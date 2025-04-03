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Uster revitalisiert den Werrikerbach

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Uster revitalisiert den Werrikerbach

Naturnahe Ufer statt steile Verbauungen. So wird der Werrikerbach in Uster aufgewertet.

Bild von Sandro Compagno

Sandro Compagno
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Entlang des Werrikerbachs sorgen grosse Steine dafür, dass kein Erdreich abrutscht. Das ginge auch anders.
Entlang des Werrikerbachs sorgen grosse Steine dafür, dass kein Erdreich abrutscht. Das ginge auch anders.

Entlang dem Werrikerbach sorgen heute Uferverbauungen dafür, dass kein Erdreich abrutscht. (Archiv)

Foto: Ljilja Mucibabic

Uster revitalisiert den Werrikerbach

Von April bis September

Der Werrikerbach fliesst durch Uster und Greifensee. Jetzt starten die Revitalisierungsarbeiten des unscheinbaren Gewässers in Uster.

Rund 1,4 Millionen Franken lässt sich die Stadt Uster die Aufwertung des Werrikerbachs kosten. Mittelfristig wird eine naturnahe Umgestaltung über die gesamte Bachlänge angestrebt.

Die Gemeinde Greifensee realisierte bereits im Jahr 2023 entlang der Primarschulanlage Breiti einen ersten Abschnitt. In Uster folgt nun ab April der rund 900 Meter lange Abschnitt von der Böschstrasse bis zum Wildsbergweg. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis September.

Uferverbauungen werden entfernt

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