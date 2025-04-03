Mit dieser Sammlung hüten sie einen besonderen Schatz von Landmaschinen

Oldtimer der Landwirtschaft

Seit bald 30 Jahren gibt es in Ehrikon die Sammlung Spörri. Am 5. April startet sie in die neue Saison. Doch dabei stehen nicht nur die Motormäher im Zentrum.

Ein Motormäher hier, ein Traktor da. Auch wenn die Halle an der Hauptstrasse im Wildberger Ortsteil Ehrikon an einen Bauernhof erinnert, befindet man sich hier in einer ganz anderen Welt. Im Gebäude ist die Landmaschinensammlung von Ernst Spörri untergebracht.

Der Tösstaler war zu seinen Lebzeiten als Landmaschinenmechaniker tätig. Nebenbei restaurierte und sammelte er in seiner Werkstatt alte Motormäher. Die Sammlung war in ihren Anfängen vor allem für ihn selbst und seine Kundschaft gedacht. Doch bald einmal wurde der Platz zu eng.

So baute er vor knapp 30 Jahren eine Halle, gleich auf der gegenüberliegenden Strassenseite seiner Werkstatt. Ab dann waren seine Landmaschinen öffentlich zugänglich.