Der Förster von Fischenthal weiss sich auch auf der Loipe zu behaupten

Hano Vontobel

Förster bei der Arbeit, Sportler in der Freizeit: Hano Vontobel ist Langläufer aus Leidenschaft. Und auch mit 60 Jahren beweist er immer noch seinen Ehrgeiz.

Hano Vontobel muss sich selten Gedanken darüber machen, wie er seinen Feierabend verbringt. Denn die Zeit nach getaner Arbeit ist beim Walder meistens für eines reserviert: Training. Vontobel ist nicht nur Fischenthaler Förster mit Leib und Seele, sondern auch Langläufer.

Erst kürzlich war er am Wasalauf in Schweden, das ist einer der grössten Langlaufwettkämpfe der Welt. Die 90 Kilometer legte er in 4 Stunden und 55 Minuten zurück – von etwa 15’000 Teilnehmern belegte er damit Rang 912. Ausserdem holte er bei der Masters-WM in Klosters in seiner Alterskategorie eine Gold- und eine Silbermedaille.

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