Diese Quartiere in Hinwil erhalten ein Upgrade

Erste Konzepte stehen

Lärmminderung und Aufwertung des Strassenraums: In drei Hinwiler Wohnquartieren will die Gemeinde verschiedene Massnahmen umsetzen. Im besten Fall bis 2026.

2023 entschied sich der Hinwiler Gemeinderat für eine Verkehrsberuhigung in den Wohnquartieren. Dadurch sollen der Lärm und der Verkehrsdruck verringert und gleichzeitig die Strassenräume aufgewertet werden. Jetzt stehen erste Konzepte für die Umsetzung in den drei Pilotquartieren Fröschlezzen, Oberdorf und Bodenholz fest.