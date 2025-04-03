Herr Meier, ist der Campingplatz am Atzmännig wirklich noch zu retten?

Campingplatz-Rettung?

Die Sportbahnen Atzmännig AG wehrt sich vor Gericht gegen die Räumung von 74 Stellplätzen. Geschäftsführer Roger Meier erklärt, wie es dazu kam – und wie die Chancen stehen.

Ayla Martis

Eigentlich wollten wir mit der Gemeinde Eschenbach über das Aus des Campingplatzes Atzmännig sprechen. Wegen eines «laufenden Verfahrens» sei dies nicht möglich. Die gleiche Antwort erteilte der Kanton St. Gallen. Was es mit diesem «Verfahren» auf sich hat, erklärt Atzmännig-Chef Roger Meier. Und er macht den Campern Hoffnung.

Herr Meier, im Januar 2024 haben Sie den Entscheid erhalten, dass wegen Hochwassergefahr 74 Stellplätze geräumt werden müssen. Wie ist der Stand heute?