Wetzikon und Hinwil uneins wegen Anschluss an die Oberlandautobahn

Keine Auf- und Abfahrt

Wetzikon setzt sich gegen einen Anschluss an die Oberlandautobahn ein. Doch wie stehen die umliegenden Gemeinden zu dieser entschiedenen Haltung? Hinwil ist jedenfalls nicht begeistert.

Wetzikon wehrt sich gegen einen Anschluss an die Oberlandautobahn. So viel ist seit Montag klar. Von den verschiedenen Varianten, wie die Autobahnlücke zwischen Uster und Hinwil geschlossen werden könnte, präferiert die Stadt eine Direktverbindung mit einem langen Tunnel.

Wetzikon wünscht sich einen direkten Tunnel von Uster nach Hinwil, wie diese Variante hier in Violett markiert ist.

Damit passt die Wetziker Exekutive ihre Strategie an die Gegebenheiten an. Stadtrat Heinrich Vettiger (SVP), Vorsteher Tiefbau, Umwelt und Energie, sagt: «Seitdem die neue Variante ‹Tunnel tief lang› vorgestellt wurde, haben wir nochmals die Vor- und Nachteile gegeneinander abgewogen.»