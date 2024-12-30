Windräder ohne PFAS

Leserbrief

Heidi Hoffmann Uster

In der Sendung «Umschau» im Mitteldeutschen Rund- funk (https://youtu.be/ fT-dYQeKs3k) wird berichtet, dass die Motoren der Wind­räder ebenfalls Treibhausgase (PFAS) enthalten. Und dies ­eigentlich unnötigerweise, wie ein Besuch bei Siemens Energy ergab. Wenn überhaupt Windräder, sollte man auf eine PFAS-freie Ausführung bestehen, auch wenn sie in der Anschaffung teurer sind.

Reaktion auf den Artikel «Grundwasser ist mit Chemikalien belastet», Ausgabe vom 18. Dezember.