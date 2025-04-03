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Diese Quartiere in Hinwil erhalten ein Upgrade

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Diese Quartiere in Hinwil erhalten ein Upgrade

In drei Wohnquartieren will die Gemeinde verkehrsberuhigende Massnahmen wie Tempo 30 umsetzen – im besten Fall bis 2026.

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Aline Ilk

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Das Zentrum von Hinwil soll aufgewertet werden. Dazu gehört auch der Gehweg zur reformierten Kirche.

Foto: Aline Ilk

Diese Quartiere in Hinwil erhalten ein Upgrade

Erste Konzepte stehen

Lärmminderung und Aufwertung des Strassenraums: In drei Hinwiler Wohnquartieren will die Gemeinde verschiedene Massnahmen umsetzen. Im besten Fall bis 2026.

2023 entschied sich der Hinwiler Gemeinderat für eine Verkehrsberuhigung in den Wohnquartieren. Dadurch sollen der Lärm und der Verkehrsdruck verringert und gleichzeitig die Strassenräume aufgewertet werden. Jetzt stehen erste Konzepte für die Umsetzung in den drei Pilotquartieren Fröschlezzen, Oberdorf und Bodenholz fest.

Mit Einbezug der Bevölkerung, öffentlichen Info-Veranstaltungen und mithilfe eines Planungsbüros entstanden Anfang Jahr erste Entwürfe. Das Hauptanliegen: die Sicherheit verbessern und den Strassenraum siedlungsverträglich gestalten.

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