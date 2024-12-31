Auto überschlägt sich – Lenker flüchtig

Verkehrsunfall in Freudwil

Auf der Nänikerstrasse in Freudwil im Bezirk Uster hat sich in der Nacht auf Dienstag ein Auto überschlagen, wodurch Öl und Treibstoff ausliefen.

In der Nacht auf Dienstag hat sich auf der Nänikerstrasse in Freudwil ein Auto überschlagen. Die Stützpunktfeuerwehr Uster wurde kurz vor 6 Uhr in Bezug auf den Verkehrsunfall alarmiert.

Beim Eintreffen fehlte vom Lenker jede Spur. Die ausgelaufenen Betriebsstoffe wurden mit Ölbinder aufgenommen und ordnungsgemäss entsorgt. Die Kantonspolizei Zürich hat die Ermittlungen zur Unfallursache und zum Verbleib des Fahrers aufgenommen.