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Auto überschlägt sich – Lenker flüchtig

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Auto überschlägt sich – Lenker flüchtig

Auf der Nänikerstrasse in Freudwil im Bezirk Uster hat sich in der Nacht auf Dienstag ein Auto überschlagen, wodurch Öl und Treibstoff ausliefen.

Redaktion ZO Online

Veröffentlicht am:
tbd
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Das Fahrzeug blieb nach dem Unfall auf dem Dach liegen.

Foto: Feuerwehr Uster

Auto überschlägt sich – Lenker flüchtig

Verkehrsunfall in Freudwil

Auf der Nänikerstrasse in Freudwil im Bezirk Uster hat sich in der Nacht auf Dienstag ein Auto überschlagen, wodurch Öl und Treibstoff ausliefen.

In der Nacht auf Dienstag hat sich auf der Nänikerstrasse in Freudwil ein Auto überschlagen. Die Stützpunktfeuerwehr Uster wurde kurz vor 6 Uhr in Bezug auf den Verkehrsunfall alarmiert.

Beim Eintreffen fehlte vom Lenker jede Spur. Die ausgelaufenen Betriebsstoffe wurden mit Ölbinder aufgenommen und ordnungsgemäss entsorgt. Die Kantonspolizei Zürich hat die Ermittlungen zur Unfallursache und zum Verbleib des Fahrers aufgenommen.

Auto überschlägt sich.
Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle und entfernte ausgelaufene Flüssigkeiten.
Auto überschlägt sich.
Feuerwehr und Polizei arbeiteten an der Unfallstelle zusammen.
Auto überschlägt sich.
Das verunfallte Fahrzeug blieb stark beschädigt liegen.
Auto überschlägt sich.
Vom Lenker fehlt jede Spur – die Polizei ermittelt zur Unfallursache.

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