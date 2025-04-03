Der Frühling ist da – doch wo bleibt der Take-away-Stand in Niederuster?

Warten auf die Baubewilligung

Wäre alles nach Plan verlaufen, könnten sich die Greifensee-Ausflügler dieses Wochenende am provisorischen Kiosk erfrischen. Doch vorerst bleibt der Platz bei der Schifflände leer.

Endlich ist der Frühling da. Vogelgezwitscher, wärmere Temperaturen, Sonne satt. Viele Oberländer zieht es an oder auf den Greifensee. Spazieren, baden, rudern, paddeln, radeln. Wenn die Kehle trocken wird oder der Magen knurrt, lockt ein kühles Getränk oder ein Snack vom Imbissstand.

Beim Schiffsteg in Niederuster erwartet die Ausflügler in diesem Sommer aber eine Baustelle statt das bisherige Seerestaurant mit Kiosk und Take-away-Stand. Das neue Seerestaurant soll erst im Herbst eröffnet werden.

Der neue Pächter Päde Hofstetter jedoch möchte die Oberländer den Sommer über nicht «auf dem Trockenen» sitzen lassen. In einem provisorischen Kiosk will er mit seiner Gastro Buddies AG Essen und Getränke zum Mitnehmen anbieten. Auch die Bootsvermietung soll darin untergebracht werden.