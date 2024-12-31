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Das waren die denkwürdigsten Momente im Regionalsport

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Das waren die denkwürdigsten Momente im Regionalsport

Das Oberländer Sportjahr 2024 war geprägt von Emotionen, Rücktritten – und einer grossen Tragödie.

Bild von Florian Bolli

Florian Bolli
Veröffentlicht am:
Eishockey Wetzikon - Dübendorf
Eishockey Wetzikon - Dübendorf

Die Erstliga-Finalserie zwischen dem EHC Dübendorf und dem EHC Wetzikon gehörte zu den Höhepunkten des Oberländer Sportjahrs.

Foto: David Kündig

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