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«Das Zürcher Oberland ist eine Erfindung der Neuzeit»

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«Das Zürcher Oberland ist eine Erfindung der Neuzeit»

Als erste Region im Kanton Zürich erhält das Oberland eine umfassende geschichtliche Darstellung. Es gibt einiges zu entdecken.

Bild von Christian Brändli

Christian Brändli
Veröffentlicht am:
Anfang 2025 erscheint das erste umfassende Buch zur Geschichte des Zürcher Oberlandes; im Bild: Mitautor Peter Niederhäuser
Anfang 2025 erscheint das erste umfassende Buch zur Geschichte des Zürcher Oberlandes; im Bild: Mitautor Peter Niederhäuser

Der Historiker Peter Niederhäuser ist einer der Autoren der Anfang 2025 erscheinenden ersten umfassenden Geschichte des Zürcher Oberlandes.

Foto: Christian Brändli

«Das Zürcher Oberland ist eine Erfindung der Neuzeit»

Neues Buch von vier Historikern

Was verbindet den einstigen DDR-Generalsekretär Honecker, die Tigerfinkli, Rivella und das Wort Putsch? Ein neues Buch über das Zürcher Oberland liefert Antworten.

Zur Geschichte des Zürcher Oberlandes gibt es unzählige Artikel und einige Bücher. In diesen werden aber meist nur Themen punktuell behandelt. In den letzten Jahren haben lediglich zwei Publikationen einen vertieften Einblick in die Region gegeben, die eine aus naturwissenschaftlicher, die andere aus archäologischer Sicht.

Somit blieb viel Raum für eine umfassende Darstellung der Geschichte des Zürcher Oberlands. Und diesen haben nun die vier Historiker Peter Niederhäuser, Cornel Doswald, Claudia Fischer-Karrer sowie Wolfgang Wahl mit ihrem Werk «Zwischen Tradition und Innovation Gesichter des Zürcher Oberlandes» gefüllt.

Ein Buch statt mehrere Bände

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