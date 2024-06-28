Wolfgang Niedecken und Pippo Pollina treten zusammen in Wald auf

Exklusives an den Bleiche Sessions

An den Bleiche Sessions in Wald geben zwei hochkarätige Musiker nicht irgendein Konzert. Wolfgang Niedecken und Pippo Pollina kombinieren in ihren Liedern zum ersten Mal Kölsch und Italienisch.

Der eine ist Frontsänger der Rockband BAP. Er trägt gerne Hut und Sonnenbrille, über der Oberlippe einen Schnauz und auf dem Kinn einen Bart. Singt er, verstehen ihn viele nicht. Nicht etwa, weil er undeutlich spricht, sondern, weil er seine Lieder auf Kölsch präsentiert: Wolfgang Niedecken.

Der andere tourte einst als Strassenmusiker durch die Gassen Europas, bis er dann in Luzern von einem Schweizer Musiker entdeckt wurde. Seine Musik gleicht eher einem Mix aus Pop, Rhythmik und Ballade. Und auch ihn verstehen, wenn er singt, nicht alle. Denn die Texte seiner Lieder schreibt er auf Italienisch: Pippo Pollina.

Diesen Samstag wagen die beiden Sänger ein Experiment. Zum ersten Mal singen sie gemeinsam auf einer Bühne am Open Air Bleiche Sessions in Wald. «Das ist jetzt nichts, was normal im Tourplan läuft. Das ist etwas unter Freunden», sagt Niedecken. «Das Ambiente an den Bleiche Sessions ist wunderschön. Ich bin froh, dass wir das Konzert dort zusammen spielen», ergänzt Pollina.