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Bis zum letzten Tag im «Paradies»: Diese Camper harren am Atzmännig aus

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Bis zum letzten Tag im «Paradies»: Diese Camper harren am Atzmännig aus

Trotz Räumungsbefehl bleiben 16 Camper am Atzmännig – darunter Anni Dobler und Erwin Fuchs. Für sie ist klar: Ihr kleines Paradies geben sie nicht kampflos auf.

Bild von Jessica Petz

Jessica Petz
Veröffentlicht am:
Seit 33 Jahren ein Paar: Anni Dobler und Erwin André Fuchs haben seit 23 Jahren Stellplätze am Atzmännig – die wollen sie auch behalten.
Seit 33 Jahren ein Paar: Anni Dobler und Erwin André Fuchs haben seit 23 Jahren Stellplätze am Atzmännig – die wollen sie auch behalten.

Seit 33 Jahren ein Paar: Anni Dobler und Erwin André Fuchs haben seit 23 Jahren Stellplätze am Atzmännig – die wollen sie auch behalten.

Foto: Markus Timo Rüegg

Bis zum letzten Tag im «Paradies»: Diese Camper harren am Atzmännig aus

Widerstand im Grünen

Auf den meisten der 74 unteren Stellplätze am Atzmännig sind nur noch Steinplatten und Schutthaufen zu sehen – wegen Hochwassergefahr soll der Camping bis Ende Mai geräumt werden. Doch 16 Camper kämpfen weiter.

Ayla Martis

Es sei «das schönste Paradies», das er je gehabt habe. Erwin André Fuchs steht im Garten seiner Parzelle auf dem Atzmännig-Campingplatz und lässt den Blick über die grüne Wiese, seinen Wohnwagen und den aus Holz gebauten Unterstand schweifen. Die Rosenhecke seiner Partnerin blüht Mitte März noch nicht und gibt den Blick frei auf Kies und graue Steinplatten auf dem benachbarten Stellplatz.

So sieht jetzt der Grossteil der 74 unteren Langzeit-Stellplätze am Atzmännig aus: Schutt liegt über aufgebrochenen Steinplatten, an manchen Stellen ragen Leitungen aus dem Boden. Die Überreste der Holzbauten wurden von ihren Besitzern mitgenommen oder entsorgt. Denn im Januar letzten Jahrs gab der Kanton St. Gallen bekannt, dass die Stellplätze wegen Hochwasserrisiko geräumt werden müssen. Termin: Ende Mai 2025.

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