Vernünftige Lösung für die Zukunft des Spitals

Leserbrief

Dr. med. Jakob Gysel Wetzikon

Der Leserbrief von Max Homberger am 20. Dezember ist mehr als ein guter Vorschlag, sondern sehr vernünftig. Die Liegenschaften des Spitals bieten sich an, sollte das Krankenhaus in einem Konkurs untergehen. Das zu 70 Prozent neu erbaute Bettenhaus soll nicht verschwinden, sondern durch die Stiftung Schlössli Oetwil ­erworben und fertiggestellt werden. Die lichtdurchfluteten Zimmer des Baus helfen den Deprimierten. Wir hoffen auf den neuen Verwaltungsrat, dass dieser bald vernünftig handelt. Die Reha Wald soll ­renoviert und reduziert weiterbestehen.

Reaktion auf den Leserbrief «Neue Reha-Klinik in Wetzikon», Ausgabe vom 20. Dezember