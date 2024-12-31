Ein Quentchen mehr Gelassenheit für 2025

«Tribüne»

Der Ärger über dieses und jenes macht auch über die Feiertage nicht Halt. Doch was bringt die ständige Aufregung, fragt sich «Tribüne»-Autor Stefan Feldmann und plädiert für mehr Gelassenheit.

Stefan Feldmann SP-Stadtrat und Kantonsrat, Uster

Endlich, Altjahreswoche! So wie mir, dürfte es vielen von Ihnen ergehen: Die Zeit vor Weihnachten ist immer intensiv – privat, beruflich, politisch. Endlich, etwas Zeit, um durchzuatmen, es etwas ruhiger anzugehen. Zeit auch, um auf das vergangene Jahr zurückzublicken. Und gute Vorsätze fürs neue Jahr zu fassen. Wobei, die Umsetzung sich ja Jahr für Jahr als schwierig erweist.

Ich zum Beispiel nehme mir jedes Mal vor, im neuen Jahr gelassener zu werden. Mich nicht so schnell zu ärgern, ruhig zu bleiben, mich nicht so schnell zu empören. Aber das fällt in der heutigen Zeit gar nicht so leicht, denn es gibt ja wahrlich genügend Anlass, sich zu empören. Über Hunger und Krieg in der Welt, über das sinnlose Sterben auf diesem Globus. Oder dass die Amerikaner in dieser Zeit wieder einen Egomanen zurück an die Hebel der Macht setzen. Aber gut, so geht halt Demokratie.

Wenn mit Steuergeld wieder mal eine Bank gerettet werden muss, es aber für die Herren Banker keine Konsequenzen hat. Oder wenn Privatspitäler die Rabatte für Medizinaltechnik in den eigenen Sack stecken, statt an die Krankenkassen (und damit an uns) weiterzugeben. Wenn kurz vor Weihnachten Mieterinnen und Mietern in Zürich gekündigt wird, um nach einer nicht nötigen Sanierung höhere Mieten kassieren zu können. Oder wenn beim ersten starken Schnee die S-Bahn den Fahrplan nicht einhalten kann und einem der Anschluss-Bus vor der Nase wegfährt.

Doch Moment: Ist letzteres wirklich eine Empörung wert? Manchmal scheint mir, wir hätten es in Zeiten, wo sich Online-Medien und Soziale Medien auf der Suche nach dem nächsten Skandal und den meisten Klicks gegenseitig aufschaukeln, verlernt zu unterscheiden, was wirklich empörenswert ist. Und was halt einfach die kleinen Unannehmlichkeiten des Lebens: ärgerlich zwar, aber nicht wirklich weiter schlimm. Da wünsche ich uns in diesem Zeitalter der Empörung dann eben etwas mehr Gelassenheit (wobei Gelassenheit nicht mit Gleichgültig verwechselt werden darf).

Ich habe meinen Vorsatz fürs neue Jahr erneuert. Mal schauen, ob es mir gelingt, ihn diesmal umzusetzen. Unabhängig davon wünsche ich Ihnen allen alles Gute im neuen Jahr, vor allem gute Gesundheit – und ein Quentchen mehr Gelassenheit.