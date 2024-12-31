Das waren die denkwürdigsten Momente im Regionalsport

Jahresrückblick

Von Hochgefühlen bis zu tiefer Trauer: Das Sportjahr 2024 deckte aus regionaler Optik die ganze emotionale Bandbreite ab.

Natalie Maag jubelt über WM-Silber

Natalie Maag ballt im Ziel die Faust – da ahnt sie noch nicht, dass ihre Fahrt für eine Medaille reichen würde.

Den 26. Januar wird Natalie Maag nicht mehr so schnell vergessen: An den Weltmeisterschaften im deutschen Altenberg gewinnt die 26-jährige Rodlerin aus Wernetshausen die Silbermedaille im Sprint. Im zweiten Lauf verbessert sie sich vom 8. Rang aufs Podest – und muss lediglich ihrer besten Freundin Julia Taubitz den Vortritt lassen.