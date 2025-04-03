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Rechnung von Dübendorf mit Millionenplus

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Rechnung von Dübendorf mit Millionenplus

Die Jahresrechnung 2024 der Stadt Dübendorf schliesst mit einem Plus von rund acht Millionen Franken.

Redaktion ZO Online

Veröffentlicht am:
Stadthaus Dübendorf in der Abendsonne
Stadthaus Dübendorf in der Abendsonne

Golden glänzt das Stadthaus in der Abendsonne, das passt zur finanziellen Situation Dübendorfs. (Archiv)

Foto: Christian Merz

Rechnung von Dübendorf mit Millionenplus

Besser als erwartet

Die Jahresrechnung 2024 der Stadt Dübendorf schliesst mit einem Plus von rund acht Millionen Franken.

Budgetiert hatte der Stadtrat ein Plus von lediglich einer halben Million Franken. Nun schliesst die Jahresrechnung 2024 der Stadt Dübendorf mit einem Ertragsüberschuss von rund acht Millionen. Dies bei einem Aufwand von 249,6 Millionen und einem Ertrag von 257,6 Millionen Franken.

Der Aufwand fiel verglichen mit dem Budget um 3,5 Millionen Franken höher aus. Grund dafür sind Dienstleistungen und Honorare sowie der höhere Sach- und Betriebsaufwand von 1,8 Millionen.

Steuern entwickeln sich in beide Richtungen

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