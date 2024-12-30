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Dem Silvesterfeuerwerk am Pfäffikersee droht das Ende

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Dem Silvesterfeuerwerk am Pfäffikersee droht das Ende

Das OK ist auf der Suche nach Nachfolger, welche die Austragung 2025/26 auf die Beine stellen – bisher ohne Erfolg.

Bild von Lea Chiapolini

Lea Chiapolini
Veröffentlicht am:
Neujahrsfeuerwerk am Seequai 1.1.2024
Neujahrsfeuerwerk am Seequai 1.1.2024

Funkenregen über Pfäffikon vor einem Jahr: Mit dem neuen Konzept konnte am Seequai ein grosses Feuerwerk gezündet werden. (Archiv)

Foto: Seraina Boner

Dem Silvesterfeuerwerk am Pfäffikersee droht das Ende

Organisatoren wollen nicht mehr

Turnusgemäss findet dieses Jahr keine Silvesterfeier in Pfäffikon statt. Das Organisationskomitee ist noch auf der Suche nach Nachfolgern, welche die Austragung 2025/2026 auf die Beine stellen – bisher ohne Erfolg.

Abgesagt, verschoben, im Nebel verpufft. Vor einem Jahr konnte am Pfäffiker Seequai nach 2017 endlich wieder Silvester mit einem grossen Feuerwerk gefeiert werden. Doch ob der Anlass im nächsten Dezember erneut durchgeführt wird, steht in den Sternen.

«Das Organisationskomitee sucht eine Nachfolge für die Planung und Durchführung», heisst es auf der Website www.silvesterpfaeffikon.ch. Der Verkehrsverein Pfäffikon hatte zur Jahrtausendwende am Seequai einen Apéro mit Feuerwerk organisiert. Dann übernahmen der Feuerwehrverein Pfäffikon und die Handball-Spielgemeinschaft Pfäffikon-Fehraltorf und stellten ab 2003 anfangs jährlich, danach alle zwei Jahre den Silvesteranlass auf die Beine.

«Nach 20 Jahren ist für mich auch mal genug», sagt OK-Präsident Stefan Hildebrand, der von Anfang an federführend dabei war. «Und meine OK-Kollegen sagten immer, wenn ich aufhöre, sei auch für sie Schluss.» Zwar seien alle im fünfköpfigen Komitee «richtige Schaffer». So drückt es Hildebrand aus. Die Hauptarbeit für die eigentliche Organisation sei aber stets seine Aufgabe gewesen.

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