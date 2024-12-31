Diese Ereignisse bewegten 2024 im Bezirk Pfäffikon

Jahresrückblick

Die Entlassung eines schwulen Lehrers in Pfäffikon wirft Wellen. Und neue Gebäude bereiten Freude – und Sorgen.

Effretikon erhält ein weiteres Hochhaus

Im Zentrum von Effretikon soll ein zweiter Wohnturm erstellt werden.

Im Effretiker Zentrum geht es hinauf. Nachdem bereits beim Bushof ein Hochhaus geplant ist, wird am 26. Januar klar, dass es beim Bahnhof einen zweiten 55 Meter hohen Turm geben wird. Das Siegerprojekt für ein Hochhaus mit 130 Wohnungen und Dienstleistungsflächen wird vorgestellt. Läuft alles nach Plan, soll bereits im Jahr 2025 gebaut werden. Im Juli formiert sich unter Anwohnern Widerstand gegen den geplanten Wohnturm. Dieser sei viel zu hoch und sorge für übermässigen Schattenwurf. Rund 400 Unterschriften gegen das Projekt kommen zusammen.