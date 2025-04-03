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Im Suff Abfallbehälter am Bahnhof Hinwil beschädigt

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Im Suff Abfallbehälter am Bahnhof Hinwil beschädigt

Zwei in Hinwil aktiv gewesene Vandalen konnten gefasst und nun bestraft werden.

Bild von Ernst Hilfiker

Ernst Hilfiker
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Zwei Vandalen hatten am Bahnhof Hinwil mehrere Behälter für Abfall und Zigarettenstummel beschädigt.     

Foto: Ernst Hilfiker

Im Suff Abfallbehälter am Bahnhof Hinwil beschädigt

Junge Männer bestraft

Zwei Vandalen, die in Hinwil erwischt wurden, wollten nicht sagen, wer sie sind. Genützt hat das gar nichts: Beide sind jetzt verurteilt worden.

Wenn es an Bahnhöfen zu Vandalenakten kommt, geht es oftmals um Sprayereien an Zügen oder Gebäuden. Und die Täter verschwinden meist im Dunkel der Nacht, bevor sie gefasst werden können.

«Übermässig» getrunken

Nicht so in einer Januarnacht 2024 in Hinwil. Dort konnten zwei Vandalen kurz vor 4 Uhr geschnappt werden, wie einem kürzlich von der regionalen Staatsanwaltschaft erlassenen Strafbefehl zu entnehmen ist.

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