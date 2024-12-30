Abonnieren

Bezirk Hinwil

Bezirk Pfäffikon

Bezirk Uster

Tösstal

Themen

Specials

Services

ZO Portale

Home
Leserbeiträge
Vernünftige Lösung für die Zukunft des Spitals

Abo

Leserbeiträge

Vernünftige Lösung für die Zukunft des Spitals

Veröffentlicht am:
tbd
tbd

Jakob Gysel unterstützt die Idee eines anderen Lesers, was mit dem Rohbau des GZO im Falle eines Konkurses geschehen soll. (Archiv)

Foto: Simon Grässle

Vernünftige Lösung für die Zukunft des Spitals

Leserbrief

Dr. med. Jakob Gysel

Wetzikon

Der Leserbrief von Max Homberger am 20. Dezember ist mehr als ein guter Vorschlag, sondern sehr vernünftig. Die Liegenschaften des Spitals bieten sich an, sollte das Krankenhaus in einem Konkurs untergehen. Das zu 70 Prozent neu erbaute Bettenhaus soll nicht verschwinden, sondern durch die Stiftung Schlössli Oetwil ­erworben und fertiggestellt werden. Die lichtdurchfluteten Zimmer des Baus helfen den Deprimierten. Wir hoffen auf den neuen Verwaltungsrat, dass dieser bald vernünftig handelt. Die Reha Wald soll ­renoviert und reduziert weiterbestehen.

Reaktion auf den Leserbrief «Neue Reha-Klinik in Wetzikon», Ausgabe vom 20. Dezember

Abo

Möchten Sie weiterlesen?

Liebe Leserin, lieber Leser

Nichts ist gratis im Leben, auch nicht Qualitätsjournalismus aus der Region. Wir liefern Ihnen Tag für Tag relevante Informationen aus Ihrer Region, wir wollen Ihnen die vielen Facetten des Alltagslebens zeigen und wir versuchen, Zusammenhänge und gesellschaftliche Probleme zu beleuchten. Sie können unsere Arbeit unterstützen mit einem Kauf unserer Abos. Vielen Dank!

Ihr Michael Kaspar, Chefredaktor

Sie sind bereits Abonnent? Dann melden Sie sich hier an

Digital-Abo

Mit dem Digital-Abo profitieren Sie von vielen Vorteilen und können die Inhalte auf zueriost.ch uneingeschränkt nutzen.

Jetzt abonnieren

Sind Sie bereits angemeldet und sehen trotzdem nicht den gesamten Artikel?

Dann lösen Sie hier ein aktuelles Abo.

Fehler gefunden?

Jetzt melden.

Kontakt

Inserieren

Abo

Services

Über uns