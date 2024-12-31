Mode, die hilft: Warum das Spital Uster auf Bitten Stetters Designs setzt

Kleider fürs Sterben

Produkte, die Komfort und Würde in der letzten Lebensphase bringen: Die Palliativabteilung des Spitals Uster setzt auf Bitten Stetters Designs. Für ihre Arbeit wurde die Designerin mit einem Preis ausgezeichnet.

Sascha Britsko

Es sah gut aus. Nach der Chemotherapie dachten die Ärzte noch, die Mutter von Bitten Stetter würde wieder gesund. Fünf Monate später war sie tot. Der Lungenkrebs hatte bereits in die Knochen gestreut.

Als ihre Mutter 2011 wegen Nackenschmerzen zum Arzt ging, rechnete sie nicht mit dieser schrecklichen Diagnose. Danach folgten Operationen, Chemotherapie, Bestrahlung.