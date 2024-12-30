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Windräder ohne PFAS

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Windräder ohne PFAS

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Kleinvieh macht auch Mist: Mit modernen Windturbinen können auch in kleineren Gebieten mindestens 6 Gigawattstunden pro Jahr produziert werden.
Kleinvieh macht auch Mist: Mit modernen Windturbinen können auch in kleineren Gebieten mindestens 6 Gigawattstunden pro Jahr produziert werden.

Heidi Hoffmann weist darauf hin, dass Windräder nur in PFAS-freien Ausführungen gekauft werden sollen. (Symbolbild)

Foto: Pixabay

Windräder ohne PFAS

Leserbrief

Heidi Hoffmann

Uster

In der Sendung «Umschau» im Mitteldeutschen Rund- funk (https://youtu.be/ fT-dYQeKs3k) wird berichtet, dass die Motoren der Wind­räder ebenfalls Treibhausgase (PFAS) enthalten. Und dies ­eigentlich unnötigerweise, wie ein Besuch bei Siemens Energy ergab. Wenn überhaupt Windräder, sollte man auf eine PFAS-freie Ausführung bestehen, auch wenn sie in der Anschaffung teurer sind.

Reaktion auf den Artikel «Grundwasser ist mit Chemikalien belastet», Ausgabe vom 18. Dezember.

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