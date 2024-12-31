Diese Ereignisse bewegten 2024 im Tösstal

Jahresrückblick

Viele Gemeinden im Tösstal müssen sich neu organisieren. Einige suchen neue Zusammenschlüsse, eine den kompletten Anschluss.

Ungewisse Zukunft für Kirchgemeinde Zell

Krach in der Katholischen Kirche Kollbrunn lässt die Gemeinde nach neuen Partnern umsehen.

Seit Jahren kriselt es in der Katholischen Kirchgemeinde Zell: Kirchenpfleger werfen nach kurzer Zeit den Bettel hin, Sachverwalter müssen zu Hilfe kommen. Seit Mitte 2023 ist die Kirchgemeinde fremdverwaltet. Im Januar kommt ein neuer Lösungsansatz zur Diskussion: Fusion und Grenzbereinigung stehen zur Debatte. So werden die Fühler nach Turbenthal und nach Illnau-Effretikon ausgestreckt. Am 14. Januar geben die Turbenthaler Katholiken grünes Licht zur Aufnahme von Verhandlungen.