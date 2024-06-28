Die schwarze Null ist ein Erfolg

EHC Dübendorf

Der EHC Dübendorf hat im letzten Vereinsjahr seine finanziellen Ziele erreicht. Das Fanionteam hat gleichzeitig überzeugt.

Beat Gmünder

Der Vorstand des EHC Dübendorf hat an der Generalversammlung viel Positives berichten können. Sportlich sticht der direkte Wiederaufstieg der 1. Mannschaft heraus. Auf finanzieller Seite ist es der Umstand, dass der Verein liquid ist und die ursprüngliche Schuldenlast von 325 000 Franken auf 25 000 Franken reduziert hat.

«Wir haben unsere drei grossen Ziele im Vereinsjahr erreicht und mit der 1. Mannschaft sogar übertroffen», sagte Präsident Fredi Meyer an der Generalversammlung. Man habe sich in der 1. Liga konsolidieren und den Neuaufbau vollziehen wollen sowie eine gute Rolle spielen, so Meyer.

Die finanziellen Ziele erreichte der Klub ebenfalls. Verbunden mit der nach dem Abstieg unsicheren Ausgangslage und einhergehenden Budgetreduktion um 100 000 Franken ist die schwarze Null ein Erfolg.

«Zudem haben wir mit dem Nachwuchs stabil gearbeitet und freuen uns über die Entwicklungen auf allen Stufen», sagte Meyer. So führt der EHC Dübendorf zusammen mit dem Nachwuchs aus Wallisellen 16 Nachwuchsmannschaften und der EHCD selbst weitere vier Aktivteams.

Budget wird erhöht

Finanzchefin Bettina Walser unterstrich, dass der Verein nun über eine stabile Liquidität verfügt und damit zahlungsfähig ist. «Im Verhältnis zum Vereinsvermögen sind wir theoretisch auch schuldenfrei. Weiter wird die letzte Abzahlungsrate vereinbarungsgemäss in der kommenden Saison beglichen.»

Für die nächste Saison steht eine Budgeterhöhung um rund 130 000 Franken an. Diese hat einerseits mit dem Wiederaufstieg des Fanionteams in die MHL und dem damit verbundenen grösseren Aufwand zu tun, andererseits investiert der EHCD in den Nachwuchs. So mietet man im Sommer neu die Curlinghalle für Trainings und verstärkt den Staff für die Jüngsten.

«Die Budgetaufstockung ist durchdacht und realistisch. Wir rechnen wieder mit einer schwarzen Null,» sagt Walser.

Der Vorstand stellte sich mehrheitlich zur Wiederwahl und wurde von der Generalversammlung einstimmig bestätigt. Neu im Vorstand des EHCD sitzen Nico Boyer und Alessia Merlo.

Die neuen Vorstandsmitglieder des EHC Dübendorf: Alessia Merlo und Nico Boyer.

Boyer wird sich im Nachwuchs einbringen und die erst 16-jährige Alessia Merlo übernimmt das Ressort Medien. Weiter wurde Ernesto Scherrer für eine weitere Amtszeit von drei Jahren in der Aufsichtskommission bestätigt.