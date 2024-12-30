Sie sind Feuer und Flamme fürs Feuerwerk – trotz ungewisser Zukunft

Fachgeschäft in Rikon

Bei Feuerwerk & Pyrotechnik in Rikon ist seit Anfang Jahr ein neues Fünfergespann am Drücker. Den Weg in den Laden finden aber nicht nur «Feuerwerk-Freaks».

Hochbetrieb herrscht bei der Feuerwerk & Pyrotechnik AG in Rikon zweimal im Jahr: vor dem 1. August und vor Silvester. Im Verkaufsladen im Industriequartier Schöntal finden Feuerwerksliebhaber alles, was ihr Herz begehrt: von kleinen Wunderkerzen bis zu grossen Feuerwerksbatterien.

Über Jahre war das in der ganzen Region bekannte Fachgeschäft unter der Führung von Renate Keller. Anfang 2024 hat sie den Laden in neue Hände übergeben. Das Geschäft bleibt in der Familie: Kellers Sohn Oliver hat sich bereit erklärt, die Nachfolge der Mutter anzutreten.

Aber allein wollte er das Abenteuer nicht eingehen – und fand in seinem Freundeskreis vier Mitstreiter. Zwei davon sind Cinzio Cialdella und Silvio Fernandes. Sie sind Teil einer grösseren Gruppe von engen Kollegen, die hier gleich neben dem Laden seit etwa zehn Jahren einen Hobbyraum haben.