Baustelle in Egg führt zu grossen Einschränkungen

Auch Forchbahn betroffen

Im Juli und August wird beim Bahnübergang Rällikerstrasse in Egg gebaut. An einem Wochenende ist die Kreuzung für den Verkehr sogar komplett gesperrt.

Egal, ob auf Rädern oder Schienen: Verkehrsteilnehmer brauchen bis Anfang August ein paar Nervenstränge mehr, wenn sie durch Egg fahren wollen. Denn für die Sanierung und Sicherung des Bahnübergangs Rällikerstrasse – des Knotenpunkts von Forchstrasse, Neuer Meilenerstrasse und Rällikerstrasse – sind einige Umleitungen und Sperrungen nötig.

Die Bauarbeiten für die erste Phase beginnen am 1. Juli. Dabei werden sämtliche Tiefbauarbeiten im Bereich des Strassenknotens umgesetzt und ein Teil der Lichtsignalanlage erneuert. Damit verbunden sind auch zwei weitere Projekte: eine Belagserneuerung durch den Kanton und die Erneuerung des Durchlasses Bützibach durch die Gemeinde Egg.

Von Anfang bis Mitte Juli erfolgen diverse Grabungs- und Abbrucharbeiten im Kreuzungsbereich sowie Grabungsarbeiten im Bereich des Bützibachs. Der Verkehr wird während der Bauzeit grösstenteils mittels Verkehrsdienst geregelt. Vom 8. bis 14. Juli ist die Forchstrasse von Forch her kommend gesperrt. Die Umleitung erfolgt im Einbahnregime von Hinteregg über die Haldenstrasse in Richtung Ober Halden.

Vollsperrung und Bahnunterbruch

Vom 13. Juli bis 2. August erfolgt eine Vollsperrung des Bahnverkehrs, in welcher der Betrieb der Forchbahn vom Bahnhof Forch zum Bahnhof Esslingen eingestellt wird. In diesem Zeitraum verkehren Bahnersatzbusse.

Vom Freitag, 2. August, um 5 Uhr bis Montag, 5. August, um 5 Uhr sind die ganze Kreuzung sowie die Zufahrten von der Rällikerstrasse in die Büelstrasse und die Felseneggstrasse sowie in die Rietwiesstrasse aufgrund des Belagseinbaus komplett für den Verkehr gesperrt. Während dieser Vollsperrung können die jeweiligen Dorfteile teilweise nur je aus einer Richtung angefahren werden, und der Verkehr wird umgeleitet. Zudem kann es während der gesamten Bauzeit zu Nachtarbeiten kommen.

In der zweiten Phase, die von Januar bis März 2025 dauert, erfolgen dann die abschliessenden Arbeiten an der Sicherungsanlage und die Montage der Halbschranken.