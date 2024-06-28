«Der Verein ist meine zweite Familie»

125 Jahre Turnverein Turbenthal

Zum 125 Mal jährt sich die Gründung des Turnvereins Turbenthal. Anlässlich dieses Jubiläums stellen wir fünf Mitglieder des Vereins vor. Zum Abschluss: Karin Käser, die Präsidentin des Turnvereins.

Karin Käser ist Präsidentin des Turnvereins Turbenthal. 1988 stiess sie in der zweiten Klasse zum Verein. Die Frage nach ihrer Lieblingserinnerung hat sie jahrelang gleich beantwortet. Dieses Jahr hat sich ihre Antwort geändert.

Frau Käser, wie sind Sie zum Verein gestossen?

Karin Käser: In der zweiten Klasse nahm mich eine Schulkollegin in die Mädchenriege mit. Das Miteinandersein und die Gelegenheit, dabei etwas zu erleben, haben mich damals schon fasziniert – und das tut es auch noch heute. Seither bin ich motiviertes Mitglied des Vereins.

Welche Rolle spielen Sie im Verein, und in welcher Riege turnen Sie?

Seit 2020 bin ich Präsidentin des Vereins. Nebenbei turne ich auch noch im ‹Uuffangbecki› mit. Am diesjährigen Turnfest bei uns erkämpften wir zwei Regionalmeistertitel. Zusätzlich bin ich auch noch ein Teil des Elki-Leiterteams.



Die Gesichter hinter dem Turnverein

Zum 125-Jahr-Jubiläum des Turnvereins Turbenthal stellen wir fünf Turnerinnen und Turner aus verschiedenen Riegen und Altersgruppen vor. In Kurzinterviews geben sie Antwort auf sechs aktuelle und persönliche Fragen.

Die Vereinsarbeit wurde sicher digitaler. Ich würde auch sagen, sie wurde vielseitiger, zumindest fühlt es sich so an. Heute kann es gut sein, dass man eine Riege leitet, sich aber gleichzeitig auch noch im Vorstand oder in verschiedenen OKs einbringt.

Was ist Ihr persönliches Highlight Ihrer bisherigen Zeit?

Diese Frage hätte ich bis 2023 gleich beantwortet: das Turnfest 1996 in Bern. Das war eine tolle Zeit damals. Aber heute muss ich ganz klar sagen, dass es unsere diesjährige Regionalmeisterschaft in Turbenthal war. Das war phänomenal! Es ist Wahnsinn, was der Verein geleistet hat. Das Turnfest hat uns wirklich zusammengeschweisst.

Viele Vereine kämpfen mit Mitgliederschwund. Was motiviert Sie, sich weiterhin im Turnverein zu beschäftigen?

Der Verein hat für mich einen sehr grossen Stellenwert. Er ist wie eine zweite Familie für mich. Da beschäftige ich mich sehr gerne. Einen grossen Mitgliederschwund spüre ich bei uns aber nicht.

Blick in die Zukunft: Was braucht es in Ihren Augen, damit der Verein weiterhin lebendig bleibt?

Das sind ganz klar die Mitglieder. Ihnen muss es gefallen, und dann bringen sie sich auch ein für den Verein. Wenn es den Mitgliedern gefällt, dann bleiben sie. Jeder muss im Verein seine Meinung einbringen können und sich ernst genommen fühlen.