenk hat derweil im 31 km langen Rennen mit 2200 Anstieg und 1100 m Abstieg den 19. Rang erreicht. Vor Wenk waren lediglich zwei Schweizer Männer klassiert. (zo)

12. August

Schwingen: Starke Leistung von Fabian Kindlimann

Damian Ott hat das Schaffhauser Kantonalschwingfest in Stetten für sich entschieden. Eine starke Leistung zeigte der Fischenthaler Fabian Kindlimann, der das Fest auf Rang 2b beendete. Kindlimann bezwang zum Auftakt den Eidgenossen Marco Good und gewann drei weitere Kämpfe. Dazu stellte er zweimal. Zuerst gegen den Schlussgangteilnehmer Domenic Schneider, später gegen Andrin Poltera, wobei er dafür nur die Note 8,75 erhielt. Hätte Kindlimann eine Neun bekommen, wäre er wohl in den Schlussgang eingezogen. Einen weiteren Kranzgewinn gab es für den Schwingklub Zürcher Oberland nicht. Gian Maria Odermatt fehlte im geteilten 7. Platz ein Viertelpunkt dafür. Neben Kindlimann überzeugte in Stetten mit Janos Bachmann ein zweiter Oberländer auf Rang 3. Der Wildberger ist Mitglied im Schwingklub Winterthur. (spo/zo)

11. August

Fussball: Dübendorf nimmt die erste Cup-Hürde

Der FC Dübendorf hat den ersten Ernstkampf der Saison gewonnen. Das Interregio-Team von Trainer Shaip Krasniqi gewann in der 1. Vorrunde der Cup-Qualifikation auswärts gegen Gambarogno-Contone knapp 1:0. Das einzige Tor der Partie im Tessin erzielte Cadima Mukasa Lusiola nach einer Stunde. Das zweite Interregio-Team aus der Region, der FC Uster, genoss ein Freilos. (zo)

11. August

Triathlon: König knapp an EM-Bronze vorbei

Alissa König hat an den Europameisterschaften im türkischen Balikesir im Sprint den 5. Platz belegt. Die Dürntnerin verpasste das Podest um lediglich zwei Sekunden. Auch der Abstand auf die französische Siegerin Sandra Dodet war gering – die 28-jährige Oberländerin verlor lediglich zehn Sekunden. (zo)

Leichtathletik: Leboeuf und Wenk in den Top 20

Die Rütnerin Theres Leboeuf hat am traditionsreichen Bergrennen Sierre – Zinal Rang 14 belegt. Die mittlerweile in der Westschweiz lebende Oberländerin war damit zweitbeste Schweizerin. Der Bertschiker Stephan Wenk hat im 31 km langen Rennen mit 2200 Anstieg und 1100 m Abstieg den 19. Rang erreicht. Vor Wenk waren lediglich zwei Schweizer Männer klassiert. (zo)

11. August

Leichtathletik: Oberländer Frauen-Duo nur Ersatz

Die Schweizer 4x400-m-Staffel der Frauen verpasste an den Olympischen Spielen in Paris die Qualifikation für den Final deutlich. Das Quartett mit Giulia Senn, Julia Niederberger, Annina Fahr und Yasmin Giger belegte in der ersten von zwei Serien Platz 7. Mit der Zeit von 3:29,75 lagen die vier Schweizerinnen fast vier Sekunden über dem nationalen Rekord. Die Laupnerin Lena Wernli sowie Catia Gubelmann aus Uster waren für das Staffelteam ebenfalls selektioniert worden, waren am Freitag aber beide nur Zuschauerinnen. (sda/zo)

9. August

Reiten: Martin Fuchs im Final mit den besten 30 Reitern

Martin Fuchs aus Bietenholz und sein Wallach Leone Jei haben sich mit einem Nullfehlerritt an den Olympischen Spielen in Paris für das Einzelspringen vom Dienstag qualifiziert. Einzig am dritten Hindernis gab es es eine leichte Touchierung, die Stange blieb aber liegen. Als zweiter Schweizer nebst Fuchs schaffte es Steve Guerdat mit Dynamix in den Final mit den besten 30 Reitern. (sda/zo)

Die Pflicht erfüllt: Martin Fuchs und sein Wallach Leone Jei.

5. August

Sportstacking: Sechs EM-Medaillen für Seraina und Chantal Toms

Unlängst war sie schon Weltmeisterin geworden. Und so war für die Hinwilerin Seraina Toms auch mit Blick auf die EM von Ende Juli im deutschen Achim klar. «Da möchte ich wieder auf dem Podest stehen.» Tatsächlich gab es für sie und ihre Mutter Chantal in den verschiedenen Kategorien sechs Medaillen. Ganz nach oben reichte es Seraina Toms in der Zeitstaffel. Beachtlich auch: In der All-Around-Wertung schaffte es die 24-Jährige auf Platz 5 unter den fast 100 Frauen. (zo)

5. August

Unihockey: Kreienbühl wechselt zum UHC Pfannenstiel

NLB-Aufsteiger UHC Pfannenstiel vermeldet einen Zuzug aus der höchsten Liga. Vom UHC Uster, bei dem er die letzten anderthalb Saisons gespielt hatte, stösst Jan Kreienbühl zu den Oberländern. Der 25-jährige Spieler ist sowohl im Sturm als auch in der Abwehr einsetzbar. Zu seinem Wechsel sagt Kreienbühl: «Ich will mich hier weiterentwickeln im Spiel mit und ohne Ball und dem Verein helfen, in der NLB Fuss zu fassen.» (zo)

5. August

Rad: Vera Looser fährt im Olympiarennen auf Rang 68

Die in Hinwil wohnende Vera Looser hat an den Olympischen Spielen in Paris das über rund 160 km führende Strassenrennen der Frauen auf Rang 68 beendet. Die 30-Jährige kam 11:24 Minuten hinter Überraschungssiegerin Kristen Faulkner (USA) ins Ziel. Die für Namibia startende Looser nahm zum dritten Mal an Olympischen Spielen teil. Die Strassenrennen in Rio de Janeiro 2016 sowie in Tokio 2021 hatte sie allerdings nicht beendet.

Looser ist keine reine Strassenspezialistin. Sie ist schon immer zweigleisig gefahren – also auf der Strasse und im Gelände. Ihre grössten Erfolge holte sie in den vergangenen Jahren mit dem Mountainbike. Sie gewann 2023 das prestigeträchtige Mehretappenrennen Cape Epic und hat auf der Langdistanz schon zwei Weltcup-Rennen für sich entschieden. (zo)

4. August

Schwimmen: Djakovic mit der Staffel auf Rang 15

Die 4x100-m-Lagenstaffel mit dem Ustermer Antonio Djakovic, Nils Liess, Roman Mityukov und Jérémy Desplanches - er in seinem letzten Einsatz der Karriere -, klassierte sich an den Olympischen Spielen in Paris in den Vorläufen abgeschlagen im 15. Rang. In 3:38,74 blieb das Schweizer Quartett um 3,28 Sekunden über dem letztjährigen Schweizer Rekord und um fast vier Sekunden hinter dem den im 14. Rang klassierten Japanern. (sda)

4. August

Schwimmen: Ustermer Schwimmer verpassen Halbfinals

Für zwei ausländische Schwimmer des SC Uster endeten die Vorläufe in ihren Disziplinen an den Olympischen Spielen in Paris enttäuschend. Der Bulgare Josif Miladinov wurde über 100 m Delfin in seinem Vorlauf mit einer Zeit von 51,77 Sekunden Fünfter, nachdem er nach der Hälfte der Strecke noch Zweiter gewesen war. Die 16 schnellsten Schwimmer schafften den Sprung in die Halbfinals – Miladinov verpasste diesen auf Rang 17. Ein kleiner Hoffnungsschimmer bleibt ihm indes – er ist erster Reserveschwimmer.

Miladinovs Klubkollegin Lena Kreundl schaffte über 200 m Lagen den Einzug in die Halbfinals ebenfalls nicht. Sie klassierte sich in ihrem Vorlauf mit der Zeit von 2:15,04 Minuten zwar auf Rang 2. In der Gesamtabrechnung kam die Österreicherin damit allerdings nur auf Platz 24. Danach flossen bei der 26-Jährigen die Tränen. Sie deutete gegenüber dem «ORF» gar ihr Karriereende an. «Ich bin das Rennen geschwommen, als wäre es mein letztes. Ich weiss nicht, wie es weitergeht.» 2012 hatte Kreundl in Frankreich mit der EM ihre ersten internationalen Meisterschaften absolviert. «Jetzt bin ich wieder in Frankreich. Irgendwie schliesst sich der Kreis.» (zo)

2. August

Reiten: Grosse Enttäuschung: Fuchs verpasst mit Team den Olympia-Final

Die Schweizer Springreiter sorgen an den Olympischen Spielen in Paris für eine grosse Enttäuschung. Das Trio mit Steve Guerdat, Pius Schwizer und dem Bietenholzer Martin Fuchs scheiterte in der Qualifikation des Team-Wettbewerbs. Guerdat im Sattel der Stute Dynamix mit zwei und Schwizer mit dem Hengst Vancouver mit drei Abwürfen hatten Schlussreiter Fuchs eine hohe, zu hohe Aufgabe gestellt. Der Oberländer versah sich mit dem Wallach Leone Jei zwar nur einmal, doch die 24 Punkte waren zuviel für einen der ersten zehn Plätze, die zur Teilnahme am Final vom Freitag berechtigen.

Wäre Fuchs makellos geblieben, hätte es mit der Final-Qualifikation doch noch geklappt. Aufgrund der Gesamtzeit jedes Teams, die bei Punktgleichheit als Kriterium herangezogen worden wäre, hätte mit 20 Strafpunkten für die Schweiz statt Rang 12 Platz 9 herausgeschaut. Die Enttäuschung ist umso grösser, zumal die Ambitionen auf Schweizer Seite hoch gewesen waren, Guerdat sogar vom mit Abstand besten Team gesprochen hatte, mit dem er jemals an Olympische Spiele gereist sei. (sda)

1. August

Schwimmen: Djakovic verpasst mit der Staffel Final deutlich

Die Schweizer Staffel mit dem Ustermer Antonio Djakovic, Nils Liess, Jérémy Desplanches und Tiago Behar klassierte sich an den Olympischen Spielen in Paris in den Vorläufen über 4x200 m Crawl nur im 16. Rang unter 16 teilnehmenden Nationen. Das Quartett blieb in 7:18,06 um fast zwölf Sekunden über dem vor drei Jahren an den Sommerspielen aufgestellten Landesrekord. Djakovic absolvierte als Startschwimmer starke erste 50 Meter und wendete auf Position 2, danach aber gingen dem gesundheitlich angeschlagenen 21-Jährigen die Kräfte zusehends aus und er fiel ans Ende des Feldes zurück. (sda/zo)

30. Juli

Leichtathletik: Auch Gubelmann und Wernli mit Olympia-Ticket

Beim hinter den für die Olympia-Staffeln Gesetzten Giulia Senn und Yasmin Giger sicherten sich in Lausanne die beiden Oberländerinnen Catia Gubelmann (Uster) und Lena Wernli (Laupen) die Teilnahme an den Spielen in Paris definitiv. Gubelmann als Siegerin des Rennens in neuer persönlicher Bestzeit (52,38 Sekunden), Wernli als Vierte (52,81). Ebenfalls qualifiziert haben sich Annina Fahr und Julia Niederberger.

Wer in der Mixed-Staffel (Vorlauf am Freitag) und über 4x400 m (Vorlauf am 9. August) zum Einsatz kommt und wer Ersatz bleibt, entscheiden die Coaches vor Ort. (gre)

28. Juli

Leichtathletik: Wenk und Gossauer nur von einem Franzosen geschlagen

Am Davos X-Trails standen auf der zweitlängsten Strecke «Gold» gleich zwei Oberländer auf dem Podest. Nach 42,7 Kilometern mit 1424 Höhenmetern mussten der Bertschiker Stephan Wenk und Jens-Michael Gossauer vom LC Uster lediglich dem Franzosen Dorian Marchal den Vortritt lassen. Wenk erreichte das Ziel nach 3:20:34 Stunden mit gut vier MInuten Rückstand. Gossauer seinerseits wies rund elf Minuten Rückstand auf Wenk auf. (zo)

28. Juli

Concours Complet: Minder an Olympia nur Reserve

«Wunderschön, sehr speziell und episch.» Das sind die Worte, die Nadja Minder aus Illnau wählt, wenn sie von der olympischen Reitsportanlage im Park von Schloss Versailles erzählt. «Die Crossstrecke ist ein einziges Kunstwerk. Jeder Sprung hat ein Thema, repräsentiert Frankreich und Versailles.»

Am Samstag um 9.30 Uhr beginnt mit der Dressur der Concours Complet, das Vielseitigkeitsreiten, für das sich das Schweizer Team qualifiziert hat. Am Sonntag folgt das Cross, der Geländeritt. Am Montag ist Abschluss mit dem Springen. Natürlich wäre Nadja Minder nur allzu gerne gestartet. Doch die mit 24 Jahren Jüngste des Schweizer Quartetts ist als Reservereiterin vorgesehen. Sie nimmt das sportlich, sie mag es ihren Kolleginnen und Kollegen im Team gönnen: «Ich hoffe, dass ich nicht zum Einsatz komme und dass alles nach Plan läuft. Ich versuche, das Team möglichst gut zu unterstützen, und bin sein grösster Fan», betont sie.

An der Eröffnungsfeier am Freitag, in der Nacht vor dem ersten Wettkampfteil, beteiligt sie sich nicht. Auch ohne das kann sie das einmalige Leben einer Olympiateilnehmerin geniessen. «Das olympische Dorf hat mich natürlich extrem geflasht. Es ist immer extrem viel los dort. Eine spezielle Atmosphäre liegt in der Luft, man ist sich bewusst, dass dort nur ganz spannende Leute herumlaufen», erklärt sie. «Es ist toll, das alles erleben zu können.» (ust)

26. Juli

Unihockey: Laupen vermeldet letzte Zugänge

Der UHC Laupen vermeldet die letzten Neuzugänge für sein NLA-Frauenteam vor der neuen Saison. Die Laupnerinnen nehmen gleich zwei U19-Nationalspielerinnen aus Tschechien unter Vertrag. Veronika Machalkova und Anna Sigmundova stossen beide von den Bulldogs Brno aus der höchsten tschechischen Liga zu den Oberländerinnen. Verteidigerin Machalkova hat bereits ihr erstes Aufgebot für das A-Nationalteam Tschechiens erhalten. Stürmerin Sigmundova wird derweil als technisch begabte Rechtsauslegerin beschrieben. Eine weitere Tschechin verlängerte ihren Vertrag in Laupen: Hanka Lackova spielt bereits seit 2020 für die Oberländerinnen. In der letzten Saison kam die Stürmerin in 20 Spielen auf zehn Skorerpunkte. (zo)

25. Juli

Unihockey: Riders verpflichten zwei Ausländerinnen

Die Floorball Riders Dürnten-Bubikon-Rüti haben für ihr NLA-Frauenteam zwei Spielerinnen aus dem Ausland unter Vertrag genommen: Die 27-jährige Stürmerin Hannah Götze ist deutsche Nationalspielerin und war beim Bundesligisten Leipzig in der letzten Saison die Topskorerin mit 27 Punkten in 14 Partien. Verteidigerin Martina Spetova kommt von Slavia Pilsen aus der zweithöchsten Liga Tschechiens. Die 21-Jährige erzielte in den letzten drei Saisons stets über 20 Punkte – zuletzt waren es in 27 Spielen 24 (13 Tore/11 Assists). (zo)

25. Juli

Mountainbike: Looser bei Derniere Transalp-Vierter

Der Hinwiler Marathonbiker hat seine Karriere mit einem 4. Gesamtrang an der Bike Transalp beendet. Der 35-Jährige, der seinen Rücktritt Anfang Juli angekündigt hatte, benötigte zusammen mit Fadri Barandun 22:32 Stunden für die sieben Etappen von Ehrwald in Österreich über 520 km und über 17000 Höhenmeter nach Arco am Gardasee. Auf das siegreiche Duo mit dem Berner Marc Stutzmann und dem Tschechen Martin Stosek fehlten Looser und Barandun gut 51 Minuten. Das Podest verpassten sie um gut 16 Minuten. «Was zählte war das Gesamterlebnis, und dieses war ganz einfach perfekt», lautete Loosers Fazit. (zo)

23. Juli

Voltige: EM-Silber für Wolfhauserin

Mara Hofer aus Wolfhausen hat an den Europameisterschaften der Juniorinnen in Bern im Einzel die Silbermedaille gewonnen. Hofer kam auf Nashville Grandia Z mit Longenführerin Rita Blieske auf eine Note von 8,329 und musste sich damit nur der Dänin Josephine Vedel Sondergaard Nielsen (8,621) geschlagen geben. (zo)

21. Juli

Motorrad: Krummenacher mit Aufholjagd in Suzuka

Das dritte von vier Saisonrennen in der Langstrecken-WM brachte dem Grütner Randy Krummenacher keinen Spitzenrang ein. Das Team Tati Beringer Racing, bei dem sich Krummenacher das Motorrad mit den beiden Franzosen Hugo Clère und Corentin Perolari teilt, beendete die 8 Stunden von Suzuka lediglich im 15. Rang. In den ersten beiden Rennen hatten die Ränge 5 und 3 resultiert, in Suzuka folgte nun also ein klarer Rückschlag. Allerdings mussten Krummenacher und seine Teamkollegen eine Aufholjagd hinlegen – sie starteten nach technischen Problemen lediglich vom 31. Startplatz aus. In der WM-Wertung liegt die Equipe auf dem 4. Rang und hat intakte Chancen, sich im letzten Saisonrennen «Bol d’Or» am 14. September noch aufs Podest zu verbessern. (zo)

21. Juli

Eishockey: Drei Stürmer für Wetzikon

Der EHC Wetzikon hat mit Rihards Puide, Jerome Portmann und Marco Waser drei Stürmer verpflichtet. Der 27-jährige Puide bringt Erfahrung aus 269 Swiss-League-Partien für die GCK Lions, Ajoje, Winterthur, Sierre, Olten und zuletzt die Bellinzona Rockets mit. Portmann, ebenfalls 27, kam für den HCD zu 37 NL-Partien und lief 181 Mal in der Swiss League auf für Thurgau, Visp, die Ticino Rockets und Olten. Zuletzt spielte Portmann für Arosa in der MHL. Marco Waser stösst von der U20-Elit der Lakers zu den Wetzikern. Er hat für Seewen und in der letzten Saison für Frauenfeld insgesamt 26 MHL-Partien absolviert. (zo)

21. Juli

Fussball: Seiler von Bellinzona nach Schaffhausen

Stephan Seiler wechselt innerhalb der Challenge League von der AC Bellinzona zum FC Schaffhausen. Der 23-jährige Wetziker kam in der letzten Saison für die Tessiner in 27 Partien (2 Tore) zum Einsatz. Seiler hatte ab 2012 sämtliche Nachwuchsstufen beim FC Zürich durchlaufen, ehe er bei den Profis des Stadtklubs debütierte. Der grosse Durchbruch blieb dem Mittelfeldspieler allerdings beim FCZ verwehrt, sodass er nach einer zwischenzeitlichen Ausleihe zum FC Winterthur den Verein verliess. (zo)

19. Juli

Behindertensport: Früh und Rahmani für Paralympics nominiert

27 Athletinnen und Athleten starten für die Schweiz an den Paralympics in Paris. Ins Aufgebot geschafft haben es auch der Handbiker Benjamin Früh aus dem Grüt und die Para-Sprinterin Abassia Rahmani aus Wila. Über die Bühne geht der Grossanlass vom 28. August bis 8. September in der französischen Hauptstadt. (zo)

19. Juli

Mountainbike: Koller, Furrer und Liehner reisen an WM

Bei den Weltmeisterschaften in Andorra von Ende August steht Nicole Koller aus Laupen im Elite-Aufgebot für das Cross-Country-Rennen. Dazu kommen mit der Eggerin Muriel Furrer und Lara Liehner (Ottikon) gleich zwei von drei Frauen des U19-Kaders aus der Region. (zo)

17. Juli

Automobil: Apothéloz neben dem Podest

Am dritten Rennwochenende des Prototype-Cup Germany verpassten der Gockhauser Julien Apothéloz und sein Teamkollege Riccardo Cirelli das Podest in beiden Läufen. In Zandvoort belegte das für das Team Mücke Motorsport fahrende Duo am Samstag Rang 6 und am Sonntag Rang 4. Bitter war vor allem das Resultat im zweiten Rennen: Apothéloz fuhr zwar als Zweiter über die Ziellinie, kassierte aber eine Fünf-Sekunden-Strafe, weil er in der hektischen Schlussphase abgekürzt hatte. In der Gesamtwertung liegen Apothéloz/Cirelli auf dem dritten Rang. (zo)

16. Juli

Mountainbike: Koller fährt im Cross-Country auf Rang 3

An den Schweizer Meisterschaften in Echallens sicherte sich Nicole Koller im Cross-Country erneut eine Medaille. Nach Gold im Short Track reichte es der 27-Jährigen aus Laupen dieses Mal für Platz 3. 18 Sekunden schneller als Koller war Siegerin Linda Indergand (Buttikon). Zweite wurde Sina Frei aus Uetikon am See. (zo)

14. Juli

Leichtathletik: Wernli läuft persönliche Bestzeit

Beim internationalen Meeting von La Chaux-de-Fonds lief Lena Wernli über 400 m Hürden in der zweiten Serie in 56,73 Sekunden eine persönliche Bestzeit. Die Laupner Olympia-Kandidatin bestätigte damit ihre gute Form. (zo)

14. Juli

Mountainbike: Nicole Koller siegt an Short-Track-SM

Die im Rahmen des Swiss Bike-Cup-Events im waadtländischen Echallens durchgeführten Short-Track-Meisterschaften gab es bei den Frauen eine Sprintentscheidung. Dabei setzte sich Nicole Koller aus Laupen um Haaresbreite vor Linda Indergand (beide 19:48 Minuten), Steffi Häberlin und Sina Frei (4., je 19:49) durch. Nicht am Start zwecks Olympia-Vorbereitung war die Vorjahressiegerin Alessandra Keller.

Die Cross-Country-Wettkämpfe finden am Sonntag statt. (sda/zo)

Linda Indergand, Nicole Koller und Steffi Häberlin auf dem Siegerpodest (von links).

13. Juli

Fussball: Der FC Dübendorf muss ins Tessin reisen

Der FC Dübendorf bestreitet seinen ersten Ernstkampf der Saison im Tessin. Er trifft dort am 10. oder 11. August in der ersten von drei Runden der Cup-Qualifikation der 2. Liga interregional auf den FC Gambarogno-Contone. Der Sieger der Partie hat dann Ende November ein Heimspiel gegen den FC Uster, der durch ein Freilos bereits eine Runde weiter ist. (zo)

12. Juli

Eishockey: Wetzikon trifft auf die GCK Lions

MHL-Aufsteiger EHC Wetzikon trifft in der Startrunde des Cupwettbewerbs, in dem keine Klubs der höchsten Liga dabei sind, gleich auf ein Profiteam. Die Wetziker empfangen am 29. September die GCK Lions. Die Zürcher beendeten letzte Saison die Qualifikation in der Swiss League auf Rang 4 und stiessen in den Playoffs bis in den Final vor, den sie gegen den HC La-Chaux-de-Fonds verloren. Der ebenfalls in die MHL aufgestiegene EHC Dübendorf trifft derweil auf den EHC Arosa (MHL). Die Glattaler geniessen Heimrecht. (zo)

12. Juli

Rad: Liehner holt mit Team EM-Silber

Bei der U23-Bahn-EM in Cottbus feierte das Schweizer Team den Gewinn der ersten Medaille an diesem Anlass. Der Vierer bestehend aus der in Rüti lebenden Oberländerin Annika Liehner, Jasmin Liechti, Lorena Leu und Janice Stettler holte Silber. Im Final unterlag das Quartett den Britinnen. (sda)

12. Juli

Schwimmen: SC-Uster-Trio in Paris

Neben dem für die Schweiz startenden Antonio Djakovic sind an den Olympischen Spielen in Paris ein weiterer Schwimmer und eine Schwimmerin des SC Uster am Start: Der Bulgare Josif Miladinov hat sich für die 100 m Delfin qualifiziert und Lena Kreundl figuriert im Aufgebot des Österreichischen Schwimmverbandes. Sie hat über 200 m Lagen zwar die Limite verpasst, profitierte allerdings von der sogenannten Universality-Regelung. (zo)

9. Juli

Reiten: Fuchs verpasst Podest

Am CHIO in Aachen hat Martin Fuchs im Grand Prix das Podest als Vierter knapp verpasst. Der Bietenholzer qualifizierte sich mit zwei Nullrunden für das Stechen, scheiterte dort auf Leone Jei aber am zweitletzten Hindernis. Seine Zeit hätte zum Sieg gereicht. Am Freitag hatte Fuchs auf Commisar Pezi mit dem Preis von Nordrhein-Westfalen eine der Hauptprüfungen des Turniers für sich entschieden. (zo)

9. Juli

Oberländer Fünftligist trifft auf Titelverteidiger

In der 1. Runde des FVRZ-Cups kommt es nur wenigen Derbys. Immerhin: Viertligist Bauma erwartet Wald, Hinwil bekommt es mit Volketswil zu tun. Und dem Rütner Verein Napoli Club Zurigo Partenopea wurde FVRZ-Cupsieger Regensdorf zugelost. (zo)

FVRZ-Cup (1. Runde). Partien mit regionaler Beteiligung: Beringen (3. Liga) - Greifensee (2.), Rüti (3.) - Töss (2.), Fällanden (3.) - Stäfa (2.), Sporting Club Schaffhausen (3.) - Brüttisellen-Dietlikon (2.), Bäretswil (4.) - Phönix Seen (2.), Republika Srpska (4.) - Gossau (2.), Kempttal (4.) - Glattbrugg (2.), Schwerzenbach (5.) - Herrliberg (2.), Napoli Club Zurigo Partenopea (5.) - Regensdorf (2.), Fehraltorf (3.) - Kilchberg-Rüschlikon (3.), Egg (3.) - Racing Club (3.), Bauma (4.) - Wald (3.), Kollbrunn-Rikon (4.) - Meilen (3.), United Zürich (3.) - Effretikon (3.), Mönchaltorf (4.) - Dinamo Schaffhausen (3.), Hinwil (4.) - Volketswil (3.), Feusisberg-Schindellegi (4.) - Wetzikon (3.), Weisslingen (4.) - Küsnacht (3.), Hakoah (5.) - Pfäffikon (3.), Virtus Badolato (5.) - Diessenhofen (3.), Wülflingen (4.) - Russikon (4.), Oetwil am See (5.) - Maur (4.), Glattal Dübendorf (5.) - Richterswil (4.). – Austragungsdatum: 17./18. August

8. Juli

Leichtathletik: Wernli und Gubelmann können hoffen – kein Olympia-Platz für Brand

Die Schweizer Delegation an den Olympischen Sommerspielen in Paris umfasst 128 Sportlerinnen und Sportler. Dies steht nach den letzten Selektionen am Montag fest. Und dennoch ist noch nicht klar ob die Laupnerin Lena Wernli und Catia Gubelmann aus Uster es ins Olympia-Aufgebot der 4x400-m-Staffel schaffen. Die letzten Startplätze werden nämlich erst nach dem Meeting in Lausanne vom 27. Juli vergeben. Gesetzt sind bis anhin nur Yasmin Giger und Giulia Senn. Nebst Wernli und Gubelmann kommen noch Annina Fahr, Salome Hüsler und Julia Niederberger für die vier offenen Plätze infrage. Möglich ist ausserdem für die beiden Oberländerinnen eine Nomination für die Mixed-Staffel – nebst den Gesetzten Lionel Spitz, Giger und Senn werden zwei weitere Männer und eine Frau gesucht. Auch in diesem Fall wird erst im Anschluss des Meetings von Lausanne entschieden.

Keine Berücksichtigung für Olympia fand hingegen der Rütner 400-m-Hürden-Spezialist Dany Brand. (zo)

8. Juli

Boxen: Hiseni siegt in Uster durch K. o.

Ramadan Hiseni ist seiner Favoritenrolle beim Heimkampf im Ustermer Stadthofsaal gerecht worden. Der Mittelgewichtler aus Volketswil besiegte Victor Ionascu (MOL) bereits in der dritten Runde durch Technischen K. o. Für Hiseni ist der bereits 19. Sieg in seinem 22. Kampf. (zo)

8. Juli

Triathlon: Weber und König im Final

Im Triathlon-Weltcup im ungarischen Tiszaujvaros erreichten mit der Hinwilerin Anja Weber und der Dürntnerin Alissa König beide Oberländerinnen den Final der besten 30. Die 28-jährige König klassierte sich im 23. Rang, die 23-jährige Weber auf dem 26. Platz. Der Wettkampf wurde als doppelter Sprint über je 750 m Schwimmen, 20 km Rad und 5 km Laufen ausgetragen. Sowohl Weber als auch König überstanden ihre Halbfinals am Samstag auf einem Top-Ten-Platz sicher. Im Final am Sonntag verlief ihr Rennen gegensätzlich: Weber stieg knapp hinter der Spitze aus dem Wasser und verlor danach vor allem auf der Laufstrecke an Terrain. König war nach dem Schwimmen eine der Letzten und steigerte sich danach deutlich. (zo)

7. Juli

Schwingen: Kränze für drei Oberländer

Am vom Thurgauer Mario Schneider gewonnen Appenzeller Kantonalschwingfest in Hundwil machten die Athleten des Schwingklubs Zürcher Oberland positiv von sich reden. Gian-Maria Odermatt, Benjamin Nock und Roman Schnurrenberger klassierten sich im geteilten 7. Rang und gewannen damit einen Kranz. Für den Ustermer Odermatt war es der dritte Kranz der Saison und der fünfte insgesamt. Er zeigte mit vier gewonnenen und zwei gestellten Gängen eine starke Leistung. Eher überraschend kam der Kranzgewinn von Benjamin Nock, der zuletzt etwas im Tief schien. In Hundwil holte sich der Turbenthaler im richtigen Moment den ersten Kranz der Saison und den vierten der Karriere. Dies mit vier Siegen und zwei Niederlagen – gegen die Eidgenossen Martin Hersche und Damian Ott. Der Sternenberger Schnurrenberger derweil verzeichnete ebenfalls vier Siege und zwei Niederlagen und steht nach dem dritten Kranz in dieser Saison bei 22 Kränzen. Nicht ganz zum Kranz reichte es dem Gibswiler Nicola Funk mit drei Siegen und drei Niederlagen und Fabio Eicher (Steg) mit drei Siegen, zwei Niederlagen und einem Gestellten. (zo)

7. Juli

Mountainbike: Koller im Weltcup Zwölfte

Die in Laupen lebende Nicole Koller hat im Cross-Country-Weltcuprennen im französischen Les Gets den zwölften Rang belegt und war damit zweitbeste Schweizerin nach der drittplatzierten Alessandra Keller. Koller verlor auf Siegerin Puck Pieterse (NED) 6:20 Minuten. 19 Sekunden fehlten ihr zu einem Platz in den Top Ten. Im Gesamtweltcup liegt Koller ebenfalls auf Rang 12. (zo)

7. Juli

Fussball: Brüttisellen in die Gruppe 2 eingeteilt

Die provisorischen Gruppeneinteilungen im Fussballverband der Region Zürich sind gemacht. In der 2. Liga spielt Aufsteiger Brüttisellen-Dietlikon erwartungsgemäss gegen Gossau und Greifensee in der Gruppe 2. (zo)

Gruppeneinteilung, Saison 2024/25 2. Liga, Gruppe 2: Bassersdorf, Brüttisellen-Dietlikon, Embrach, Glattbrugg, Gossau, Greifensee, Herrliberg, Phönix Seen, Seuzach, Stäfa, Thayngen, Töss, Veltheim, Wiesendangen. – 3. Liga, Gruppe 3: Egg, Fällanden, Küsnacht, Neumünster, Racing Club, G.S.I. Rümlang, Schwamendingen, Srbija, Unterstrass 2, Volketswil, Witikon, Zürich-Affoltern. – 3. Liga, Gruppe 4: Bassersdorf 2, Bülach 2, Effretikon, Glattfelden, Kloten, Neftenbach, Niederweningen, Rafzerfeld, Räterschen, Regensdorf 2, Rümlang, Veltheim 2. –

3. Liga, Gruppe 6: Fehraltorf, Herrliberg 2, Männedorf, Meilen, Pfäffikon, Rüti, Seefeld 2, Stäfa 2, Uster 2, Wald, Wetzikon, Zollikon. – Frauen, 2. Liga: Effretikon, Höngg, Kloten, Küsnacht, Niederweningen, Phönix Seen, Südost Zürich, Furttal Zürich, Thayngen/Neunkirch, Uster, Volketswil, Wädenswil 2.

5. Juli

Mountainbike: Konny Looser tritt zurück

Der Hinwiler Konny Looser hat sich entschieden, seine Karriere schon vor dem Ende der Saison zu beenden. Der 35-jährige Marathonspezialist fährt noch das Mehretappen-Rennen Transalp (14. bis 20. Juli), danach zieht er als Leistungssportler den Schlussstrich. «Das Feuer ist sprichwörtlich erstickt und es ist auch nicht mehr genügend Holz vorhanden, um es nochmals anzuzünden», begründet der Oberländer seine Entscheidung. Der Langstreckenspezialist war rund 15 Jahre lang Profi. Seit 2021 gehörter er keinem Team mehr an, sondern war als Einzelfahrer unterwegs. Looser hat in seiner Karriere zahlreiche bekannte Langdistanzrennen wie die Salzkammergut Trophy und Desert Dash gewonnen, einige davon mehrfach. Zweimal wurde Looser Schweizer Meister über die Marathondistanz, den internationalen Durchbruch hatte er 2010 mit dem Europameistertitel in der U23 gefeiert. (zo)

5. Juli

Judo/Schwimmen: Stump und Djakovic für Olympia aufgeboten

Swiss Olympic hat 16 weitere Athletinnen und Athleten für die Sommerspiele in Paris vom 26. Juli bis 11. August nominiert. Darunter sind erwartungsgemäss auch zwei Ustermer. Judoka Nils Stump, der Weltmeister von 2023, zählt dabei sogar in der Gewichtsklasse bis 73 kg zum Kreis an Medaillenkandidaten. Derweil steht Antonio Djakovic (er holt unlängst an der EM zwei Medaillen) im achtköpfigen Schweizer Schwimmaufgebot. (zo)

4. Juli

Eishockey: Prassl zieht es zum Playoff-Finalisten

Raphael Prassl wechselt von Davos zu Lausanne. Der 26-jährige Wetziker unterschreibt beim Playoff-Finalisten einen Zweijahresvertrag. Dies gaben die Waadtländer am Dienstag bekannt.

Prassl wurde bei den ZSC Lions ausgebildet und feierte mit den Zürchern 2018 den Meistertitel. Die letzten drei Saisons spielte der Stürmer für den HCD. Prassl wird Lausanne aufgrund einer Verletzung erst im Oktober zur Verfügung stehen. (sda/zo)

2. Juli

Triathlon: Anja Weber wird Europacup-Zwölfte

Beim Europacup in Holten (NED) schaffte es Anja Weber auf Platz 12. Die Hinwilerin vermochte dabei als zweitbeste Schweizerin hinter Nora Gmür (3. Rang) in einem starken Feld in allen Disziplinen zu überzeugen, und verlor am Ende auf die belgische Siegerin Jolien Vermeylen 2:22 Minuten. Die Fehraltorferin Vanessa Possberg erreichte den 22. Platz.

Bei den Männern war auch der Näniker Antoine L’Hôte im Einsatz, der das vom Einheimischen Mitch Kolkman gewonnene Rennen als 46. beendete. (zo)

2. Juli

Trial: Oberländer holen zwei Meistertitel

Die Rütnerin Shirin Sieber holte ihren ersten Meistertitel.

An den Schweizer Meisterschaften in der Rad-Disziplin Trial in Ropraz VD standen die Rütnerin Shirin Sieber und der Wolfhauser Tim Frei zuoberst auf dem Podest. Sieber setzte sich bei den Elite-Frauen mit 750 von 900 möglichen Punkten als beste von fünf Teilnehmerinnen durch und gewann nach vier Bronzemedaillen erstmals den Titel. Die 21-Jährige löste damit Debi Studer ab, die an den sechs bisher ausgetragenen Meisterschaften der Frauen siegte. Tim Frei, Siebers Klubkollege vom Velo Trial Club Stäfa, lieferte sich bei den Junioren unter sechs Startern mit dem Tessiner Zeno Pezzatti ein enges Duell, das keinen Sieger sah. Am Ende teilten sich beide mit jeweils 880 Punkten den Meistertitel.

Im Trial geht es nicht darum, Distanzen zurückzulegen, sondern es müssen künstliche und natürliche Hindernisse in einer vorgegebenen Zeit überwunden werden. (zo)

2. Juli

Fussball: Effretikon empfängt die GC-Frauen

Den Zweitliga-Frauen des FC Effretikon war das Losglück hold: In der 1. Hauptrunde empfangen die Effretikerinnen den Grasshopper Club Zürich aus der Women’s Super League. Die Partie findet am Samstag, 7. September statt. Wie in der letzten Saison, als die FCE-Frauen den FC St. Gallen empfingen, steht also erneut ein Cup-Duell mit einem nationalen Spitzenteam auf dem Programm. Die GC-Frauen hatten die letzte Meisterschaft auf dem 5. Rang beendet. Für den Schweizer Cup hatten sich die Effretikerinnen dank der Finalteilnahme im FVRZ-Cup qualifziert. (zo)

1. Juli

Behindertensport: Rahmani so schnell wie seit 2018 nicht mehr

Abassia Rahmani befindet sich knapp zwei Monate vor Beginn der Paralympics in Paris offensichtlich in blendender Form. In einem im Rahmen der Schweizer Leichathletik-Meisterschaften in Winterthur ausgetragenen Rennen gelang der beidseitig unterschenkelamputierten Wilemerin über 100 m in 13,33 Sekunden eine persönliche Bestleistung. Ihr alter Bestwert von 13,47 Sekunden stammte aus dem Jahr 2018. «Ich hätte in den letzten sechs Jahren so oft aufhören können, aber ich wusste, dass ich noch nicht einmal die Hälfte meines sportlichen Potenzials ausgeschöpft habe», schreibt die 32-Jährige auf Instagram. «Ich freue mich auf die Reise, die noch vor mir liegt. Hoffentlich wird sie über Paris führen.» Ob Rahmani für die Paralympics selektioniert wird, entscheidet sich am 19. Juli. (zo)

1. Juli

Duathlon: Gossauer gewinnt den Linthathlon

Jens-Michael Gossauer vom LC Uster hat den Linth-athlon (4,9 km Laufen, 19 km Rad, 2,5 km Laufen) in Benken SG in einer Zeit von 50:35 Minuten für sich entschieden. Der 31-Jährige war im zu den Duathlon-Series zählenden Rennen fast zwei Minuten schneller als der Zweitklassierte Fabian Zehnder aus Wädenswil. (zo)

30. Juni

Mountainbike: Vera Looser von Reifendefekt ausgebremst

Vera Looser ist beim zweiten Marathon-Weltcuprennen der Saison in der französischen Haute-Savoie-Region auf Platz 3 gefahren. Die Hinwilerin musste sich nach 100 Kilometern mit insgesamt mehr als 5000 Höhenmetern einzig der Bosnierin Lejla Njemcevic und der Amerikanerin Hannah Otto geschlagen geben. Eine noch bessere Klassierung blieb Looser aufgrund eines Reifendefekts auf den letzten Kilometern verwehrt. Die 30-Jährige verlor am Ende in Megève über 16 Minuten auf Siegerin Njemcevic. (zo)

30. Juni

Leichtathletik: Brand holt SM-Titel in Winterthur

Dany Brand setzte sich im Final gegen Julien Bonvin und Nahom Yirga erfolgreich durch.

Der Rütner Dany Brand hat an den Schweizer Meisterschaften in Winterthur nicht nur den Titel über 400 m Hürden geholt. Der 28-Jährige lief in 49,16 Sekunden auch eine persönliche Saisonbestleistung. Mit der erneuten guten Zeit dürfte sich auch seine Weltranglistenposition mit Blick auf das mögliche Olympia-Ticket verbessern. Brand setzte sich im Final gegen den Walliser Julien Bonvin (49,33) und den Zürcher Nahom Yirga (50,07) durch. Noch in den Vorläufen war Bonvin mit einer Zeit von 48,59 Sekunden der Schnellste gewesen, der damit auch gleichzeitig die Olympia-Limite erfüllte.

Eine SM-Medaille gab es ausserdem für Lena Wernli über 400 m. Die Laupnerin wurden ebenso mit persönlicher Bestleistung in 52,58 Sekunden hinter Giulia Senn (LC Zürich) Zweite. Die Aargauerin war allerdings eine Sekunde schneller als Wernli. Für Catia Gubelmann aus Uster reichte es in 52,89 Sekunden zu Platz 4.

Zumindest zu Bronze reichte es zudem Lilly Nägeli vom LC Uster. Die 21-Jährige brauchte im Rennen über 1500 Meter 4:21,72 Minuten. Rund sechs Sekunden schneller als Nägeli waren die Bernerin Delia Sclabas und Joceline Wind aus Biel.

Ebenso Dritter wurde der Stabhochspringer Adrian Kübler. Der 26-Jährige aus Wildberg erreichte eine Höhe von 5,05 Meter. Sieger wurde Dominik Alberto vom LC Zürich mit 5,50 Metern. (zo)

30. Juni

Leichtathletik: Aellig-Urner und Lagerström auf dem Uetliberg-Podest

Am zur Züri-Lauf-Cup-Serie zählenden «Ränn de Uetliberg» erreichte die Ustermerin Raja Aellig-Urner den zweiten Platz. Sie verlor 2:33 Minuten auf die Zürcher Siegerin Anne König. Bei den Männern wurde Mark Lagerström im Rennen über 10,6 Kilometer mit insgesamt 358 Höhenmeter guter Dritter. Der Dübendorfer büsste 1:09 Minuten auf T-Roy Brown aus Bern ein, der in einer Zeit von 38:42 Minuten vorneweg lief. (zo)

30. Juni

Kunstturnen: Kratter nur Ersatz für Olympia

Der Rütner Kunstturner Moreno Kratter hat den Sprung ins Schweizer Team für die Olympischen Spiele in Paris nicht geschafft. Selektioniert wurden bei den Männern Florian Langenegger, Luca Giubellini, Matteo Giubellini, Noe Seifert und Taha Serhani. Kratter, der zuletzt an den Schweizer Meisterschaften im Mehrkampf eine Medaille als Vierter knapp verpasst hatte, wurde allerdings als Ersatzturner nominiert. Zusammen mit Christian Baumann und Andrin Frey wird sich Kratter mit dem Team auf die Spiele in Paris vorbereiten. (zo)

27. Juni

Eishockey: Hurter wird EHCD-Assistent

Fabian Hurter ist der neue Assistenztrainer im EHC Dübendorf. Der langjährige Verteidiger folgt an der Seite von Headcoach Reto Stirnimann auf Paul Berri. Der 37-jährige Hurter absolvierte seit seinem Wechsel 2017 von Winterthur nach Dübendorf 179 Partien für die Glattaler und feierte mit dem EHCD 2018 den Meistertitel in der höchsten Amateurliga MHL. In den letzten beiden Saisons fehlte der Verteidiger allerdings oft verletzungsbedingt. Nun wechselt er hinter die Bande. (zo)

27. Juni

Fussball: Dübendorf und Uster wieder in derselben Gruppe

Der FC Dübendorf und FC Uster spielen auch in der nächsten Saison gemeinsam in der Interregio-Gruppe 4. Mit den Absteigern Balzers und Gossau, den Aufsteigern Arbon, Altstätten, FC Schaffhausen 2 sowie Seefeld – und dem aus der Gruppe 3 umgeteilten Red Star – warten aber doch stattliche sieben neue Gegner auf die beiden Klubs aus der Region. (zo)

Gruppe 4: Widnau, Chur, Bazenheid, Dardania St. Gallen, Wil 2, Frauenfeld, Balzers, Gossau SG, Arbon, Altstätten, Uster, FC Schaffhausen 2, Dübendorf, Bülach, Seefeld, Red Star.

25. Juni

Ju-Jitsu: Grand-Prix-Sieg für Sina Staub

Die in Rüti lebende Sina Staub hat in Thailand erstmals in ihrer Karriere ein Grand-Prix-Turnier für sich entschieden. Die 24-Jährige setzte sich in der Ju-Jitsu-Disziplin Fighting in der Gewichtsklasse bis 52 Kilogramm gegen sämtliche Gegnerinnen durch. Staub zog mit drei deutlichen Siegen – unter anderem gegen die Europameisterin von 2023 aus Griechenland – in den Final ein. Dort lieferte sie sich ein enges Duell mit ihrer thailändischen Gegnerin Nuchanat Singchalad und siegte 5:4. Staub hatte bereits im Mai an den Europameisterschaften die Bronzemedaille gewonnen. (zo)

24. Juni

Fussball: Egg und Fällanden steigen auf

Der FC Egg und der FC Fällanden lieferten sich in der Viertliga-Gruppe 8 ein Duell um den Aufstieg, das am Ende beide gewannen. Den Gruppensieg sicherten sich die von Marzio Nespoli trainierten Egger mit 47 Punkten aus 20 Partien. Verfolger Fällanden, bei dem Franco Putorti an der Seitenlinie steht, kam auf 46 Zähler und ist damit einer der drei besten Gruppenzweiten, die laut Reglement ebenfalls aufsteigen. Für beide Klubs ist es eine Rückkehr in die 3. Liga. Egg stieg vor acht Jahren in die 4. Liga ab, der FC Fällanden vor zwei Jahren. (zo)

23. Juni

Para-Cycling: SM-Medaillen für Früh und Frohofer

An den Schweizer Rad-Meisterschaften auf der Strasse in Aire-la-Ville im Kanton Genf sicherten sich die beiden Handbiker aus der Region Medaillen. In der Kategorie MH1 gewann Benjamin Früh aus dem Grüt den Meistertitel. Der Russiker Felix Frohofer holte in der Kategorie MH4 die Silbermedaille. (zo)

23. Juni

Schwingen: Funk am Schwarzsee-Schwinget auf Rang 10

Nicola Funk vom Schwingklub Zürcher Oberland hat das zweite Bergkranz-Fest der Saison auf dem geteilten 10. Platz beendet. Dem Gibswiler fehlte am Schwarzsee-Schwinget ein Punkt zum Kranzgewinn. Funks Klubkollege, der Ustermer Gian-Maria Odermatt, beendete das Fest auf Rang 17. Der 21-jährige Toggenburger Werner Schlegel triumphierte. Er bezwang im Schlussgang den Berner Adrian Walther nach einem Konter. (zo)

23. Juni

Mountainbike: Koller gelingt ihr bestes Weltcup-Resultat

Nicole Koller aus Laupen hat am Heim-Weltcup in Crans-Montana ihr bestes Resultat im Cross-Country auf höchster Stufe geschafft. Die 27-Jährige beendete das unter harten Bedingungen stattfindende Rennen im Wallis auf Rang 6. Ihr bisher bestes Weltcup-Ergebnis war Platz 7 gewesen. Der viele Regen hatte die Strecke aufgeweicht und stellenweise in eine Schlammpiste verwandelt. «In einem solchen Rennen muss man megalocker bleiben», sagte Koller hinterher und strahlte logischerweise vor Freude. Im Shorttrack hatte sie tags zuvor im Wallis den 19. Rang belegt. (zo)

23. Juni

Rad: Oberländer SM-Medaillen im Nachwuchs

An den nationalen Meisterschaften in der Genfer Gemeinde Aire-la-Ville haben Oberländer Frauen im Nachwuchs für Furore gesorgt. Der Kampf um die Medaillen in der U19 wurde im Sprint entschieden. Die Eggerin Muriel Furrer fuhr dabei auf Rang 2. SM-Bronze holte sich Lara Liehner aus Ottikon bei Gossau. Lara Liehner hatte zuvor im Zeitfahren den Titel geholt – vor Muriel Furrer. Annika Liehner, die ältere Schwester von Lara, gewann im Zeitfahren in der U23 derweil die Bronzemedaille. (zo)

23. Juni

Fussball: Migliaccio übernimmt im FC Fehraltorf

Der FC Fehraltorf hat einen neuen Trainer gefunden. Ab der nächsten Saison wird der Drittligist von Giovanni Migliaccio trainiert. Der 46-Jährige ist derzeit Juniorentrainer im FC Wetzikon und bringt von dort auch seinen Assistenten Pasquale Natale mit. Migliaccio war langjähriger Spieler im Fehraltorfer Fanionteam und engagierte sich auch schon im Vorstand des Klubs. Migliaccio folgt nun auf Adrian Nikci, der zusammen mit seinem Assistenten Elzedin Coko per Sommer nach Wetzikon wechselt. (zo)

21. Juni

Leichtathletik: Brand läuft Topzeit

Der Rütner Hürdenläufer Dany Brand ist an einem Meeting im polnischen Bydgoszcz die 400 m Hürden in 49,25 Sekunden gelaufen. Das ist die drittbeste Zeit seiner Karriere und eine Schweizer Saisonbestleistung. Brands persönliche Bestzeit datiert aus dem Jahr 2021 und liegt bei 48,96 Sekunden. An den Europameisterschaften in Rom war der 28-Jährige lediglich 49,99 gelaufen und im Vorlauf hängengeblieben. Die Leistung in Polen dürfte nicht nur Brands Selbstvertrauen gestärkt, sondern auch seine Weltranglistenposition im Hinblick auf ein Olympia-Ticket verbessert haben. Die Qualifikationsperiode läuft noch bis Ende Juni. Gelingt Brand an den Schweizer Meisterschaften vom 28. und 29. Juni eine weitere gute Leistung, hat er reelle Olympia-Chancen. (zo)

21. Juni

Para-Cycling: SM-Bronze für Frohofer

Der Russiker Handbiker Felix Frohofer hat an den Schweizer Meisterschaften im Zeitfahren in Aire-la-Ville im Kanton Genf die Bronzemedaille gewonnen. Frohofer absolvierte die 15,4 km lange Strecke in 26:28 Minuten und benötigte damit 2:41 Minuten länger als Sieger Fabian Recher. Auf die Silbermedaille, die Micha Wäfler gewann, fehlten Frohofer lediglich 17 Sekunden. Benjamin Früh (Grüt) musste das Rennen aufgeben. (zo)

21. Juni

Concours Complet: Nadja Minder für Olympia selektioniert

Swiss Olympic hat am Donnerstag weitere Sportlerinnen und Sportler für die Olympischen Spiele in Paris selektioniert. Zu diesen zählt Nadja Minder aus Horben bei Illnau. Die 24-Jährige gehört in der Disziplin Concours Complet dem Schweizer Team an. Neben Minder wurden Robin Godel, Mélody Johner und und Felix Vogg selektioniert. Dieses Team hatte an der WM 2022 auch den Teamquotenplatz geholt. Godel, Johner und Vogg traten bereits 2021 an den Olympischen Spielen von Tokio zusammen an. Für Minder sind es die ersten Olympischen Spiele, sie war aber bereits in der Equipe der Elite-WM 2022 und der Elite-EM 2023. (zo)

20. Juni

Unihockey: Klauenbösch wechselt zu «Pfanni»

Der in die NLB aufgestiegene UHC Pfannenstiel hat sich verstärkt. «Pfanni» hat die Verpflichtung von Marco Klauenbösch bekannt gegeben. Der 28-Jährige hat in den letzten knapp zehn Jahren für Rychenberg Winterthur, primär aber für den UHC Uster, 237 Partien in der höchsten Liga absolviert. Der als Offensivverteidiger oder Center einsetzbare Spieler hat dabei 100 Skorerpunkte gesammelt. «Pfanni»-Trainer Marc Werner sagt über die Neuverpflichtung: «Marco ist in erster Linie ein sehr umgänglicher Typ, weshalb er super ins Team passt. Des Weiteren wird er durch seine spielerischen Fähigkeiten und seine defensive Cleverness sehr wertvoll für uns sein.»

20. Juni

Schwimmen: Persönliche Bestzeit für Vanna Djakovic

Am dritten Tag der Langbahn-EM in Belgrad hat die Ustermerin Vanna Djakovic über 200 m Crawl ihre persönliche Bestzeit um fünf Hundertstel auf 2:03,04 Minuten gesenkt. Sie schied allerdings trotzdem aus. Über die 400m Freistil wird die jüngere Schwester von Antonio Djakovic am Sonntag ein weiteres Rennen in Angriff nehmen. (sda/zo)

19. Juni

Schwimmen: Antonio Djakovic verpasst Halbfinals

An den Langbahn-Europameisterschaften in Belgrad hat Antonio Djakovic über 100 m Freistil den Halbfinaleinzug verpasst. Der 21-jährige Ustermer steckt allerdings schon in den Olympiavorbereitungen und schwimmt auch während den Titelkämpfen mehrere Kilometer. (zo)

18. Juni

Mountainbike: Koller reiht sich weit hinten ein

Für die in Laupen wohnende Nicole Koller war das Weltcup-Rennen im Cross-Country in Val die Sole eines zum Vergessen. Koller fuhr auf den 41. Rang. Sie verlor auf die französische Siegerin Pauline Ferrand-Prevot etwas mehr als elf Minuten, war aber die letzte Fahrerin, die keine Runde auf die Gewinnerin einbüsste. Zu Beginn hatte sich Koller noch gut gefühlt. Die 27-Jährige merkte nach eigenen Angaben aber früh, dass die Tagesform nicht für ein Topresultat reichte, biss sich aber dennoch durch. Im Gesamtweltcup liegt Koller als drittbeste Schweizerin auf Rang 16. (zo)

18. Juni

Schwimmen: Vanna Djakovic bei der EM-Premiere Zehnte

Am ersten Tag der Langbahn-EM in Belgrad hat die Ustermerin Vanna Djakovic über 800 m Freistil ihr erstes EM-Rennen in der Elite bestritten. Die 18-Jährige verpasste dabei mit ihrer Zeit von 8:54.57 Minuten die Finalqualifikation um einen Platz und beendete ihre EM-Premiere auf dem 10. Rang. Ebenfalls im Einsatz stand Djakovics Klubkollege beim SC Uster, Gian-Luca Gartmann. Er verpasste mit der 4x200-m-Staffel den Sprung in den Final. Neben Gartmann gehörten Tiago Behar, Jérémy Desplanches sowie Marius Toscan dem Staffel-Team an. (zo)

18. Juni

Eishockey: Routinierter Stürmer zum EHC Wetzikon

Der EHC Wetzikon hat einen weiteren Zuzug getätigt. Der in die MHL aufgestiegene Oberländer Klub verpflichtete Stürmer Jerome Portmann. Der 27-Jährige spielte die letzten zweieinhalb Saisons in der MHL bei Huttwil, Chur und zuletzt in Arosa. Zuvor war der aus dem Nachwuchs des HC Davos stammende Angreifer fünf Saisons in der zweithöchsten Liga tätig gewesen und hatte auch 37 Partien in der NLA absolviert. Mit dem Zuzug von Portmann erhält die stark verjüngte Wetziker Equipe des neuen Trainers Albert Malgin in der Offensive einen Routinier. (zo)

17. Juni

Rudern: 7. Rang für Gmelin/Wettstein zum Weltcup-Abschluss

Die Ustermerin Jeannine Gmelin hat im Doppelzweier mit Nina Wettstein an der letzten Weltcup-Regatta der Saison den 7. Rang belegt. In Posen ruderte das Duo im Hoffnungslauf um weniger als eine Sekunde am Einzug in den A-Final vorbei. Im B-Final setzten sich Gmelin/Wettstein mit über zwei Sekunden Vorsprung deutlich durch. Das Duo hatte sich erst auf diese Saison hin formiert und verpasste im Frühling die Olympia-Qualifikation. (zo)

16. Juni

Mountainbike: Vera Looser siegt im Südtirol

Die Hinwilerin Vera Looser hat das Rennen Hero Südtirol Dolomites über 60 km und 3200 Höhenmeter für sich entschieden. Die gebürtige Namibierin siegte in 4:04:33 Stunden mit über sechs Minuten Vorsprung auf die Konkurrenz. Ihr Mann Konny Looser belegte im Rennen über 86 km mit 4500 Höhenmetern den 26. Rang. (zo)

16. Juni

Triathlon: Possberg auf dem Podest

Am Zytturm-Triathlon in Zug hat die Fehraltorferin Vanessa Possberg im Rennen der National League den dritten Rang erreicht. Auf der Supersprint-Distanz (drei Runden mit je 200 m Schwimmen, 5 km Rad 1 km Laufen) musste Possberg lediglich Siegerin Jolanda Annen und Leana Bissig den Vortritt lassen. (zo)

16. Juni

Duathlon: Meistertitel für Gossauer

Jens-Michael Gossauer vom LC Uster hat am Zytturm-Triathlon in Zug den nationalen Duathlon-Schweizermeistertitel über die Standarddistanz (10 km Laufen, 40 km Rad, 5 km Laufen) gewonnen. Gossauer kam nach 1:43:30 Stunden mit einem Vorsprung von über einer Minute ins Ziel. (zo)

16. Juni

Schwingen: Kränze für Oberländer am Bündner-Glarner

Am Bündner-Glarner Kantonalschwingfest in Davos schafften es drei Schwinger aus der Region in die Kranzränge. Fabian Kindlimann (Fischenthal) und Arjuna Fuster (Bubikon) vom Schwingklub Zürcher Oberland klassierten sich im geteilten 4. Rang; Janos Bachmann (Wildberg) vom Schwingklub Winterthur im geteilten 5. Rang. Für Bachmann war es der erste Kranz der Saison und der zweite der Karriere.

Kindlimann und Fuster landeten schon zum zweiten Mal in diesem Jahr in den Kranzrängen. Kindlimann holte den 54. Kranz seiner Karriere mit vier Siegen und zwei Gestellten – einer davon im ersten Gang gegen den späteren Schlussgangteilnehmer Domenic Schneider. Fuster überzeugte, indem er gegen zwei Teilverbandskranzer gewann und gegen einen dritten stellte. Für ihn war es der dritte Kranz der Karriere.

Der Sieg in Davos vor 2300 Zuschauern ging an den Schaffhauser Jeremy Vollenweider. Er profitierte davon, dass Domenic Schneider und Martin Hersche den Schlussgang stellten. Vollenweider feierte seinen ersten Kranzfestsieg überhaupt. (zo)

16. Juni

Leichtathletik: Podestplatz für Dübendorferin

Am Wylandlauf in Andelfingen, der zum Züri-Lauf-Cup zählt, erreichte die Dübendorferin Reka Demoulin im Hauptrennen über 14,4 Kilometer einen Podestplatz. Demoulin erreichte das Ziel in 57:22,7 Minuten als Zweite hinter der klaren Siegerin Sereina Scherzinger. Raja Aellig-Urner vom LC Uster verpasste das Podest als Vierte um zehn Sekunden. (zo)

16. Juni

Taekwondo: Mehrere Medaillen für Kampfsport-Schule aus dem Tösstal

Erfolg für die Kampfsport-Schule Noels Taekwondo aus Turbenthal: An den Schweizer Meisterschaften in Vevey gab es für die elf jungen Athletinnen und Athleten aus der Region insgesamt zwei Titel, sechsmal Silber und einmal Bronze in der Disziplin Kyorugi. Gold holten sich dabei Aila Kurzen und Denys Eberli. (zo)

12. Juni

Leichtathletik: Keine EM-Finalteilnahme für Wernli und Gubelmann

Die Schweizer 4x400 m-Frauenstaffel mit der Laupnerin Lena Wernli hat es an der EM in Rom nicht ins Final geschafft. Das Quartett, dem auch Julia Niederberger, Annina Fahr und Yasmin Giger angehörte, erreichte eine Zeit von 3:27.46 Minuten, was zu Platz 6 in ihrem Halbfinals-Lauf reichte – und zum 11. Gesamtrang. Nicht zum Einsatz kam die ebenso zum Team zählende Ustermerin Catia Gubelmann. (zo)

11. Juni

Leichtathletik: Meier wird Siebte am Frauenlauf

Andrea Meier benötigte beim Frauenlauf Bern im Rennen über 5 Kilometer 17:28 Minuten. Damit erreichte die Ustermerin Platz 7. Dabei verlor sie 49 Sekunden auf die äthiopische Siegerin Zenebu Fentaye Bihonegn. (zo)

11. Juni

Fussball: Uster 2 gelingt der sofortige Wiederaufstieg

Der FC Uster 2 kehrt nach nur einem Jahr in die 3. Liga zurück. Das Team des Trainerduos Sandro Weber und Lukas Zollinger siegte im zweitletzten Spiel gegen Russikon 3:1, wodurch der Aufstieg in der Gruppe 9 sichergestellt wurde. (zo)

10. Juni

Mountainbike: Vera Looser triumphiert deutlich

Vera Looser hat im Wallis das Mountainbike-Rennen Raid Evolenard souverän für sich entschieden. Die Hinwilerin nahm auf der 62 Kilometer langen Strecke bereits der zweitklassierten Margot Moschetti beinahe fünfeinhalb Minuten ab. Loosers Sieg kam nicht von ungefähr. Die 30-Jährige hat vor zwei Wochen das erste Weltcup-Rennen der Saison in der Marathondisziplin für sich entschieden und ist auf der Langstrecke aktuell auch die Weltnummer 1.

10. Juni

Unihockey: Floorball Riders verpflichten junge Schwedin

Die Floorball Riders haben weitere Kadermutationen bekanntgegeben. Die Oberländer NLA-Frauen haben die Schwedin Frida Nordmark verpflichtet. Nordmark ist 20 Jahre jung und Flügelspielerin. Sie kommt aus der zweithöchsten Liga, wo sie für Skälby IBK spielte. Zugleich können die Riders auch nächste Saison auf die 29-jährige Tschechin Anna Bachrata bauen. Die Allrounderin packt ihre bereits fünfte Saison im Oberländer Team an. Viktorie Martinakova und Simea Monhart verlassen derweil die Riders. Martinakova spielt künftig für Ligarivale Winterthur, Monhart wechselt zurück zu ihrem Stammklub UHC CeviGossau.

10. Juni

Leichtathletik: Zollinger und Demoulin laufen aufs Podest

Beim Zumiker Lauf, der achten Etappe der Zürilauf-Cup-Serie, schafften es die Ustermerin Fabienne Zollinger (2.) und Reka Demoulin (3.) aus Dübendorf aufs Podest. Schneller als die beiden war im Rennen über 12,2 Kilometer einzig Sereina Scherzinger (Sargans). Spitzenplätze gab es ausserdem in den U20-Nachwuchs-Kategorien über 6,1 Kilometer, wo Noé Di Bari aus Weisslingen bei den Junioren siegte. Ganz nach vorne schaffte es Anina Hirzel vom LC Uster. Sie siegte vor Nadine Blatter (Effretikon) und Klubkollegin Melina Walde. (zo)

10. Juni

Leichtathletik: Brand fehlt eine Hundertstelsekunde zum Halbfinal

Bitteres Out für Dany Brand an der Leichtathletik-EM in Rom: Über 400 m Hürden scheiterte der Rütner im Vorlauf als Fünfter. Jeweils die besten vier qualifizierten sich für die nächste Runde – und das verpasste Brand in 49,99 um lediglich eine Hundertstelsekunde. «Es tut so weh, es regt mich so auf. Ich fühle mich so ready für mehr», sagte Brand. «Aber es ist wies ist.»

Der Rütner lief in diesem Jahr schon dreimal eine deutlich schnellere Zeit. Sein Saisonbestwert beträgt 49,48 Sekunden, seine persönliche Bestleistung aus dem Jahr 2021 48,96. (zo)

9. Juni

Leichtathletik: Schlumpf verpasst Halbmarathon-EM-Bronze als Siebte

An der Leichtathletik-EM in Rom gab es in den beiden Halbmarathon-Rennen am Sonntagmorgen keine Medaillen. Bei den Frauen war die Wetzikerin Fabienne Schlumpf als Siebte in 1:10:01 Stunden beste Schweizerin, Rang 3 und Bronze verpasste sie um gut eine Minute. «Ich bin mit meiner Leistung sehr zufrieden, ich habe mich gut gefühlt und bin taktisch gut gelaufen», sagte Schlumpf. Gold gewann die Norwegerin Karoline Grövdal in 1:08:09. Zusammen hatten Grövdal und Schlumpf an der EM 2018 auf dem Podest gestanden – als die Schweizerin im Steeple Silber geholt hatte und Grövdal Dritte geworden war.

Die Schweizer Männer hatten mit dem Ausgang des Rennens nichts zu tun, das unter dem Diktat der Italiener von Anfang an sehr schnell war. Matthias Kyburz war als 21. in 1:03:07 Bester, der für den LC Uster laufende Tadesse Abraham kam in 1:04:53 ins Ziel. Europameister wurde der Italiener Yemaneberhan Crippa in 1:01:03. (mos/zo)

9. Juni

Schwingen: Oberländer auf dem Stoos ohne Kranz

Schwingen Am ersten Bergkranzfest der Saison auf dem Stoos verpassten die beiden Teilnehmer der Schwingklubs Zürcher Oberland den Kranz. Gian Maria Odermatt (Uster) fehlten im geteilten 9. Rang 0,75 Punkte. Drei Siege und drei Niederlagen stehen auf seinem Notenblatt. Für Tobias Schmidlin endete das Fest mit einem Gestellten und drei Niederlagen bereits nach vier Gängen. (zo)

9. Juni

Boxen: Hiseni mit Achtungserfolg in Kanada

Der Volketswiler Mittelgewichts-Boxer Ramadan Hiseni hat in Montreal gegen den als Profi noch ungeschlagenen Russen Schamil Chataew ein Unentschieden erreicht.

Chataew, der 290 von 300 Amateurkämpfen gewonnen haben soll, galt vor dem Kampf als Favorit. Am Ende aber sagte Hiseni gegenüber swissboxing.ch: «Mir ist klar, dass der Heimboxer mit dem Unentschieden zufrieden sein muss. Aus meiner Sicht habe ich den Kampf gewonnen.»

Hiseni steht damit nun bei 16 Siegen, einer Niederlage und 2 Remis als Profi. (zo)

8. Juni

Fussball: Die Favoritinnen des FCZ setzen sich durch

Die U21 des FC Zürich hat am Mittwochabend erwartungsgemäss das Drei-Städte-Turnier der Frauen in Uster für sich entschieden. Das NLB-Team besiegte den FCU und Winterthur jeweils 3:1. Etwas einseitig verlief das zweite Spiel der Ustermerinnen. Der Zweitligist unterlag den Winterthurerinnen gleich 1:6. Jede Partie dauerte 45 Minuten. (zo)

6. Juni

Unihockey: Brünn verlässt die Floorball Riders

Die Floorball Riders verlieren eine Leistungsträgerin. Iris Brünn wechselt auf die nächste Saison hin von den Oberländer NLA-Frauen in die schwedische Liga zu Dalen. Der Klub ist im nordschwedischen Umea beheimatet. Brünn war letzte Saison Captain bei den Floorball Riders. Obwohl erst 23, hat Brünn in den letzten acht Jahren 178 Partien in der NLB und später in der höchsten Liga für die Riders absolviert. (zo)

6. Juni

BMX: Marquart zum zweiten Mal an Olympia dabei

Der Mönchaltorfer Simon Marquart ist für die Olympischen Spiele selektioniert worden. Marquart nimmt zum zweiten Mal an Olympischen Spielen teil – 2021 schied er in Tokio im Viertelfinale aus. Seither hat der 27-Jährige einige Erfolge gefeiert. Unter anderem gewann Marquart 2022 in Nantes als erster Schweizer einen Weltmeistertitel in dieser Disziplin. Die diesjährige Weltcup-Saison beendete er auf Platz 5 des Gesamtklassements.

5. Juni

Fussball: Effretikon für Cupfinal in Volketswil qualifiziert

Die Zweitliga-Frauen des FC Effretikon stehen erneut im Endspiel des FVRZ-Cups. Dafür qualifizierten sie sich in den Halbfinals mit einem 3:1-Erfolg über Gruppenkonkurrent Küsnacht. Bereits im Vorjahr hatte der FCE den Einzug geschafft, und dann Phönix Seen 4:3 bezwungen. Dieses Mal geht es gegen den gleichklassigen SV Höngg, bei dem seit bald zwei Jahren auch die zurückgetretene Unihockey-Rekord-Nationalspielerin Tanja Stella aus Nänikon spielt. Die Stadtzürcherinnen setzten sich gegen Kloten 6:5 im Penaltyschiessen durch. Der Cupfinal findet am Samstag, 29. Juni im Volketswiler Griespark um 12.30 Uhr statt. (zo)

5. Juni

OL: WM-Aufgebot für Riccardo Rancan

Der Ustermer Riccardo Rancan gehört zum zehnköpfigen Schweizer Aufgebot für die WM in Edinburgh. Rancan ist bei den vom 12. bis 16. Juli stattfindenden Wettkämpfen in der schottischen Hauptstadt für den Knock-Out-Sprint sowie in der Staffel vorgesehen. Medaillen werden im Einzelsprint, der Sprintstaffel und dem K.o.-Sprint vergeben. (zo)

4. Juni

Unihockey: «Pfanni» verpflichtet zwei junge Stürmer

Der in die NLB aufgestiegene UHC Pfannenstiel hat zwei Zuzüge vermeldet. Von den U21B-Junioren der Kloten-Dietlikon Jets wechseln der 19-jährige Ramon Wittig und der 21-jährige David Ferrari zu «Pfanni». Die zwei jungen Angreifer überzeugten die Oberländer Teamverantwortlichen in den Try-Out-Trainings. Wittig feierte letzte Saison seine Premiere in der NLB und erzielte bei seinem einzigen Einsatz in der zweithöchsten Liga gleich einen Treffer. (zo)

3. Juni

Fussball: Rastoder für drei Jahre zum FC Thun

Elmin Rastoder (22) aus Rüti wechselt für drei Jahre zum Challenge-League-Klub FC Thun. Zuletzt war der Mittelstürmer bei den Grasshoppers unter Vertrag gestanden, die ihn in der Rückrunde der Saison 2023/24 an den FC Vaduz ausgeliehen hatten. Nun setzt Rastoder seine Karriere im Berner Oberland fort. «Elmin bringt mit seiner Grösse und Wucht ein weiteres Element in unser Offensivspiel», sagte Sportchef Dominik Albrecht auf der Thuner Vereinswebsite zur Neuverpflichtung. (zo)

3. Juni