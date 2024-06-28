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Maurmer Stiftung für Biodiversität ist am Ende

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Maurmer Stiftung für Biodiversität ist am Ende

Die Stiftung Green Advance wollte bedrohten Insektenarten unter die Flügel greifen, doch nun scheitert sie an unerwarteten Schenkungssteuern.

Bild von Lea Chiapolini

Lea Chiapolini
Veröffentlicht am:
Der Teufelsabbiss: Eine wichtige Pflanze für die Biodiversität im Oberland – und trotzdem nur schwer erhältlich.
Der Teufelsabbiss: Eine wichtige Pflanze für die Biodiversität im Oberland – und trotzdem nur schwer erhältlich.

Der Teufelsabbiss: eine wichtige Pflanze für die Biodiversität im Oberland – und trotzdem nur schwer erhältlich.

Foto: PD

Maurmer Stiftung für Biodiversität ist am Ende

Steuern statt Insekten

Die Schenkungssteuern als Todesstoss: Die Stiftung Green Advance mit Sitz in Maur muss schliessen.

«Bitte nicht mehr spenden!» Normalerweise liest man auf Websites von gemeinnützigen Organisationen eher das Gegenteil. Doch bei der Stiftung Green Advance mit Sitz in Maur ist genau dies der Streitpunkt.

«Der Kanton Zürich hat beschlossen, dass unsere Projekte nicht gemeinnützig und somit nicht mehr steuerbefreit sind», heisst es weiter. Die Folge: Die Stiftung muss schliessen.

Die Stiftung Green Advance betreibt unter anderem die Info-Plattform futureplanter.ch und produziert Bio-Wildpflanzen. Zudem wurde in den vergangenen Monaten an einem 1000 Quadratmeter grossen Lebensraum in Form eines Schmetterlings mit Wildpflanzen und Nistplätzen für Wildbienen gearbeitet. Diese Projekte werden nun gestoppt.

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