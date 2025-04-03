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Gemeinde Hittnau prüft Anschluss an Polizeiverbund

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Gemeinde Hittnau prüft Anschluss an Polizeiverbund

Pfäffikon, Fehraltorf und Russikon buhlen um Hittnau als viertes Mitglied im Polizeiverbund. Sagen die Hittnauerinnen und Hittnauer Ja?

Bild von Sandro Compagno

Sandro Compagno
Veröffentlicht am:
Neuer Polizeichef Christoph Zeller vor dem Posten in Fehraltorf
Neuer Polizeichef Christoph Zeller vor dem Posten in Fehraltorf

Christoph Zeller leitet die Kommunalpolizei Region Pfäffikon seit 2022. Hier ist er vor dem Posten in Fehraltorf. (Archiv)

Foto: Christian Merz

Gemeinde Hittnau prüft Anschluss an Polizeiverbund

Bevölkerung ist gefragt

In Hittnau sorgen die Kantonspolizei und ein privater Sicherheitsdienst für Ruhe und Ordnung. Jetzt will die Gemeinde von der Bevölkerung wissen, ob das genügt.

Das Thema ploppt in Hittnau immer mal wieder auf. Braucht die Gemeinde im Bezirk Pfäffikon eine eigene kommunale Polizei, oder reicht die Abdeckung durch die Kantonspolizei und einen privaten Sicherheitsdienst, der am Wochenende Präsenz markiert?

Konkret prüft der Gemeinderat, ob die Gemeinde der Polizei Region Pfäffikon beitreten soll. Der Verbund übernimmt mit zehn Mitarbeitenden die kommunalen polizeilichen Aufgaben in den Gemeinden Pfäffikon, Fehraltorf und Russikon.

Dabei geht es um Aufgaben, die nicht in die Zuständigkeit der Kantonspolizei fallen: öffentliche Sicherheit, Ruhe und Ordnung, Verkehrspolizei oder auch Massnahmen rund um Events oder Kundgebungen. Zusätzlich sind fünf Mitarbeitende im Bereich SIP (Sicherheit, Intervention, Prävention) in der Organisation integriert.

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